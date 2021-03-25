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Блоги / Константин Калиниченко

Борьба с коррупцией по-российски

25.03.2021 17:24|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

 

 

«Надо признать, что коррупция неискоренима. Тому пример - Китай. Там за это расстреливают, но затем выявляют новых. То есть даже в таких условиях коррупция выживает. Значит соблазн денег сильнее чувства самосохранения. Даже сильнее чувства страха. Поэтому коррупцию не победить. Но я все же посмотрю за практикой в Китае. Может быть, у них что-то со временем получится...»

Майк Оксли, американский конгрессмен, автор антикоррупционного закона «Сарбейнза - Оксли»

 

Политическая жизнь в России последних лет, как мы знаем, серая и унылая. Реальной политики в классическом понимании нет и быть не может. Потому что политика - это прежде всего борьба за власть. А в России такой борьбы в классическом понимании давно нет. Внутри Системы сражаются кланы, башни и, судя по доносящимся раскатам, бои идут кровопролитные. Но за ее пределами реальной политики нет.. Уже выросло целое поколение людей, которые о конкуренции на выборах знают, в лучшем случае, из учебников обществознания. И воспринимают ее как далекую заморскую экзотику, совершенно нежизнеспособную в нашем общественно-политическом климате.

Но политические потребности у людей присутствуют. Стало быть, нужно их как-то удовлетворять. Согласно учению Зигмунда Фрейда, если человек не в силах удовлетворить потребность естественным путем, он прибегает к сублимации. Вот так политика в отечественной практике давно превратилась в своего рода сублимацию и поиск различных симулякров, которые можно, опустив глаза, выдать за реальный политический процесс.

И таким вот симулякром в минувшие выходные в России ненадолго снова всколыхнулось политическое болото. Где-то в недрах забулькало, тина на поверхности зашевелилась, и общество узнало, что задержали очередного губернатора. Разумеется, за коррупцию - тут не может быть двух мнений. Симулякр должен быть до зубовного скрежета шаблонным, чтобы у глубинного люда не возникало необходимости реанимировать безнадежно заплесневевшие мозги и пробовать осмыслить происходящее с рациональной точки зрения.

Один из базовых законов социальной физики гласит, что примитивная система порождает примитивные социальные практики. Попробуйте смоделировать абстрактную ситуацию с задержанием высокого чиновника. Первое, что приходит на ум - коррупция. Не измена Родине, не организация транспортировки кокаина из Медельина в Пензу и не угон самолета в какой-нибудь Исламабад. Все банально и просто.

И вот нам в воскресенье подогнали ситуацию с этим губернатором Пензенской области Белозерцевым. Ответственные за спецоперацию все это преподнесли как чуть ли не подвиг и следствие блестящей работы оперативников-профессионалов. Смотрите, как технично все было проведено: вот растерянный губернатор в жилетке, вот лежат улики, вот крепкие парни на заднем плане. Достойно развязки 22-го сезона «Улицы разбитых фонарей».


Задержание губернатора Пензенской области Белозерцева (фото: rbc.ru)

А меня не покидает ощущение, что нас всех в очередной раз грубо поимели и продолжают держать за идиотов. Ведь ситуация отвратительна с абсолютно любого ракурса. Смотрите сами.

Есть у нас этот, теперь уже бывший губернатор Белозерцев. Такой, я бы сказал, хрестоматийный чиновник-дебил. Нам давно и из каждого утюга чиновники рассказывают о построении цифрового общества. Об электронных сервисах и прочих чудесах науки и техники. И что же обнаружили дома при обыске у Белозерцева? Правильно - бабло. В промышленных объемах, аккуратно разложенное по коробкам и полиэтиленовым пакетам из местного супермаркета. Пачки пятитысячных купюр, заботливо перетянутые резинками для денег. Учитывая количество денег, он эти резиночки, наверное, оптом на Wildberries заказывал. Всего там что-то около полумиллиарда российских рублей дома было. Видимо, банкам старик не доверял, все под подушкой хранил, да по шерстяным носкам. То есть этот крендель, который, наверняка, своему электорату парил мозг про цифровое общество, хранил нажитое непосильным трудом в хате, как последний куркуль. Банковские карточки, Яндекс-кошельки, криптовалюта - это все для хипстеров и иноагентов. А реальные пацаны хранят бабки в коробке из под белвестовских ботинок. В итоге там нашли еще коллекцию швейцарских часов, причем тех брендов, которые обычно предпочитают колумбийские наркобароны и африканские диктаторы, а не солидные чиновники и бизнесмены. Не сомневаюсь, что где-то в глубине жилища экс-губернатора весь этот коррупционный фэн-шуй довершает золотой унитаз.


Кадры обыска у Белозерцева (источник: penzainform.ru)

Ну хорошо, оставим в покое губернатора-коррупционера. Даст бог, получит свое по заслугам и по закону. А что же государство? Как оно выглядит в этой истории?

Ни для кого не секрет, что теме борьбы с коррупцией у нас уделяется самое пристальное внимание. Чуть ли не каждый день принимаются какие-то законы, которые, по заявлениям чиновников, донельзя усложняют жизнь коррупционера. Работают целые департаменты, а в отчетах профильных ведомств картина такая, что краше некуда. Но что за этими бессмысленными отчетами в сухом остатке?

А там ничего - «Чапаев и пустота». Борьба с коррупцией в вакууме, где события вроде бы происходят, но не оказывают никакого влияния на процесс. Еще один симулякр нашего как бы правового государства. Обратите внимание, Белозерцев - 15-й по счету губернатор, оказавшийся под следствием. То есть простой случайностью или статистической погрешностью это не объяснишь. Это - система.

Каждое очередное задержание губернатора сопровождается у нас вселенским пафосом. Сверху много говорят о борьбе с коррупцией, о том, что нет у нас неприкасаемых и что послан последний и решительный сигнал тем, кто еще не понял. Но проходит время, ловят за руку очередного губернатора, и мы видим, что плевали верхние люди на эти ваши сигналы. Как тырили бабло по карманам и коробкам, так и продолжают. Потому что на таких должностях люди неплохо умеют считывать то, что система пишет между строк.

А между строк все прозаично: не лезь, куда не следует, и делай, что хочешь. Если избавиться от детской наивности, то понятно, что Белозерцев не вчера начал «принимать дары» от всех этих «шпигелей». Чувствовал себя абсолютно уверенно и в полной безопасности. Осенью 2020 года он, как по маслу, переизбрался на второй срок губернатором Пензенской области, вероятно, планировал и дальше спокойно наживать земные блага всеми доступными способами.

Но мы же понимаем, что полмиллиарда рублей не могут очутиться в кармане губернатора, чтобы об этом не были в курсе соответствующие органы. Система просто не могла не знать в 2020 году, что Белозерцев - насквозь коррумпированный персонаж. Очевидно, все прекрасно знала, потому что в противном случае придется усомниться в дееспособности самой Системы. Значит все все понимали, но спокойно позволили пойти и выиграть выборы. Кто-то прикрывал его, кто-то прямо лоббировал. Что там потом случилось, за какие буйки заплыл Белозерцев - дело десятое. Тогда какой месседж посылает обществу Система?

Общество пока что невооруженным глазом видит, что Система борется сама с собой и активно пожирает себя. Вопрос лишь в том, кого она сожрет в очередной раз. Но какое все это имеет отношение к обычным людям? Народ в России исторически живет со своими проблемами отдельно от власти.

В цивилизованных демократических странах регулирующую функцию в таких ситуациях играют институты гражданского общества. Увы, но в нашей стране они настолько не развиты, что не могут оказывать сколько-нибудь заметного влияния на политический процесс. В Европе коррупционный скандал в средствах массовой информации незамедлительно уничтожает политическую карьеру чиновника. В России ты можешь хоть обписаться про взяточничество, но до тех пор, пока Система сама не укажет пальцем на конкретного персонажа, тому ничего не угрожает.

Кстати, довольно странно, что при таком положении дел у нас еще не перевелись «чиновники-Белозерцевы». Ведь нельзя не понимать, что на посту губернатора ты, как под микроскопом. И все твои ходы-выходы скрупулезно задокументированы. Не может современный российский губернатор позволить себе быть коррупционером - это столь же ясно, как дважды два - четыре. Но, видимо, есть еще «уникумы», полагающие, что на своем посту они не только управляют регионом, но и, образно выражаясь, держат бога за бороду. Верят в то, что они - важная часть Системы и являются неприкасаемыми.

Но по тем же законам социальной физики Система время от времени нуждается в очистке. Поскольку других способов она не придумала, то приходится ей брать на себя функцию ассенизатора и чистить саму себя. Так уж устроена в современной России борьба с коррупцией.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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