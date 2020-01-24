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Блоги / Константин Калиниченко

Игра по новым правилам

24.01.2020 10:24|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

… Но что поделаешь? Иногда ты ломаешь их об колено. Не потому, что они - долбаные кретины. Возможно, они отличные парни, с которыми неплохо выпить пивка. Возможно, в Касл-Роке других просто нет. Какая, нафиг, разница, если у тебя вообще нет выбора? Ты просто ломаешь их об колено, чтобы идти дальше, а не стоять с разинутым ртом, глядя на то, как твоя жизнь и мечты утираются …

С.Кинг «Кристина»

За событиями федеральной политической жизни мы имеем свойство упускать из виду важные региональные тренды. Что, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Вероятно, можно сильно переживать, как изменится Конституция страны. Однако то, что оказывает непосредственное воздействие на нашу жизнь, происходит отнюдь не в Москве.

Весь 2019 год региональный бизнес переживал одну сплошную стрессовую ситуацию. Руководство Псковской области стремилось установить принципиально новые правила игры, для чего тестировало класс псковских бизнесменов на прочность и стрессоустойчивость. Речь, конечно, о той части бизнес-сообщества, которая плотно взаимодействует с государством: участвует в реализации государственного и муниципального заказа и в целом завязана на получение денег из бюджета. Девелопмент и получение необходимых участков земли под проекты, ремонт и обслуживание дорог, поставка оборудования в госучреждения – все это находится в зависимости от органов власти. И теплые дружественные отношения с ними являются главным залогом успеха.

Тут нужно совершить небольшой экскурс в минувшую эпоху и пояснить, что при прежнем областном и городском руководстве сложился определенный пул бизнес-групп, работавших на рынке государственных и муниципальных заказов и деливших между собой наиболее интересные активы. Между этими группами были поделены уборка города, ремонт и обслуживание дорог, девелопмент, организация питания в школах и учреждениях социального обслуживания. Конкуренция существовала, тут не нужно питать иллюзий. Однако, имея дружеские и взаимовыгодные отношения с властью, представители бизнес-групп могли быть уверены, что нужный контракт не уплывет в чужие руки. А если возникали вопросы, всегда имелась возможность их «конструктивно обсудить» с вице-губернатором и прийти к соглашению. В итоге  в Пскове сформировался консенсус власти и бизнеса. Власти, понимая, что государственные контракты финансируются недостаточно и не всегда своевременно, закрывали глаза на качество выполненных работ. Бизнес, со своей стороны, без лишних разговоров выполнял взятые на себя обязательства. Надо сказать, в таком положении вещей был и несомненный плюс: имея четкие гарантии сохранения своего положения на рынке, можно было с уверенностью в завтрашнем дне инвестировать в развитие собственного бизнеса.

При этом наряду с позитивными историями, были и негативные сюжеты. Например, уборка и ремонт дорог, особенно в зимний период, больше напоминали циничное издевательство и глумление над автомобилистами и пешеходами. Город в те времена прочно ассоциировался с грязью, раздолбанными дорогами, неубранным снегом и тоннами песка, который по весне неиллюзорно превращал Псков во всемирный центр песчаных бурь. И казалось, что с таким положением вещей просто нужно смириться, и другого пути у нас просто нет.

Но в 2019 году концепция поменялась. Прежде всего, изменились правила игры на рынке государственных и муниципальных контрактов. Напомню, что год тогда начался с ареста вице-губернатора Кузнецова, курировавшего сектор ЖКХ. Тем самым из основания всей конструкции фактически был выбит краеугольный камень.

Дальше все просто посыпалось, как карточный домик. Первыми пострадали подрядные организации, занятые на ремонте и обслуживании дорог. Здесь нужно вспомнить эпический выезд на велосипедах губернатора Михаила Ведерникова, главы администрации Пскова Александра Братчикова и главного в области по дорогам Бориса Елкина. Работа дорожников огорчила губернатора до крайности. По итогам велопрогулки 17 апреля Михаил Ведерников собрал подрядчиков и сообщил им пренеприятное известие. Процитирую, поскольку тут важны интонация и коннотации: «Никаких заплаток быть не должно. Срезаете кусок и полностью кладете новое покрытие. Если в течение мая не сделаете гарантийный ремонт, то мы готовим материалы в прокуратуру, и тогда вы на территории Псковской области работать больше не будете». Такой реакции, давайте признаемся, мало кто ожидал. А у руководителей подрядных организаций, попавших под замес, на лице отразилась вся гамма чувств.

Руководители подрядных организаций

Конечно же, никто из них не был рад такому развитию событий. Вероятно, некоторые имели право сетовать на обстоятельства и отсутствие справедливости в этом мире. Однако же губернатор сформулировал новые правила игры и популярно довел их до заинтересованных сторон. Оставалось определиться: принимать эти правила или сопротивляться всеми известными способами. Некоторые усомнились в решительности губернатора. Другие были уверены, что им невозможно будет найти замену. Но жизнь показала, что незаменимых нет.

На самом деле новый регламент довольно простой и не предполагает двусмысленного толкования. Если ты хочешь работать на рынке госконтрактов, то нужно следовать нескольким простым правилам.

Во-первых, нельзя спорить с региональной властью. Ее позиция и видение ситуации - закон и истина в высшей инстанции. Если сверху сообщили, что дважды два - пять, следует принять это как непреложную истину и руководствоваться ею на практике. Дискуссии на этот счет совершенно неуместны и влекут за собой жесткие санкции, вплоть до удаления участника из игры.

Во-вторых, категорически запрещено решать возникшие проблемы, что называется, «через голову». Механизмы прежних лет, когда, не договорившись в регионе, можно было «зарешать вопрос» в более высокой инстанции, сегодня не работают. Бесполезно искать помощи «в Москве». Попытки «пожаловаться царю на плохих бояр» сегодня безжалостно пресекаются. Надо полагать, такой алгоритм действий, когда региональной власти фактически предоставлен карт-бланш, полностью поддерживается администрацией президента и полпредством.

В-третьих, необходимо четко и без разговоров быть «социально ответственным бизнесом». Тут есть проблема, что диапазон и размер социальной ответственности в принципе не ограничен. Тебя могут просто по-доброму попросить дополнить реконструированную улицу малыми архитектурными формами. Это мелочи. Но, вероятно, могут предложить сделать что-то хорошее для города и его жителей. Желаешь получить право на застройку микрорайона? Что ж, почему бы и нет. Только будь любезен, в качестве жеста доброй воли, дополнительно воздвигнуть детский сад и современную спортплощадку. За свой счет, разумеется.

Вот тут у бизнеса есть прекрасный и, полагаю, вполне честный выбор: или молча соглашаешься на выдвинутые условия, или отходишь в сторону. Некоторые, насколько мне известно, сразу все взвесили и предпочли второй вариант. Кто-то ушел с рынка госконтрактов, иные и вовсе продали бизнес и покинули богоспасаемую Россию, перебравшись на загнивающий Запад. Другие же решили, что новые правила может и далеки от идеала, но играть по ним все же можно. А заодно можно и принять самое активное участие в переделе рынка.

Правда, путь от стадии отрицания к стадии принятия у всех был разный. Вот несколько наиболее ярких и показательных примеров. Известно, что уборка города на протяжении последних лет была гармонично поделена между двумя бизнес-группами. Одни попробовали отстоять старые правила игры. Вторые, взвесив за и против, приняли новые. Поэтому на этом рынке осталась только одна бизнес-группа. А место другой заняло госпредприятие.

Как это обычно бывает, имелся и своего рода «особый путь». Его преодолел известный псковский бизнесмен, директор ООО «Стройсистема» Анатолий Палкин. Он долгое время также пробовал спорить с властью, отстаивать собственное видение ситуации. Из-за этих споров более полугода не могли ввести в эксплуатацию улицу Юности, которую компания г-на Палкина построила по сути с нуля. Эти споры для Анатолия Палкина чуть не закончились серьезными проблемами со здоровьем. Сердце «прихватило» прямо в Доме советов. А недочеты на улице Юности все равно пришлось устранять…

Вот такой расклад сегодня. Нет никаких сомнений, что новые правила внедрены в постоянную практику и в дальнейшем если и будут корректироваться, то лишь в сторону еще большего ужесточения. У Бориса Елкина и его дорожного комитета фактически развязаны руки в диалоге с подрядчиками. Тем более что тренд на жесткий прессинг подрядных организаций сегодня целиком и полностью поддерживается не только общественными структурами, но и силовыми ведомствами.

Аналогичным образом выстраивается алгоритм взаимодействия и на других сегментах рынка государственных и муниципальных контрактов. Все сказанное выше касается, например, поставки медицинского оборудования, девелопмента и т.д.

Отношение к этому, конечно же, неоднозначное и мнения звучат подчас диаметрально противоположные. Представителям старых бизнес-элит это категорически не нравится. Они видят в этом, прежде всего, передел рынка и перераспределение активов более лояльным и подконтрольным структурам.

Но многим нравится. Есть мнение, что в современном мире бизнес просто обязан быть социально ответственным. И если тебе дают возможность зарабатывать на госзаказе, будь добр взять на себя определенные социальные обязательства. Кроме того, такой формат разговора власти и бизнеса, несомненно, пользуется поддержкой широких народных масс. По крайней мере, со стороны все выглядит как принуждение нерадивых подрядчиков качественно выполнять взятые на себя обязательства и в целом напоминает наведение порядка.

Какой из этих выводов верный? Думаю, такая постановка вопроса сегодня лишена всякого смысла. Вполне вероятно, что верны оба. Да, в современном мире бизнес должен быть социально ответственным. Да, передел рынка – это тоже объективная реальность в современном мире.

Многие сегодня ломают голову над вопросом: является ли сложившийся в регионе новый статус-кво в отношениях власти и бизнеса исключительно следствием политики губернатора Михаила Ведерникова его субъективных взглядов на управление основными процессами? Или же тому есть объективные причины?

А какая, собственно говоря, разница? Выбирайте любой из возможных вариантов ответа. Ведь значение имеет только объективная реальность. А она такова, что новые правила игры установлены. И в этой игре выживут те, кто принимает эти правила без сомнений и оговорок…

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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