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Блоги / Юлия Магера

Без тормозов

17.03.2021 11:10|ПсковКомментариев: 0

Транспортную систему Пскова потряхивает так сильно, что могут выпасть пассажиры. А вместе с нами надежды на развитие туризма и подъем экономики. Убожество новых автобусов, отмена части поездов на Москву, приземление в Питере самолетов, летящих в Псков — реальность, в которой мы вынуждены существовать.

 

Фото Вадима Боченкова.

Аномальное место — взлетная, она же посадочная полоса псковского аэродрома. Как самолету садится, так над ней сгущается мощная туча. В длину и в ширину — аккурат под размер полосы. И засыпает, засыпает, засыпает ее снегом. Всю зиму с ленты новостей не сходят заголовки о том, как самолет из (подставьте любой пункт, откуда летают в Псков) не смог вылететь, потому что псковский аэропорт не принимает. Из-за этого, например, моя знакомая семья не смогла улететь на празднование Нового года в Минводы. И ведь были же изначально куплены билеты из Питера. Но потом увидели рейсы из Пскова, польстились на экономию, билеты поменяли. По плану должны были оказаться в отеле за несколько часов до боя курантов. В реальности вылететь из Пскова удалось только 2 января. Все это время, как на иголках, а под праздничным столом мышь повесилась. Отель забронирован и оплачен, деньги стремительно сгорают в южной атмосфере. Не давал наш аэропорт добро на посадку борту из Калининграда, который подхватывает в Пскове пассажиров на пути в Минводы.

Фото Вадима Боченкова.

Всякий раз мы вынуждены глотать абсурдные объяснения: полоса завалена снегом или более пространно о «погодных условиях». Нам говорят про аэродром совместного базирования, стратегическое значение взлетки и отсутствие на ней в нужный момент военных с лопатами. А Минобороны, как британская королева, живет по принципу «никогда не жалуйся, никогда не объясняй». Какие с военными есть договоренности и по чьему ведомству сыплется на землю снег — молчок.

Сейчас расскажу свою версию. Она мне кажется более близкой к истине. «Погодные условия» тут очень даже при чем. Не в том смысле, что рядовых на уборку снега не хватило. А в том, что вы же сами видели, как выглядит наш аэропорт. Нормальный ремонт там только в кабинете у директора. Пассажиры довольствуются шиком 70-х, хоть сейчас очередную серию «Внутри Лапенко» снимай. Оборудование соответствующее. Не может оно помочь посадить современный самолет. Пулково может в любую погоду, а мы нет. Вот и вся отгадка. Почему-то официальные лица очень этого стесняются. Вероятно, не хотят лишний раз бередить рану с продажей «Псковавиа», со сделкой связывали надежды на модернизацию аэропорта. Ну так я сейчас сама поковыряю.

Фото Вадима Боченкова.

Попытка провалилась. Покупатель был, и договор подписали, но меньше чем через год новый владелец 75% минус 1 акция пошел на попятный. У предприятия обнаружились скрытые долги. Теперь его банкротят, собственные самолеты не летают (а ведь выстояли даже в 90-е благодаря транспортировке суточных цыплят).

Сидит в СИЗО бывший зам главного питерского пристава Марина Окрушко, ее подозревают в посредничестве при передаче взятки, следствие связывает это с реализацией имущества «Псковавиа», которое все никак не могут выставить на торги. Там такие дебри, что лучше не влезать — голову открутят, ищи потом в кустах на улице Германа. И, вроде бы, нечеловеческими усилиями привлекли в город чужие авиакомпании, но толку-то от расширения полетной сетки, если самолеты вместо Пскова вынуждены садиться в Пулково, а пассажиры - ждать и догонять.

Теперь поезда. Пока над аэропортом надежно установилась зона турбулентности, железная дорога должна бы стать гарантом стабильности сообщения с обеими столицами. На питерском направлении — тьфу-тьфу-тьфу — пока спокойно.

Пусть небеса благословят каждую «Ласточку». Туристы валом валят, псковичи на работу ездят. Тревожно на московской колее. В начале года РЖД отменила поезда из Пскова в Москву по вторникам и в обратном направлении по средам. Вроде как, до 21 апреля. Пандемия. Признак сам по себе тревожный. Значит, пассажиропоток упал на два поезда в неделю, возить некого. Железнодорожная гарь пахнет проблемами в экономике и ее замедлением. Мантру про туризм повторять не буду. Поделюсь своими надеждами, что когда-нибудь Псковская область станет самостоятельной, успешной, генерирующей доход. Мы еще Татарстан прокормим! Помечтать же не запрещено? Для сбычи таких мечт нужны инвесторы. Всякий раз на завлекательных презентациях им описывают преимущества Пскова. Одним из важнейших авторы презентаций считают близость двух столиц. Но с Москвой что-то получается не очень, несмотря на проведенные там Дни Псковской области.

Ну и автобусы. Мы, «простые псковичи», на работу не на «Лексусах» ездим. Что подают к остановке, на том и катим. И «спасибо» говорим, когда прибытие совпадает с расписанием. С нового года в большинстве случаев подъезжают зеленые «ЛиАЗы» и «МАЗы». Когда выветрился запах новенькой пластмассы, стало понятно, что купили какую-то дрянь.

Фото пресс-службы «Псковпассажиравтотранса».

То есть сами по себе автобусы, может, и неплохи. Но всему свое место. Для Пскова они не подходят. Псковские кондукторы — женщины чаще корпулентные. Но даже два человека стандартной комплекции едва могут разойтись в проходе. Пока едешь, оботрешь все грязные стенки, а они повсюду. Большинство сидений взгромоздили на короба, где надо и не надо. Стоящим тесно и грязно, а хочешь посидеть, еще попробуй заберись в длинном пуховике или пальто. «Гармошки» ничем не прикрыты, нет возможности опереться, если стоишь на центральной площадке рядом с ними. Сидения тоже узкие и хлипкие, развалятся за пару лет. Автобусы низкопольные — это плюс. Большая накопительная площадка для колясок — это плюс. Отсутствует разделительный поручень в дверях — это тоже плюс. Но и минусы никуда не деваются.

Считайте это моей рекламацией к заводам-изготовителям. И упреком для тех, кто это выбрал и купил. Нормально же раньше на МАЗах ездили, их закупка состоялась десять лет назад при последнем директоре «Псковпассажиравтотранса» без приставки «и. о.» Георгии Лупандине.

Фото Вадима Боченкова.

До сих пор можно услышать: «Верните Лупандина!» И автобусы нормальные верните. Были же. Что вдруг случилось, что удобное заменили на неудобное. Сэкономили на спичках, то есть на нескольких сантиметрах ширины.

Отбывающий пять лет строгача вице-губернатор Александр Кузнецов рассказывал в 2018 году об идущем выборе между разными марками автобусов для закупки. Выбор за него сделал кто-то другой, а Кузнецову сейчас остается только по-человечески посочувствовать. Да и самим себе тоже. У нас периметр подлиннее, но передвигаться внутри будем так, как решит начальник. И наружу выбраться можем не всегда. Есть, конечно, возможность купить билет в один конец и оставить транспортные проблемы за спиной. Но это не наш вариант. Мы тут еще поживем и понадеемся.

Юлия Магера

Теги: #автобусы #транспорт #поезд #самолеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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