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Блоги / Константин Калиниченко

Обнуляется все в наш век перемен…

02.07.2020 19:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В эпоху «больших данных» все принялись жонглировать цифрами. И это, в общем, правильно. Ничто так не обнадеживает, как правильное понимание смысла цифр. Ты проиграл выборы? Вообще не беда – не ты первый их проиграл. Сделав правильные выводы, ты в итоге выйдешь победителем».
Н.Сильвер 
«Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет». 

Сегодня, 2 июля 2020 года, наша страна проснулась уже с новой редакцией Конституции. Целый ряд важнейших, тектонических вопросов в основном законе страны теперь рассматриваются не так, как прежде. Установлен приоритет российского законодательства над международным. Лично мне это кажется совершенно неверным, а в стратегическом плане и ошибочным, но так уж народ проголосовал. Многим в принципе данная поправка кажется главной. Хотя о соотношении международного и национального права компетентно готовы говорить единицы. Проголосовали также за единство страны, за память предков, ежегодную индексацию социальных выплат. Даже за то, что семья отныне может формироваться только из лиц противоположного пола. Данная поправка, видимо, нужна тем, кто недостаточно уверен в себе и опасается ненароком выбрать себе однополого супруга. Ну и да, за то самое «обнуление», которое у одних вызывает детский восторг, а у других непроходящую изжогу. 

Источник: ТАСС

Однако же имеем свершившийся факт. И, мне кажется, это должно быть сигналом к такому тотальному что ли обнулению. Многим процессам и структурам давно следует проанализировать собственную, подчас бессмысленную и беспощадную, активность. Прекратить уже заниматься имитацией бурной деятельности, зарыть пластмассовые топоры войны, забыть многолетние обиды, первопричин которых уже никто не помнит, перестать играть в «бумажных тигров». 

Более-менее все понятно с партией власти. Там вроде как в очередной раз говорят про обновление, разворот лицом к народу и в который уже раз затевают «поход в регионы». Эту пластинку мы слушаем не первый год, видимо, придется еще какое-то время послушать. Да и, откровенно сказать, нет у партии власти сегодня острой потребности совершать резкие телодвижения. Пока нет, может быть такая потребность появится в ближней перспективе, но сегодня не будем ее касаться. 

Другое дело – оппозиция. С одной стороны, она снова осталась у разбитого корыта. Демократические силы в очередной раз перессорились и не смогли выйти на всенародное голосование с единым пониманием того, что нужно делать и к чему призывать своих сторонников. Как и на нескольких предыдущих выборах одни настаивали на активном протестном голосовании, другие «топили» за бойкот, третьи обвиняли всех в политической импотенции. Тактика «кто в лес, кто по дрова» в очередной раз принесла ожидаемый результат. 

Но с другой стороны, итоговые цифры дают и определенную надежду. Все же нельзя сказать, что битва за поправки выиграна в одни ворота. В целом каждый четвертый проголосовал против, стало быть, не согласен с выбранным курсом. Более 20% – это реальная база противников действующей власти. Цифра вполне приличная. Однако сегодня это очень абстрактная величина – оппоненты власти заняты в основном мышиной возней за лидерство в тусовке. До реальной борьбы за власть в таких условиях руки просто не доходят. 

И, полагаю, что не дошли бы, не случись всех этих событий 2020 года. Пандемия COVID-19 и противоречивые меры поддержки, поправки в Конституцию и набирающие обороты разговоры про досрочный роспуск Госдумы. Вот на этом фоне в начале недели и развернулась широкая дискуссия о будущем оппозиции в России.

Полемика стартовала в телеграм-пространстве с легкой руки уважаемого НЕЗЫГАРЯ – самого авторитетного политического телеграм-канала страны. Тема появления «новой оппозиции» сегодня обсуждается в одном ряду с вероятностью роспуска и досрочных выборов Госдумы и конструирования постковидной реальности в целом. Пока все говорят осторожно, что вполне объяснимо – скепсис на тему «Оппозиция в России» понятен каждому. Но уже завтра будет новая Конституция – чем не повод поговорить за обнуление оппозиции? Давайте проанализируем наиболее серьезные из обсуждаемых вариантов.

Скриншот из YouTube-канала Sorokin

Традиционная системная оппозиция (КПРФ, ЛДПР, СР) уже давно не воспринимается таковой. Нет у широких народных масс четкого ассоциативного ряда, что эти партии есть оппозиция. При мысли об «альтернативном пути» мало кому приходит в голову подумать об ЛДПР или КПРФ. Ядерный электорат коммунистов размывается «социалкой» от Путина. Как раньше это было сделано с идеей патриотизма и активной внешней политикой. Коммунисты реально в прострации пребывают, не понимая, как и с кем работать. ЛДПР так и остается партией одного человека и непонятной идеологии. Эсеры – та еще оппозиция, без роду и без племени. В общем, это все бесперспективное направление.

Несистемная оппозиция. Хороший был потенциал, когда несколько лет назад, как грибы после дождя, появлялись новые политики. Умные, образованные и успешные люди участвовали в выборах, шли работать на муниципальный уровень. К сожалению, тренд не получил качественного развития. Кто-то затерялся в муниципальном «траффике», но большая часть сегодня откровенно маргинализируется. Начался уклон в старые традиции демшизы, попытки «заостряться» подчас на ровном месте. Это, увы, крайне сужает как идеологическую базу, так и электоральную. «Коллективный Навальный» превращается в «коллективную Новодворскую». Потому несистемщики – тоже не вариант.

Еще один вектор – создание «партии силовиков и ультраконсерваторов». Сомнительно. Эти могут быть только спойлерами партии власти. Михалков, Прилепин и прочие «сорок сороков» – все это было, есть и будет в России, но серьезной электоральной базы для этого нет в принципе. Душить либералов и жечь вышки 5G никто дальше дивана и фейсбука как правило не выходит. 

Тут можно было бы назвать еще 5-6 партийных проектов, вроде «Партии роста», «Гражданской платформы» и других. Но все они существуют в диапазоне между спойлерами и «хромыми утками» и давно, что называется, «пускают пузыри на болоте». Эти партии и движения создавались не для самостоятельной политической деятельности, а для растаскивания оппозиции по разным углам политического ринга. Рожденный ползать, уже никогда не взлетит.

Но все же есть реальная сила, способная стать политической оппозицией будущего. Это  разочаровавшиеся в партии власти. Очевидно, таких все больше. Число их будет расти, поскольку позитивных сценариев в политике и экономике ожидать наивно. Очень много сегодня появилось разочарованного бизнеса, который считает себя обманутым и кинутым государством в трудные времена. Много «низовых» единороссов, окончательно разуверившихся в карьерных лифтах и не видящих для себя перспектив в рамках сложившейся структуры. 

Еще больше таких из числа первых посевов ОНФ. Сюда же примыкает и прежде аполитичная, но под влиянием развития ситуации активно политизирующаяся молодежь, для которой важны не абстрактные нравственные идеалы, а четкое понимание собственных перспектив на ближайшее время. Вот именно это – благоприятная среда для новой оппозиции. Без старческого брюзжания об утраченных завоеваниях Совдепии, но и без признаков демшизы. 

Этот новый класс постепенно созреет, подгонять ничего не надо, потому как бессмысленно, всему свое время. Сами не заметим, как в одночасье появятся и новые лидеры и внятная идейная основа – все то, о чем так переживают сторонники альтернативы.
А вот популярное сегодня утверждение, что регионы станут базой «новой оппозиции», мне кажется сомнительным. Я не раз писал, что нет в России такого целостного понятия, как «регионы». Псковская, Калининградская, Ленинградская области – это один взгляд на мир, один набор экономических связей и правил игры. Какая-нибудь Кострома, Томск или Оренбург живут вообще другими реалиями. 
Звучащие сегодня утверждения в духе того, что «интересы региональных элит и федеральных «башен» серьезно расходятся» не то чтобы голословные, а скорее абстрактные. Где-то расходятся. Где-то эти интересы неразрывны, потому что связаны бизнесом или наоборот, по причине глубокой дотационности региона. Это все не может по определению стать базой «новой оппозиции». По той же причине создание «Партии регионов» выглядит фикцией. Это будет попытка скрестить ежа с ужом. Сами подумайте, какая может быть общность интересов у депутатов из Псковской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Есть еще один вариант появления сильной оппозиции в России. Это так называемая «новая либеральная партия». Что вроде проекта «Союз Правых Сил 2.0». Вероятно, именно сегодня для такого проекта самое подходящее время, хотя полгода назад я бы посчитал такую идею оторванной от реальности. Малый и средний бизнес, условный средний класс, новые «прогрессивные налогоплательщики» (зарабатывающие в районе 450-500 тысяч в месяц) – это на самом деле хорошее «ядро», с которым в некоторых европейских странах даже победы добиваются. На руку играет и объективная усталость от «социального государства». Которое давно превратилось в заезженную мантру, довольно бессодержательную при том. Электорат условного «СПС 2.0» скорее негативно относится к идее «социального государства» в российском варианте, а последние раздачи плюшек от президента должны лишь укрепить эту группу в собственной правоте. В эру коронакризиса средний класс и малый бизнес убедились, что государству с ними не по пути, хотя до последнего верили в обратное. Теперь иллюзии развеялись – пройдет какое-то время, и это «новое купечество» сообразит, как ему отстаивать свои интересы.

Вот таким видится сегодня существующий оппозиционный расклад и возможные перспективы развития. Практически невозможно определить, сколько времени потребуется на конструирование той или модели. Многое будет зависеть от того, насколько глубоко просядет экономика в условиях коронакризиса. Так или иначе, появление «новой оппозиции» кажется сегодня совершенно неизбежным. И, пожалуй, это будет единственным по-настоящему позитивным последствием коронавирусной эпохи… 

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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