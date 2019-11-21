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Блоги / Константин Калиниченко

Побочный эффект невостребованности

21.11.2019 19:38|ПсковКомментариев: 4

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Невостребованность человека, как правило, проявляется в его

потребности нагадить востребованным конкурентам…

Народная мудрость

Текст про псковских политических фриков пару недель назад вполне предсказуемо вызвал известные бурления этой «могучей кучки». Многие безошибочно определили, что написано именно про них – это делает честь их интеллектуальным способностям. И вообще это хорошо, когда люди в целом адекватно осознают свое место в этом мире.

Но главный посыл, к сожалению, остался непонятым, поэтому сегодня я решил вернуться к теме псковских политических фриков.

Сами персонажи поодиночке, за единичными исключениями, разумеется, не представляют собой ничего интересного и заслуживающего внимания. Вся эта каста «политических неприкасаемых» состоит из тех, кто в разное время по различным причинам был выброшен на обочину политической жизни или потерял работу в бюджетной организации и в дальнейшем не смог найти себе адекватного применения. Проще говоря, лохи и лузеры.

Но как социально-политическое явление нашего времени фрики представляют несомненный интерес. Мы отмечали тот несомненный факт, что эти персонажи во многом является порождением существующей политической системы. Когда вместо реальной политики обществу предлагается ее дешевый суррогат, настоящих политиков постепенно заменяют вот такие «политические сорняки». Но это, конечно же, только одна сторона медали. Многое и, думаю, что главное, зависит от личностных особенностей. Ведь какая бы ни была политическая система, человек всегда имеет возможность выбора. Даже в условиях стремительного «схлопывания» институтов гражданского общества и минимизации демократических процедур.

Отметим несколько присущих этой генерации черт.

Для фриков в целом характерно беспросветное нытье на тему того, как «все плохо» и как трудно им бороться с системой, которая их повсеместно «плющит», не дает вздохнуть полной грудью да еще и СМИ не уделяют им должного внимания. Тут не поспоришь – времена нынче настолько суровые, что даже «на диване» не можешь чувствовать себя в полной безопасности.

Источник: memepedia.ru

Но вот какое дело. История знает немало примеров политической борьбы в намного более тяжелых и опасных условиях. Это сегодня мы знаем, что в конце 1980-х весь социалистический блок был колоссом на очень глиняных ногах, и крах системы был всего лишь вопросом времени. Но быть оппозиционером в те годы почти всегда означало реальную борьбу с режимом и вполне неиллюзорное преследование. Для политической борьбы нужно было иметь известную мужскую часть тела. Политические активисты тех лет прекрасно осознавали, что для них наиболее вероятный сценарий – реальные тюремные сроки и поражение не только в гражданских, но и естественных правах. Но это не останавливало. Люди боролись и добивались успеха. Именно поэтому никто никогда и не думал считать политическими фриками Вацлава Гавела, Леха Валенсу, Иона Илиеску и других.

Но давайте вернемся к нашей реальности. После публикации первого текста на эту тему в социальных сетях немедленно начались дискуссии, кто же тут на самом деле фрик, а кто «честный, искренний политический активист». Это очень хорошо, что об этом решили поспорить, поэтому есть смысл определиться с критериями принадлежности к сообществу фриков.

Вообще политических фриков вычислить довольно легко. Первое, что выдает их с потрохами, это стремление на каждом шагу изображать из себя эксперта. Прямо-таки ученого-энциклопедиста. Эти граждане лучше всех разбираются буквально во всем: науке, искусстве, экономике, журналистике и, разумеется, в политике. Сидя дома на диване, будучи совершенно невостребованными в реальном секторе, они на полном серьезе выдают себя за экологов, социологов и культурологов. Приоритетная жизненная установка фрика: «Вы все, п….сы, а я – д’Артаньян». Соответственно этот постулат нужно утверждать повсеместно и регулярно. Вероятно, в какой-то момент эти товарищи начинают всерьез верить, что они – «д’Артаньяны». Хотя всем со стороны понятно, что как раз-таки наоборот…

Источник: Memesmix.net

Конечно фрик – существо тщеславное, потому нуждается в поддержке и признании своей «экспертности». Но добиться сколько-нибудь ощутимых успехов нереально – для этого нужно как минимум с дивана встать. Политическая немощь проявляется и в том, что фрики обычно не в силах выйти даже за рамки дальше собственной страницы в фейсбуке. Вот там они выглядят этакими суперменами с говнометом наперевес, из которого поливают все вокруг, докуда достанет струя. Не забывают при этом восторгаться друг другом, мол, смотрите, какие мы молодцы – снова облили дерьмом оппонентов. Конечно такое поведение выглядит странным, если считать фриков адекватными людьми. Но если рассматривать их как городских сумасшедших, то тогда все становится на свои места.

Вообще политический фрик, если применить классификацию типов существования организмов – это типичный паразит. Он совершенно не в состоянии производить качественный продукт или довести до ума интересный проект. В первую очередь потому, что и цели такой не стоит. Фриков интересует исключительно хайп вокруг их деятельности, а значит процесс важнее результата.

Хрестоматийный пример из нашего времени – эпический просто слив протеста по заводу «Титан-Полимер». Когда тема минувшей зимой внезапно актуализировалась, она объединила в Пскове многих. Но протест решила возглавить группа «сетевых троллей» – разные крикуны, самопровозглашенные псевдоэкологи и прочий мутный люд. Разумеется, сделали это ради сиюминутного хайпа.

Потому как если бы хотели на самом деле не допустить строительства этого завода, то и предпринимали бы серьезные решительные действия. Раз уж отказались от организованной «Титан-Полимером» якобы показузшной поездки в Омск, так организовали бы свою «честную и непоказушную». Но нет – никто из этих протестунов не поехал, хотя и обещали – тему замылили. Можно было провести замеры состояния воды, воздуха и всего, чего душе угодно, в районе ОЭЗ Моглино – раз уж в этой могучей кучке имеются «экологи» и «эксперты». Потом эти цифры могли стать серьезным аргументом в диалоге с областной властью и «Титан-Полимером». Но зачем – это ведь работать надо. Намного проще критиковать с дивана, выступать с позиции обладателя высшего сакрального знания, обвинять во всех грехах власть, СМИ, обычных людей – но ничего полезного при этом не делать.

И даже не пытайтесь фрикам поставить на вид, что они сами толком ни на что не способны и только портят хорошие начинания – это совершенно нелогично. Просто этих людей изначально не интересует ничего, кроме привлечения внимания к своей персоне. Повод совершенно не имеет значения – это может быть условный «Титан-Полимер» или «кровавый режим». Это все абсолютно неважно, лишь бы привлечь внимание. Я, честно говоря, с особым отвращением смотрю на некоторых персонажей, которые сегодня пытаются организовать собственный пиар буквально на любой резонансной истории. Это, конечно, очень подло и цинично, но для фриков нет запретных тем – они просто целенаправленно «греют руки» на хайповой теме.

Но попробуете их в этом упрекнуть – будьте уверены, в ответ вас просто обольют потоком словесных нечистот. В этом вопросе наши политические фрики, пожалуй, действительно эксперты.

Проблема их в том, что даже хайп у них уж очень местечковый получается. Десяток-другой лайков в социальных сетях – в мире «новых медиа» это так себе показатель. и считается вообще-то полным провалом А все от того, что политические фрики пока не способны на настоящий гражданский и политический перфоманс.

Думаю, многие еще помнят такого художника-акциониста Петра Павленского. Художник, говорят, из него не очень, зато политические акции устраивал такие, что даже программа «Время» на 1-м канале не могла молчать. Зашивал себе рот. например, в знак протеста против ущемления свободы слова в стране. Оборачивал тело колючей проволокой – в знак протеста против роста числа политзаключенных. А в ноябре 2013 года не пожалел собственную мошонку и натурально приколотил ее гвоздем к каменной брусчатке и не где-нибудь, а на Красной площади. Протестовал Павленский таким нетривиальным способом, если кому интересно, против политической индифферентности общества и фатализма современников. Еще и приурочил акцию к Дню полиции. Вполне допускаю, что по человеку плакала психушка, но согласитесь – красиво и по-настоящему эпатажно. Возможно поэтому Павленский живет во Франции, где ему предоставлено политическое убежище. А наши бедолаги вынуждены мучиться в России. Они, полагаю, с радостью тоже рванули бы на Запад, но вот беда – они там нафиг никому не нужны…

Устройство в жизни – одна из базовых проблем бытия провинциального политического фрика. Дело в том, что большая их часть – самые обыкновенные безработные. Никому не интересные и нигде не нужные, они, вероятно, крайне остро переживают собственную невостребованность. По-черному завидуют и люто ненавидят тех, у кого все хорошо с работой и другими социально-значимыми ценностями.

Источник: atkritka.com

И, разумеется, мечтают, чтобы из заметили и предложили какую-нибудь непыльную, но денежную работенку. Политические фрики по определению продажны и совершенно неразборчивы в средствах. Великие моралисты на публике и в социальных сетях – они абсолютные коллаборационисты по натуре. Им ровным счетом все равно, на кого работать – лишь бы работа щедро оплачивалась.

В этом смысле они – идеальный «материал» для разного рода силовиков и спецслужб. «Система» охотно аккумулирует такие кадры, которые, надо полагать, с особым удовольствием превращаются в «двойных агентов» и начинают доносить на своих «товарищей». Один такой персонаж, увлекающийся математическими вычислениями на потеху публике, достаточно известен сегодня в узких кругах. Не стану раскрывать «агента» – пусть это будет сюрпризом для публики, тем более что вынужденный «каминг-аут» неизбежен и является лишь вопросом времени…

Вероятно, больше всего фриков пугает тотальное забвение и невнимание, поэтому я тут выступаю в известном смысле, с психотерапевтической миссией. Пользуйтесь, господа фрики – ведущее общественно-политическое СМИ региона уже вторую неделю не может оставить вас в покое.

Но если перейти от этих частностей к обобщениям, то ситуация довольно грустная. Нормальная здоровая политическая система характеризуется прежде всего балансом власти и оппозиции. Тут нам совершенно нечем хвастаться. У нас есть гигантский «левиафан» в лице «Системы» . А на противоположном фланге – совершенно сдавшаяся и сдувшаяся, ни на что не способная «системная оппозиция». Да вот такие политические фрики, из которых получаются только площадные крикуны да «двойные агенты». Поэтому весь мой сарказм сегодня с большим оттенком грусти…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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