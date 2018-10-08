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Предчувствие перехода через ноль

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Асфальт - материал, которым покрывают шоссе

и тротуары перед тем, как начать земляные работы

Дорогие соотечественники, отгремели выборы, правительство нас всех несколько раз, извиняюсь, использовало по прямому назначению – речь о дополнительных и ранее незапланированных поборах в виде роста НДС и пенсионного возраста. Народ, как водится, слегка пошумел-повозмущался, но, главным образом перед телевизором, да в социальных сетях. Обещанной волны протеста не дождались, что было, надо сказать, ожидаемо. В обществе давно сложился паритет: государство делает вид, что заботится о народе и строит социальное государство, на практике же поднимает налоги и увеличивает расходы на оборону. Народ старательно делает вид, что еще одна такая мудрая инициатива партии и правительства - и он выйдет на улицу, но расплескав гнев по страницам фэйсбука, успокаивается и проглатывает. Так и живем.

Вся эта система отлично экстраполируется на региональный и муниципальный уровни. Граждане непритворно возмущаются неспособностью чиновников выполнять работу качественно и в разумные сроки. Чиновники клятвенно заверяют, что приняли к сведению, учли нюансы, внесли коррективы, и уж в следующий раз покажут класс. Проходит время, все повторяется на новом витке застоя: все сделано криво, косо и не вовремя. Электорат в очередной раз впадает в бешенство. Чиновники разводят руками - мол, а по-другому было сделать просто невозможно: законы не позволяют, с погодой «опять» не повезло. Еще и «проклятый Обама», из-за которого случается примерно 99% несчастий в России. Как в таких условиях было нормально асфальт положить?..

Кстати об асфальте. Известно и давно доказано эмпирическим путем, что российская земля априори отторгает эту материальную субстанцию. Ученые неоднократно пытались установить причину, но оказались бессильны. Очевидно, отторжение асфальта в России имеет причины сугубо божественного порядка, что для богоспасаемого участка суши вполне, надо сказать, логично. Чиновник здесь бессилен. Судя по всему, именно к такому выводу пришли псковские муниципальные власти, когда в очередной раз решили замутить историю с совершенно непредсказуемым финалом. Я имею в виду грядущий в городе новый виток ремонта дорог. Для начала, немного предыстории.

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Ежегодно Псков оказывается в ситуации, когда пресловутый ремонт дорожного покрытия уходит в осенне-зимний сезон. Этим нас не удивишь. Каждый раз волна народного гнева пытается как-то принудить ответственных чиновников к более осмысленной деятельности. Звучат голоса, что Псков расположен на северо-западе России, поэтому климат здесь не самый подходящий, чтобы ремонтировать дороги в ноябре и декабре. Каждый год нам обещают, что подобное стало результатом стечения неудачных обстоятельств и впредь более не повторится.

В прошлом году общественность была запредельно возмущена, когда подрядная организация кинулась ремонтировать многострадальный Ольгинский мост в октябре месяце. Сняли верхний слой асфальта, пару-тройку солнечных дней затем ничего не делали – просто наблюдали, когда частицы пыли осядут или ждали сигнала свыше. А укладывать асфальт начали аккурат под дождем. Да не просто в дождь, а самый настоящий ливень!

Попробовал народ повозмущаться, но устами «блондинки из УГХ», госпожи Удовенко, было заявлено, что все под контролем, начальник УГХ в курсе ситуации. Дескать, подрядчику именно в этот день привезли готовую асфальтобетонную смесь - так не выбрасывать же было. Потому и положили. А что до проливного дождя, так это ничего – вода дырочку найдет, согласно основополагающим законам физики и термодинамики. Но в любом случае, успокаивала разгневанных граждан Анна Удовенко, специальная лаборатория проверит качество асфальта. И если что не так, подрядчика заставят переделать.

Дальше, как вы понимаете, эта лаборатория что-то там проверила и установила, что асфальт положен не совсем правильно, но в целом нормально, и землица его приняла безоговорочно. Другого и не ждали.

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Минул год. Все, кто сегодня проезжают по Ольгинскому мосту, невооруженным глазом видят, что этому асфальту осталось недолго. Прямо на въезде на мост со стороны площади Ленина в крайней правой полосе образовалась уже приличная яма. На противоположной стороне весь асфальт в характерных трещинах и проплешинах. Думаю, любой, кто имеет минимальные познания в физике, понимает, что в эти трещины проникает вода. Когда начнутся наши любимые «переходы через ноль», верный слой асфальта оперативно перестанет существовать. Мост, если смотреть правде в глаза, простоял один год.

На этом конкретном примере мы можем видеть отлаженную цепочку отношений власти и общества. Власть на все возмущения людей велела им заткнуться и не лезть не в свое дело. Есть лаборатория и специально обученные люди, которым виднее, как нужно выполнять работы. Какие-то подонки из лаборатории установили, что все сделано правильно и нечего тут больше обсуждать. А сегодня мы видим результат…

Но, как говорил экс-министр экономики Улюкаев, нет такого дна, которое нельзя было бы пробить: власти города решили не только повторить прошлогодние подвиги, но и многократно увеличить объемы.

На минувшей неделе неравнодушные псковичи и жители региона бурно обсуждали то, как подрядная организация выполняет укладку нового асфальта на центральной улице в Дедовичах. Делает это согласно всем канонам псковского дорожно-ремонтного фэн-шуя: под проливным дождем и непосредственно в лужи. Незадачливый работяга в эти лужи льет расплавленный гудрон из шланга – какого результата он пытается этим добиться, трудно сказать. По соседству уже укладывают и непосредственно асфальт. Люди вокруг возмущаются, снимают эту вакханалию на видео, но подрядчику глубоко пофиг. И то верно – приедет потом специальная лаборатория и подтвердит, что асфальт на знаменитом дедовичском хайвее уложен в соответствии с предъявляемыми требованиями. Думаете, может быть по-другому, и подрядчика заставят переделать? Черта с два. Впрочем, готов бутылку коньяка поставить главе Дедовичского района, если он разберется с этим горе-подрядчиком.

Псков, судя по всему, решил не отставать от районов. Вот вам актуальная информация к размышлению. В Пскове до конца декабря планируется отремонтировать 18 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13 км, сметная стоимость работ в текущих ценах составляет 238,6 млн рублей.

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Список улиц, попавших в программу ремонта, весьма обширный. Все они не первый год нуждаются в серьезном ремонте. Достаточно упомянуть, что планируется полностью отремонтировать ул. Советскую от пл. Ленина до ул.Вокзальной. Также будут ремонтировать улицы Рокоссовского, Толстого и другие. Отдельно надо отметить ремонт улиц Доставалова и Шестака. Наше, вне всякого сомнения, бедствующее Министерство обороны каким-то образом смогло «нагнуть» городские власти и героически скинуло со своего баланса вусмерть убитые дороги. Теперь город вынужден тратить и без того скудные финансы, чтобы, как говорится, убирать за военными.

Как бы там ни было, но осень-зима 2018 года снова ознаменовались ударными темпами дорожно-ремонтных работ. А что это значит? Значит это авральные темпы работ, укладку асфальта в дождь, слякоть и иные возможные нарушения технологического процесса. Нам опять будут заливать в уши всякую ерунду про качество работ и устранение дефектов по гарантии.

Об этой самой гарантии особый разговор. Для чиновников разговор про гарантийные обязательства – своего рода палочка-выручалочка и универсальный ответ. Мол, если там что-то не так сделали, подрядчик все устранит в рамках гарантийных обязательств. Но что мы видим на практике? Обычно существует 2 пути развития сюжета. В первом случае дефекты дорожного ремонта устраняются по гарантии, путем заделывания проблемного участка при помощи смеси битума, отработанного масла и мелкого щебня. Каждый год видим, как с применением так называемого «хобота» в Пскове таким способом восстанавливают дорожное покрытие. Во втором случае подрядчик просто исчезает – путем банкротства, например. Как латают асфальт в этой ситуации уже не столь важно, потому как речь о гарантийных обязательствах уже не идет.

Впрочем, это уже нюансы. О чем говорить, если вся система выстроена так, будто имеет целью исключительно издевательство над гражданами? Вот, смотрите. Антимонопольный 44-ФЗ требует, чтобы торги на выполнение работ проводились только при условии, что работы будут профинансированы. Как быть муниципальным чиновникам, если соответствующие финансовые гарантии из федерального бюджета зачастую приходят только в сентябре-октябре? Естественно, торги объявляются тогда, когда за окном уже глубокая безнадежная осень…

Но тут такой вопрос, для меня совершенно первостепенный. Ведь в России жесткая вертикаль власти. Вся система, образно говоря, в одних руках. Быть может, единственный плюс этой системы – возможность оперативно устранять возникающие проблемы.

Чиновники на местах обычно обижаются, когда их винят в бедах, за которые, по справедливости, ответственность лежит на федеральном центре. Ну так вы же, уважаемые, сами стесняетесь предметно разговаривать с «москвой». Ни один региональный чиновник никогда не найдет смелости сказать вслух, что федеральный центр над нами фактически издевается. А как иначе назвать выделение средств на ремонт дорог в Пскове в сентябре? Почему обещанные несколько лет назад деньги на Ганзу правительство выделяет под конец года, когда до мероприятия остались считанные месяцы? И ведь это целевые деньги, которые можно потратить, например, только на ремонт фасадов зданий. Готовьтесь, псковичи, что в морозно-слякотную псковскую зиму братья-гастарбайтеры будут штукатурить фасады ни в чем не повинных домов…

Грустно, дамы и господа. Глядя на то, как из «москвы» над нами издеваются, а местные чиновники это молча проглатывают, невольно хочется ничего этого не видеть. Просто не видеть всего этого маразма, крепчающего день ото дня…

На фоне этих тягостных раздумий я с вами и попрощаюсь. Надеюсь, до следующей недели…

Константин Калиниченко