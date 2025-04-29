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Реплика Константина Калиниченко: Встреча на Эльбе 80 лет спустя

80 лет назад, 25 апреля 1945 года, на реке Эльба на разрушенном мосту у города Торгау встретились части 1-й американской армии и 1-го Украинского фронта. Символическое значение этого исторического события невозможно переоценить. Весь мир облетела одна из самых известных фотографий в мировой истории – на снимке обнявшись стоят молодые лейтенанты советской и американской армий Александр Сильвашко и Уильям Робертсон.

Тогда они и не догадывались, что каждого ждет долгая послевоенная жизнь. Александр Сильвашко станет директором школы в Белоруссии, Уильям Робертсон – нейрохирургом, профессором университета Беркли. Через 42 года, в 1987 году, они встретятся и повторят историческое рукопожатие на Эльбе.