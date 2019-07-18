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Некролог о Телеграме

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Ничего не будет - ни кино, ни театра, ни книг, ни газет.

Одно сплошное телевидение».

Кинофильм «Москва слезам не верит»

Чуть более года назад, вслед за остальной Россией, в политическую жизнь Пскова стремительно ворвались анонимные телеграм-каналы - виртуальные площадки, где авторы делятся актуальной, по их мнению, информацией. Главная ценность этих площадок - полное отсутствие цензуры и мгновенная доставка контента до потребителя. На первых порах они росли как грибы после дождя. Анонимными быть не очень получалось, тем более, что некоторые политически невоздержанные граждане, поддавшись эмоциям, заводили несколько телеграм-каналов сразу.

Затем на эту поляну пришел во всех смыслах непрошенный гость - пресловутый Роскомнадзор - и сходу ринулся все тут «запрещать и не пущать». Отработали вопрос в лучших отечественных государственных традициях: и деньги освоили, и Телеграм отлично работает. Но пока Роскомнадзор тужился и пыжился прикрыть Телеграм, мода на анонимные каналы достигла своего апогея. Еще немного, и можно было бы, перефразируя Ленина, сказать, что «каждая кухарка должна завести собственный телеграм-канал». Впрочем, я не столь уж далек от истины. На волне раздутого хайпа отдельные повара даже забросили варить уху на каждом углу и ринулись на политическую кухню.

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Самое смешное, что в тех же отечественных традициях власть начала одновременное движение в противоположные стороны. С одной стороны Роскомнадзор запрещал и закрывал Телеграм, с другой - государственные чиновники, в том числе высшего звена, толпой ринулись создавать аккаунты на запрещаемом ресурсе. Не остались в стороне и региональные власти. Под чутким руководством местных политтехнологов и приезжих специалистов было создано, по самым скромным подсчетам, 5 (пять!) «анонимных» телеграм-каналов.

Анализируя псковский сегмент политического Телеграма, в тот момент действительно казалось, что за этим - будущее. Не секрет, официальные зарегистрированные СМИ сегодня могут позволить себе далеко не все, что думают. Не ровен час, подпадешь под какой-нибудь из бесчисленных «законов Клишаса», а то и вовсе окажешься среди оправдателей терроризма и экстремизма. Анонимные телеграм-каналы же лишены всего этого «счастья» и многих других форм государственной заботы и попечения. Потому могут себе позволить совершенно любую шалость, а, как известно, ничто не делает человека таким смелым как полная безнаказанность…

В самых радикальных прогнозах речь заходила даже о том, что анонимные телеграм-каналы в ближайшие год-два полностью вытеснят официальные СМИ из регионального медиапространства. Один с виду вменяемый гражданин, уподобившись герою Родиона Рачкова из кинофильма «Москва слезам не верит», с горящими глазами убеждал меня, что «вот увидишь, через год здесь не будет ни ПЛН, ни других. Смотри, - говорил он, отчаянно жестикулируя, - оппозиционные СМИ уже ушли в Телеграм… Пока вы тут сидите, вас же в порошок сотрут…».

Кадр из кинофильма «Москва слезам не верит»

В апокалиптические прогнозы судьбы официальных СМИ я, конечно, не верил, но казалось, что в этой и подобных речах есть разумное зерно. Сегмент политического Телеграма на самом деле набирал обороты со скоростью болида Формулы-1…

Сегодня как-то даже неловко признаваться, что мог поверить в подобную чушь. Толком и не родившись, псковский политический Телеграм, по сути, умер, оставив после себя чувство легкой досады и ощущение упущенных возможностей.

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Я напомню, как выглядел этот ландшафт год назад. Весной-летом 2018 года, в период мощной избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области, политтусовку будоражили такие каналы, как «Воробей», «Скобаристан», «Скобария», «Довмонтова грамота», «Шалтай-Болтай», Был даже телеграм-канал «Iwan Tsetserskiii». Он появился несколько позже остальных, зато в процесс «раскачивания лодки» включился настолько активно, что пресс-служба тогдашнего главы города вынуждена была выступить с официальным заявлением, что данный телеграм-канал - фейковый и к реальному Ивану Цецерскому не имеет никакого отношения. Конечно же, подобное заявление лишь подогрело интерес к каналу. Граждане, зная, что Иван Николаевич подчас бывает непредсказуем в мыслях и действиях, почти не сомневались, что он лично ведет канал, руководствуясь только ему понятной логикой. Сегодня из перечисленных каналов не осталось ни одного…

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Летом 2019 года приходится признать очевидное: тема телеграм-каналов мертва. Каждый умирал по-разному, но неизменно своей смертью, без какой-либо помощи извне. Большинство просто, в условиях почти полного отсутствия инсайдерской информации, скатывались к низкопробному контенту в отношении оппозиционных политиков. В сотый раз читать про то, что «Шлосберг - агент Госдепа», было никому не интересно.

В наши дни администрацию области в Телеграме представляет канал «Псковский правдоруб». Впрочем представляет - это очень громко сказано. Пишет что-то время от времени, с претензией на аналитику, иногда натужно демонстрирует зачатки чувства юмора. Но болезнь все та же - практически полное отсутствие заслуживающей внимание инсайдерской информации гробит канал на корню.

Так почему же псковский политический Телеграм умер? Давайте разберемся.

Проще всего было бы возложить вину на творческую импотенцию авторов и создателей. В этом есть доля истины, но решающую роль сыграли все же объективные причины и обстоятельства. Их можно разобрать по пунктам.

1. Чтобы такие проекты успешно реализовывались, нужна, прежде всего, активная политическая жизнь, политическое поле, на котором присутствуют серьезные игроки, группы влияния, значительные ресурсы. Ничего из перечисленного у нас нет. Мотивация для участия в реальной политике сегодня начисто утрачена. Как следствие, нет борьбы за ресурсы и влияние. Серьезный бизнес давно уже по возможности сторонился большой псковской политики, а в последнее время шарахается от нее, как черт от ладана. Некоторым депутатам до того все осточертело, что не хотят досиживать даже положенный срок в областном Собрании. Совсем не осталось тех, кто готов был бы инвестировать в политический капитал и привлекал к работе серьезных и известных авторов. Все это стоит, в общем, немалых денег, которых в псковском политическом Телеграме просто нет. Поэтому то, что получилось, делалось «на коленке» и буквально за три копейки. При таких вводных ожидать прорыва, мягко говоря, не приходится.

А ведь были же времена, в начале 2000-х, когда битва анонимных ресурсов в значительной степени определила судьбу губернаторского кресла в 2004 году. Многие, вероятно, помнят эпические сражения в виртуальном пространстве «Зеленого сайта», который связывают с командой Михаила Кузнецова, и «ПолитПскова» Евгения Михайлова, «Забав простолюдина» и «Скотного двора». Увы, те времена давно канули в лету и, похоже, что безвозвратно. Надежды, что телеграм-каналы смогут вернуть интригу, совершенно не оправдались.

2. Псковские политические телеграмщики, создавая свои многочисленные каналы, не учли тот факт, что в Пскове совершенно не насыщенная информационная повестка. Здесь ничего интересного не происходит, а значит, и писать в своих каналах тоже не о чем. Инсайдерская информация проскакивает крайне редко и, естественно, в большинстве случаев этот инсайд официальные СМИ узнаЮт раньше остальных. Анонимным телеграм-каналам остается лишь поджать хвост и распространять уже опубликованную информацию. Отсутствие интересной и свежей информации означает отсутствие подписчиков и внимание к каналу. И то уже тупик.

3. В условиях отсутствия доступа к серьезной информации спасением для псковских телеграм-каналов могло бы стать экспертное комментирование актуальных событий. Казалось бы, черпай новости у официальных СМИ, анализируй, вскрывай подноготную и доноси до широкой публики скрытые смыслы. Ведь именно таким способом сделали себе имя ведущие отечественные телеграм-каналы: Сталингулаг» (377 500 читателей), «Футляр от виолончели» (376 800), «Незыгарь» (247 000), «Давыдов.индекс» (264 300). Да вот беда - чтобы твое мнение хоть кого-то заинтересовало, нужно на самом деле быть экспертом и разбираться в вопросах. А это будет посложнее, чем, как говорится, рыбу чистить. Вот и мучаются отдельные представители псковского политического Телеграма, силясь выдавить из себя хоть что-то, отдаленно напоминающее аналитику. Но сил и хилых навыков хватает только на дешевый троллинг да на жалкие провокации, на которые давно уже никто не ведется. Опять же, и это могло бы работать, если делать красиво. Но получается не красиво, а тупо, холодно и в лоб.

4. Любой проект, рассчитанный на длительное использование и претендующий на внимание широкой общественности, должен иметь стратегию. Концепция развития должна предполагать серьезную работу над имиджем и содержанием. Псковским телеграм-каналам подобное совершенно не свойственно. Ни секунды не сомневаюсь, что нет не то что стратегии - отсутствует даже приблизительное понимание, что они будут делать завтра. Бум псковского Телеграма весны-лета 2018 года был обусловлен исключительно модой и восходящим трендом. Под каждую сиюминутную «хотелку» создавался телеграм-канал. Как правило, с целью кого-то пропиарить или наоборот - дискредитировать через низкопробный информационный вброс. Поставленная задача достигалась быстро, а что делать дальше «анонимные» авторы, наделенные крайне скудными креативными способностями, не имели ни малейшего представления.

Ради интереса не поленился и посчитал, что средний период жизни псковского политического телегам-канала равен 2-3 месяцам. При этом бОльшую часть и этого непродолжительного времени занимают предсмертные конвульсии, когда автор пытается что-то из себя по капле выдавить для поддержания канала, да пар весь давно уже в гудок вышел…

5. Еще одна причина скоропостижной смерти – очевидный кризис доверия. Если ты регулярно вбрасываешь в массы непроверенную информацию и всякий конспирологический бред, то на какое-то время можешь привлечь к себе внимание. Но если информация оказывается фейком, то со временем тебя начнут считать клоуном и идиотом.

6. Не будем забывать, что на политическом ландшафте Псковской области все возможные интересы очень тесно переплетены между собой. В этом смысле идея анонимности в телеграм-каналах нереализуема в принципе. Из каждого канала весьма выразительно торчали уши как авторов, так и прямых интересантов. В этих обстоятельствах довольно трудно нагнетать интригу.

Самых циничных и беспринципных это боле чем устраивало. Телеграм-канал ими создавался исключительно в корыстных интересах с единственной конкретной целью: навести шум, «пораскачивать лодку», послать власти месседж… и при первой же возможности продаться по сходной цене. Лучше бы власти, но вообще-то все равно кому – деньги не пахнут. Недавний пример известного политпровокатора А.Малова, который долго изображал правоверного оппозиционера, но в мгновение ока легко и непринужденно променял позицию на мелкую должность в муниципальном предприятии – просто хрестоматийный сюжет…

Возможно, вы обращали внимание, довольно долго один из ресурсов активно следил за динамикой подписчиков псковских телеграм-каналов, регулярно информировал, кто на сколько «подрос». Давно уже не было обновления этой статистики, и понять причину совсем нетрудно: позитивная динамика отсутствует полностью. Зато отрицательной - выше крыши. Из полудюжины телеграм-каналов областной администрации остался один «Псковский правдоруб», и тот на ладан дышит. Самый, вероятно, политически активный пскович - Лев Шлосберг - пару недель назад в разговоре откровенно сказал, что с некоторых пор просто не читает местный политический Телеграм. В это, прямо сказать, поверить сложно, хотя бы потому, что у Льва Марковича только собственных каналов целых 2 штуки. Кроме того многим памятен эпизод прошлого лета, когда лидер псковского «Яблока» в прямом смысле «вляпался», разместив в своем канале непроверенную и ложную информацию о нецелевом использовании вертолета санитарной авиации. Однако суть от этого не меняется: читать псковские телеграм-каналы совершенно не интересно.

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Есть ли хотя бы микроскопический шанс у псковского политического Телеграма? Думаю, есть, но вряд ли мы увидим положительные сдвиги в ближайшее время. Какая политическая жизнь – такая и политическая аналитика. Появится хоть какое-то конкурентное поле, зачатки политической борьбы, вернется бизнес в политику – тогда, вероятно, будет шанс у политических телеграм-каналов или что там будет еще. А пока у нас тут выжженная земля, по которой ползают доморощенные конспиролиги, политические шуты и прочий планктон…

Константин Калиниченко