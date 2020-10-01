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Блоги / Константин Калиниченко

Осенние обострения

01.10.2020 18:59|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Как только начинаешь считать деньги, ты включаешь голову»

Н.Сильвер, американский математик, экономист

Несмотря на пандемию коронавируса и резкое падение курса рубля, в России наступила осень. А это значит, что и отопительный сезон не за горами. Отопление нам всем рано или поздно включат, даже если будем плохо себя вести – на этот счет вряд ли у кого-то есть сомнения. Но прежде чем так называемый теплоноситель потечет по батареям центрального отопления, многие поучаствуют в ежегодном эпическом холиваре. Те, кому холодно, злобно и остервенело набрасываются на местную власть, требуют незамедлительно подать им отопление в квартиры. Проклинают чиновников, псковские теплосети, израильскую военщину и вообще всех, кто под горячую руку подвернется. Им не менее активно и аргументированно отвечают, что, мол, куда вы, черт побери, торопитесь, рано еще включать отопление – посмотрите прогноз погоды на неделю вперед, ведь придется «отапливать улицу».

Не первый год наблюдаю в Пскове одну и ту же картину. Первое, как правило легкое, похолодание наступает у нас во второй половине сентября – вероятно, есть тому какое-нибудь научное обоснование, и тут, как говорится Тале Нещадимовой карты в руки. Аккурат в этот момент из летнего анабиоза выходит «отопительное лобби» – люди, требующие немедленно включить отопление. Аргумент у них в общем один он совершенно неубиваемый – им холодно.

Источник: podrobnosti.mk.ua

Спорить с ними совершенно бесполезно и, прямо скажу, вредно для психического здоровья и кислотно-щелочного баланса. В минувшие выходные я наткнулся в одной из социальных сетей на бурное обсуждение данной темы. На свою беду не удержался и решил поучаствовать. Ответил гражданке, наиболее шумно требовавший подать по трубам тепло. Пишу ей, куда же его подавать, если за бортом +23 – тут впору кондиционер включать, а местный гидрометцентр обещает вдобавок теплый октябрь? В ответ, что называется, выхватил по полной, да еще и с запасом на год вперед. Дескать, кто ты такой, чтобы вообще тут рот открывать, сиди и молчи в тряпку, не мешай людям требовать положенное, а если тебе жарко – открой форточку. Никакие аргументы, разумеется, на поклонницу жаркого климата в квартире не оказали ни малейшего воздействия.

Что тут скажешь? Вообще, как известно, споры о погоде и женской красоте сколь опасны по форме, столь же бессмысленные по сути. В конце концов, температурные ощущения достаточно индивидуальны. Иному и в +30 холодно. А когда я некоторое время жил в Эстонии, меня сильно удивляли местные жители, которые запросто ходили по улице в шортах при температуре чуть выше нуля. Горячие эстонские парни – им так комфортно.

Надо понимать, что при любом решении примерно половина населения будет недовольна. Так когда же включать это отопление, если общество в данном вопросе напоминает реку Иордан, на одном берегу которой стеной стоят евреи, а на другом – палестинцы? Давайте попробуем отбросить эмоции и порассуждать логически. Смотрите, что у нас получается.

Думаю, многие обращали внимание на такой феномен: как только включают отопление, тут же наступают теплые дни. Ответственные квартиросъемщики настежь распахивают окна, всплескивают руками, дескать, «зачем же так топить» и, в конечном счете, изнывают от жары. Не раз я обращал внимание и на такой факт: те, кто громче всех требую подать отопление, затем громче всех кричат, что им жарко. Что ж, скандальность – известная черта человеческого характера.

Источник: memegenerator.net

Обратимся к сухим цифрам. Я их немного округлю для упрощения. Посмотрим, дорогое ли это удовольствие – отапливать наши дома? Итак, чтобы отапливать жилой фонд города Пскова необходимо 2 миллиона рублей в сутки. Другими словами, включение отопления на неделю раньше потребует из городского бюджета дополнительные 14 миллионов рублей, которые он должен будет перечислить муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети». Вы сейчас скажете, что ведь все платят за отопление. Отчасти это верно. Но платим мы, слава богу, не за реально потребленное тепло, а по нормативу, то есть в разы меньше его реальной стоимости. В этом смысле у нас действительно социальное государство, потому как, плати мы полную стоимость потребленных гигакалорий, давно бы разорились. Или, наконец, научились бы жить по средствам.

Вопрос оплаты за тепло в квартирах и социальных учреждениях – вообще отдельная история. Думаю, многие читали в интернете страшилки, как в Европе люди со страшной силой экономят на отоплении, по дому зимой ходят в верхней одежде, а спят чуть ли не в шапке и валенках. Это, конечно, преувеличение. расскажу реальную историю. Когда я некоторое время жил в Австрии, то быстро привык к температуре в помещении не выше +20 градусов. Не то, чтобы это было комфортно, но выбирать не приходилось. По соседству жила семья русских эмигрантов из Красноярска. В первый месяц они, не слишком разобравшись в местных тарифах, включали отопительную систему на полную мощность. По итогу месяца получили счет на 700 евро. После чего быстро одумались и стали жить как все – поддерживая температуру в помещении не выше +18-20 градусов.

Как вы понимаете, это история не о буржуазной жизни. А немного о том, что наши люди не знают, во что обходятся нам коммунальные услуги. Не понимаем и не хотим разбираться. Но при этом хотим, чтобы качество было «как в Европе». К сожалению, так не бывает.

Давайте признаем очевидное – мы живем в категорически нищем регионе, даже по среднероссийским меркам. Чтобы как-то сводить концы с концами, приходится экономить буквально на всем. Можно, наверно, включить отопление на неделю пораньше. Да чего там – можно его вообще не выключать, вдруг кому-то и летом прохладно. Но как бы потом жалеть не пришлось, когда в бюджете деньги закончатся, и топить станет не на что.

Еще одну крайне тревожную тенденцию хотел бы отметить. Мы живем в мире социальных сетей, когда доступ к первым лицам перестал быть непреодолимым квестом. Если тот или иной чиновник активно ведет, например, инстаграм и лично отвечает на поставленные вопросы, то такой аккаунт незамедлительно превращается в подобие общественной приемной. В теории это, без сомнения, хорошо, когда чиновник близок к народу. Но, к сожалению, народ наш эту обратную связь пока не научился правильно использовать. Скажу крамольную мысль, можете меня за это виртуально растерзать. Любой активный инстаграм ответственного чиновника оперативно и неизбежно превращается в жалобную книгу и потоки нытья. Набегают бесчисленные толпы истеричек, каких-то «сферических идиотов в вакууме», которые требуют моментального решения их, в абсолютном большинстве случаев, высосанных из пальца проблем. Чиновник тут, понятное дело, заложник ситуации. По-хорошему всю эту полоумную клиентуру следует прямым текстом посылать в известном направлении. Чтобы перестали дурью маяться, и шли работать. Но в современном мире чиновник себе такого позволить не может. Чем и пользуются несознательные граждане.

Тем не менее в Пскове принято решение о включении отопления. Напомню, еще с советских времен существует правило, согласно которому отопление включается после того, как на протяжении 5 дней среднесуточная температура держится на уровне не выше +8. Ну, в таком случае нет пока никаких оснований для включения отопления – посмотрите прогноз погоды.

Впрочем, данное правило в наши дни носит рекомендательный характер, что, на мой взгляд, только порождает неразбериху и провоцирует граждан выдвигать подчас совершенно абсурдные требования.

И последнее. О логике и здравом смысле. В основе любого государственного значимого решения должен быть либо закон, либо математический расчет. В случае с включением отопления нормативная база по факту отсутствует. И, как мне кажется, никаких серьезных расчетов тоже не было сделано. Началась традиционная осенняя истерика части населения, и на этой почве было решено дать старт отопительному сезону раньше обычного, в условиях, когда дневные температуры в районе +20. Чиновники в этот раз решили, что можно прогнуться, только вот непонятно, для чего это было делать в данной ситуации?

Повторюсь: как бы не пришлось об этом горько пожалеть. Лишних миллионов в казне города Пскова точно нет, особенно учитывая выпавшие из-за ковидных ограничений доходы. А мы, как показывает практика, все никак не научимся жить по средствам. В этой связи позволю риторический вопрос: когда же важные для всех нас решения будут приниматься, исходя из здравого смысла и точного расчета, а не из-за очередной истерики в социальных сетях?

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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