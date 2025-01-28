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Краткий задачник для нового «мусорного» регоператора

Вот уже 7 лет в начале каждого года мы обсуждаем «мусорную реформу». Простите, правильно говорить «реформа ТКО». Более того, столичные чиновники призывают общественность говорить «экологическая реформа». Но что-то язык не поворачивается это произнести вслух, несмотря на все увещевания.

Позади 6 лет реформы. Нельзя сказать, что пролетели незаметно — очень даже заметно как визуально, так и органами обоняния. Ведь что ни год, то было о чем поговорить. В январе 2024-го, например, о «мусорном коллапсе» — появился тогда такой региональный неологизм. До этого, в основном, рассуждали в том смысле, что «пока еще мало получается, но надо дать время, большое увидится на расстоянии». Что ж, по прошествии 6 лет «реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» пора бы уже начать говорить о достигнутых результатах. Как любят у нас, показать разницу между «было» и «стало». Давайте посмотрим.

«Мусорный коллапс» в Пскове (январь 2024 г.)

Прежде всего, вспомним, что нам обещали в начале пути. Остановлюсь на главном, чтобы не распыляться на детали. Обещали:

1. Выбор региональных операторов, которые будут отвечать за весь цикл обращения с отходами.

2. Создание в регионах современных высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов

3. Ликвидацию несанкционированных свалок.

4. Сокращение числа мусорных полигонов.

5. Постепенное внедрение раздельного сбора мусора.

6. Переработка и вторичное использование ТКО: к 2023 году должно перерабатываться 100% отходов.

Что мы получили к началу 7 года реформы.

Региональные операторы

Регоператоров, худо-бедно, научились выбирать. Правда, первый блин вышел комом, но чего уж теперь. Проблема в другом. По замыслу реформы регоператоры должны были отвечать «за весь цикл обращения с отходами». По факту оказалось — не хотят и не могут они отвечать. У регоператоров банально не было необходимых ресурсов. В лучшем случае, они обладали транспортом и админресурсом, но с переработкой и утилизацией приходилось договариваться.

С первых дней реформы началось «перетягивание каната» между ее участниками. На контейнерной площадке регоператор отвечает, а до контейнерной — управляющая компания. А кто отвечает в камере мусоропровода пришлось решать Арбитражному суду. И, напомню, первые 5 лет реформы прежний регоператор провел, не вылезая из суда, где решали финансовые и технические вопросы с субподрядными организациями.

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Создание в регионах современных высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов

Процесс идет. Нельзя сказать, чтобы в этой части не получилось. Но хотелось бы уже видеть результат. Сроки сдачи экотехнопарка превратились в сильно растяжимое понятие. По версии экс-председателя областного комитета по ЖКХ Сергея Грахова, экотехнопарк должен был открыться уже трижды — в 2022 году, 2023 и в декабре 2024 года. Г-н Грахов, как мы понимаем, с трех раз не угадал. Тут на мусорную авансцену вышел вице-губернатор Игорь Шатурный и провозгласил новый срок сдачи объекта — 1-й квартал 2025 года. Немного осталось, в конце марта посмотрим. Или узнаем очередную «окончательную» дату, к чему псковичам не привыкать.

Ликвидация несанкционированных свалок

Есть успехи, видимые невооруженным глазом. Буквально на днях ликвидировали несанкционированную свалку на ул. Розы Люксембург в самом центре Пскова. Правда, лишь после императивного указания от губернатора — без него, есть подозрение, свалка продолжала бы существовать и масштабироваться. Что мешало ее убрать прежде? Вряд ли религиозные убеждения. Скорее всего то самое разграничение полномочий, дающее право всем участникам реформы мериться размерами своих аргументов. Свалке все равно, кто ее не убирает. А чиновники и регоператор, вместо того, чтобы решить проблему, проводят мозговые штурмы о том, как поделить сферы ответственности. За 6 лет реформы, судя по этому «люксембургскому» эпизоду, так и не поделили. Так и дальше будем ждать «магический пинок» от губернатора?

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Потом эти несанкционированные свалки — такая вещь в себе. Вроде бы их ликвидируют, но совершенно непонятно, стало ли их за годы реформы меньше? А, может, стало больше? И каков вообще масштаб этой проблемы по области? Помнится общественники подключались, карты этих свалок рисовали. Но что-то дело дальше не пошло. Констатируем неутешительный факт: процесс в этой части какой-то идет, но результат не измерим и не виден человеческому глазу.

Сокращение числа мусорных полигонов

Нельзя отрицать тот факт, что число полигонов сократили. Но почему? Потому, что методы обращения с ТКО стали цивилизованные или переработка достигла такого уровня, что нечего захоранивать на полигонах? Может быть, понастроили мусоросжигательных заводов, подобных венскому «Шпиттелау» или копенгагенскому «Амагер»? Отнюдь. Часть закрыты по решению суда или природоохранной прокуратуры. Главная причина закрытия мусорных полигонов — физическая исчерпанность. Некуда больше захоранивать.

Настолько все сложно стало после закрытия Порховского полигона, куда свозился мусор из Пскова и окрестностей, что пришлось в 2024 года открывать т. н. «площадки временного накопления отходов». Ну, главное, чтобы временное не оказалось постоянным. Впрочем, губернатор обещал этого не допустить, а практика не раз доказала — губернатор свои обещания держит.

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Но перспектива пока все равно туманная. Экотехнопарк, рано или поздно, построят. Но как это все будет работать? Из южных районов области до объекта будет, без малого, 300 км, да и из северных, хоть и поменьше, но все одно путь неблизкий. Логистику придется выстраивать заново, как бы не оказалось, что расходы на доставку мусора к экотехнопарку «съедают» весь платеж по тарифу.

И еще вопрос — что делать со старыми полигонами. Полагается по закону делать рекультивацию, но за чей счет будет этот банкет? Нужен проект, ПСД, уйма экспертиз — все это очень большие деньги. В муниципальных округах таких денег нет в помине. Так что же, останутся стары свалки памятниками обращению с ТКО прошлых эпох?

Постепенное внедрение раздельного сбора мусора

Прекрасная идея. О ней так много говорят из каждого утюга по одной причине. Потому что нет ничего, кроме слов. Реально мы за годы реформы в части разделения отходов не продвинулись ни на шаг. 6 лет коту под хвост, дамы и господа. В лучшем случае, в наших дворах есть контейнер для пластика, куда через одного скидывают любой перемешанный мусор. Но в Пскове эти контейнеры, простите, появились задолго до старта этой вашей реформы. Здесь как-то без великих реформаторов дошли до этого своим умом. И, быть может, если бы не реформы, мы были бы сейчас намного дальше в деле разделения ТКО. Но я снова вынужден напомнить: год назад у нас был «мусорный коллапс», контейнерные площадки напоминали знаменитую Псковскую городскую свалку в момент ее наивысшего подъема, а мусоропроводы ломились от мусорного изобилия и грозили захватить подъезды. С тех пор псковичи испуганно крестятся, оглядываясь на контейнеры, рассуждая так: «вывозят, и слава богу». А что, куда и как — неважно. Не до того.

О каком раздельном сборе можно вообще говорить, если тема ликвидации мусоропроводов даже не поднимается? Мусорный контейнер — пространство для перемешивания и, отчасти, гомогенизации отходов, после чего отделить там «мух от котлет» уже не представляется возможным.

И главное — достаточно открыть гугл, чтобы понять элементарнейшую вещь. Разделение мусора имеет смысл только на стадии домохозяйства. Дома надо пластик, бумагу, стекло и биоотходы раскладывать по разным пакетикам. В противном случае в сортировке либо не будет смысла, либо она будет стоить, как добыча золота на сибирских реках. А прийти к домашней сортировке можно только путем методичного просвещения, начиная с детского сада и школы. Но у нас в образовании, как известно, другие приоритеты, в «Разговоры о важном» тема разделения ТКО, как мне известно, не входит.

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Переработка и вторичное использование ТКО: к 2023 году должно перерабатываться 100% отходов

Начнем с того, что 100%-ная переработка — это миф. Тот, кто это придумал, ничего не понимает в утилизации мусора. В мире есть 2-3 страны, которые перерабатывают более 50% ТКО, и это, как вы понимаете, не Россия. Так что на цифры можно не обращать внимания, хотя об авторах реформы этот факт говорит многое.

Вопрос тот же: что делается для повышения процента переработки и вторичного использования твердых коммунальных отходов? Отвечу — ни-че-го. Есть какие-то спорадические проектики — там-сям возникает частная инициатива, какие-то энтузиасты берутся что-то перерабатывать. Но это все — капля в море, объемы переработки таковы, что в общей мусорной статистике их можно вообще не учитывать. Статистическая погрешность.

А системно переработкой пока не заняться. Почему? Да все потому же — мы все еще в мусорном «каменном веке», мысли в категориях «вывезли помойку — не вывезли помойку». И никто даже не пытается выводить людей на более высокий уровень сознания.

А теперь нужно понять одну простую и очевидную мысль. Все эти вопросы, не имеющие ответов — к новому регоператору ООО «Экогрупп». Раз уж он впрягся в этот воз, ему и тащить. Предъявленные претензии не к нему. Но это пока — уже очень скоро исчезнет возможность все грехи и отсутствие результата сваливать на предшественника.

Как любят говорить чиновники, нет времени на раскачку. Реформе ТКО пошел 7-й год. Пора бы уже перестать имитировать бурную деятельность и начать делать именно реформу. Хоть ТКО, хоть экологическую — как хотите называйте, только делайте уже что-нибудь. Перестаньте записывать в заслугу своевременное опорожнение контейнера в мусоровоз — это вообще не достижение в 2025 году.

Займитесь мусорным ликбезом — приучайте людей разделять мусор еще в квартире, до контейнерной площадки. Идите к областному комитету образования, добивайтесь включения этой темы в образовательные проекты.

Объясните — логично и доступно — как будет работать «мусорная цепочка» после ввода в строй экотехнопарка. И, кстати, перестаньте «стоять в сторонке» в вопросе строительства этого объекта. Проявите заинтересованность — вам, в конце концов, туда потом возить ТКО со всей области. Какие-то моменты регоператору лучше понятны из опыта работы, нежели строителям этой площадки. Чтобы потом не оказалось, что объект построен, а пользоваться им неудобно.

Ставьте вопрос о сортировке. Вообще непонятно, как это будет работать. Решили не иметь отношений со псковским заводом «Спецтранском». А с кем иметь? Сегодня ведь сортировки нет, с лета 2024 года действует т. н. «временная схема», разрешающая возить мусор напрямую на полигон. Но когда-то эта «халява» закончится, а что будет с сортировкой? Если на экотехнопарке, то расскажите, как будет работать — не держите это в себе.

За последние годы мы здесь видели много приезжих «суперменеджеров», смотревших на псковичей свысока, обещавших научить жизни и рассказывавших о светлом будущем. А затем, по-тихому, эти персонажи уходили в закат, растворялись в пелене дней, оставляя после себя ворох нерешенных проблем. Конечно же, все эти «танцы с бубном» происходят за счет псковичей.

Люди у нас, простите, не на помойке найдены — они имеют право знать, за что они платят ежемесячно по квитанции, и в чем суть мусорной реформы. Почему бытовой мусор недостаточно скинуть в «общий котел» и забыть. Как наша жизнь год от года будет становиться более экологичной.

Все эти вопросы должны были получить внятные ответы еще в 2019 году, на старте реформы. Время, повторюсь, упущено. В Псковской области — новый регоператор. Что ж, настало время войти в эту реку второй раз. Начать общаться с людьми не как с бездушными плательщиками, а как с партнерами реформы. И не повторить уже сделанных ошибок.

Константин Калиниченко