Реплика Константина Калиниченко: Государственная граница или проходной двор?

Вопрос риторический, но крайне актуальный после ДТП с эстонским рейсовым автобусом в Пскове в ночь на 6 сентября. Рутинная авария, по мере обрастания подробностями, превращается в удивительную, по нынешним временам, историю. Сообщают, что водитель автобуса «Вольво» может получить штраф за отсутствие ОСАГО.

Стоп. Как это «отсутствие»? У нас, вроде как, XXI век, законы действуют, таможня работает, камеры штрафуют. И речь не про старые «Жигули» с гаражного кооператива с малолетками за рулем, а про рейсовый автобус с эстонскими номерами. Въехал в Россию без «гринкарты»? Вы серьезно?

Фото: «Псков. За рулем»

В ДТП может попасть любой, независимо от национальности, политических взглядов и транспортного средства. Именно поэтому у каждого водителя должно быть ОСАГО на его авто. Тогда каким таким образом рейсовый автобус с эстонскими номерами въехал в РФ без страховки? У меня нет ответа, потому что эта ситуация, по сути, абсурдна. Однако, она возникла. Хотелось бы разобраться.

И в прежние «дружественные» времена, когда мы ездили к ним, а они к нам каждые выходные, страховка на машину была столь же обязательным документом, как паспорт и «пластик». Без нее невозможно въехать в страну «на колесах». Теперь, как-то так вышло, автобус спокойно въезжает без всяких документов. Возникает вопрос: проверяют ли вообще таможенники* транспорт на границе? Все больше сомнений на этот счет.

В комментариях водители «авто на иностранных номерах» нам пишут, что российская таможня давно не интересуется страховкой. Мол, бедные иностранцы из-за политических проблем не могут оплатить полис — карты Visa и MasterCard у нас же не работают. Т.е. речь не о разовом «эксцессе исполнителя», а о тенденции? Нормально живем, дамы и господа. Сердобольный проходной двор какой-то.

Нам из каждого утюга сообщают, что нужно бдительность сохранять, и это совершенно правильно — глупо отрицать реальность. Но как это простите вяжется с тем, что транспорт европейских стран свободно раскатывает у нас без элементарного ОСАГО? Этот автобус вообще досматривали? Или только на предмет санкционного пива, сыра и колбасы?

Насчет трудностей приобретения страховки. Во-первых, это не так — есть возможность приобрести ОСАГО на въезд в РФ, притом без больших усилий. Я нашел 2 таких способа за 3 минуты поиска в интернете. Можно приобрести как электронный, так и «бумажный» полис. Скриншот прошу не считать рекламой. «Юрвест» — давно известная в Пскове фирма, оказывающая соответствующие услуги. Но, вероятно, есть и другие. Нужно просто не быть мелким жуликом и не делать вид, что трудности в отношения РФ и Эстонии дают основание нарушать закон.

Во-вторых, простите, а это чья проблема? С чего вдруг трудности граждан Эстонии или Латвии перекладываются на плечи российских водителей?

Компенсацию ущерба пострадавшим в ДТП придется, видимо, через суд как-то истребовать. А как судиться с эстонской фирмой сегодня? В каком суде? В псковском мировом? В Харьюском уездном? А если компания Baltic Shuttle OÜ, например, пойдет в отказ — просто откажется компенсировать ущерб, сославшись на «политические обстоятельства»? А хоть бы и согласится — как осуществить денежный перевод из Эстонии в Россию? На дворе не 2018 год, знаете ли. Между нашими странами — суровая граница с элементами линии фронта и фортификационных сооружений. Бонусом — разорванные межгосударственные соглашения о правовой помощи.

При этом чуть ли не каждый день читаем о грубом нарушении ПДД автомобилями с прибалтийскими номерами. Их ведь наши камеры не видят, стало быть, можно хулиганить, превышать и нарушать, «твори бардак, мы здесь проездом». А мы, что… Мы, русские — широкая душа, всем прощаем. Кроме себя — своих-то у нас нормально наказывают. Своим скоростной режим, ОСАГО, камеры и прочие правила. Гостям — полный carte blanche.

И это происходит на фоне того, как страны Балтии завернули «национальную гайку» до хруста. Обычного русского на границе рассматривают чуть ли не под микроскопом, как ядовитого паука, а въезд в страну воспринимается как засылка шпиона. Местные политики под таким углом поставили «русский вопрос», что граждане России выставлены коллективным злом и вирусным явлением. Русским в Эстонии — ограничения, фильтры, подозрения. У нас для гостей — аттракцион фантастического гостеприимства: заезжай без документов, нарушай ПДД, чувствуй себя как дома. В чем логика?

Государственная граница не должна быть проходным двором — это аксиома. Хочешь въехать — въезжай, на здоровье. Только будь добр, соблюдай правила. Нет страховки — давай, до свидания. Хочешь возить из Эстонии пассажиров — изволь оформить документы, как надо.

И, может, пора уже по-настоящему реагировать на все зеркально и симметрично? А то наши люди руками разводят, удивляясь и раздражаясь, почему гостям — все, а своим — закон?

Константин Калиниченко

* Проверка ОСАГО, в соответствии с федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» возложена на таможенные органы.