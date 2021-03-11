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Несите мне взятки! Оформим как форс-мажор

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом»

Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

Приходилось ли вам, уважаемые дамы и господа, наступать, извиняюсь, в дерьмо? В прямом, физиологическом значении этого слова. Вот, например, весной, когда сошли снега, потекли вешние воды, а вместе со всеми этими поэтическими аллегориями на свет божий проступают известные нечистоты. И вы такой идете по нашему древнему славному православному Пскову, задрали голову, жмуритесь на теплое весеннее солнце. Как вдруг — чмяк… Раздается откуда-то снизу характерный звук, и в ту же секунду хорошее настроение, как рукой сняло, и вы понимаете — вляпались. Остается лишь успокаивать себя, мол, форс-мажор. И то верно, ходить пешком по весеннему Пскову и не вляпаться в отходы жизнедеятельности домашних питомцев — задача из разряда невозможных.

Вот и наши народные избранники в Госдуме, которые, как известно, денно и нощно думают о благе народа, не смогли остаться в стороне. И решили объединить приятное с полезным, а заодно и узаконить. Объединить так сказать дерьмо и форс-мажор в одном флаконе.

Накануне, пока вся страна ухохатывалась над очередными потугами Роскомнадзора, который снова попытался хоть что-нибудь заблокировать, но вместо американского Твиттера случайно «положил» сайты Кремля и других государственных органов, Госдума под шумок приняла в первом чтении очень интересный закон. Думаю, он войдет в историю. Это закон, который освобождает чиновников от наказания за коррупцию. Да, вы не ослышались. Звучит абсурдно, но дело обстоит именно так.

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Есть, правда, нюанс. Законопроект предусматривает, что представителей власти освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение будет признано последствием обстоятельств, не зависящих от обвиняемого. Это могут быть обстоятельства, «находящиеся вне контроля» чиновника, депутата или судьи, а также неожиданные обстоятельства непреодолимой силы.

И что же это за «неожиданные обстоятельства непреодолимой силы», которые позволяют ответственному чиновнику безнаказанно быть коррупционером? Ассортимент форс-мажора достаточно широк. Например, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры.

Источник: risovach.ru

Согласитесь, это звучит исключительно прекрасно. В самое ближайшее время, когда этот законопроект пройдет второе и третье чтение, чиновникам нужно будет не избегать коррупции, а лишь придумать «обстоятельство непреодолимой силы». Я даже смоделирую, поскольку многим чиновникам может элементарно не хватить смекалки. Ну, вот представьте: вы — чиновник и вам предлагают взятку. Такую хрестоматийную толстую пачку американских денег в конверте. И вы уже готовы в праведном негодовании отвергнуть это гнусное предложение. Как вдруг прямо рядом с вами начинается землетрясение. Амплитудой не менее 5-6 баллов по шкале Рихтера. Земля качнулась и начала уходить у вас из-под ног. Каким-то непостижимым образом в этот момент конверт с деньгами сам скользнул вам во внутренний карман пиджака. Вы, конечно, пробовали сопротивляться, но куда там. И земля уже ушла из-под ног, и в зобу дыханье сперло. Ну, понятно, вспомнили о конверте уже когда нечаянно все потратили, но это, ей-богу, такая мелочь. Как тут не оправдать хорошего человека. Особенно, если чиновник эффективный, успешен в реализации нацпроектов, а дорожные карты реализует с такой же ловкостью, как крупье игральные.

Источник: gazetacrimea.ru

Или вот еще. Задерживают вас компетентные органы с мечеными деньгами, пытаются надеть наручники и упаковать в черный воронок. А вы такой (с обезоруживающей улыбкой бравого солдата Швейка на лице) — не имеете права, товарищи, меня задерживать. В регионе эпидемия, действуют ограничительные меры. И только поэтому, товарищи, я вынужденно принял грех на душу. И бравые чекисты разводят руками, извиняются, мол, не держите зла, уважаемый господин чиновник, промашка вышла. Откуда нам было знать, что эти меченые деньги в вашем кармане оказались по независящим от вас обстоятельствам…

Весь этот паноптикум дополняется перечислением того, что ни при каких условиях не является основанием избежать ответственности за коррупцию. Так не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления.

Это все прекрасно, но я совершенно не понимаю, о чем идет речь. В состоянии ли мы невооруженным глазом определить, столкнулись мы с регулярно повторяющимся явлением или же обстоятельствами непреодолимой силы? Вот, например, снег в начале марта в Пскове — это прогнозируемое явление или форс-мажор? С точки зрения здравого смысла и климатического пояса Псковской области, вроде бы, прогнозируемое. А по тому, как чиновники каждый раз реагируют на выпавший снег — натуральный форс-мажор.

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Небезынтересно посмотреть и перечень фигурантов... простите, список тех, кого новый закон будет освобождать от ответственности. Думаю, вы понимаете, что милость государства не может распространяться на простых смертных. Так вот, под действие закона подпадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послы и члены избиркомов. Такое впечатление, что депутаты не долго думали над категориями граждан, в отношении которых разработали законопроект, а просто нагуглили в интернете по поиску «громкие коррупционные дела в России».

Я живу в этой стране, особых иллюзий давно не питаю. Одного понять не могу. Ради какой великой цели мы чуть ли не ежедневно пробиваем очередное дно? Какие такие обстоятельства понудили отечественных законотворцев на излете очередного созыва Госдумы принимать этот закон? Неужели без него страна не сможет дать отпор зарвавшимся наймитам мировой закулисы? Или экономику страны таким образом будем поднимать с истертых в кровь колен?

Источник: risovach.ru

И других-то забот у российских парламентариев нет. Ведь все проблемы в государстве успешно решены, в частности, побеждена бедность, благосостояние граждан растет, повсюду господствуют права человека, а уровень развития гражданского общества достиг небывалых высот. Какой-то нормативно-правовой парадокс: некоторые действительно социально значимые законодательные инициативы в этой Госдуме пылятся годами без всякого движения. А вот подобный, извиняюсь, параноидальный бред принимается на ура.

Ну и я уже боюсь даже предполагать, что они там еще успеют напринимать до сентября. Накануне вечером один псковский телеграм-канал предложил депутатам не мелочиться и вернуть в России крепостное право. Хотя в последнее время кажется, что его и не отменяли вовсе. Совершенно не удивлюсь, если пойдут по оглавлению уголовного кодекса и примут закон, освобождающий чиновников от ответственности за совершение любого преступления. В принципе, и придумывать ничего не надо. Достаточно взять известный догмат Римско-католической церкви о непогрешимости Папы. Оставить, как есть, только заменить в тексте слова «Римский папа» на «российский чиновник». Чтобы уже пробить то самое, последнее дно…

Константин Калиниченко