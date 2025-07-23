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Реплика Константина Калиниченко: Выведение пятен на скатерти

Представьте, что перед нами белая скатерть, заляпанная пятнами от борща. Что будем делать? Есть два варианта. Первый — берем скатерть и отправляем целиком в стирку. Второй — чистим точечно, каждое пятно по отдельности, но не чаще одного пятна в месяц. Какой из двух методов обречен на безрезультатные мучения, думаю, не надо объяснять. Вот также у нас, дамы и господа, борются с коррупцией.

«Чинотат, а может депуновник, очень похожий на коммунальщика» (Павел Степанов, 2016 г.)

Вчера утром задержали вице-губернатора Брянской области. Вечером «приняли» новгородского министра транспорта. До этого — замгубернатора Белгородской. Курский вице и вовсе успел губернатором побыть — его очень всенародно избрали, а потом — как в плохом сериале: вступительные титры, сняли «пилот», дальше не заладилось, закрыли проект. Его бывший начальник, видимо, решил форсировать события и сам поставил жирную точку, не дожидаясь неприятных визитов правоохранителей.

Борьба с коррупцией, конечно, ведется — было бы нечестно ее не замечать. То замминистров обороны массово этапируют в СИЗО, то ректоров трясут — ПсковГУ до сих пор не может отойти от «Дела Ильиной». Теперь — вице-губернаторский набор. Как коллекционные фигурки: сначала «Силовые», потом «Академические», теперь «Региональные». Осталось только общую подборку выпустить — «Коррупционный призыв — 2025».

Но вопрос в другом. Почему кампаниями? Почему эта борьба ведется спорадически, каждый раз по новой теме и скоропостижно? Сегодня мы ловим взяточников с погонами, завтра — с мантиями, послезавтра — с папками на выездном совещании. Где системность и методичность в подходе?

Президент Путин, между прочим, не раз говорил: система время от времени должна самоочищаться. Но по факту мы имеем не санацию системы, а какое-то иглоукалывание по методу «давайте тыкать, рано или поздно должны же попасть». При этом совершенно непонятно, по какой логике определяют, куда ударить «лечением». Такое, знаете ли, чувство, будто до поры до времени негативные явления готовы терпеть. А режим борьбы включают, когда участники регаты за буйки заплыли слишком далеко, утратили берега из виду.

Можно подумать, в Брянске коррупция есть, а в соседнем Смоленске — как в нравственном раю, чиновники живут по категорическому императиву. Белгород трясет, а в Липецке — святые. Ну да, конечно.

И ведь про всех, кого берут, знали, что с ними давно не все чисто, в перечне фигурантов коррупционных дел нет случайных людей. Псков тут не исключение. Ильина же не вчера данью обложила подчиненных. И Грацкий не первый день массировал чресла в массажном кресле. Все это всплывало, обсуждалось, шепталось «в узких кругах», собиралось по крохам, но, по гамбургскому счету, являлось секретом Полишинеля. Но одни молчали, другие не трогали. Почему? Потому что «пока полезен»? Или потому что нет отмашки? А потом — хлоп, и вдруг из разряда «эффективных управленцев» без прелюдии — в разряд «фигурантов по 159-й».

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Это даже не профилактика. Это как в медицине: созерцали, как развивается гангрена, ждали, много думали. Внезапно поняли, что дошла уже до колена — и только потом начали резать. А чего ждали? Что, авось, само рассосется?

Нельзя, да и не хочется скатываться в романтизацию сталинских «чисток». Ни к чему стране массовая охота на ведьм. Но и всерьез считать, что в регионе раз в пять лет появляется один коррупционер — смешно. Люди внутри системы — и честные, и гнилые — все про всех знают.

Иллюстрация к комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

Принципиально важно сказать, что в касте чиновников есть те, кто действительно не берет. Многие просто боятся последствий, хоть и не против и даже хотели бы «брать». Но есть те, кому стыдно так поступать, кто не приемлет взятку по моральным принципам. Кто работает — в хорошем, а не имитационном смысле. И ради них, кстати, тоже нужна та самая санация. Чтобы в одном кабинете не сидели те, кто тянет регион вперед — и те, кто из него выжимает подряды на карман. Чтобы не было этого липкого тошнотворного и несправедливого ощущения, что «воруют все, просто кто-то не попался».

Народ, кстати, всегда тонко чувствует, когда борьба с коррупцией — показуха, а когда — серьезно. Он совершенно не верит в «битву с врачом», которого отправляют в лагеря за липовый больничный, но аплодирует стоя, когда на скамье подсудимых — ректор, замминистра, или чиновник с автопарком, как у арабского шейха. Рейтинги, между прочим, это хорошо отражают — ФOM и ВЦИОМ, если что, не дадут соврать.

Возможно, именно для поднятия рейтингов власти, опустившихся в последнее время из-за ощутимого падения качества жизни, и проводятся эти точечные «кровопускания» зарвавшихся чиновников.

К силовикам, кстати, вопросов нет, они свой хлеб не даром едят. Только за 2 года — 2 резонансных дела, Грацкий и Ильина. И, думаю, еще возьмут — год-то не закончился. Возможно, и такой подход приведет, согласно закону Гегеля, к переходу количественных изменений в качественные.

Однако не покидает ощущение, что прекрасных историй было бы кратно больше, если бы Система работала не по всплеску, а по принципу. По четкой, непрерывной, прозрачной логике. Службы, как мы видим, умеют, ресурсы есть, данные собираются — осталось только включить алгоритм, а не ждать, когда случится отмашка сверху.

А пока — да, вроде бы работает. Но на вид как точечная чистка обуви, когда все обмундирование по колено в грязи. Надо же не ботинок щеточкой полировать, а чистить целиком, ноги сушить. Полумерами системная проблема не лечится.

Константин Калиниченко