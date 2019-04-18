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ПсковГУ: между прошлым и будущим

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Каждый должен окончить университет, а потом шесть месяцев проработать парикмахером и еще шесть – таксистом. Вот тогда он будет по-настоящему образованным человеком.

Аль Магуайр

Общественно-политическая жизнь Пскова и в прежние времена не отличалась насыщенностью – такова уж судьба провинциального города – а в последнее время и вовсе стала затухать и «схлопываться». Однообразные, в меру серые будни, изредка озаряются противостоянием сторонников и противников завода «Титан-Полимер» да перипетиями конфликта вокруг бестолково начавшейся мусорной реформы. Приходится признавать, что уровень проблем и способы их общественного обсуждения наглядно демонстрируют, насколько беспросветно нынешнее псковское бытие.

Псковичи давно привыкли, что несть числа нашим бедам и проблемам. Регион десятилетиями барахтается на дне всевозможных рейтингов социально-экономического развития. Зато когда речь заходит о смертности – тут мы впереди планеты всей. Из года в год областные чиновники бьются над решением демографической проблемы. Чего только не делали: ограничивали продажу алкоголя, вводили дополнительные региональные выплаты за рождение 1-2-3 ребенка. Обещали жилье и подъемные специалистам, которые бы согласились работать в глубинке. Но толку с этих телодвижений – с гулькин нос.

Несмотря на все усилия власти, молодежь «валит» из региона при первой же возможности как черт от ладана. Эта возможность, как правило, возникает сразу по окончании школы. Если задать соответствующий вопрос в выпускном классе псковской школы, подавляющее большинство ответит, что свое будущее они связывают с чем угодно, но только не с Псковом.

Приведу аналогию. В советское время было принято, что те, кто «лучше учатся», будут поступать в псковский пединститут. Те, кто чуть хуже, идут в местный же «Политех». Кто школьному образованию уделял внимание по остаточному принципу – те в армию, техникумы и куда-то еще. Учиться в другой город, даже в Ленинград, не говоря о более дальних расстояниях, уезжали единицы. Прежде всего потому, что не было такой огромной дифференциации между псковским высшим образованием и любым другим.

Сегодня эта социально-образовательная мобильность выглядит следующим образом. Все, кто может это себе позволить, уезжают учиться за пределы Пскова. Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Тарту, Таллин – именно эти города звучат в ответах на вопрос, куда вы поедете получать высшее образование. Псков назовут лишь единицы – те, кто не в состоянии уехать по финансовым причинам, да те, кому в принципе все равно, какого вуза и цвета «корочку» получить.

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Что самое страшное – данное положение вещей с некоторых пор воспринимается как норма и константа. Вроде как карма у нас такая, а другого пути и нет в природе.

До некоторой степени это верно. Географическое положение Пскова таково, что миграция наиболее активной части населения представляется неизбежной. Крупные более развитые города объективно притягивают население и провоцируют миграционные процессы и горизонтальную социальную мобильность. Но было бы в корне ошибочным думать, что у городов, подобных Пскову, нет вариантов, и этот «крест» нам нести до скончания дней.

Обратите внимание: все самые престижные университеты, в том числе имеющие общемировое признание, как правило, находятся в небольших провинциальных городах. Вы что-нибудь слышали про, например, Нью-Йоркский университет? Лондонский, Мюнхенский университеты? За исключением Парижа и, вероятно, Вены и Берлина, которые имеют старейшие университеты в силу исторического развития городов, главные учебные заведения находятся за пределами мегаполисов.

Всем известны ведущие германские университеты в Гёттингене и Гейдельберге – городах с населением чуть более 100 тысяч жителей. Гарвардский университет располагается в городе с населением в 105 тысяч человек. Старейший университет Скандинавии находится не в столице Швеции Стокгольме, а в 140-тысячной Уппсале.

Главное здание Университета им. Рупрехта и Карла (г. Гейдельберг)

Вы скажете, что это все далеко и даже нет смысла сравнивать. Где Псков – а где Гейдельберг. Но вот же буквально под самым нашим боком находится в хорошем смысле провинциальный эстонский Тарту – город с населением менее 100 тысяч человек, где каждый пятый является студентом университета. И не какого-то там периферийного вуза, а регулярно занимающего высокие места в рейтинге «Times Higher Education», ежегодно публикующего список 500 лучших университетов планеты.

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Вот вам и решение главной нашей проблемы. Именно качественный престижный университет является самым оптимальным драйвером развития для небольшого провинциального города.

В разные годы областные руководители искали «Священный Грааль», который бы вывел Псков из состояния резистентной депрессии. Пробовали превратить Псков в туристическую мекку. Делали ставку на ОЭЗ «Моглино» как локомотив местной экономики.

А рецептура правильного лечения пациента все это время была перед глазами. Правильно организованный университет, как показывает общемировая практика, обладает синергетическим воздействием на экономику и социальную жизнь. Вокруг такого университета концентрируется гуманитарная и техническая интеллигенция, продвинутая молодежь перестает уезжать. Современные методики обучения, участие в программах академической мобильности дают реальному сектору высококвалифицированных специалистов. Вокруг грамотно организованного университета постепенно вырастает современный высокотехнологичный бизнес. И так далее. Вот только ничего из этого в Пскове пока нет.

Был ли у Пскова шанс стать вполне университетским городом?

Очевидно, что шанс стать университетским городом был у Пскова еще в прошлом столетии. Наши соседи новгородцы сделали шаг в этом направлении, создав в 1993 году на базе местных педагогического и политехнического института и сельскохозяйственной академии единый государственный университет. Сегодня НовГУ – состоявшийся успешный вуз, в котором по различным программа и специальностям обучается около 20 тысяч учащихся. Возможно, кого-то этот факт удивит, но примерно четверть стоматологов, практикующих в Пскове – выпускники медицинского факультета НовГУ.

Главный корпус НовГУ (фото: wikipedia.org)

Традиционный для Пскова вопрос: почему они смогли, а мы нет. Тут надо отдать должное первому губернатору Новгородской области Михаилу Прусаку, который сам, будучи доктором экономических наук, отлично понимал перспективы единого университета для жизни города и области. К сожалению, этим видением не отличались его псковские коллеги. В итоге у нас, как говорится, не срослось, хотя все внимательно следили, как встал на ноги и начал развиваться Новгородский университет. Как это часто бывает, локальные руководители не смогли поступиться личными амбициями и предпочли остаться в креслах руководителей местечковых учебных заведений, безнадежно застрявших в советском прошлом.

На протяжении двух постсоветских десятилетий псковские «Пед» и «Политех» постепенно дряхлели и угасали и в конце своего пути напоминали мамонта, по чистому недоразумению оказавшегося в цифровой эпохе. Тем, кто пытался как-то взбодрить это «царство мертвых», указывалось не вмешиваться (здесь было бы уместно вспомнить нашего земляка Валерия Гарбузова – нынешнего руководителя Института США и Канады РАН). Тем, кто призывал перейти к современным формам и методикам преподавания, менторским тоном сообщалось, что «советское образование – лучшее в мире» и нечего тут продвигать эти ваши «болонские системы» и прочие новомодные западные тренды.

Сегодня мы вынуждены пожинать эти плоды.

Идею создания единого университета сдвинул с мертвой точки губернатор Михаил Кузнецов в 2005 году. Окончательно университет был создан уже в эпоху Андрея Турчака. При нем же ПсковГУ вошел в число опорных вузов.

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То есть определенное движение вперед и вверх имеет место. Но уж очень медленно и, что тревожит больше всего, без какой-либо уверенности в том, что это движение в правильном направлении.

Парадокс: по числу людей, имеющих диплом о высшем образовании, Псков даст фору многим европейским городам. Иметь диплом (а то и не один) давно стало общим местом. Наличие такового не является конкурентным преимуществом на рынке труда. И к диплому ПсковГУ это, к сожалению, имеет самое прямое отношение.

Есть очень, по-моему, достоверный индикатор такого положения дел. Только за последние пару лет с преподавателями и студентами ПсковГУ встречались главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, митрополит Тихон, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Есть основания полагать, что каждый был в разной степени разочарован как уровнем диалога, так и общим состоянием дел в университете.

Лично мне не в чем упрекнуть прежнее руководство ПсковГУ. Юрию Демьяненко судьбой было назначено решить главную стратегическую задачу – провести объединение разрозненных учебных заведений в единое целое. С этой задачей он успешно справился, погасив локальные конфликты, сохранив коллектив и научно-методическую базу. Дальнейшее предстоит сделать новому ректору.

Юрий Демьяненко и Валерий Лещиков

Предстоит сделать очень много. Прежде всего, университет должен перестать быть местом для выдачи дипломов и выполнения контрольных показателей. Я против любой дискриминации и твердо убежден в равноправии всех людей на земле. Но нет никаких сил смотреть, как ПсковГУ выполняет показатели по числу иностранных студентов, путем привлечения контингента из дружественных среднеазиатских республик, большая часть которого едва может похвастаться владением русским языком на уровне А1.

Нужно перестать жить ради «выполнения показателей» и «соответствия критериям Минобра».

В противном случае ПсковГУ продолжит лидировать по числу выпускников, успешно трудоустроившихся не по специальности, а в условные «Евросеть», «Магнит» или «Пятерочку»…

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Надо прийти к пониманию того, что университет – это не стены, аудиторный фонд и красивые цифры в отчетности, которая радует кураторов в Минобрнауки, но в практической жизни годится только для розжига костра.

Современный правильный университет – это прежде всего университетский дух, университетская автономия и самые современные образовательные технологии. Когда преподаватели – личности, общение с которыми позволяет расти над собой. А полученные знания дают возможность уверенно смотреть в будущее.

Увы. Никакой университетской автономии и особого университетского духа в ПсковГУ сегодня нет. Университет начисто раздавлен бюрократией. Преподаватели замучены безумным объемом отчетно-планирующей документации, в которой нет ни малейшего смысла. Работать приходится не на результат, а на соответствие установленным показателям. В итоге, вместо университетской автономии и свободы мысли – малоприятный дух казармы…

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В общем перед новым ректором Псковского государственного университета стоят грандиозные по трудности задачи. Наталья Ильина, судя по ее профайлу, человек передовых взглядов, ориентированный на самые современные технологии в высшем образовании. Как-то у нее получится вытащить вуз из состояния дремучей отсталости если не в будущее, то хотя бы в настоящее. И какими бы призрачными ни были шансы на успех, давайте в него верить…

С чувством осторожного оптимизма, я с вами сегодня попрощаюсь.

Константин Калиниченко