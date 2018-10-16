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Блоги / Константин Калиниченко

Прорыв блокады Ленинграда в XXI веке

16.10.2018 15:56|ПсковКомментариев: 11

Накануне федеральные масс-медиа ожидаемо отреагировали на заявление секретаря Генерального совета «Единой России», заместителя председателя Совета Федерации, экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака, в котором он потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» режиссера Алексея Красовского. В жанре «черной комедии» авторы фильма показывают «обратную сторону» жизни блокадного Ленинграда.

Как у нас принято, общественность незамедлительно разделилась на два непримиримо враждующих лагеря. Событие, надо сказать, не ординарное. Кино «про войну» у нас всегда снимали много и часто. Бывало, что и с применением черного юмора. Но все же ряд тем оставались совершенно сакральными и не подлежащими обсуждению в дискуссии. Блокада Ленинграда - главная в ряду подобных. Давайте попробуем разобраться, есть ли право рассматривать эту тему в ракурсе иронии, сарказма, троллинга и т.д.

Со съемочной площадки фильма «Праздник» (фото: medusa.io)

Понимаю, что никого из спорящих переубедить не получится. Просто тут, на мой взгляд, надо взглянуть на предмет без лишних эмоций, но, в то же время, с четким пониманием значимости события в отечественной и мировой истории.

«Цифры» блокады Ленинграда хорошо известны, нет нужды повторяться. Вероятно, это наиболее трагическое событие в череде сюжетов Второй мировой войны. Но быть может, время лечит? И через семьдесят с лишним лет потомки имеют право оценить ход и масштаб события под иным углом? Лично я сомневаюсь, и вот почему.

Давайте начнем с того, что Ленинград - это один из наиболее пострадавших городов в ходе войны. В масштабе сухих цифр потерь сравним только с британским Ковентри и германским Дрезденом. Для жителей этих городов, раскатанных «в ноль» ковровыми бомбардировками, тема войны остается трагической страницей истории. Фильмов, которые бы описывали произошедшее хотя бы с долей иронии или сарказма, на сегодняшний день не существует.

Аналогичным образом в германском кинематографе не существует «черных комедий» про оборону и падение Берлина, несмотря на то, что масштабы потерь в данном случае были совершенно несопоставимы с Ленинградом.

Может быть, европейцы в принципе не занимаются троллингом событий Второй мировой? Отнюдь. Британский, германский, австрийский кинематограф регулярно пытается показать альтернативный ракурс истории. В Германии, например, в последние годы регулярно снимают фильмы про Адольфа Гитлера в различных комедийных форматах.

Первым приходит на память «Мой фюрер, или Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере», в котором фюрер германской нации представлен в образе психически больного вождя, который пытается побороть многочисленные комплексы, для чего нанимает консультанта-еврея. В фильме достаточно черненького юмора: попытки научить «зиговать» собаку, множество иных проявлений девиантного поведения. В общем, Гитлера жестко «пинают ногами», беззастенчиво и безжалостно глумятся.

Кадр из фильма «Мой фюрер, или Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» (реж. Д.Леви)

Из последнего - «Он снова здесь». Интересная попытка экранизации романа Тимура Вермеша о диктаторе, который просыпается в Берлине в 2015 году после почти 70-летней спячки. Сначала Гитлера никто не воспринимает всерьез. Но ушлые телепродюсеры быстро понимают, что это хороший повод «хайпануть», приводят фюрера в порядок и делают из него новую звезду ток-шоу. Классическая «черная комедия». В ряде городов прошли акции протеста, но в целом немцы благосклонно отнеслись к задумке режиссера. По сути ведь через призму Гитлера и германского прошлого авторы тонко иронизируют над современной Германией.

Кадр из фильма «Он снова здесь» (реж. Д.Внендт)

Культовый австрийский режиссер Ульрих Зайдль в 2014 году снял скандальный фильм «В подвале», часть сюжета которого протекает в типичном подвале старого венского дома, где собираются обычные в повседневной жизни венцы. Пьют пивко, поют нацистские песни, активно ненавидят евротолерантность, естественно зигуют перед портретами Гитлера и в целом рефлексируют о былых временах, которые они в силу возраста не застали. Традиционно, как в любом фильме классика современного австрийского кино, много черного юмора, темных сторон жизни и натуралистических подробностей. Но опять же - это все не глумление над прошлым, а осмысление современной жизни, наших страхов и подсознания…

Кадр из фильма «В подвале» (реж. У.Зайдль)

Можно, наверно, и другие примеры привести. Европейцы вообще склонны под самыми разными углами зрения смотреть на историю нацизма и события Второй мировой. Но, есть нюанс. Никто, никогда, нигде не снимал «черную комедию» про конкретные трагические события. В истории нет аналогов по значимости и масштабам, сколько-нибудь сопоставимых с блокадой Ленинграда. Но есть Треблинка, Аушвиц. Ни одному режиссеру пока что не пришло в голову снимать «черную комедию» про то, как евреев отправляют в печь. Полагаю, что и не придет. Ни один польский режиссер не станет глумиться над Варшавским восстанием и обороной Визны. Мне это кажется совершенно логичным и разумным поведением уважающего себя человека…

Вы, вероятно, скажете: а как насчет «Жизнь прекрасна» Роберто Беньини? Ведь про евреев и концлагерь. Все так. Но есть пара принципиальных моментов. Во-первых, фильм Беньини сделан в жанре трагикомедии. Там есть тонкая ирония, но нет черного юмора. Комедийный сюжетная линия по сути заканчивается в тот момент, когда герои попадают в концентрационный лагерь. Во-вторых, сюжет не имеет географической привязки. Концлагерь, где пребывают герои, только лишь фон, передающий трагизм исторического момента.

 Автор фильма, конечно же, не обязан раскрывать нам свои мотивы. Но то, чем режиссер фильма Алексей Красовский пытается сегодня оправдать сюжет, по-моему, не выдерживает критики. Идея провести параллели с современными чиновниками и депутатами? То есть иного способа, кроме как поржать над ленинградцами-блокадниками не нашлось? Сам режиссер называет свой фильм комедией положений. Надо полагать, нечто среднее между гоголевским «Ревизором» и «Полицейской академией» Пола Маслански. Кто сомневается, не поленитесь ознакомиться с интервью, которое Красовский дал интернет-изданию Meduza.

Что сказать… Хайп имеет место, а, значит, фильм посмотрят. Многие, вероятно, скажут, что у современного человека не должно быть стереотипов и комплексов, а художник «так видит». Такими темпами, вероятно, мы созреем до юмористического сериала про то, как Чикатило убивает детей. Та еще «комедия положений» получится…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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