Блоги / Константин Калиниченко

Давно назревшая эвтаназия

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Государство эффективно только в условиях войны. Мы полагали, что оно сможет быть эффективным, когда сдулись «Lehman Brothers», лопнул «пузырь» на жилищном рынке, а всю систему ипотечного кредитования по сути надо было создавать заново. Что делало государство? Ничего! Оно спряталось в нору и решило выжидать – прилипло к «первой базе», когда давно надо было бежать в «дом». Весь это кризис 2008 года – это крах модели управления и принятия решений. По всей стране сотни аналитических агентств и мозговых трестов, у которых тысячи складно рассуждающих «очкариков». Но за пределами своего рабочего стола все они оказались совершенно бесполезны…»

Дж.Кролл «Нью Йорк Таймс» 25 февраля 2011 г.

Думаю, всем известно, что экономика делится на государственный и частный сектора. Модель это довольно упрощенная, но в целом она вполне отражает суть социально-экономических процессов. История человечества и цивилизации - это во многом путь избавления от государственной собственности в пользу частной. Можно смело утверждать: чем меньше госсектор экономики, тем более экономически развито государство и, соответственно, богаче и благополучнее жизнь простых граждан. И наоборот - в странах, где массовая бедность является нормой жизни, государство стремится лезть затычкой в каждую бочку.

Казалось бы, что тут непонятного? Огромное количество учебников по экономической теории существует как отечественных, так и переведенных. В них, со времен Адама Смита и Рикардо не существует плюрализма мнений: лучшего механизма, чем «невидимая рука рынка», в экономике и управлении не существует. Тем, кому Адам Смит - не авторитет, предлагаю посмотреть на экономически успешные страны Европы, где государственный сектор экономики подчас просто номинальный. Для тех же, кому необходимо достоверное научное объяснение этому факту, предлагаю обратиться к фундаментальным исследованиям Джона Иоаннидиса, Нейта Сильвера и Джулса Кролла, которые при помощи аналитики «больших данных» математически доказали, что в одинаковых условиях частный сектор всегда эффективнее государственного.

Поэтому, вероятно, логически обоснованно, когда государство контролирует производство и торговлю оружием и берет на себя управление в чрезвычайных ситуациях, но, пожалуй, что и все. Остальные сектора в развитых странах сегодня находятся в частных руках.

Почему так? Это отнюдь не чья-то прихоть или стечение обстоятельств. Это простая логика цифр и сухой холодный расчет.

Дело в том, что при прочих равных обстоятельствах частный бизнес всегда эффективнее государства. Там, где бизнес оперирует категориями спроса и предложения, государство занимается бюрократией и попросту тупит и тормозит. Эта мысль настолько бесспорна, что ее освоил даже коммунистический Китай. Поэтому предлагаю перейти от глобалистических обобщений к региональной проблематике.

На минувшей неделе мы узнали, что сотрудникам областной типографии не выплатили зарплату на сумму более 600 тыс. рублей. Я бы тут добавил, что в очередной раз не выплатили. В целом 2018 год это государственное предприятие закончило с убытком почти в 2 миллиона рублей.

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С типографией чиновники областной администрации носятся как с писаной торбой. История этого госпредприятия последних 4-5 лет - это какой-то убогий «день сурка». Постоянные долги, жалобы в прокуратуру, дотации из бюджета на погашение долгов, пионерские рапорты чиновников, что долги погашены и теперь-то уж предприятие начнет вставать с колен. Но через 2-3 месяца все повторяется, и этих «дней сурка» только за последние пару лет было не меньше четырех. Логичное и лежащее совершенно на поверхности решение - осуществить полностью нежизнеспособному и ненужному госпредприятию эвтаназию, прекратив эти коллективные мучения, и, перекрестившись, забыть о его существовании, почему-то в голову чиновникам не приходит.

Тут следует вспомнить, что экономика Псковской области, мягко говоря, не на высоте. В многочисленных рейтингах социально-экономического развития, уровня закредитованности, благосостояния граждан и т.д. наш регион прочно обосновался на нижних строчках «турнирной таблицы». Понятно, что в существующих реалиях выбраться с этого дна в принципе нет шансов, потому как область, не имея собственных значительных доходов, давно и прочно сидит на игле федеральных денег.

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Однако же формальная логика подсказывает: в таких условиях надо хотя бы пытаться минимизировать издержки и по возможности избавляться от непрофильных активов.

Вот кто-нибудь в трезвом уме может объяснить, зачем администрация области с упорством, достойным лучшего применения, вцепилась в эту типографию? Я был на этом объекте раз пять, наверно. Я вам скажу, это совершенно жалкое зрелище. Там есть 2 печатных станка, которым на двоих уже прилично за 100 лет. Станки, произведенные в давно не существующей Германской Демократической Республике, в принципе работают, но печатать на этих «динозаврах» современную качественную полиграфию, разумеется, невозможно. Поэтому типография не может нормально участвовать в госзакупках и при наличии конкурентов на рынке практически беспомощна. Только в Пскове сегодня несколько вполне современных типографий, способных выполнять работы любой сложности. Но государство вцепилось зубами и держится за этот убогий постсоветский рудимент.

Псковская областная типография

И таких рудиментов больше, чем вы можете себе вообразить. Под крылом областной и городской власти существует просто сонм разных «центров», «агентств» и «управлений». Чтобы не думали, что я тут крошу батон на кого-то конкретно, приведу лишь некоторые названия: Фонд гарантий и развития предпринимательства, Инжиниринговый центр, Центр поддержки экспорта Псковской области, Бизнес-инкубатор, Региональный центр компетенций, Центр социологии и маркетинга. И это далеко даже не половина списка.

Лично у меня нет сомнения: чем громче и сакральнее название всех этих мутных структур, тем более бессмысленно их существование. Вся суть этих «центров» заключается в танцах с бубнами и прочих формах имитации бурной деятельности. За единичными исключениями толку от таких организаций - ноль с дыркой. Но при этом там есть штатное расписание, числятся какие-то сотрудники, платится аренда за помещения, имеются другие статьи расходов.

Вот, например, есть у нас в Пскове две совершенно смехотворные организации. Первая - МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор». Эта контора занимается тем, что время от времени объявляет конкурсы «бизнес-планов» на аренду помещений и оказывает еще какие-то неведомые услуги для бизнеса. Что за услуги, совершенно непонятно. Все очень напоминает профессиональное разведение кругов по воде. Кстати конкурсы на аренду помещений, которые они объявляют, как правило, через некоторое время отменяются, поскольку, как вы понимаете, на эти конкурсы никто не заявляется. Но ребята не отчаиваются. Ведь их зарплата никак не зависит от эффективности работы.

Вторая такая контора - МП «Северо-Западный Центр социологии и маркетинга». Особенность этой организации в том, что «центр социологии» не занимается социологией. Услуги предлагает, но кто же в здравом уме будет заказывать у них исследование? Чем именно занимается сказать сложно. В прошлом году эти «социологи и маркетологи» отличились в истории с незаконным размещением нестационарных объектов на территории Финского парка. Ну то есть «Центр социологии и маркетинга» занимается выдачей разрешений на ведение коммерческой деятельности - нет ли здесь какого-то противоречия логике и здравому смыслу?

На самом деле никакого противоречия нет. Весь этот паноптикум организован с вполне конкретной целью. Подобные «центры социологии» и «агентства развития» жизненно необходимы нашему государству. Бывает, что нужно куда-то пристроить не в меру ретивого активного оппозиционера. На госслужбу его брать не очень удобно, а вот в такую непонятную «шарашку» - почему бы и нет. Это примерно как хозяин кидает гавкающей собаке кость только для того, чтобы она, наконец, заткнулась…

Такие структуры очень полезны, если нужно без лишнего шума «освободить» чиновничье кресло. На «мороз» отправлять «заслуженного работника» вроде как некрасиво - тот еще, не дай бог, начнет шуметь и сдуру уйдет в оппозицию. А так можно ему вручить грамоту и с почетом отправить в какую-нибудь муниципальную «лигу сексуальных меньшинств». Если должность будет руководящая, вряд ли отставной чиновник будет вникать в содержательную часть.

Третий вариант - пристроить родственника или просто «хорошего человека», который в силу прогрессирующего идиотизма оказался неспособен даже к государственной службе. Надо же как-то человеку жить и где-то зарплату получать?..

Все эти бесчисленные МП, ГП, ГБУ есть не что иное, как кормушки для разного рода бездарей и «сбитых летчиков». В реальном секторе они полностью нежизнеспособны, а подчас и вредны. Пользы от них совершенно никакой, но при этом все они исправно сосут деньги из бюджета.

И ладно бы бюджет у Псковской области был сопоставим с бюджетом Москвы. Но увы. С учетом госдолга, превышающего годовой доход региона, мы по сути являемся техническими банкротами. При таких обстоятельствах содержать всю эту армию дармоедов - просто аттракцион неслыханной щедрости. И лучшее, что может сделать городская и областная власть сегодня - ликвидировать все эти «центры социологии», «коучинги» и прочие «бизнес-инкубаторы» под ноль, а их бесценных сотрудников мощным пинком сапога отправить в народное хозяйство. Не сомневаюсь, что таким способом даже из самого передового социолога и маркетолога со временем может выйти толк…

Константин Калиниченко