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Блоги / Константин Калиниченко

Политическая реальность осени 2019 года

19.09.2019 18:11|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«То, что вам кажется очевидным, не более чем плоды вашего воспаленного воображения»
Ю Несбе

Первая неделя после выборов прошла в томительном ожидании. Результаты волеизъявления оказались таковы, что мало у кого были сомнения - оргвыводы последуют, и кара, которая упадет на виновных, будет ужасна и неотвратима.

Весь политический класс Пскова выдавал прогнозы, кого назначат ответственным за, мягко говоря, провал партии власти 8 сентября. Назывались самые разные фамилии чиновников, особо активные в буквальном смысле слова составляли «расстрельные списки». Некоторые, вообще не стесняясь, потирали ручонки, искренне полагая, что незадачливый политико-медийный блок будет разогнан к чертовой матери, ну а на освободившиеся места (и приличные зарплаты) позовут, наконец, дееспособные кадры. Другие просто сокрушались, мол, как же так можно было опростоволоситься и проиграть выборы в ситуации, когда у «Единой России» давно все козыри на руках.

Если смотреть на ситуацию с ракурса ангажированного участника политического процесса в регионе, то оргвыводы и показательные отставки кажутся совершенно неминуемы. Система в целом настроена таким образом, что постоянно нуждается в поисках виноватого и сакральных жертвах. Справедливости ради, и то и другое есть в стенах областной администрации в количестве, удовлетворяющем любые возможные потребности. Давайте пройдемся по персоналиям.

Мало кто сомневался, что первой полетит голова политического вице-губернатора Николая Цветкова. Кому, как ни ему, ответить за провал партии власти и всю эту «революцию яблок»? Ни для кого не является секретом, что реальными демиургами предвыборного процесса и политических кампаний в регионе испокон веку являются политические заместители губернатора. Для этого они ездят на учебу в соответствующие структуры и наделены специальными полномочиями и ресурсами. При таких вводных уход Николая Цветкова не только не вызвал бы удивления, но и рассматривался практически всеми как наиболее логичный и вероятный исход дела.

Николай Цветков

Не было сомнений и на счет судьбы политтехнологов, которые непосредственно руководили политической кампанией. Именно они по факту являются истинными авторами и спонсорами победы всех без исключения кандидатов от «Яблока». Демократы могут сколько угодно раздувать щеки и рассказывать о собственном невероятном технологическом прорыве. Но надо быть объективным: если бы провластные технологи не занимались очковтирательством и не снимали кандидатов от оппозиции при помощи суда, крайне неочевидно, что «яблочные» кандидаты вообще где-либо праздновали бы успех.

Трудно не согласиться с тем, что политтехнологи кандидатов от «Единой России» продемонстрировали системное непонимание происходящего в регионе. К этому следует добавить «странную» предвыборную социологию, которую, похоже, что просто брали с потолка. И отдельно - вопиющую правовую безграмотность. Так отличиться умом и сообразительностью в истории с авторским правом итальянского композитора - это просто напоминало партизанскую диверсию в пользу партии «Яблоко». В общем показательная и публичная «казнь» технологов напрашивалась и можно сказать, что политически ангажированные граждане очень этого ждали.

В качестве вишенки на этом виртуальном эшафоте вполне могло смотреться и управление внутренней политики администрации области. При том, что по факту к нему почти нет претензий, а профессионализм руководителя не вызывает никаких вопросов. Но дело в том, что когда ищут сакральную жертву, обычно не применяют категории логики. Поэтому «репрессии» в отношении управления не стали бы большой неожиданностью.

Как не вызвали бы они удивления и в отношении руководства Избирательной комиссии Псковской области. Напрямую избирком, конечно, не занимается избирательной кампанией, а только лишь организует техническую сторону выборов и ведет подсчет голосов. Но с точки зрения тонкостей процесса, многие были, скажем так, удивлены, насколько легко были признаны победы кандидатов от «Яблока» в ряде районов, где выборы, как принято говорить, были «близкими». Достаточно сказать, что победитель выборов на пост главы Новоржевского района набрал на 31 голос больше ближайшего преследователя. Имея эту информацию задолго до официального объявления результатов, никто не предпринял никаких действий. Я сейчас ни на что не намекаю, но мы прекрасно помним, как решались подобные ситуации в прежние времена…

Отдельно в этом проскрипционном списке находятся партийные руководители «Единой России». Можно сколько угодно говорить, что реальная политика делается в стенах областной администрации, но формально-то выборы проиграла именно партия. Напомню, когда в декабре 2011 года «Единая Россия» выступила неубедительно на выборах в Псковское областное Собрание депутатов, в частности проиграла город Псков коммунистам, то дамоклов меч упал на головы именно партийных вождей. Тогдашний секретарь городского политсовета партии Алексей Севастьянов добровольно сложил полномочия, а глава Пскова Иван Цецерский, по итогам разговора с губернатором области, подал в отставку. Потом, правда, полежал в больнице и передумал, но то уже совсем другая история. По сравнению с результатами выборов 8 сентября, 2011-й год кажется мелкой и незначительной неудачей. Так что кадровые перестановки внутри местной партийной верхушки «Единой России» не стали бы неожиданностью…

Вот так выглядело политическое поле битвы на следующее утро, после оглашения результатов выборов. Однако же страждущим пришлось замереть в ожидании - было известно, что всю поствыборную неделю губернатор проводит рабочие встречи в Москве. Таким образом оргвыводы и кадровые решения были отложены на следующую неделю.

Наступил понедельник - все взоры устремились на Некрасова, 23. Все ждали новостей, а они никак не приходили. Прошел понедельник, за ним - вторник. Потом и среда. Из «желтого дома» - ровным счетом никаких новостей. Сегодня четверг, и думаю, что вполне можно подвести черту под этими ожиданиями и делать первые выводы. В общих чертах они следующие.

Никаких кадровых решений не будет. По крайней мере, знаковых и представляющих хоть какой-то интерес для широкой общественности. Причины тут лежат совершенно на поверхности, если посмотреть на ситуацию максимально непредвзято.

Во-первых, с самого верха на протяжении нескольких лет власть демонстрирует однозначный и незыблемый месседж - «мы не прогибаемся». Подчас это лишено вообще какой-либо логики. Не более чем естественная реакция на внешний раздражитель: вы жаждете крови? Так вот не будет вам никакой крови! Просто потому, что мы не идем на поводу у общественности, журналистов, политических конкурентов и далее по списку. Уже довольно долгое время власть если и отправляет кого-то в отставку, то делает это в максимально «нейтральное» время - чтобы у оппонентов не было соблазна записать такие отставки себе в заслугу. Да, вероятно, это не очень хорошо для микроклимата внутри властной верхушки, но такова уж выбранная концепция.

Во-вторых, любой здравомыслящий руководитель, прежде чем кого-то отправлять в отставку, думает о потенциальном преемнике. Убрать человека нетрудно - трудно найти ему достойную замену. А вот с этим в Пскове давно уже большие проблемы. Вероятно, можно отправить в отставку политического вице-губернатора Николая Цветкова. Но задайтесь вопросом, кто может прийти на освободившееся место? Должность политического вице-губернатора слишком сложна и многогранна, чтобы доверить ее первому встречному.

В итоге, как бы ни был плох на этом посту Николай Цветков, реальной замены ему сегодня не видно.

По той же причине выглядит бессмысленной смена руководства управления внутренней политики. Сегодня этот орган власти занят главным образом технической реализацией поставленных задач. И, надо отдать должное, свою работу делает достаточно качественно. Не их вина, что поставленные задачи подчас не имеют разумного решения. И, повторюсь, сколько-нибудь достойных кандидатов в преемники здесь не видно, хоть под микроскопом смотри.

Делать козлом отпущения кого-то по партийной линии, вероятно, и вовсе лишено смысла. Ни для кого не секрет, что партийные структуры и руководство были фактически отодвинуты от реального влияния на избирательную кампанию и за ходом процесса наблюдали в основном сод стороны. За что же их наказывать в таком случае?..

Санкции же в отношении политических технологов вряд ли будут восприняты обществом достаточной жертвой на фоне столь значительного провала. Тем более, что за исключением крайне узкого круга посвященных, имена этих людей никому не известны и ни о чем не говорят. Да и чего греха таить: политтехнологи сегодня не слишком интересны широкой публике и чем-то напоминаю саперов на войне - имена их никому не известны и право на ошибку не имеют…

Как видите, при сложившихся обстоятельствах, какие-либо оргвыводы и кадровые решения по сути лишены логики и здравого смысла. К тому же грамотный руководитель понимает, что каждый имеет право на ошибку. Вопрос в том, смог ли человек ее осознать и готов ли незамедлительно приступить к исправлению? Ответ на этот вопрос совсем не очевиден, но люди имеют право на то, чтобы исправить совершенные ими ошибки.

Источник: demotivators.ru

Поэтому можно сколько угодно удивляться, разводить руками и говорить, что в прежние времена за такую работу оторвали бы голову и иные части тела. Сегодня принято решение поступить по-другому. И мы видим, как вместо кадровых решений в администрации области проходят «стратегические сессии» с участием руководства регионом и глав районов, направленные на прокачку управленческих навыков. Видим, как руководитель аппарата администрации поздравляет «яблочного» главу района на инаугурации в Дно. Надо полагать, в ближайшее время последуют и другие события из общей череды…

А хорошо это или нет - сегодня не может быть однозначного ответа. Любой разумный человек понимает, что избранный путь сам по себе очень рискован. Никто не даст гарантии, что проштрафившиеся исполнители сделают правильные выводы. Равно как нет оснований утверждать, что они в принципе способны проводить успешные избирательные кампании. Если подобное повторится на муниципальных выборах в 2020 году, это будет означать крах существующей системы. Но в будущее заглянуть невозможно.

Сегодня же ясно одно - в очередной раз политический менеджмент совершил кульбит, и в регионе наступила новая политическая реальность. Пожалуй, можно говорить, что эта ситуация завершила формирование портрета нашего губернатора как менеджера и руководителя региона.

Тем же, кто с нетерпением ждал отставок и показательной чиновничьей порки, остается лишь утереться и адаптироваться к новым правилам игры…

Константин Калиниченко 

Источник: Псковская Лента Новостей
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