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Блоги / Константин Калиниченко

Культура отмены

03.11.2022 17:52|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«А всё Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! Чепцов! И шпилек! И булавок!
И книжных и бисквитных лавок!.. »

А. Грибоедов «Горе от ума»

Певец, как принято говорить в молодежной среде, ртом и по совместительству депутат Госдумы Денис Майданов на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество» предложил запретить на законодательном уровне выступление артистов, музыкантов, признанных иностранными агентами, на телевидении, в эфире радиостанций и на концертных площадках в России. По словам Майданова, «нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну».

Денис Майданов (фото: Legion-Media, kinoafisha.info)

По этому поводу хочется произнести много нецензурных слов. Не первый раз из какого-то рта звучит предложение кого-нибудь запретить, тут ничего нового. Я только не могу одного понять. Почему инициатива о запрете известных широкому кругу исполнителей обязательно исходит от персонажа, чью биографию приходится титаническим трудом разыскивать в Интернете? Что-то ни разу я не слышал, чтобы Пугачева, как бы кто к ней не относился, предлагала запретить, например, певцов родом из Саратовской области. Или Пол Маккартни потребовал не пускать на Туманный Альбион всех, кто безбожно коверкает песни «Битлз» на сельских дискотеках.

Очень диагностичная для общества инициатива получилась. Можно было бы как-то понять, если бы этих Моргенштернов* и прочих иноагентов требовал запретить, допустим, экс-глава Пушкиногорского района Баранов. Это было бы даже вполне органично и непротиворечиво, примерно как куча дерьма на окраине районного центра. Но в данном случае к запрету своих коллег призывает выходец из культурной среды. Получается, не осталось ничего святого, и Майданов уподобляется крысе, которая в замкнутом пространстве неизбежно превращается в каннибала и уничтожает себе подобных?

Крайне неприятное и тревожное явление, с какой стороны ни посмотри. Что вообще делает певец Майданов в Госдуме? За каким чертом он вообще туда избрался? Вы себе можете представить, что Мик Джаггер баллотируется в британский парламент от консерваторов? Или Кристина Агилера не поет на Yankee Stadium, а заседает в Конгрессе и требует запретить Белинду Перегрин, Алехандро Фернандеса и всех прочих мариачи? Да это просто невозможно. Успешный певец, киноактер, спортсмен никогда не пойдет ни в какую политику, пока он востребован публикой. Это, кстати, безошибочный маркер: если деятель культуры засобирался в политику, значит кончился он, как деятель культуры — достиг, так сказать, творческого потолка, поехал с ярмарки.

Окей, предположим, что этот Майданов — нормальный мужик, просто осознал, что у него много интересных креативных идей и нужно идти в политику, чтобы развивать нашу страну и массовую культуру в ней. К счастью, сайт Госдумы админы ведут хорошо, подробно информируют о депутатской активности и эффективности. Зашел в профайл депутата Дениса Майданова. Как думаете, сколько законодательных инициатив предложил этот народный избранник за время работы депутатом Госдумы? Правильно, ни одной. Ладно, закинициатива — это, пожалуй, сложновато для такого мегамозга. А сколько раз выступал депутат Майданов на пленарных заседаниях? А ни разу. Весь год рта не раскрывал, даже под фонограмму не смог — то ли нет своих идей, то ли со всем согласен. Но вдруг что-то произошло, возможно, Земля налетела на небесную ось, и гражданин Майданов гневно обрушился на бывших коллег по эстраде.

Я довольно поверхностно разбираюсь в отечественной поп-музыке, подумал поначалу, что этот певец-депутат — какой-то малолетний попсовик-затейник, что-то из бесконечного сонма однообразных посредственностей постсоветской эстрады, пробившийся на подмостки через постель или того хуже. Если ты родился после 1991 года и к тому же глуп, как бутылочная пробка, то такие идеи где-то даже простительны. Но посмотрел Википедию — этот Майданов родился аж в 1976 году. Значит учился в начале 1990-х, тогда историю еще неплохо преподавали, и должен бы знать, что эпоха запрета музыкальных исполнителей в нашей стране уже была. Когда запрещали все, что, по каким-то причинам, не соответствовало генеральной линии партии. AC/DC запрещали за антисоветчину — было такое слово, за километр отдающее тленом и запустением. Культовая Metallica временами пела про секс и наркотики — если наркотики в СССР еще как-то признавали и боролись, то секса, слава богу, не было, секс партия уверенно победила как явление. Разве можно было разрешить советской молодежи слушать песни Хэтфилда про секс, когда у штурвала страны находились Брежнев и Черненко? Запрещали и не пущали «Кино», «Алису», «Аквариум» и «Наутилус». Ну и что? Запретили? В итоге именно «запрещенные в СССР» владели умами передовой части советского, а позднее российского общества и молодого поколения, не пораженного миазмами позднего «совка».

Источник: davydov-index.livejournal.com

Я родился годом позже депутата и певца Майданова и успел застать как атмосферу поздних запретов, так и ее тотальное развенчание. Совдепия кончилась, общество скинуло оковы и начало жить нормальной жизнью, когда ты волен сам выбирать, кого слушать в наушниках — Иосифа Кобзона, иноагента Oxxxymiron* или шведских милитаристов Sabaton. Честно говоря, был уверен, что к старым временам возврат невозможен. Потому, что раб, единожды сбросивший оковы, добровольно на себя кандалы не наденет. Видимо, ошибался.

Вообще все выглядит так, что в России воцарился «культ отмены». Дня не проходит, чтобы не предлагали что-нибудь запретить. Мы только проснулись, а в YouTube уже кто-то не согласен с нашей, и потому единственно верной точкой зрения? Запретить YouTube! Иноагенты, понимаешь, огульно критикуют из-за рубежа? Срочно запретить иноагентов! Говорите, это невозможно? Тогда давайте запретим им возвращаться в Россию! Я все жду, когда закончатся запреты в политической, общественной и культурной жизни и перейдут к прямым запретам вещей и явлений. Чтобы не отставать от моды, внесу ряд конструктивных предложений. Первое — запретить Японии считаться страной восходящего солнца, передав это почетное звание Северной Корее, а на географические нюансы можно наплевать. Второе — запретить апельсиновый сок, потому что утро человека западной цивилизации часто начинается со стакана апельсинового сока. Ну и третье, самое важное — отменить Коперника, категорически запретить утверждать, что Земля вертится и незамедлительно признать, что она стоит на трех китах, а Россия является центром мироздания. Тех же, кто осмеливается утверждать обратное, разумеется, наказывать и запрещать.

Я все надеюсь, что найдется умный и достаточно высокопоставленный человек и объяснит таким вот Денисам Майдановым некоторые элементарные вещи. Прежде всего то, что наша страна уже проходила дорогой запретов. Культура отмены — изобретение достаточно древнее. СССР его активно практиковал, во многом благодаря чему из могучей державы превратился в гниющего кадавра. Не надо бы нам на эти грабли наступать снова. И еще один важный момент. Ни одну проблему еще не удалось решить при помощи тупого акта запрещения. Запрет, как бы он ни был артикулирован, способен только привлечь внимание.

И последнее. Нужно принять как аксиому, что любой запрет в культуре — это проявление слабости, публичная демонстрация интеллектуального и творческого бессилия. Если ты запрещаешь, значит ты не можешь доказать правоту собственной точки зрения, своего видения, не имеешь аргументов в свою поддержку. С такими инициативами мы в XXI веке останемся в гордом одиночестве. На нас будут смотреть, как на старого бурчащего и разговаривающего с самим собой деда, которому ничего не нравится, который всем недоволен. Не уверен, что мы хотим для себя такого будущего.

Константин Калиниченко

* Моргенштерн, Oxxxymiron — российские музыканты, внесены Минюстом РФ в список физических лиц — иностранных агентов.

Теги: #культура #Россия #иноагент
Источник: Псковская Лента Новостей
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