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Коронавирус. Паника!?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Паника - это всегда плохо. Совершенно непонятно, что с этим делать. Не существует рецептов… А впрочем есть один. Расстрелы. Как видите, в современном цивилизованном обществе мы в безвыходной ситуации».

Из выступления Нассима Талеба в Цюрихе на форуме Zurich.minds

11 марта ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) объявила о пандемии коронавируса. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в ближайшее время организация ожидает роста числа смертей, заражений и стран, затронутых коронавирусом. Сообщается, что на 11 марта общее количество зараженных коронавирусом составило 118 тысяч человек. Они проживают в 114 странах.

Вот тут, по мнению чиновников этой странной организации, человечество, видимо, должно проникнуться серьезностью создавшегося положения и перестать выходить из дома. Забота таких вот «гебрейесусов» о нас, несомненно, радует, но лучше бы организация предложила конкретные методы лечения коронавируса. А то, кроме необходимости мыть руки, они пока ничего не придумали.

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Я, честно говоря, с некоторым удивлением наблюдаю за развитием ситуации. И с нотками легкой грусти думаю о временах, когда граждан, распространяющих панические настроения, попросту вешали или расстреливали. В век гуманизма на подобное рассчитывать, конечно, не приходится.

Давайте посмотрим на ситуацию, в которой мы все оказались. Хронология такова. Аккурат под новый год, 31 декабря, власти Китая проинформировали о вспышке заболевания неизвестного вида. Затем, благодаря веерному распространению ничем не подтвержденных слухов, по планете, подобно степному пожару, распространилась паника. Далее паника поселилась в умах чиновников, которые начали совершать необдуманные действия, совершенно не заботясь о возможных последствиях своих дебильных шагов. После чего панические настроения плавно перетекли в экономический сектор, поселились на нефтяных и валютных биржах. Страны ОПЕК не смогли договориться о совместных действиях, следствием чего стал обвал стоимости нефти более чем на 30% в «черный понедельник» 9 марта. Глядя на происходящее, кажется, что этот мир окончательно сошел с ума. Очень хочется его остановить, «сойти».

Начало падения индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 марта 2020 г.

Мы сейчас имеем довольно редкий случай в истории, когда мир оказался на пороге очередного жесточайшего экономического кризиса не в результате перепроизводства, как накануне Великой депрессии 1930-х годов или надувания «пузыря» на рынке ипотечного кредитования, как в 2008 году. Сегодня абсолютное большинство ведущих экономистов сходится в том, что нет, и не было никаких объективных причин для «черного понедельника», обвала биржевых индексов и иных типичных проявлений системных проблем в мировой экономике. Единственной причиной всех проблем является паника, охватившая большинство развитых государств планеты.

Что самое обидное - эта паника полностью рукотворная и, притом, абсолютно безосновательная. Нужно признать, что в условиях современных технологий распространения информации, ведущие мировые державы оказались категорически неспособны противостоять массовой истерии.

В условиях распространения коронавируса мы живем чуть более двух месяцев. А складывается ощущение, что за окном идет ядерная война до полной аннигиляции всего живого на планете. Лидеры мировых держав как будто соревнуются, кто из них более эффектно впадет в истерику. То, как ведут себя сегодня первые лица Италии, Германии и ряда других стран, есть не что иное как типичное девиантное поведение. Кстати, есть на этом общем фоне политического безумия островок здравого смысла и адекватного восприятия действительности. Это Южная Корея - страна, где много заболевших коронавирусом, но нет никакой самоизоляции, безумных карантинов и - надо же какое совпадение - крайне низкое на общем фоне число летальных исходов.

Зато остальной мир очень убедительно сходит с ума, усердно и с энтузиазмом закапывает себя в экономическую могилу. Реализация различных карантинно-противовирусных мероприятий поражает глубиной идиотизма. Сначала какие-то умники заперли на причале у берегов Японии круизный лайнер с четырьмя тысячами пассажиров. Заболевших там было пару человек, но, оказавшись в условиях карантина и замкнутого пространства, корабль за пару недель превратился в подобие плавучего лепрозория.

Diamond Princess на рейде г. Иокогама (Япония). Источник: dw.com

Аналогичным образом выглядят сегодня карантинные мероприятия во многих странах. Едва ли не половина авиакомпаний вынуждены радикально сокращать количество авиарейсов. 2 крупнейших аэропорта Италии - в Милане и соседнем Бергамо фактически закрыты полностью. Убытки терпит не только национальная авиакомпания Alitalia, но и ключевые лоукостеры – Ryanair, Wizz Air и другие, для которых Бергамо является важнейшим пунктом назначения. Следом, согласно эффекту домино, рухнула годами отработанная система международных авиаперевозок.

Совершенным паноптикумом выглядят сегодня многие спортивные мероприятия. Грустно и смешно было наблюдать, как власти Испании приняли решение, что игры чемпионата страны по футболу будут некоторое время проходить без зрителей. Во избежание, так сказать, скопления людей на массовом мероприятии. В минувшие выходные мир облетели кадры абсолютно пустого стадиона «Месталья» в Валенсии. Зато по периметру стадиона и на окрестных площадях отлично расположились порядка 50 000 местных болельщиков. В норвежском Осло во время соревнований по прыжкам с трамплина болельщиков также не пустили на трибуны, что никак не помешало всей толпе спокойно разместиться за забором и распространять коронавирус, наблюдать за полетами прыгунов с некоторого отдаления.

Весь этот фарс и торжество маразма на высшем уровне продолжились тем, что 8 марта в Италии решили полностью закрыть на карантин Ломбардию - самую густонаселенную область страны. Таким образом на карантине только в северной Италии находятся 16 миллионов человек. Передвижения по дорогам, без наличия серьезных оснований, запрещены. В магазинах покупателей просят держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, а в барах перестали обслуживать за стойкой. Закрыты школы, музеи, театры. Остановлен чемпионат Италии по футболу, что, по мнению экспертов, может повлечь политический кризис в стране и беспорядки на улицах.

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Ну, ладно Италия - страна людей, живущих на эмоциях, где чувства исторически брали верх над разумом. Но вчера в и без того прекрасно разгорающийся пожар панических настроений подлила керосина канцлер Германии Ангела Меркель. На пресс-конференции с участием министра здравоохранения она заявила, что «в Германии новым типом коронавируса могут заразиться до 70 процентов населения, то есть 58 миллионов человек». При том, что на данный момент по подозрению на коронавирус в стране на карантине находятся примерно 1 300 человек, а смертельных случаев зафиксировано целых три.

Надо полагать, этот парад панических настроений продолжится. Вот уже и в Москве ввели какой-то странный запрет на массовые мероприятия числом людей свыше 5 000 человек. И сообщение о пандемии коронавируса из уст руководителя Всемирной организации здравоохранения вполне укладывается в общемировой тренд на повышение градуса массовой истерии…

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Впрочем, кто-то может сказать, что мир так просто не мог сойти с ума, а я тут безответственно призываю игнорировать серьезное массовое заболевание, от которого наука пока не может найти панацеи. Такое мнение, бесспорно, имеет право на существование. Но вот какое дело. Чтобы иметь более-менее адекватное понимание создавшейся ситуации, нужно смотреть на конкретные данные в динамике и развитии. Обратимся к официальной информации из общедоступных источников.

Итак, наиболее полное исследование динамики распространения коронавируса проведено Национальным институтом здоровья США совместно с учеными Института вирусологии города Ухань. В качестве базовой модели распространения эпидемии были взяты ежегодная сезонная эпидемия гриппа и эпидемия атипичной пневмонии 2002-2003 годов. Выяснилось, по своим последствиям нынешняя эпидемия коронавируса превышает обычную сезонную эпидемию вакцинируемого гриппа примерно в 10 раз. Согласитесь, это не так и много, если учесть, что сезонный грипп превентивно прививается, а коронавирус пока толком непонятно, чем лечить, не говоря уж о прививках. Что касается эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов, то нынешние процесс распространения и объем последствий, по мнению американских и китайских ученых, в целом идентичны.

Однако в начале 2003 года и близко не было такой паники. Просто потому, что не было мессенджеров, социальных сетей. И люди совершенно спокойно пережили эпидемию атипичной пневмонии и в скором времени забыли о ней.

Второй аргумент - количество умерших. Берем опять же официальные данные американского Национального института здоровья, согласно которым в США ежегодно от гриппа, пневмонии и их осложнений умирает порядка 20 000 человек. На данный момент от коронавируса в США умер … 31 человек. В общем даже при каком-то нарастании динамики смертность от коронавируса укладывается в параметры смертности от обычных, вполне излечимых заболеваний.

Третий аргумент - возраст. Статистика говорит о том, что 92% умерших от коронавируса - люди старше 65 лет. Наибольший же процент смертельных исходов - это люди старше 86 лет. Вы меня простите ради бога за некоторый цинизм, но вообще-то смерть в таком возрасте не вызывает удивления, даже когда она вызвана естественными причинами старения организма и ослаблением его защитных функций. Так нет ли здесь подмены смысла? В условиях, когда мир охвачен паникой, а главы ведущих мировых держав наперегонки делают безответственные заявления, коронавирус будет мерещиться в каждой второй пробирке с анализами.

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Четвертый аргумент - ситуация в городе Ухань, исторической родине коронавируса. Накануне там был закрыт последний из 16 временных госпиталей, в которых размещались заболевшие. Люди понемногу выздоравливают, а поток новых заболевших практически иссяк. Аналогичная динамика фиксируется в Гуанчжоу и в других крупных городах страны, наиболее пострадавших в результате эпидемии.

Временный госпиталь в г.Ухань (Китай)

Вот на этом фоне бешеные скАчки канцлера Меркель и параноидальные закидоны главы ВОЗ Гебрейесуса кажутся крайне безответственными. Повторюсь, в былые времена за распространение панических слухов ставили к стенке.

Из-за таких вот паникеров начала рушиться хрупкая модель мировой экономики, которую только смогли восстановить после череды кризисов 2008-2014 годов. Цена нефти - одного из главных драйверов экономического развития - оказалась под угрозой из-за спада производства. В этой ситуации, к огромному сожалению, страны ОПЕК не смогли договориться и грамотно отреагировать на изменение конъюнктуры. Полагаю, что Россия в этом вопросе поступила недальновидно и опрометчиво. Последствия падения стоимости нефти незамедлительно ударили по курсу рубля - что бы там не вещали с телеэкранов наши министры экономического блока, рубль по-прежнему зависит от цены на нефть как героиновый наркоман от очередной дозы.

А что в сухом остатке? Полагаю, что этот коронавирус мы вряд ли увидим. Зато уже наблюдаем, как валится рубль вследствие неразумной политики сильных мира сего. И нас могут сколько угодно убеждать, что в стране достаточно золотовалютных резервов.

Я не знаю, насколько крепка российская финансовая система и экономика. Но я ни секунды не сомневаюсь, что следом за ростом доллара и евро, в простых российских городах вырастет цена на все, начиная от хлеба и заканчивая зрелищами. Вырастет цена на российскую продукцию, хотя, казалось бы, у нас импортозамещение же? Но нет. Думаю, многие обращали внимание на такой индикатор: вслед за ростом евро и доллара, первым делом дорожает укроп и морковка у бабушек на рынке. Казалось бы, какая тут связь?

А связь предельно проста: какие бы процессы не происходили в мировой экономике, это всегда и неизбежно бьет по кошельку простых россиян. Такой вот, своего рода «4-й закон Ньютона». И ничего с этим не поделать. Поэтому остается только наблюдать за коронавирусной паникой в западных странах и надеяться, что хотя бы эта беда нас обойдет стороной…

Константин Калиниченко