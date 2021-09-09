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Блоги / Константин Калиниченко

О загрязнении мозгов

09.09.2021 16:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В современном мире факты и события перестали иметь значение. Важно не что случилось, а что об этом написали в прессе. Некогда анализировать, приходится верить или не верить».

Брайан МакГрори, журналист, редактор «The Boston Globe»

 

Накануне чуть было не разгорелся скандал областного масштаба на экологическую тему. Утром в почте практически всех псковских СМИ оказалось письмо следующего содержания, многозначительно озаглавленное «О загрязнении почв и грунтов». Цитирую по тексту:

«Информируем, что Главное управление МЧС по Псковской области от 7 сентября ведет работу по устранению последствий нарушений правил обращения с химическими веществами, которое допустили военнослужащие ВС РФ в рамках военного учения «ЗАПАД-2021». В связи с тем, что накопление химических веществ в почвах и грунтах, расположенных в районе утечки, представляет непосредственную опасность для здоровья населения и объектов окружающей природной среды принимаются соответствующие решения. В настоящее время приоритетом считается установление уровня загрязнения грунтовых вод в районе инцидента. Загрязнение почвы химическими веществами имело место на территории военного полигона в Стругокрасненском районе Псковской области. 4 человека пострадали».

Текст оформлен на бланке, как минимум похожем на официальный бланк Главного управления МЧС по Псковской области, за подписью начальника управления Валерия Филимонова.

В этой истории много разных «маркеров», и вообще много интересного. Конечно, опытные журналисты без особого труда распознали типичный случай фейк-ньюс. Во-первых, люди, даже минимально знакомы с правилами чиновничьей бюрократии и документооборота, сходу объяснят, что письма с таким содержанием в российских реалиях просто быть не может. Скорее всего — давайте будем честными — случись у нас что-то подобное, не было бы вообще никаких пресс-релизов, тем более «писем в СМИ». Не любят у нас госорганы выносить сор из своей избы. А если иной раз пресс-служба все же разродится пресс-релизом, то состоит он чуть более, чем полностью из косноязычных штампов, из которых вы в лучшем случае узнаете, что «ситуация под контролем и предпринимаются необходимые действия, предусмотренные российским законодательством». Ни одна структура не станет вам в подробностях расписывать «накопление химических веществ в почвах и грунтах».

Во-вторых, внимательный читатель обратит внимание, что учения «ЗАПАД-2021», в ходе которых якобы произошла утечка химических веществ, стартуют только 9 сентября. Ну, и в-третьих, даже если бы было какое-то официальное письмо от псковского управления МЧС, оно никак не могло быть подписано Валерием Филимоновым. Действующий руководитель псковского МЧС, как известно, находится в отпуске, назначен исполняющий обязанности управления. Вернется генерал Филимонов после отпуска на работу или же уйдет на пенсию, как об этом сообщают инсайдеры — это тема отдельного разговора.

И в целом видно, что текст писался какой-то полуграмотной «школотой», не сильно разбирающейся в предмете, что, однако, не уменьшает масштаб проблемы. По-хорошему, автора за эту инициативу следовало бы поучить жизни бейсбольной битой. Давайте на долю секунды поверим, что фейк о химическом заражении распространили бы все или некоторые из псковских СМИ. Представьте уровень паники и стресса у жителей Струго-Красненского района и прилегающих территорий. И, разумеется, возможные последствия как в экологическом, так и в политическом аспекте.

Возникает масса вопросов. Прежде всего, кто это все организовал? Известно, что информация была разослана с двух электронных адресов: администрации Лычевской волости Великолукского района и прокуратуры Порховского района, которые — тут версии разнятся — то ли были взломаны, то ли это вообще была имитация официальных сайтов. Вопрос, при чем тут волость, расположенная в Великолукском районе, почему прокуратура и при чем тут Порховский район не стоит — видимо, отправляли с тех адресов, которые получилось взломать. Соответственно возникает еще один вопрос — если правда про взлом, то получается, что так легко взламываются почтовые адреса государственных органов? Это частный случай, или злоумышленники легко и непринужденно взломали первый попавшийся и более-менее подходящий ресурс? Тут, на минуточку, в стране идет такая борьба с иностранными агентами и за чистоту информации, а на поверку выходит так, что несложно взломать компьютеры любого российского ведомства? Тревожный симптом.

Следующий вопрос — какова цель акции? Не слишком похоже на глупую шутку, которую смастерили на коленке. Текст, конечно, критики не выдерживает. Но вот организовано все достаточно качественно. Рассылку одновременно получили практически все псковские масс-медиа — очевидно, расчет строился на том, что найдутся те, кто не отнесется к информации с должным уровнем критического мышления. Тут ведь главное опубликовать, а о распространении думать уже не придется. Современное медиапространство очень напоминает весеннее поле с сухой травой — достаточно один раз поджечь, и потушить уже, возможно, не придется. Новость мгновенно подхватывают бесчисленные телеграм-каналы, и через секунды она оказывается уже у конечного потребителя. Обратили внимание, как мгновенно вчера распространилась новость о гибели министра Зиничева — за считанные секунды из далекого Норильска она облетела все уголки страны.

Говоря о цели, трудно не заметить, что вброс произошел накануне больших парламентских выборов. Кому-то, судя по всему, выгодно дестабилизировать ситуацию. Вряд ли действующей власти — она как раз заинтересована в поддержании стабильности и полном отсутствии негативной повестки до 19 сентября. Что касается ее противников, тут я ничего утверждать не берусь. Насколько псковская оппозиция сегодня имеет желание таким образом «раскачать лодку», не мне судить. Пусть компетентные органы разбираются, кому выгодно и кто у нас такой ловкий, что запросто поломал сервер прокуратуры. Но обращаю внимание на один нюанс. Первым, а, возможно, и единственным ресурсом, который сходу опубликовал информацию о «ЧП на учениях», стала «Псковская губерния». Коллег не смутил ни стиль письма, ни странный для этого сюжета источник в виде прокуратуры Порховского района. Тут, как говорится, одно из двух: или коллеги, что называется «в доле», или настолько некомпетентны, что не в состоянии отличить грубую подделку от реального пресс-релиза. Настоящие журналисты подобного себе, конечно, не могут позволить.

Есть вопросы и к организаторам псковского медиапространства. Ответственные чиновники то ли в принципе не ожидали ничего подобного, и поэтому на некоторое время впали в ступор, то ли заняли выжидательную позицию, желая посмотреть, как будет реагировать пестрая псковская медиа-тусовка. Кто первый «расчехлится». Что ж, в этот раз сильно повезло, что фейковый вброс решился опубликовать ресурс, на который можно не обращать внимание. Но ведь письмо пришло на почту ПЛН, ПАИ, МК в Пскове и других СМИ, чье влияние на информационную повестку нельзя недооценивать.

Впрочем, этот сюжет — уже история. Но она же — прекрасный наглядный месседж о том, что в самое ближайшее время мы все можем стать объектами массированных информационных атак, стратегической дезинформации, направленной на дестабилизацию обстановки. Эта история вполне может быть «пробным шаром» — легко ли пробивается информационная защита в том или ином случае. Как ведут себя в конкретной ситуации СМИ, государственные органы, ответственные чиновники. Как мы видим, здесь хвастаться нечем. Электронные ресурсы министерств и ведомств, как оказалось, ломаются или имитируются с поразительной быстротой и легкостью, бланки строгой отчетности находятся чуть ли не в свободном доступе. Реакция властей откровенно запоздалая. Защита персональных данных сегодня не более чем фигура речи — об этом нам всем, кстати, напоминают бесконечные звонки банков, предлагающих кредиты, и мошенников, сообщающих о «сомнительной операции по карте».

Я совершенно не удивлюсь, если завтра в почте обнаружу письмо от какой-нибудь уважаемой структуры, которая решит, что главный редактор «Эхо Москвы» в Пскове — подходящий адресат для информации, которую надо максимально широко распространить. Не удивит меня и ситуация, если взломают мою почту и начнут с нее что-нибудь подобное рассылать.

И непонятно, как этому противостоять. Скорее всего — никак. Вот чиновники нам, журналистам, говорят, что надо информацию перепроверять перед публикацией. Спасибо, кэп, мы так-то в курсе. Но вы попробуйте в реальной жизни перепроверить, получив официальный комментарий у соответствующего ведомства. В 99% случаев, особенно, когда реально что-то произошло, они закрываются «в домике» и ничего не комментируют.

И вот еще что. Идет борьба с иностранными агентами, западными ресурсами. Роскомнадзор сильно переживает, когда СМИ забывает упомянуть, что талибы — наши новые афганские партнеры — признаны террористической организацией и запрещены в РФ. Попробуйте в самой обычной публикации разместить фото подростка или разгласить информацию о конкретном человеке — тут же набежит куча правоохранителей и начнет тебя методично кошмарить за разглашение персональных данных. Кажется, что «большой брат» тут просто все контролирует, и информационная безопасность вне всяких сомнений.

Увы, эпизод, который мы сегодня обсуждаем, наглядно демонстрирует, что эта безопасность — всего лишь иллюзия. И чем больше наше государство ограничивает и сковывает информационное пространство, тем более беззащитными мы в нем оказываемся — вот такой парадокс российской действительности.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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