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Призраки Харви Вайнштейна

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять – границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли…».

Павел Лобков, журналист

Во вторник в отечественной либеральной тусовке приключился скандал. Можно было бы сказать, что очередной и особо не обращать внимания. Где есть два правоверных российских либерала, там всегда будет три мнения, минимум один скандал и разрыв шаблона. Разбираться, кто там сегодня кому изменил – Максим Кац Алексею Навальному или наоборот, давно уже нет никакого желания. Эта либеральная «санта-барбара» затянулась, зрители давно разошлись.

Но в этот раз набивший оскомину сюжет получил неожиданное развитие с привкусом клубнички, вследствие чего привлек пристальное внимание как к непосредственным участникам, так и ситуации в целом.

Оказалось, что в среде самых демократически настроенных граждан страны натурально процветает харрасмент, при том самый что ни на есть сексуальный. Более других на этом поприще отличились бывшие и действующие сотрудники структур Михаила Ходорковского – «Открытой России» и «МБХ медиа». О домогательствах со стороны подчиненных экс-олигарха сообщили сразу несколько девушек, некоторые прямо заявили о фактах физического сексуального насилия.

Когда материал попался на глаза, я, честно говоря, подумал, что это какой-то очередной наезд на т.н. «либерду» со стороны медиаструктур патриотической направленности. Такого контента без внятной фактуры в интернете пруд пруди.

Но выяснилось, что «фабрики троллей» тут совершенно не при чем, а каминг-ауты с последующими разборками происходят непосредственно внутри либеральной тусовки. Не ради скабрезного интереса заглянул я на форумы, где все это уже третий день обсуждается в полный рост с подробностями, в том числе физиологическими. По факту прочтения результат неутешительный. Прежде всего никто ничего не отрицает. Вопрос обсуждается в диапазоне от «а разве это было не по обоюдному согласию» до «эээ… а что тут вообще такого». Например, известный журналист Павел Лобков прямо так и заявил: «границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов».

Если вы следили за развитием истории вокруг продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси, ничего нового из этой истории вы не почерпнете. Все там старо, как мир. Молодые наивные девчонки с горящими от восхищения глазами в предвкушении открывающихся перспектив так или иначе оказывались в партере в горизонтальном положении. То ли по собственной воле, то ли вопреки – поди разбери сегодня, потому что в искрометных диалогах участников описываются события, в основном, 2-3-летней давности. По мере развития ситуации, к диалогам присоединяются все новые и новые лица, которые, подобно участницам знаменитого движения #MeToo*, совершают «каминг-аут» и заявляют, что «я тоже стала жертвой харрасмента». Там уже совершенно невозможно отыскать концы истории и понять, кто кого и сколько раз, но в целом складывается совершенно неприглядная картина. Кажется, что использование девушек таким вот образом – это в порядке вещей для ребят из окружения Михаила Ходорковского, который щедро оплачивал их развлечения.

Засветился и наш земляк, некогда ближайший соратник Льва Шлосберга, впоследствии координатор региональных проектов «Открытой России» Александр Захаров. Одна из девушек обвинила его в изнасиловании, факт которого, в общем, никто там даже не стал оспаривать, хотя стороны предсказуемо разошлись в оценке произошедшего. Ну, Александру не впервой попадать в курьезные и неприятные ситуации. Думаю, как-нибудь выкрутится и в этот раз.

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Давайте расставим акценты. Я тут не хочу никого обвинять. Считаю, что делать резкие однозначные выводы в подобных ситуациях нельзя. Скажу, что у меня ко всем подобным историям очень неоднозначное отношение. Потому что установить истину и правильно оценить ситуацию практически невозможно.

Во-первых, думаю, все более-менее представляют картину. Молодые перспективные современные парни, занятые в медиабизнесе, входят в ближний круг известной персоны – все это не может не привлекать восторженных наивных миллениалов и зумеров женского пола. Совместное времяпровождение, алкоголь – и потом уже действительно трудно вспомнить, кто первый начал. Вспоминать об этом годы спустя и, заламывая в истерике руки, сыпать обвинениями – это выглядит довольно нелогично и двусмысленно, закрадываются разные нехорошие мысли. Есть подозрения, что карьера у девушек не слишком удалась, и таким вот проверенным способом они решили напомнить о себе.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что в делах о сексуальном насилии в обществе и суде доминирует «презумпция виновности мужчины». Повторюсь, сами участники совершенно по-разному трактуют имевшие место события, подчас не могут вспомнить, что называется, кто на самом деле был инициатором, но все обсуждают классический харрасмент со стороны лиц мужского пола. Тут, к сожалению, бесполезно искать справедливость. Так уж устроено современное общество. Мы очень много говорим о равноправии полов и отказе от любых форм дискриминации, но это почему-то никогда не касается вопроса харрасмента.

Третий момент – непосредственно рефлексия ситуации. Участники обсуждения демонстрируют какой-то запредельный уровень лицемерия. Началась в буквальном смысле слова травля людей. На самом деле поразительно, как быстро вот эта так называемая «прогрессивная общественность» усвоила и переняла худшие традиции «зоны». Травят людей по всем канонам, гнобят и унижают системно, так, чтобы головы поднять не смели.

Поскольку практически все фигуранты, так или иначе, связаны с Михаилом Ходорковским, интересно узнать его позицию по данной истории. Кстати, ее не так легко оказалось найти, но все же она есть. В двух словах: «я, конечно, такие дела не приветствую, но пусть там как-нибудь разберутся сами». Кажется, ему это просто пофигу. Сами фигуранты, как мне показалось, тоже не сильно переживают. Они побыли «на подсосе у Ходора» несколько лет, дальше пути разошлись. Никто из них никак не проявил себя в политике или общественной деятельности.

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Я не первый раз наблюдаю подобный процесс и всегда в таких случаях думаю об одном: вот, предположим, сменилась в России власть. Ушел ненавистный этой тусовке Путин, нет больше единороссов у власти, выпилили из парламента всех этих Клишасов, Мизулиных и Яровых. А у власти вот этот креативный класс, декларирующий жизнь не по лжи, борющийся за нашу и вашу свободу. И каждый раз прихожу к выводу, что эти граждане, возможно, организуют неплохую дискотеку и в целом смогут неплохо зажечь, но вот страну нашу до ума точно не доведут. Люстрации неугодных проведут и в целом организуют такую «якобинскую диктатуру 21 века», что нынешний «кровавый режым» покажется эталоном демократии и гражданского общества.

Увы, но в этой истории, как в капле воды, отражается вся суть нынешней либеральной или, если хотите, демократической оппозиции. Любая страна, любая власть нуждается в сильных и здоровых оппонентах. Кажется, нам снова не свезло. Очевидно, что с действующая власть в стране, мягко говоря, далека от идеала. Но теперь можно посмотреть и по достоинству оценить возможную альтернативу. Постоянные склоки, скандалы, взаимные обвинения и унижения друг друга. Судя по всему, именно так выглядит «прекрасная Россия будущего», о которой рассказывает в интернете либеральная прогрессивная общественность…

* Me Too (или #MeToo) — хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Константин Калиниченко