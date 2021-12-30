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Блоги / Константин Калиниченко

2021 — гори в аду

30.12.2021 14:40|ПсковКомментариев: 4

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 


«Главный итог 2021 года? Спасибо, что живой».

Под конец года принято подводить итоги. В этом году это делают едва ли не поголовно и с какой-то особой жестокостью. Люди отчаянно смакуют перипетии 2021 года, пытаясь вспомнить, что же в нем было особенно плохого. Я тоже задался этим вопросом и не нашел ответа. Что не удивительно. Год был сплошь отвратительный. Унылый и безнадежный. Беспросветные оттенки серого сменяли друг друга. Надеюсь, 2021 год — это страшный сон, и в 2022 году мы как-то проснемся.

Надеюсь, правда, в основном на чудо и стечение независящих от нас обстоятельств. Рассчитывать, что мы сами рационально можем что-либо изменить, не приходится. Впрочем, давайте по конкретике пробежимся.

Начался 2021 год с масштабных акций протеста. В конце января люди массово вышли на улицу, после ареста внезапно вернувшегося в Россию Алексея Навального, которого в патриотических кругах именовали не иначе как «берлинский пациент». Конечно, арест Навального был только поводом. Народ вышел достаточно широко, и это был протест против закручивания гаек в целом. Люди старшего поколения еще помнят, что означает термин «политзаключенный», а молодежь в принципе не может быть довольна надвинувшейся в последние годы удушающей атмосферой «совка».

Но протест как вспыхнул внезапно, столь же оперативно и потух. Народ в 2021 году снова подтвердил две непреложные истины. Во-первых, он еще не дошел до ручки. В холодильнике не иссякла куриная грудка, в кармане звенит мелочь, которой хватает на бомж-пакет и полторашку «Охоты крепкой». А, как пел Виктор Цой, «если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо». Во-вторых, не понимает наш народ, как в России можно что-либо изменить. Не понимает причинно-следственной связи между активной жизненной позицией и переменами в стране. Выйти из дома на улицу — это народ осилил. Ну ок, идут по улице, что-то там заявляют — и все. Ждут чего-то. Наверно того, что власть обделается от страха, выйдет из Кремля и извинится за 20 последних лет.

Власть в 2021-м была в своем репертуаре. Занималась любимым делом — укрепляла свою вертикаль и закручивала гайку. Конституцию вроде бы не переписывали, но приняли пару-тройку «законов Клишаса», и вертикаль теперь вертикальна, как никогда прежде.

Именно в уходящем году мы избавились от последних иллюзий и поняли главное: в России нужно поддерживать власть. А оппозиция может быть или такая, как Григорий Явлинский и его «гроб инициатив», или вне политики. Причем вариантов оказаться вне политики много, тут у нас богатый ассортимент: от скромного статуса иностранного агента, до лица, аффилированного с экстремистской организацией. Не удивительно, что, оценив ситуацию, многие под конец года подались за границу. Прекрасный в этом смысле год: начался с политического заключенного, закончился политической эмиграцией. Такой вот «назад в СССР» получился.

Этот год, как и предыдущий, мы прожили в беспощадной борьбе с коронавирусом. Два года, смытые в сортир, давайте это честно признаем. Никогда так не хотелось вернуться в прошлое, как в 2021 году.

Действия властей трудно оценивать однозначно. С одной стороны, была сделана твердая ставка на вакцинацию, и этот шаг следует признать однозначно правильным. Россия впервые за последние годы действовала по законам здравого смысла, вместе с остальным цивилизованным миром. У нас есть несколько вакцин, но объективно об эффективности и безопасности можно говорить только применительно препарату «Спутник V». Эффективность и безопасность, подчеркну, признаны не мной или еще каким-то диванным вакцинологом, а мировым экспертным сообществом, препарат прошел необходимые три стадии клинических испытаний. На этом ставим точку, несогласные с этим антиваксеры могут идти со своим мнением в известном направлении.

Но. Не обошлось без характерного нашего русского бараньего упрямства. Вот, что получается. Страна, имеющая сразу несколько вакцин, показала неприлично низкую прививочную дисциплину. Мы много раз говорили о причинах антиваксерских настроений в России, но из любой ситуации есть выход. Не секрет, многие не прививаются потому, что не доверяют российской вакцине. Да, это глупо и говорит прежде всего об отсутствии у людей минимальных знаний и неспособности отделить научные данные от мракобесия. Но, черт возьми, если проблема только в недоверии российской вакцине, так дайте этим умникам привиться не российской. Американской, немецкой, китайской — какой угодно, лишь бы привились. В наши дни большинство стран позволяют прививаться любой из разрешенных вакцин. Первой по этому пути пошла Венгрия, президент которой Виктор Орбан показал пример и привился китайским препаратом «Sinovac». И что же — Венгрия одной из первых сняла большинство ковидных ограничений. В Армении, Словакии, например, можно привиться любой из существующих вакцин. Мы же, как бараны, твердо стоим на своем: пока наши западные партнеры не признают полностью наш «Спутник», доступ импортным вакцинам на российский рынок закрыт. Я не оправдываю этих западных партнеров — считаю, что они играют в точно такие же грязные политические игры с жизнями людей. Но все это напоминает детские обиды в песочнице. Стоит вопрос о жизни и смерти, о возвращении к нормальной жизни, а политики спорят о том, кто первый попросит прощения. В той совершенно дурацкой геополитической ситуации, которая сложилась после присоединения Крыма, кто-то должен сделать первый шаг навстречу. Черт с ними, с европейцами — не хотят признавать нашу вакцину и пусть — нам больше достанется. Но современным миром правят символические жесты и месседжи. Сделавший первый шаг воспринимается как сильный и уверенный в себе. Допустив импортные вакцины на российский рынок, мы убиваем двух зайцев: поднимаем престиж страны в мире и повышаем процент вакцинированного населения. Стратегия Win-Win.

К сожалению, но я все больше убеждаюсь, что мировым правительствам нравятся эти современные реалии. Все эти бесконечные ограничения, которые объясняются заботой о здоровье людей. Когда можно вводить локдауны и погружать общество в социально-политическое средневековье. То, что подобные вещи происходят в России, меня, конечно, не удивляет — тяга к «железному занавесу» тут давно заметна, притом невооруженным глазом. Удивляет и тревожит, что схожие процессы происходят на демократическом Западе. Где последние 70 лет границы носили больше символический характер, где гордились транспарентностью и мобильностью. Где, наконец, постепенно вырос новый тип человека — человек мира. И это было прекрасно, к этому образцу хотелось стремиться.

Но на наших глазах все это уничтожается какими-то стахановскими темпами. Страны закрываются друг от друга, на границах вводится тотальный контроль, будто на дворе не 2021 год, а 1945-й. Права людей ограничены не только по факту вакцинации, но и по типу вакцины. В каждую страну теперь нужен свой «аусвайс», и пересекая границы, ты должен учитывать, что правила одной страны могут совершенно не действовать в другой. Далеко не надо ходить за примерами. В Эстонию можно въехать, будучи привитым «Спутник V». Но в Латвию с нашей прививкой въехать не получится — придется сдавать ПЦР-тест. А если вы пожелаете после Латвии полететь в Австрию, то вам даже актуальный ПЦР-тест не поможет — с недавних пор там введено правило 2G, что в вольном переводе означает «вакцинируйся или переболей». Это я не говорю о такой модной нынче неприятной тенденции, когда правила меняются буквально день ото дня — сегодня одни, завтра уже другие. Откуда у демократических западных правительств это желание прятаться за баррикады и сооружать новые границы, мне совершенно непонятно.

Ну а что же в богоспасаемом Пскове? Тут, слава богу, все стабильно и предсказуемо.

Вроде были большие выборы, избирали региональный парламент. Переизбрали правящую партию с подавляющим перевесом. Значит неплохо живем, раз снова выбрали стабильность. А оппозиция на сессиях может спокойно уходить на перекур — все равно у партии власти есть абсолютное большинство для принятия любого речения.

В областной столице сменился градоначальник. Мы только привыкаем к Борису Елкину и его методике управления городом. Кажется, он хороший управленец и вообще — нормальный мужик. Не прячется от народа за щитами пресс-служб, не просиживает штаны на бесконечных бессмысленных совещаниях. Вот только снег все равно в 2021 году выпал неожиданно: наверно, внезапный снег зимой — это еще одна наша духовная скрепа.

И вот мы с надеждой смотрим в новый 2022 год. Каким он будет?

Главный вопрос — вернемся ли в новом году к прежней, доковидной жизни?

Что будет в общественно-политической жизни? Продолжат закручивать гайку в ожидании, когда же резьбу сорвет, или все же немного отпустят и дадут стране хотя бы иллюзорное ощущение оттепели?

Что будет с ценами? 2021-й — это еще и год небывалого роста цен, невиданных с лихих 90-х галопирующих темпов инфляции? В 2021 годы мы стали более бедными, чем прежде, а что нас ждет в 2022-м?

Одни вопросы и отсутствие ответов. Есть робкая иррациональная надежда и рациональное ощущение тревоги. Жизнь нас приучила, что, какое бы мы ни загадали желание под бой курантов, каждый следующий год хуже предыдущего.

Но любая черная полоса все же когда-то заканчивается. Пусть бы она осталась в 2021 году.

С Новым Годом, дамы и господа. Пусть уходящий год горит в аду. А наступающий, 2022-й, вернет нас к нормальной жизни.

Константин Калиниченко

Теги: #коронавирус #2021 год
Источник: Псковская Лента Новостей
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