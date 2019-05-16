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Блоги / Константин Калиниченко

Оправдание протеста

24.05.2019 19:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Ваш главный поработитель – вы сами.

В.Райх, «Посмотри на себя, маленький человек!»

В современной постмодернистской социологии есть такой термин «ситуация протеста». Означает он буквально следующее: когда критическая масса населения уже готова к переменам, но еще не приступила к их реализации. В качестве понятной всем аналогии, можно привести погодное явление, когда над нами уже висит тяжелая грозовая туча, а в воздухе характерная тишина. Грозы и ливня еще нет, но все это неизбежно и случится в самое ближайшее время.

«Предчувствие грозы» (fotokto.ru)

В наши дни крупнейшие социологические институты активно мониторят ситуацию, пытаясь понять, насколько близко наше общество подошло к «ситуации протеста». А быть может, она уже наступила? Мы, со своей стороны, ни к чему не призываем, а только лишь наблюдаем происходящее за окном и вслед за экспертами-социологами пытаемся понять картину мира. 

19 июня сразу несколько СМИ опубликовали результаты исследования, проведенного группой социологов под руководством Сергея Белановского. Его целью было понять, как изменилось сознание жителей регионов России в 2019 году, их отношение к социально-политической обстановке в стране. Изучение общественного мнения проходило с марта по май. В ходе него были опрошены жители самых различных городов и населенных пунктов, от Калининграда до Владивостока. В общем, есть серьезные основания доверять полученным результатам.

Полный отчет должен быть опубликован в ближайшее время, но случившаяся «контролируемая утечка информации» достаточно четко обрисовывает контуры положения вещей. Чтобы было понятно, Сергей Белановский предсказал протесты на Болотной площади в 2011 году задолго до их начала. Есть у его группы и другие, не менее интересные и, что важно, сбывшиеся прогнозы. Поэтому, повторюсь, нужно отнестись к результатам исследования на полном серьезе.

Полученные данные, без сомнения, в первую очередь должны вызывать тревогу у федерального центра. Основные выводы следующие:

1. Консенсус по поводу Крыма в 2019 году закончился – радость от то-го, что «Крымнаш» осталась в прошлом. 

2. Правительство, благодаря своим непопулярным действиям в 2018 году, растеряло последние остатки авторитета и в массовом сознании воспринимается «отрицательно» (тут должны быть конкретные определения, но закон запрещает критиковать власть).

3. Местные власти не вызывают доверия, не ассоциируются как способные решать системные проблемы местных сообществ.

4. Все, что удерживает людей от массового протеста, – отсутствие идей, лидеров протеста и революционных организаций. Но выходить на протесты готовы все больше и больше, по сравнению с ситуацией годичной давности.

Это если коротко, но суть, полагаю, понятна. Когда совершенно идентичные результаты показывают исследования, проведенные в Калининграде и Магадане, двух мнений быть не может. На общем фоне своими результатами выделилась Москва, и это только подтвердило прописную истину о том, что столица страны давно уже не Россия.

Нас всех достаточно долгое время прикармливали идеей стабильности. Пугали потенциальными проблемами, которые повлекут за собой изменения в социально-политической жизни. Штатные пропагандисты на федеральных каналах, картинно закатывая глаза, вопрошали: «Вы что, хотите как на Украине? Хотите Майдан»? Пугали беженцами, которые буквально захватили всю Европу. Приводили в пример Сирию, Ливию, Ирак, где политические изменения и вся эта «Арабская весна» привели в итоге к гражданской войне. В конечном итоге нам вбили в голову, что статус мировой державы, что-то там диктующей на международной арене, намного важнее нормальных продуктов в магазинах. А значит судьба «сирийских детей» и какого-нибудь венесуэльского шофера автобуса для нас важнее, чем хорошие дороги и качественная медицина.

Я сейчас совершенно не собираюсь оценивать значимость этих постулатов. Не сомневаюсь, что в стране по-прежнему немало людей, убежденных, что сначала нужно помочь Венесуэле, а потом уже, например, Пскову. Потому что в их понимании именно так выглядит пресловутая Стабильность.

Но вот какое дело – в массовом сознании подобное больше не привлекает жителей России. В общем знаменателе то, что люди устали от этой стабильности. Крым, Сирия, Венесуэла, зажигательные истории о том, как наш МИД в очередной раз замутил «многоходовочку», поставил западных партнеров на место и «заставил уважать» – все эти «сказки первого канала» больше не трогают россиян. 

Люди в Магадане, Пскове и Калининграде говорят примерно следующее: «Москва забирает наши деньги, пока мы тут в буквальном смысле выживаем». Люди устали от того, что нужно бесконечно помогать Сирии и примерно раз в год освобождать Пальмиру. Люди не хотят, чтобы Россия в сотый раз прощала долги солнечной Кубе. Наконец, люди возмущены, что нужно, оказывается, снова «потерпеть» и «затянуть потуже пояса», по-тому как первоочередным для нас является помощь очередному бестолковому латиноамериканскому диктатору. И этому «потерпеть еще» не видно конца. Потому что борьба с «нашими западными партнерами» в самом разгаре, да и диктаторов незадачливых на планете не так уж мало.

Вот все это людям реально надоело. Не было бы никакой беды, если бы в своей стране решались наиболее насущные проблемы. Дороги, медицина, ЖКХ. Но увы. И когда ты, в очередной раз безуспешно отстояв очередь в регистратуру городской поликлиники и узнав, что «номерков нет», слушаешь о новых успехах наших дипломатов на международной арене, невольно начинаешь звереть.

Парадокс в том, что конкретных оформленных претензий к власти при этом не выдвигается. В цивилизованных развитых странах смена вектора развития обычно происходит через формулирование того, что именно хотят поменять большие социальные группы. Например, в начале 2000-х на волне модной идеи социальной справедливости к власти приходили так называемые евро-социалисты, которые меняли затем налоговую политику под поставленные задачи. Или как сегодня, когда фиксируется рост анти-эмигрантских настроений, в результате чего ранее бывшие изгоями право-радикальные партии поднимают голову, а в ряде стран, например в Австрии и Эстонии, оказываются у власти. 

В России ничего подобного нет и близко. Протест и стремление к переменам формулируются в рамках примитивной парадигмы «так дальше жить нельзя». 

Социологи фиксировали первые очаги такого поведения еще 2 года назад, но, как и любые точечные изменения, эти очаги не трансформировались во что-то социально значимое. 

Впервые наличие системного протеста стало ощущаться в 2018 году. Социальная статика, к которой все привыкли, превратилась в социальную динамику, притом видимую невооруженным глазом. Незамедлительно последовали и структурные сдвиги. Губернаторские выборы в Хабаровском крае, Хакассии, Владимирской области показали, что люди готовы проголосовать за кого угодно – хоть за уши от мертвого осла – лишь бы не за того, кто ассоциируется с действующей властью. 

Это, конечно же, эпизоды, всего 3 региона. Но можно ли было это пред-полагать еще год назад?

Протестные настроения, очевидно, будут только нарастать. Общество сегодня напоминает тлеющий торфяник – совершенно непонятно, в каком конкретно месте полыхнет. И потушить уже нет возможности.

Пенсионная и мусорная реформы, повышение налогов, запрет критики власти – все это уже вспять не повернуть. А взамен у государства нет, собственно говоря, ничего. Только «заезженные пластинки» про победы русского оружия да страшилки про Украину. 

Насчет Украины, кстати, тоже интересная выходит история. По данным агрегаторов, количество просмотров из России инаугурации нового президента Украины побило все рекорды. Думаю, что инаугурацию Порошенко 5 лет назад вообще никто не смотрел. Либеральная интеллигенция сегодня поистине в щенячьем восторге от того, как вел себя Владимир Зеленский. Вот эти селфи с простыми людьми, проход по центральной улице почти что без охраны – все это, конечно же, грамотно срежиссированная игра на публику и не более того. Честно говоря, у меня сложилось стойкое ощущение, что вся процедура была в большей части адресована российскому электорату, нежели украинскому. Мол, смотрите, как мы можем. А вы так не можете.

В восторге от Зеленского сегодня пребывает либеральная интеллигенция, то есть наиболее продвинутая и образованная часть российского общества. Соответственно, она не может в массе своей не понимать, что все это действо к реальности имеет примерно такое же отношение, что и сценарий культового сериала «Слуга народа». Однако же возникший совершенно внезапно «культ Зеленского» есть не что иное, как форма протеста «так дальше жить нельзя» в исполнении либералов и интеллигенции. В таких условиях эта часть российского общества проголосует даже за «маску анонимуса», лишь бы против существующего положения дел.

Но все это, вероятно, мелочи. Хайп на теме с Зеленским постепенно будет спадать, как-нибудь эту историю система переварит. Намного опаснее выглядит протест, который оформлен в системный отказ подчиняться решениям органов власти. Сегодня мы имеем два таких крупных очага сопротивления – полигон «Шиес» в Архангельской области и «храм против сквера» в Екатеринбурге.

Насчет храма, на самом деле, история показательная. Раньше подобные сюжеты вряд ли даже в выпуски региональных новостей попадали – мало ли в России скверов пустили под иные нужды. Сегодня совершенно рядовая история зашла так глубоко, что президенту лично приходится вмешиваться и, если говорить честно, давать региональным чиновникам команду отступить. И ведь понятно, что проблема не в храме, и уж конечно же не в сквере.

Это такой новый формат диалога общества и власти, когда на любую, по сути, непонятную властную инициативу, общество отвечает твердым «нет». То есть власть воспринимается как аллерген.

История с полигоном (ой, простите, экотехнопарком) «Шиес» в Архангельской области мало того, что отражает уровень недоверия власти, так еще и ставит под угрозу весь ход «мусорной реформы». Напомню, что в процессе реализации реформы мы должны будем прийти к цивилизованному обращению с мусором, его раздельному сбору, сортировке и максимально возможному проценту переработки и вторичного использования. Решить поставленную задачу призваны так называемые экотехнопарки. 

Сегодня уже даже не столь важно, что сама идея экотехнопарков в том виде, в котором она прописана в реформе, по сути своей абсурдна и совершенно нереализуема. Подобных предприятий единого цикла, где на входе принимается перемешанный мусор, а с другой стороны выходит продукция на основе вторичной переработки, просто не существует в природе. Нигде, ни в Австрии, ни в Японии, ни в Америке. Чтобы понять абсурдность идеи экотехнопарков достаточно изучить европейский опыт обращения с ТКО, но в России, как обычно, решили изобрести свой велосипед.

Однако основная проблема сегодня в том, что региональные операторы по обращению с ТКО как раз должны в этом году выходить на проектирование этих самых экотехнопарков в регионах. В частности на территории Псковской области, согласно планам регоператора «ЭкоПром» в 2020-2021 гг. должны появиться два экотехнопарка. После того, как развивалась история с полигоном «Шиес» довольно нетрудно предположить, что скажут псковичи, когда им сообщат, в каких конкретно районах будут организованы псковские экотехнопарки…

А теперь давайте вспомним базовый принцип «ситуации протеста», согласно которому, начавшись, любой протест развивается экспоненциально, по-другому говоря, в геометрической прогрессии. Любой крупный общественный катаклизм в истории начинался с совершеннейших мелочей, будь то Французская революция или Арабская весна. 

Этот набор мелочей незаметно вырастал в большую проблему исключительно потому, что власть всего этого упорно старалась не замечать. Мария-Антуанетта легкомысленно призывала народ кушать пирожные, вместо хлеба. Через некоторое время народ Марии-Антуанетте отрубил голову. Так бывает, особенно если власть делает вид, что все нормально, все под контролем и ничего страшного не происходит. 

И чтобы наши беспокойные компетентные органы вдруг не подумали, что я на что-то намекаю или к чему-то призываю, я добавлю, что в здравом уме никто не желает вообще никаких социальных катаклизмов. Все вменяемые граждане хотят жить в нормальном здоровом и стабильном обществе. Надеюсь, наше постепенно станет таким.

Для этого надо совсем немного – чтобы власть не теряла связь с реальностью, не игнорировала настроения гражданского общества и учитывала интересы своих граждан. Чтобы все это не осталось, как часто бывает, набором правильных лозунгов, необходим честный общественный диалог. Тогда и власть будет верно понимать индикаторы общественных настроений, и граждане, наконец, поверят, что у власти может быть вполне человеческое лицо.

Константин Калиниченко    

Источник: Псковская Лента Новостей
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