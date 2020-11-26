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Центр управления регионом

26.11.2020 19:02|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Чиновника следует беречь. Полезный фрукт. Идеальный громоотвод на все случаи жизни. Каждый день нужно кого-то ругать. За дело или просто так. Нужен тот, кто во всем виноват, кого можно обвинить буквально во всех смертных грехах. Чиновник - идеальный кандидат на эту роль».

Стивен Кинг

Есть расхожее выражение, что у нас в стране творится бардак. Умом не понять, аршином не измерить. Ни один процесс толком не контролируется, все пущено на самотек, а если что-то и получается, то это не благодаря, а вопреки. В общем, полнейший хаос, где левая рука никогда не знает, чем занята правая.

Отнюдь. Спешу разочаровать скептиков - в нашей стране все происходит согласно закону всемирного баланса, который был открыт в древние времена великим Архимедом. Всегда, если где-то убыло, значит где-то прибыло. России еще даже в проекте не было, а универсальный закон для нее уже придумали. Давайте посмотрим, как это реализуется на практике.

На минувшей неделе истеблишмент наперебой обсуждал затеянную премьер-министром Михаилом Мишустиным административную реформу. Суть реформы, правда, оказалась слишком сложна даже для бойких на аналитику московских политологов. Речь шла о сокращении и слиянии неких государственных «институтов развития». Тот случай, когда три раза прочитал и все равно ничего не понял. Впрочем, аналитики ухватились за слово «сокращение», которое, будучи поставленное в одно предложение со словом «чиновники», невероятно ласкает слух прогрессивной общественности.

Источник: memesmix.net

И, значит, прямо с понедельника реформа и началась. Ну потому что с некоторых пор нет у нас времени на раскачку. Кого-то даже сократили, кто-то впал в депрессию, потому как начал сбываться страшный сон чиновника об увольнении и отправке в народное хозяйство. Но не успела реформа набрать обороты, как тут же сработал закон всемирного баланса. И из здания на Старой площади сообщили, что по всей стране завершается формирование центров управления регионами, так называемых ЦУРов. А на реализацию масштабного проекта выделяется без малого 25 миллиардов рублей из федерального бюджета. Госслужащие незамедлительно выдохнули, а старожилы вспомнили прописную истину, что любое сокращение чиновников на практике приводит к их увеличению.

Ну ладно, сегодня на этот счет только ленивый не иронизирует. Я же решил пойти против ветра и найти в этих самых ЦУРах что-то позитивное и - не смейтесь - реально полезное для региона. На удивление, это оказалось несложно. Вот, смотрите, будем разбирать на пальцах.

Прежде всего, что это за ЦУРы такие на нашу голову? Пока эту аббревиатуру не понимает даже всезнающая Википедия. Однако известно, что Центры управления регионами созданы по поручению президента в каждом субъекте Российской Федерации. В задачу центров входит мониторинг широкого спектра проблем, возникающих в регионе, и оперативная выработка рекомендаций и алгоритмов их решения. Что ж, хорошая и правильная задача.

Впрочем, есть нюансы. Во-первых, судя по первому опыту работы ЦУРов в других регионах (в Псковской области он должен заработать со дня на день), сами центры не до конца понимают, как им мониторить проблемы и как вырабатывать алгоритмы их решения. Например, если житель многоквартирного дома жалуется на яму во дворе, достаточно ли просто сообщить в управляющую компанию? Или нужно создавать рабочую группу, которая напишет концепцию устранения проблемы, разработает дорожную карту, после чего в рамках реализации будет добиваться доведения соответствующих лимитов? А во-вторых, есть опасение, что правильные мониторинги и пошаговые алгоритмы упрутся лбом в банальное отсутствие денег. Ведь что скрывать - проблемы мы, в основном, видим и без умных мониторингов, но их решение подчас зависит только от наличия средств.

Источник: meme-arsenal.ru

Тогда в чем же позитив? На мой взгляд, в том, что давно нужно было создать такой, своего рода, МФЦ по региональным проблемам и «горячим точкам». Который год я смотрю, как чиновники пытаются наладить коммуникацию с нашим многострадальным народом. Попыток было великое множество, а результат, прямо сказать, такой, что без слез не взглянешь. Вроде все где-то коммуницируют с народом, но результат за единичными исключениями получается скорее отрицательный. И это даже не вина чиновников - просто у них вся деятельность выстроена вокруг документооборота и отчетов. Важно не решить проблему на практике, а грамотно доложить наверх, что выполнили все положенное по инструкции. Такой подход, как легко понять, не способствует решению вопросов, а только лишь провоцирует обиду в массах и, как следствие, социальную напряженность.

Кроме того проблема изначально носила методологический характер, когда неверно понятая задача предопределила весь последующий провал задумки. Чиновники с давних пор диалог со своим народом понимают как сбор жалоб, с последующей имитацией бурной деятельности под видом решения проблемы. В итоге такого подхода мы имеем следующее. Во-первых, непомерное количество разных площадок для диалога: сайт губернатора, инстаграм губернатора, инстаграмы комитетов администрации, личные аккаунты руководителей органов власти в соцсетях. Я каждый день захожу в инстаграм губернатора Михаила Ведерникова. Что сказать - это же просто «стена плача». Под иными постами до 600 комментариев, и едва ли не каждый второй просит о помощи. Тому помоги, этому помоги - тут не губернатором надо быть, а, прости-господи, Спайдерменом.

Во-вторых, любая площадка диалога власти и общества вместо обсуждения важных проблем мгновенно превращалась в переписку о бытовой ерунде, которая должна решаться на соответствующем низовом уровне и вообще не доходить до верхних чиновников. Таким, к сожалению, давно, еще лет 8 назад, стал сайт губернатора. Открыл, посмотрел - люди жалуются, что фонари не горят, что тестов на COVID не дождаться, на забитую ливневую канализацию. Я ни в коем разе не умаляю права людей жаловаться, но неужели сайт губернатора создавался для такой вот мелочевки?

Тут что важно. Какими бы смехотворными, а подчас откровенно наглыми, ни являлись все эти просьбы и жалобы, игнорировать это нельзя. Глас народа - глас божий, даже в таком сомнительном изложении.

И ведь не поспоришь: вот жалуются люди на темноту вечерами - так ведь есть на то основания, не горят фонари. Или на то, что тесты на COVID вовремя не могут получить - ну да, и такая проблема есть. Жалобы на нехватку лекарств, отсутствие медиков в первичном звене здравоохранения, несвоевременную выплату положенных льгот и так далее - все они, в большинстве своем обоснованные. Одна проблема - этими жалобами буквально забиты все возможные ресурсы, плюс различные сообщества в социальных сетях.

Чиновнику сегодня просто некогда работать. Он только успевает отвечать на одну жалобу, как сверху прилетает еще десять на ту же тему. Пока разберешься, в чем, собственно, проблема и есть ли она вообще, и день рабочий пройдет.

Вот тут и кроется позитивный смысл появления Центра управления регионом. Если центру получится взять на себя функции своего рода хаба, который будет решать следующий круг задач. Прежде всего аккумулировать все имеющиеся запросы общества, на какой бы ресурс они ни поступили. Далее фильтровать их и отделять реальные проблемы от бреда сумасшедших. Актуальное систематизировать и классифицировать по различным критериям. Затем разрабатывать и предлагать профильным чиновникам и ответственным лицам алгоритмы решения ситуации. И контролировать исполнение.

Вообще подобные центры существуют во многих цивилизованных странах, где они на самом деле здОрово оптимизируют работу государственных служащих, избавляя их от бессмысленных трудозатрат. Так что идея в основе своей хорошая и практически полезная. Другое дело, как это все будет реализовано. Понятное дело, что на ЦУРы сегодня большинство смотрят скептически. Это вообще русская национальная традиция - не верить в российских чиновников. Однако, если все сложится и красивая теория реализуется на практике, регион получит реальную пользу на годы вперед. А значит 25 миллиардов в кои-то веки будут потрачены не зря…

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер #Центр управления регионом
Источник: Псковская Лента Новостей
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