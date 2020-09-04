Блоги / Константин Калиниченко

Сброс балласта

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Чаще других в политику идут юристы, и в этом, конечно, нет

ничего удивительного. Много хорошего в нашей жизни – следствие

усилий грамотных юристов. Кого не хватает в политике?

Однозначно не хватает хирургов. Некоторые проблемы выглядят

неразрешимыми лишь до тех пор, пока к ним не прикладывается

профессионал со скальпелем…»

Йозеф Шумпетер, австрийский экономист

Почти незаметно, под покровом муниципальных выборов, которые пройдут 13 сентября, в регионе стартовал новый политический сезон. Через год (а может быть и раньше – на этот счет сегодня много различных слухов и спекуляций) предстоят выборы в Псковское областное Собрание депутатов – главная парламентская кампания пятилетки.

В прежние времена мы не стали бы тут ожидать каких-то больших сюрпризов. Пять лет назад партия власти прочно держала штурвал в своих руках, в обществе сохранялся эффект «крымского консенсуса», а оппозиция испытывала серьезный кризис идей, пытаясь нащупать свое место на политической карте страны. И самое, пожалуй, главное – термин «протестное голосование» еще не вошел в российский политический новояз.

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Времена с тех пор прилично изменились. Оппозиция понемногу учится одерживать победы. Пока это локальные истории успеха, подчас не поддающиеся формально-логическому осмыслению, но факт остается фактом. Партия власти, как бы плохо мы про нее не думали, понимает свои слабые места. Если приводить медицинские аналогии, то длительное нахождение у руля повлекло неизбежные признаки старения организма, потому как любой ресурс исчерпаем, а с притоком свежей крови в последние годы дела идут не слишком хорошо.

Надо отдать должное, в «Единой России» постоянно ищут эту свежую кровь, запускают проекты обновления, разные политические стартапы. И вроде бы какая-то молодежь с горящими глазами постоянно вертится под ногами и норовит пролезть в политическую тусовку. Но вот беда: как ни посмотри, это либо какие-то неудачники, которые не пригодны в реальном секторе экономики буквально ни к чему и поэтому пытаются пробиться в жизни, присосавшись к власти, либо законченные карьеристы, циничные настолько, что, увидев их, рука невольно тянется к дробовику.

В общем, не самая радужная картина, как вы видите. Старые кадры уже не могут или не хотят, а новых кадров нет.

Источник: red-sovet.su

На этом фоне в региональную общественно-политическую повестку активно входит дискуссия о сокращении численности депутатов Псковского областного Собрания. Наиболее часто обсуждаемый вариант – сократить численность с нынешних 44 до 26, то есть по числу муниципальных образований в Псковской области. Логично ли такое деление и сколько должно остаться депутатов – это, на самом деле, не самые главные вопросы. Важна сама идея уменьшения числа парламентариев, и на этот счет сегодня идут достаточно жаркие споры. При этом иногда звучат необдуманные суждения, делаются скоропалительные выводы. Но в целом ни у кого нет сомнения в том, что вопрос актуальный. Как результат, сформировался достаточно внятный спектр мнений.

Инициаторы и сторонники сокращения, прежде всего от «Единой России», вполне резонно обращают внимание на тот факт, что уменьшение числа депутатов не повлечет падение качества работы. Вообще, мне кажется, это самое качество работы менее всего зависит от количества депутатов в Собрании.

Принципиально важный момент в этой истории – имидж главного законодательного органа области. Очевидно, что статус народных избранников в последние годы существенно девальвировался. С этим сложно спорить. Но почему? Во многом, как мне кажется, из-за засилья «молчунов» – бессловесных бюджетников, подчас просиживающих «пассажирами» весь депутатский срок. Зачем они пошли в народные депутаты, думаю, они сами не смогут объяснить. Или что-нибудь вроде «мне сказали – я пошел». Тут, конечно, «Единая Россия» несколько лет назад сама себя в угол загнала. Желание иметь в областном парламенте абсолютное большинство, с одной стороны, и до неприличия короткая скамейка запасных, с другой, вынудили рекрутировать в депутаты разных там врачей- учителей. Просто потому, что они наиболее «проходные» кандидаты на районе – ну, любит у нас народ голосовать за разных директоров школ и врачей, поскольку представители хороших профессий, наверно. Потом большинство этих, не сомневаюсь, прекрасных людей за 5 лет депутатского срока ни разу рот не могут открыть.

Осмелюсь утверждать, что бюджетники в парламенте – это плохо. Нечего им там сегодня делать. Я сам был бюджетником без малого 15 лет и отлично знаю, что основную массу этого сословия составляют совершенно бесхребетные персонажи с, по сути, рабской психологией. Их главный страх – навлечь гнев начальства и потерять работу. Многих можно хоть утюгом пытать – они все будут терпеть, лишь бы не лишиться работы. Вот эти прекрасные люди подчас идут в депутаты потому, что им поступил приказ сверху. Предел их дееспособности в этом качестве – держание стула. И не требуйте от них большего – не за тем они народными избранниками шли.

Кстати, эта беда ведь не только у партии власти. Аналогичным образом устроены и фракции оппозиционных партий. Сегодня в Псковском областном Собрании депутатов нет такой фракции, в которой не было бы хотя бы одного «молчуна». Это, наверно, парадокс, но такова реальность, к сожалению.

Источник: memesmix.net

А впрочем, чему удивляться? Ведь ровно половина депутатов на самом деле никуда не избрались, и попали в облсобрание по партийным спискам. Как формируются эти списки – то предмет отдельного разговора. Но однозначно прав известный псковский промышленник и в недавнем прошлом областной депутат Игорь Савицкий, когда говорит, что депутаты-списочники – это зло. Поэтому для повышения статуса и значимости депутатского мандата идея сокращения числа депутатов очень к месту. Нужно лишь немного «сбросить балласт».

Противники сокращения тоже присутствуют. Но пока, как мне кажется, у них не очень получается сформулировать свои аргументы. Вот, например, Лев Шлосберг против. Думаю, что больше из принципа и по привычке, поскольку идея исходит из недр «Единой России». Апеллирование к тому, что у граждан станет меньше возможностей достучаться до депутатов, не выглядит убедительно. Во-первых, до некоторых «молчунов» и сегодня черта с два достучишься – они в этом деле дадут фору Герасиму и Муму. Во-вторых, современные технологии коммуникации позволяют напрямую общаться с хоть с депутатом, хоть с губернатором – было бы о чем. Все же эпоха «ходоков к Ленину» давно в прошлом.

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Коммунисты тоже против. Видимо опасаются, что при новом раскладе вообще могут перестать попадать в депутаты. Ну, тут я с ними согласен. Могут перестать, и очень много для этого делают.

Важный вопрос о месте областного парламента в политической структуре региона. Часто приходится слышать, что областное Собрание полностью прогнулось под исполнительную власть. Что отняли реальные полномочия. Это, конечно, полнейшая ерунда. Во-первых, кто отнял? Шариков, быть может или татаро-монголы? В эфире «Эхо Москвы» в Пскове спикер парламента Александр Котов утверждал, что нынешних полномочий Собранию вполне достаточно, было бы желание и умение ими пользоваться. И тут мы снова приходим к тому, что есть у нас правильные депутаты, а есть бессловесные стулохранители, за все пять лет ни разу рот не открывшие. Которым, возможно, все равно, за что голосовать. Но эта проблема как раз и решается путем уменьшения числа депутатов. Как говорится, балласту – балластово. Некоторые просто перестанут мучиться и вернуться к своим привычным занятиям.

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А те, кто хочет и может быть настоящим парламентарием, думаю, смогут избраться при любой номинальной численности. Депутат, реально работающий на округе, поверьте, имеет поддержку населения, в какой бы партии не состоял.

И именно такой законодательный орган нужен Псковской области – и гражданам, и другим ветвям власти. Состоящий из тех, кто способен давать результат и имеет мотивацию. И кого не нужно как священное тело вносить в парламент, опасаясь расплескать.

Не секрет, несмотря на консенсус законодательной и исполнительной ветвей власти, обе стороны в принципе заинтересованы в самостоятельном и работоспособном парламенте. В этом смысле дискуссия о сокращении числа депутатов ПОСД весьма своевременна.

Константин Калиниченко