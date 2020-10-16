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Национал-патриотическая альтернатива

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Патриотизм стал одним из общих мест в наших разговорах, и Джонсон неожиданно произнёс, сильным и решительным тоном, афоризм, на который многие накинутся: «патриотизм — последнее прибежище негодяя». Но полагаю, что он не подразумевал реальной и щедрой любви к нашей стране, но имел в виду тот патриотизм, который так многие, во все времена и во всех странах, делали прикрытием личных интересов».

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Потихоньку вразвалку стартовал новый избирательный сезон, который, в теории, завершиться в сентябре 2021 года выборами регионального парламента и депутатов в Государственную Думу. Идея с досрочным роспуском Госдумы, кажется, отложена до лучших времен, и политические партии получили достаточное время спокойно и методично подготовиться к выборам.

Собственно говоря, главный вопрос – сможет ли кто-то оказать более-менее достойное сопротивление партии власти? Или все пройдет как обычно, когда в массе своей народ не очень доволен положением дел в стране, но в решающей момент нетвердой рукой все равно ставит галочку напротив «Единой России»?

Вопрос этот носит совершенно риторический характер. Прежде всего потому, что как бы ни надоела партия власти своим бессменным пребыванием у политического штурвала, выбирать нам в общем особенно не из чего. Так называемая системная оппозиция давно страдает политической немощью, а местами так и вовсе впала в маразм. Какой смысл обижаться на бессменного Путина и ЕР, если Зюганов, Жириновский и Явлинский столь же несменяемы и руководят своими псевдопартиями более четверти века? Это совсем не смешно, но, судя по всему, именно эти дряхлые политические старцы поведут свои партии на новые выборы. Я, честно говоря, с замиранием сердца жду, когда же они уже уйдут на заслуженный отдых. Или не успеют, и нас всех ждет печальное шоу в духе 1980-х годов, известное в народе как «гонки на лафетах», когда политические руководители, извиняюсь, мерли как мухи в холодную погоду?

Ну черт с этими старцами, пускай доживают свой политический век. Но неужели нет других сил, за которые народу можно и хотелось бы проголосовать? И вот еще такой парадокс: когда в России начинают говорить про политическую альтернативу, «другой путь» и т. д., то всегда вспоминают про евродемократию и либерализм. Но, уважаемые дамы и господа, откуда такие мысли? Россия вообще-то никогда не была демократической страной. Страной патриотов-государственников – это сколько угодно. Не первое столетие пробуем нащупать «особый русский путь».

Вот, например, согласно данным социологов, в России примерно 15% граждан придерживаются национал-патриотической идеологии. Опускаю тот неловкий момент, что могло быть и побольше – в стране, где из каждого утюга доносятся раскаты патриотизма, где с утра до вечера испытывают гордость от вставания с колен, а дети от переизбытка патриотизма падают в обморок, национал-патриотов оказалось только 15%. Впрочем, для парламентских выборов – весьма пристойный был бы результат. Осталось только понять, за кого же голосовать национал-патриотам.

Пока вроде бы не вполне понятно, за кого. А ведь есть такая партия. Называется «Родина», что как бы говорит о патриотизме, любви к родной стране и титульной нации. Казалось бы, электорат, испытывающий патриотические чувства, просто обязан на выборах голосовать за «Родину». Но не голосует. Просто потому, что в наши дни эта партия, как бы помягче сказать, политический труп. И надо что-то срочно предпринимать, чтобы оживить это мертвое тело.

Источник: yaplakal.com

Не надо думать, что это мы одни такие умные, увидели потенциал на патриотическом фланге. Борьба за умы, если это так можно назвать, патриотов вошла в активную фазу еще весной. Сначала попытались использовать Захара Прилепина и его партию «За правду». Но тут промашка вышла – довольно быстро стало понятно, что из «прилепинцев» патриоты, как из Промокашки скрипач. Ввиду полной политической импотенции «За правду» оставили в покое. И вспомнили о «Родине».

Столичные инсайдеры сообщают, что за контроль над партией «Родина» схлестнулись два крупных бизнесмена – православный олигарх Константин Малофеев и петербургский ресторатор Евгений Пригожин. Кто там одержит верх, по большому счету, не очень интересно. Но в любом случае идет внятная попытка реанимации «Родины». И на «патриотическом» фланге, кажется, начинает теплиться жизнь. Кстати, на прошедших в сентябре муниципальных выборах в ряде регионов – там, где у партии нашлись толковые региональные лидеры – «Родина» показала первые признаки жизни, что говорит о достаточном потенциале.

Тут следует понимать, что даже 15% на выборах в России – это, как минимум, борьба за второе место. И если все правильно организовать, то нет ничего невозможного, особенно на фоне очевидного тупика, в котором оказалась КПРФ в последние годы. Но патриотическая ниша даже шире этих 15%. Сегодня львиная доля «патриотов» вынужденно сконцентрировалась под флагом либерал- демократов. Но ЛДПР – это Владимир Жириновский, которому, при всей его харизме, в следующем году стукнет 75 лет. Партия держится исключительно на его личных способностях стэндапа и бурлеска, и без него весь политический арт-проект оперативно пойдёт на дно. А куда после этого перетекут его сторонники – вопрос открытый.

В общем и целом у национал-патриотического фланга в масштабе страны есть потенциально интересное будущее. А как на этом фоне выглядит Псковская область?

Тут, увы, гордиться попросту нечем. Успехи псковских «родинцев» отсутствуют как класс. Некогда полноправный участник всех значимых баталий в регионе, сегодня пребывает в политической коме, из которой даже не пытается как-то выбраться. Даже мертворожденные «прилепинцы» более заметны и хотя бы создают видимость политической жизни. Объективно говоря, в Псковской области партия «Родина» существует лишь номинально и «на бумаге». Руководство отделением занято какими-то своими делами, к партийной работе не имеющими отношения.

Между тем, именно Псковская область – почти оптимальная среда для реализации на практике патриотической платформы. И вместо «яблочной аномалии» у нас тут могла бы быть аномалия патриотическая. Судите сами.

Не секрет, что одной из главных демографических особенностей региона является стареющее население. К нам, как сказал экс- руководитель комитета по здравоохранению администрации области Игорь Потапов, «приезжают умирать». Старшее поколение, как известно, в массе своей склонно к консерватизму, а патриотические ценности исповедует искренне, в отличие от космополитичной молодежи. Иногда этот патриотизм обличен в форму ностальгии по совку, но в нашем случае не принципиально, во что он там обличен.

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Добавим сюда 76-ю десантную дивизию и общий высокий процент военных и прочих людей в «эполетах», испытывающих острое желание омыть российские кирзовые сапоги в водах Индийского океана, для которых патриотизм вроде как не пустое слово. Очень много военных пенсионеров как местных, так и приехавших сюда жить из других регионов. Есть даже какое-то местное казачество, стоящее горой за «святую Русь» и прочие истинные ценности и зорко смотрящее в сторону западной границы, на которой уже стоят солдаты НАТО, погруженные в мысли, как бы им еще «расшириться на восток. Прекрасная же электоральная база для реализации умеренной национал-патриотической идеи на практике.

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А вот либеральные идеи и космополитизм процветают главным образом в университетском сообществе. В этом смысле в Пскове нет благоприятной среды для таких идей, потому как у нас по факту отсутствует современный университет и современное высшее образование. Передовая молодежь, открытая внешнему миру, в массе своей уезжает из региона, тем самым еще больше увеличивая в Пскове и области критическую массу потенциальных патриотов.

Наконец, у нас тут по сути моноконфессиональный регион, расположена колыбель православия – Псково-Печорский монастырь. Чтим память святой равноапостольной княгини Ольги и святого благоверного князя Александра Невского – защитников земли русской. Псковичи семьями прилежно выходят на демонстрацию 9 мая, участвуют в шествии «Бессмертного полка». Да и вообще тут исторически хорошо шла вся эта патриотическая тематика, даже когда под ее видом предлагалась полнейшая ерунда и шелуха. Например, можно вспомнить успехи ЛДПР в 1990-е годы и несколько подряд выигранных ими избирательных кампаний как раз на волне растущей ненависти к преобразованиям ельцинской эпохи. При таком раскладе у нас не «Яблоко» должно выигрывать на муниципальных выборах, а какие-нибудь «православные хоругвеносцы».

Но сегодня в Псковской области ничего этого нет. Потенциал не то что расходуется впустую – его вообще никак не используют. Нынешнее руководство регионального отделения партии «Родина», во главе с Константином Вилковым, не ведет какой-либо заметной партийной организационной работы. А телеграм-каналы, которые аффилированы с К.Вилковым, в последнее время и вовсе тяготеют к «яблочной» и в целом либеральной политической повестке.

И уверен, что в этом вопросе ничего не изменится. Не сдвинется с мертвой точки. Просто потому, что нынешнее руководство псковской «Родины» и все другие «патриоты» не хотят ничего менять. Или не понимают, что нужно делать. И данная конкретная история – прекрасная иллюстрация того, почему в России не меняется власть, как бы плохо при этом не жилось людям…

Константин Калиниченко