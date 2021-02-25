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Блоги / Константин Калиниченко

Да здравствует секта!?

25.02.2021 20:02|ПсковКомментариев: 4

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому.

Равенство — означает, что все граждане равны перед законом и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.

Братство — не делай другим того, что не хотел бы получить сам; делай по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы по отношению к себе».

М. Робеспьер

 

В эти дни передовая общественность активно обсуждает новую социальную сеть — Clubhouse. «Клуб», в переводе на великий и могучий. Граждане самых разных социальных слоев наперебой спорят о преимуществах новой соцсети. Сеть голосовая — не нужно стирать пальцы о клавиатуру. Удобно. Нет возможности сохранить диалоги — тоже очень практично. Ведь принцип «все, что вы скажете, может быть использовано против вас», в этой сетке не работает. А значит, и «товарищ майор» не сможет предъявить вам потом за какое-нибудь оправдание терроризма, оскорбление ветерана или иное неосторожное высказывание. Все оказалось настолько надежно, что Китай решил тупо заблокировать ресурс. Ну, и самое главное, и лично для меня принципиально важное, это четкое деление групп общения по профессиональному признаку. Что позволяет буквально на входе фильтровать посетителей и сходу отсеивать разных одноклеточных, наивно полагающих, что они являются экспертами по любому вопросу. В отличие от, например, Фейсбука, в Клабхаусе профессиональное сообщество быстро отключит таким умникам микрофон и укажет на дверь.

Но, как обычно, есть нюанс. Работает эта великолепная социальная сеть исключительно на телефонах производства компании Apple. Если у вас нет айфона, вход в Клабхаус вам заказан. У обладателей других моделей телефонов понемногу закипает возмущенный разум — мол, что же это за деление такое на «черных» и «белых». Отовсюду раздаются обвинения в информационном расизме, все чаще вспоминают, как в Америке первой половины 20 века на многих магазинах и общественных пространствах красовалась надпись: «Собакам, мексиканцам и неграм вход запрещен». Что тут скажешь, многие и прежде обвиняли компанию Apple в сектантском подходе. Клабхаус только добавил еще один аргумент в один большой котел хейтеров Айфона.

Но проблема в том, что новая социальная сеть всего лишь следует в общем тренде. Наш мир как-то легко и непринужденно воспринял сектантское отношение к окружающей действительности. Воспринял и взял на вооружение. Парадокс — столько лет пробовали строить демократию, вроде бы, никто не спорил, что во всем должен быть плюрализм мнений. И вот, что называется, приплыли тапки до обрыва.

Клабхаусу без году неделя, но страсти там уже разгорелись нешуточные. Никто еще толком не разобрался, как там все устроено, но война всех против всех уже в полном разгаре. Первым делом либеральная общественность добилась того, что из Клабхауса выпилили известного журналиста-пропагандиста Владимира Соловьева. За то, что пропагандон. Таких побед у российской демократии не было давно, поэтому радость тут мало кто скрывал. Затем состоялась изрядно нашумевшая дискуссия о феминизме и месте женщины в политике. По итогам которой по требованию кучки оголтелых феминисток из Клабхауса исключили главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева. Что-то он там нелестно, видимо, отозвался о феминистках, хотя я так и не понял, что конкретно произошло. Минаев в дискуссии был исключительно корректен. Аккаунты Минаева и Соловьева уже восстановлены, но сама тенденция тревожная. На любого могут наброситься толпой и дискриминировать на том основании, что человек придерживается иного мнения.

Скриншот страницы Сергея Минаева в социальной сети Facebook

Смотрите. Проблема ведь, по гамбургскому счету, не в Соловьеве, Киселеве, Минаеве, Шлосберге или феминистках. Проблема в том, что мы совершенно разучились адекватно воспринимать точку зрения, отличную от нашей. Социально активные граждане стали расценивать политическое пространство как своего рода арену для гладиаторских боев. Где есть ты и твои союзники. А по другую сторону — враг, подлежащий тотальному уничтожению. Попробуйте только зайти на территорию оппонента со своим особым мнением — незамедлительно выхватите по полной программе. Я тут знаю, что говорю, потому что оказывался в этой ситуации много раз. За наличие собственной точки зрения в лучшем случае вас обвинят в продажности, но, скорее всего, вдогонку услышите еще много всего о вашем моральном облике и умственных способностях. Удивляюсь, откуда столько совершенно какой-то животной ненависти и тоталитарной нетерпимости? И что характерно, максимальную нетерпимость и неприятие иного мнения проявляют те, кто на словах, вроде бы, за демократию и разные там свободы. Хотя, наверно, пора перестать удивляться.

На минувшей неделе лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг написал в своем телеграм-канале: «Никто не должен быть забыт: доносчики, топтуны, соглядатаи, полицейские, следователи, эксперты, прокуроры, судьи, пропагандисты. Безнаказанность зла приводит к повторению зла. Записывайте и запоминайте. Зло не должно быть забыто». Вот уж да, записывать у нас умеют, у нации на этот счет богатый генетический опыт. Вспоминаем Довлатова и сакраментальный вопрос «А кто написал 4 миллиона доносов»?

Скриншот телеграм-канала Льва Шлосберга

Такая кристально чистая манипуляция в этом месседже Льва Шлосберга, что мне сильно не по себе стало. Для человека с небогатым интеллектом тут все непротиворечиво. Зло должно быть наказано, а безнаказанность приводит к повторению зла — в знаменателе сформулирована абсолютная истина. Немного противоречит христианской морали, но мы же, в конце концов, не в храме.

А в числителе — хрестоматийно ужасные вещи Лев написал. Вот это «не забудем, не простим» в нашей стране уже принимало страшные уродливые формы. Ведь, по сути, Лев Шлосберг призвал выявлять врагов народа, «запоминать и записывать». А когда придет время, надо полагать, с ними надлежит рассчитаться по заслугам. Ну, в этой части у нашего народа тоже имеется подходящий исторический опыт.

Исходя из… назовем это «списком Шлосберга», в той или иной форме не простят добрую половину нашего общества. Туда ведь скопом записал всех правоохранителей. А еще журналистов, которые придерживаются иной, отличной от Льва Шлосберга, точки зрения и на этом основании считаются пропагандистами. Только поэтому их надлежит также не простить.

А уж как наш народ умеет «не прощать», тоже прекрасно известно, не стану тут описывать лучшие образцы борьбы за «чистоту рядов».

В иных обстоятельствах к этому можно было бы, наверно, отнестись как к неудачной формулировке, где автор слегка перегнул с эмоциями. Но дело в том, что подобный уровень агрессии стал совершенно обыденным явлением в рядах т. н. либеральной несистемной оппозиции. Это, вероятно, можно понять, и уж точно этому можно дать объяснение. Система в последние годы достаточно жестко, иногда и цинично прессует оппозицию. Есть высосанные из пальца дела, многим пытаются мешать работать. Не дают свободно заниматься политической деятельностью. С этим все понятно.

И вот мы получили удручающий результат. Вместо нормальной здоровой оппозиции имеем кучку озлобленных сектантов, которые, подобно своре бродячих собак, набрасываются на любого, кто посмел зайти со своим мнением на их территорию. Своих защищают, какую бы ересь не несли эти свои. Чужой подлежит уничтожению, если он не сумел просто «пройти мимо». Так, уважаемые дамы и господа, ведут себя тоталитарные секты. Увы, но те, кто называют себя «демократической оппозицией» сегодня на наших глазах суворовскими темпами превращаются в классическую тоталитарную секту.

Я не питаю иллюзий насчет партии власти и системы в целом. Власть должна меняться, в этом не может быть сомнений. Прежде всего, для того, чтобы не изживать себя, не превращаться в пародию на саму себя, в паноптикум старцев, правящих страной, не приходя в сознание. Мы ведь это уже проходили на излете СССР, не понимаю, зачем входить в эту реку снова.

Но я с ужасом представляю, что начнется, если к власти придет нынешняя несистемная оппозиция. Всю ненависть и злобу за собственные страдания они выместят на всех, кого считают виновными в своих проблемах. Начнется бодрый экшн, в котором живые, как обычно, позавидуют мертвым. Самое обидное, что будет море жертв, но принципиально ничего не изменится. Просто «кто был ничем, тот станет всем». Установят какую-нибудь либеральную диктатуру, выгонят тех, кто сегодня у власти. Будут рассказывать, что для построения настоящей демократии нужны гражданские люстрации, политически-оздоровительные концлагеря и гуманитарные массовые расстрелы. Закроют неугодные СМИ, потому что в предыдущую эпоху они как-то неправильно писали о Навальном, Шлосберге и Немцове.

Украинский плакат 2014 года (источник: reddit.com)

Кто хочет понять в деталях, есть немало примеров из истории. При общей относительности исторических аналогий, очень наглядно подобные сюжеты иллюстрирует история Французской революции 18 века. Там под лозунгами свободы и равенства для начала захватили тюрьму и отрубили голову королю. Затем пришли еще более свободные и равные якобинцы и линчевали тех, кто приговорил короля. А менее чем через год уже замочили якобинцев. После чего началась такая чехарда, что оставшиеся в живых революционеры выбрали себе императора и в едином порыве возжелали наведения порядка и «сильной руки». Ну и так далее. Мы это тоже пару раз проходили в 20 веке.

Вот такой парадокс российского политического ландшафта. Вроде, и власть менять необходимо для здорового развития общества. Но глядя на потенциальную альтернативу, искренне хочется не допустить ее прихода к власти. По одну сторону — забронзовевшая партократия. По другую — озлобленные сектанты. Тупик. Похоже, что это естественное состояние российского общества.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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