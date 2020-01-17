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Блоги / Константин Калиниченко

Декриминализируй это!

17.01.2020 10:21|ПсковКомментариев: 6

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов»
В.Путин

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства». Имел он в виду частичную декриминализацию печально известной ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». «Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов»,  - заявил Путин.

За этой формулировкой на самом деле скрывается очень большое и важное дело, если, конечно, законодатели тут все правильно поняли, а правоприменители впоследствии не исказят. Давайте разбираться, о чем конкретно говорил в послании президент.

Думаю, ни для кого не секрет, что российское правосудие характеризуется прежде всего «обвинительным уклоном». Не стану утверждать, что терминология соответствует вкладываемому смыслу – все же к вопросам правоприменения следует подходить без лишних эмоций и стараться избегать штампов и стереотипов.

Однако логика тут, без сомнения, есть. Обратимся к фактуре сухих данных официальной статистики. В 2018 году количество оправдательных приговоров по уголовным делам составило 0,25% от общего объема вынесенных вердиктов. Годом ранее эта цифра составляла 0,49%. Это, если кто сомневается, данные, которые озвучило руководство Следственного комитета России. То есть даже на фоне цифр прежних лет, когда число оправдательных решений судов оказалось в границах статистической погрешности, есть тенденция к их дальнейшему сокращению. Официальных данных за 2019 год пока нет, но, если тренд продолжать, такими темпами оправдывать скоро совсем перестанут.

Зато прошу обратить внимание, что процент пересмотренных в Европейском суде по правам человека решений российских судов по т.н. «экономическим» уголовным делам в 2018 году достиг исторического максимума и составляет 86% от общего числа принятых к рассмотрению.

Конечно же, эти тенденции находятся в прямой зависимости. Которую сегодня стало уже невозможно не замечать. Очень многие решения ЕСПЧ базируются на том, что российское уголовное судопроизводство выносит обвинительный вердикт, что называется, «по умолчанию», основываясь на формальных нормах отечественного уголовного законодательства. Это проявляется в том, что даже самый минимальный состав преступления в рамках ст.210 УК РФ автоматически «утяжеляется», а тяжесть наказания вырастает до величин, которые даже по «драконовским» меркам находятся за гранью добра и зла.

Речь в данном случае идет именно о преступлениях в сфере экономической деятельности. Любому, у кого есть глаза и голова на плечах, очевидно, что российский бизнес давно и надежно загнан в «прокрустово ложе» государственной политики и существует до тех пор, пока государство это ему позволяет. Попробуйте поговорить с любым представителем малого/среднего/крупного бизнеса – все, как один, вам скажут, что в случае «претензий» со стороны государства, они практически беспомощны. Система в целом устроена таким образом, что, исполняя одну норму права, вы, легко и непринужденно можете нарушать другую. Образно говоря, занимаясь сегодня бизнесом в России, не нарушать закон, по факту, невозможно. Все это знают, все понимают, но бизнес, как известно, любит тишину, поэтому все молчат. В надежде, что за ним не придут. Но когда к вам нагрянули силовики, алгоритмов отстаивать собственное право на ведение экономической деятельности, по сути, не существует.

Вопросы декриминализации экономических составов – это сегодня краеугольный камень российского уголовного права. Несмотря на очевидные противоречия, сопротивление системы и цифры официальной статистики, на этом пути достигнуты некоторые успехи. И месседж президента на тему декриминализации и отказа от размытых формулировок ст.210 УК РФ – это, на самом деле, далеко не первый шаг в нужном направлении.

То, что 210-я статья в отношении юридических лиц и субъектов экономической деятельности давно и успешно используется для устранения конкурентов и банального отъема бизнеса, не является секретом. Норма статьи об «организованном преступном сообществе» вполне, надо сказать, корректна, когда речь идет о преступлениях в отношении личности, чужого имущества и тд. Убийства, грабежи, насилие – вот в этой части никакого пересмотра и уточнения не требуется.

Но, к сожалению, в отношении экономических составов статья написана так, что мало способствует борьбе с криминалом. По мнению абсолютного большинства экспертов, в этом смысле она служит сегодня единственной цели – преследованию бизнеса и созданию для него максимально сложных условий существования. Поверьте, это не только консолидированная позиция внутри бизнес-сообщества. Таково мнение, например, уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова. Схожей точки зрения придерживается и новый премьер-министр России, экс-директор Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, по мнению которого, применение ст. 210 УК РФ никак не способствует нормализации экономических отношений, а только лишь подталкивает бизнес уходить из поля зрения государства в теневой оборот.

Давайте посмотрим, как это все работает, в том числе на конкретном примере. Норма 210-й статьи УК РФ такова, что, по сути, любой коллегиальный орган юридического лица, с точки зрения заинтересованных структур, может представлять собой «организованное преступное сообщество». Например, совет директоров, если таковой имеется. Но все даже проще: если в организации есть руководитель и бухгалтер – этого вполне достаточно, чтобы при необходимости подвести ее под 210-ю статью.

А работает это следующим образом. Допустим, главный бухгалтер организации допустил просроченную кредиторскую задолженность в балансе. Это, говоря бухгалтерским языком, «строка 1520». Вот тут масса нюансов. Во-первых, любая просрочка может иметь технические причины. Например, начисленные постфактум пени. Очень распространена кратковременная просрочка по «строке 1520» у организаций, работающих по государственным и муниципальным контрактам, что связано с особенностями оплаты по договору. Например, налог на прибыль практически 100% организации объективно не в состоянии перечислять в положенный срок, потому что он зависит от оплаты госконтракта. А когда эта оплата произойдет – это бабушка надвое гадала. Я напомню, что задолженность государства перед подрядчиками за выполненные работы в Псковской области колеблется в пределах 150-165 миллионов рублей. И вот когда выполненные работы будут оплачены, тогда предприятие заплатит налоги.

С точки зрения здравого смысла все эти просрочки – не более чем мелкие нарушения. Но с позиции государства – есть формальное нарушение закона и достаточные основания для привлечения к ответственности. А значит можно «включать» 210-ю УК РФ, шить «ОПГ» и «от двенадцати до двадцати лет».

Разумеется, в здравом уме никто не станет такими вещами заниматься. Но в том случае, если стоит конкретная задача отжать бизнес или наказать «несговорчивого» предпринимателя – схема совершенно рабочая и многократно апробированная в отечественной правоприменительной практике.

Как на этой практике «работает» ст.210 УК РФ, можно было наблюдать в самом конце 2019 года. 24 декабря «по подозрению в организации преступного сообщества…» был задержан известный псковский бизнесмен Александр Данилов. Фирмы, с которыми аффилирован г-н Данилов, активно работали в том числе на рынке госконтрактов – тут достаточно вспомнить ремонт моста 50-летия Октября в 2016 году, проект реконструкции стадиона «Машиностроитель». Известен он на рынке официальных дилеров по продаже автомобилей, общепита – в общем все это, так или иначе, официальный, а отнюдь не теневой бизнес. И вот в один прекрасный день мы узнаем, что г-н Данилов задержан. Я, когда только услышал новость, готов был на правую почку поспорить, что делу будет дан ход именно по 210-й статье. Так и вышло в итоге, и в деле как раз фигурируют якобы незаконные операции с денежными средствами, неуплата положенных налогов и сборов и т.д.

Прошу правильно меня понять. Я не делаю никаких выводов и ни на что не намекаю. Надеюсь, органы окажутся компетентными и разберутся в этом деле. Но общая тенденция и, что самое главное, в целом «рейдерский» характер ст.210 УК РФ, настораживают. И не только меня.

Все это зашло так далеко, что к решению проблемы вынужден был подключиться лично президент России В.В.Путин. По итогам прямой линии 20 июня 2019 года он дал поручение администрации президента, Верховному суду, Генпрокуратуре и Следственному комитету подготовить предложения по уточнению законодательства, позволяющих исключить применение к экономическим преступлениям норм, касающихся организованной преступной деятельности. Чтобы исключить недопонимание, приведу прямую цитату Владимира Путина:

«Что касается запрета применять к бизнесу 210‑ю статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за организацию преступного сообщества, здесь у меня даже комментария нет, только слова о том, что я с этим согласен. И с этим нужно точно совершенно на экспертном уровне поработать… Потому что на сегодняшний день юридическая техника такова ... что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то из членов этой организации замечен в нарушениях закона. И это, конечно, недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон…».

Идея прекрасная, но поработать не очень получилось. Собственно говоря, с августа 2019 года не сделали толком ничего. Этим объясняется то, что президенту пришлось вернуться к данному вопросу в ежегодном послании Федеральному собранию.

Надо полагать, теперь-то дело сдвинется с мертвой точки. Только вот многим предпринимателям, которые сегодня уже отбывают срок по 210-й статье или ожидают решения своей судьбы в СИЗО, эта инициатива может уже ничем не помочь.

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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