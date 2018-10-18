Блоги / Юрий Моисеенко

«Шампанское по утрам пьют…»

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Всем привет. Наши «диванные войска» снова заняли заранее подготовленные идеологические позиции, чтобы поведать миру и человечеству о наших неожиданных кухонных открытиях. Итак, поехали!

Борзота!

На войне, как на войне, поэтому начинаем мы со сводки потерь. Как сообщили на днях наши диванные лазутчики из Петрозаводска, на 59-м году жизни скончался глава карельского отделения Пенсионного фонда, который вошел в историю новейшей России тем, что призывал всех жить и работать до упора, а именно - до 80 лет. Призывал других, а сам сгорел на работе… Мы тут не злыдни какие-то, и мужика, который ушел во цвете лет, безусловно, жалко, однако все случившееся еще раз наглядно подтверждает народную истину: не буди лихо, пока оно тихо. К другим «боевым потерям» можно отнести громкое увольнение министра труда и миграционной политики Саратовской областной администрации, которая неосторожно провозгласила на всю страну, что ее высокое общественное положение не позволяет ей питаться на 3,5 тысячи в месяц.

Выложенный в интернет ролик с подобными откровениями немедленно привлек внимание тысяч жителей страны, перебивающихся с хлеба на квас. Как бы между прочим СМИ напомнили, что г-жа министр только в прошлом году заработала около 2,5 миллионов рублей, но кроме этого за последние четыре года получала по 200 тысяч рублей ежегодно - на шпильки. В итоге губернатор региона, без лишних слов, уволил нахальную бабу: с глаз долой, из сердца вон. Однако что-то мешает нам поверить в торжество справедливости по-саратовски, и все потому, что эта спесивая дамочка, к сожалению, не первая, но и не последняя в сонме чиновников, которые, на фоне тотального обнищания страны позволяют себе столь непозволительно и демонстративно шиковать - ей просто меньше всех повезло в силу провинциальности происхождения. Не был ведь уволен в недавнем прошлом вице-премьер г-н Шувалов, который на частном самолете отправлял свою жену на какие-то собачьи смотрины отстаивать, как потом было сказано, честь страны. Также без должной реакции осталась покупка г-м Сечиным пятиэтажной квартиры, или, так называемого - «хрустального дома» с хамамом и винной комнатой, который обошелся ему в 2 млрд, что, кстати, превышает сумму, которую «Роснефть» тратит на благотворительность. На нехватку зарплаты — 380 тысяч рублей, постоянно жалуются и депутаты Госдумы, для которых оклад - это фактически карманные расходы.

За все остальное платим тоже мы: за их квартиры в столице, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, проезд в общественном транспорте, мобильную связь, бесплатные перелеты по России и за границу, льготное повышение квалификации, обучение в магистратурах и аспирантурах, и даже изучение иностранных языков.

При этом беда чиновников и прочих «слуг народа» заключается в том, что зарплаты, сколько ее не повышай, им никогда не будет хватать. Все это и называется «борзотой» – словом, которое есть в лексиконе верховного главнокомандующего.

«Если Родина прикажет…»

Дабы не увеличивать количество энтропии на душу населения, мы не стали бы педалировать эту тему, однако нашлась на наших необъятных псковских просторах простая русская крестьянка, которая этого самого капиталистического личного счастья, обещаемого за каждым новым поворотом отечественной истории, добилась своею собственной рукой. Речь идет о 62-летней санитарке, проживающей где-то под Великими Луками, которая заявила, что если Родина прикажет, то можно тратить на питание и 1,5 тысяч в месяц, а трех с половиной - ей за глаза хватает.

Ау, господа, региональные чиновники и слуги народа, вы еще не ломанулись к ней, чтобы перенять жизненный опыт для дальнейшего распространения? Если «нет», то записывайте скорее рецепт этого безмятежного существования. Короче, хлеб – всему голова, но наша героиня покупает только черный. Всего 30 рублей буханка, зато хватает дня на два. К другим необходимым продуктам можно отнести сахарный песок, чай, растительное масло. Плюс - самый дешевый кофе. В местном магазине она берет суповые наборы с хребтиной или рагу по 54 рубля за килограмм. Из крупы – только рис и пшенка. Пачки может и на полтора месяца хватить. Молоко, как медработник, она получает бесплатно. К тому же его можно добавить в какао или кашу. Рыбу, в которой много полезного для организма фосфора, наша героиня считает «немыслимой покупкой». Когда ее кто-то угостит речной, то этот день можно считать праздничным. Не бывает у великолучанки в холодильнике и колбасы –отрыжки проклятого коммунистического прошлого. Зато есть приусадебный участок пять на десять метров у дома, где она выращивает перец и картофель. Как видите, все очень просто. Со своей стороны мы можем предположить, что рекордсменка по «не статусным диетам» обладает пока отменным здоровьем, потому что о лекарствах не упоминает. Дальше Великих Лук не выезжает, театры и кино не посещает, а из развлечений ей остается только их эрзац-заменитель: телевизор.

Блин, так вот он какой - образцовый представитель электората! Больше пяти соток ему не надо, даже носа не видит, всем доволен и голосует за депутатов, которым мало 380 тысяч рублей в месяц. Это ли не счастье? Простое, народное, патриотичное, места много не занимающее – аккурат в три аршина. Мечта, а не жизнь.

Впрочем, у каждого свое понимание «счастья». И тут в качестве примера можно привести… меню царского завтрака, который подают в столичном ресторане «Ритц». В него входит: бутылка шампанского «Дон Периньон», икра белужья с блинами и перепелиными яйцами, стейк в глазунье с трюфельным маслом, рыбное, мясное и сырное ассорти, фруктовая тарелка, кофе, выпечка, джемы и прочая мелочь и все это стоимостью почти сто косарей, а именно 98 тысяч рублей. Замечено, что треть из тех, кто завтракает тут – региональные чиновники. Какие пенсии, какое доступное здравоохранение? Забудьте! Переходите на суповые наборы из хребтины свиньи, взращенной на антибиотиках, и постарайтесь не сдохнуть раньше времени.

За себя и за того парня…

На этом патетическом месте прихлопнем столь грустную тему, потому что есть и другие, которые, не менее занимательны. Например, региональная политика, в которой чем дальше в лес, тем толще партизаны. Потрыньдеть на эту тему захотелось, прежде всего, потому, что, исполнился ровно год, как президент своим именным указом назначил гоподина Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. С тех пор много воды утекло в Великой. Прошли выборы, Михаил Юрьевич избавился от легкомысленной приставки «врио», наконец-то приступив к исполнению своих обязанностей без оглядки на прежние авторитеты. Короля, как известно, делает его окружение, поэтому мы с нетерпением ждали кадровую перестройку в коридорах областной власти.

И дождались! На место руководителя аппарата, например, был назначен 28-летний спасатель г-н Дмитриев, который обратил на себя наше внимание своим безукоризненным галстуком. Слинявшего из области бывшего главного «эконома» Перникова сменила г-жа Салагаева, ранее работавшая в правительстве Калининградской области. Надо полагать, что деловые качества чиновницы произвели на Михаила Юрьевича неизгладимое впечатление во время его работы в аппарате полномочного представителя президента по СЗФО, а это в свою очередь и подвигло пригласить Нинель Александровну в Псковскую область, чтобы она смогла в полной мере применить свои экономические знания на практике. Право слово, у нас есть, где развернуться – от былых флагманов хоть легкой, хоть тяжелой промышленности ничего не осталось. Третьего дня стало известно, что со своего поста уходит руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов, а его место уже занял некто Сергей Грахов, ранее возглавлявший отдел градостроительного зонирования Минстроя РФ.

Полагаем, что это не конец истории - последуют новые назначения персон, чьи фамилии и ранее занимаемые должности, основной массе обывателей, которые на примере великолукской санитарки постигают науку выживания, ничего не скажут.

Как далекими от их повседневных забот кажутся и цели, которые ставит перед собой региональная власть, а именно - погасить государственный долг области размером 16,4 млрд рублей. Понятно, что этого подвига ждет от Михаила Юрьевича столица и региональная околополитическая тусовка. Более того, в публикациях на эту тему даже мелькает заголовок: пора платить по счетам. Стоп! Давайте разберемся: когда это лично Ведерников задолжал стране 17 лярдов? Это его предшественник лазил в коммерческие кубышки, федеральный бюджет, набирая кредиты, не думая о последствиях. О том, что подобное «не есть хорошо» Андрею Анатольевичу не раз напоминали депутаты-оппозиционеры, которых Турчак-младший не слушал, поступая, как считал нужным – на то он и губернатор. В конце концов, его пригласили в столицу на повышение, а нам остался его долг и новый губернатор, который должен платить по чужим счетам. С одной стороны, нелогично как-то получается, а с другой – в русле нашего всероссийского тренда: платить и жить за себя и за того парня.

Последний из могикан

И в заключение – новости из мира прекрасного… Жалко, конечно, что мы говорим о культуре в последнюю очередь, но такова наша псковская традиция. Ее заботы всегда откладываются «на потом»: и деньги на прожитье выделяется самой последней, вечно она оказывается крайней, когда большие начальники где-то что-то не додумали, не доплатили, и как следствие поколение выросло безмозглое, ленивое, на «прекрасное» не реагирующее. Тем не менее, из последних значимых культурных событий Усть-цецерска, как в шутку уже называют Псков многочисленные критики деятельности его главы, назову презентацию последней книги писателя Владимира Клевцова* - «Прогулки по Пскову».

Сразу хочу предупредить, что к творчеству этого автора ваш покорный слуга неравнодушен. И не только потому, что мы когда-то работали вместе в областной молодежной газете. Оглядывая современный литературный небосклон псковской провинции, с сожалением приходится признавать, что Владимир Васильевич остался, кажется, единственным полноценным представителем этой редкой для нынешнего времени профессии. Редкой, потому что книги сейчас мало, кто читает и уж тем более пишет самостоятельно. Зачем, если есть литературные «негры»? Книга (пусть даже гениально написанная) давно превратилась в товар, поэтому ее художественное содержание, может быть, и необходимое, но не всегда обязательное условие выхода в свет и дальнейшего коммерческого успеха издания. В этом смысле, все, что вышло из-под пера Клевцова, значительно превосходит многие широко рекламируемые «шедевры», потому что написаны они по-настоящему – сердцем в той чисто российской манере, которая отличает автора, начавшего литературную карьеру в советское время, впитавшего все достоинства и все недостатки художественной школы ХХ века. Сразу скажу, что Клевцов провинциален от мозга и до костей. Для Пскова это минус, но для манерной Москвы – безусловный плюс. Он даже сам признался, что одно время вынашивал идею, чтобы переехать в местечко, которое еще меньше Пскова. Например, в Себеж. Причина? Полагаю, что ему мешает шум города, чтобы писать – его главного предназначения в этой жизни. Впрочем, я не об этом – художественные достоинства книги должны подвергать анализу критики, ваш покорный слуга попытался оценить круг участников этой встречи, которая проходила в Центральной городской библиотеке.

Журналисты, коллеги по цеху, немногочисленные поклонники, а представителей культурного чиновничества не было. Жаль… С другой стороны, это уже традиция: не замечать власть предержащим тех, кого у нас было принято называть «совестью нации» - к таковым, как правило, относили на Руси и писательское сословие.

Увы, но сегодня «культура» в масштабах города скукожилась до организации массовых гуляний вокруг киосков с пивом, шашлыками, а что касаемо поддержки, например, писательского труда об этом и вовсе говорить не приходится – денег в стране нет, всё уходит на завтраки в «Ритце» по цене сто косарей на две персоны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, например, у нас до сих пор нет ни одной литературной стипендии, которая присуждается в развитых странах автору, чтобы он без заботы о хлебе насущном мог бы в течение года (например) реализовать свой творческий замысел. Да что там стипендия! У области, где на словах гордятся боевым прошлым, до сих пор нет региональной премии имени поэта Игоря Григорьева – фронтовика, партизана, которой бы отмечались произведения о Великой Отечественной войне. У нас вспоминают о народном подвиге, когда лишь наступает 9 мая и пора идти в колонне Бессмертного полка, а патриотическим воспитанием по какому-то странному недоразумению называют сборку-разборку автомата Калашникова на время. Нет у нас и архитектурной премии, что в древнем городе и области, славу которых составили реставраторы, можно считать непростительным нонсенсом. А могла бы она носить имя Елены Николаевны Морозкиной – поэтессы, подвижника, которая своими трудами вернула из небытия Крыпецкой монастырь. У нас сегодня другие заботы: Ганзу пережить, госдолг отдать, а для души ничего не остается. Спасибо Клевцову – скромному гению, что он есть, что пишет, что, еще продолжает выпускать книги. Будут ли у него продолжатели? – этот вопрос лично для меня далеко не праздный. На этом прощаюсь, посыпал голову пеплом у микрофона ваш диванный политик журналист Юрий Моисеенко. Всех благ – сохраняйте оптимизм.

* Владимир Клевцов (1954 г.р.) - прозаик, член Союза писателей России. Лауреат Горьковской премии за сборник рассказов «Родник», премии «Светлые души» имени Василия Шукшина, неоднократный лауреат премии администрации Псковской области в области литературы, лауреат премии «Чистое небо» (2016). Книга «Шаг в бессмертие», посвященная подвигу 6-й роты, написанная в соавторстве с журналистом Олегом Дементьевым, признана «Событием года» и выдержала уже шесть переизданий. Занесен в книгу «Золотая летопись славных дел Пскова».