Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ-5 подарков к 23 февраля от Nordman
Есть билет на балет!
Децл «Морфия»
Копейка к копейке = приличная сумма
Телефон прямого эфира 56-73-72
Минпромторг отжигает
Мариинка: впервые в Пскове
Юрий Моисеенко Публикаций: 280
25.02.2019 20:045 Время на (по)кажет 18.02.2019 19:2115 Фейкофрения 12.02.2019 09:1415 За визуализацию мечт! 05.02.2019 09:4922 Чтобы диктовать, уметь читать не обязательно 28.01.2019 22:0326 Мусор Отечества нам сладок и приятен Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 23.02.2019 14:1275 «Греются пацанчики»: в сети обсуждают видео бомжей у Вечного огня 22.02.2019 20:370 Известный режиссер Дмитрий Месхиев обвенчался с супругой Илоной в Троицком соборе в Пскове 22.02.2019 10:4758 Областной комитет по тарифам и энергетике пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО 22.02.2019 17:1657 За незаконную выплату себе главному инспектору труда в Псковской области грозит до 4-х лет колонии 24.02.2019 16:5726 Момент смертельной аварии на Невском проспекте попал на видео
Блоги / Юрий Моисеенко

Время на (по)кажет

25.02.2019 20:04|ПсковКомментариев: 5

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день, в эфире очередной выпуск «Диванной политики» - программы, несущей свет социального оптимизма во все уголки необъятной Псковской области. Добавил нам люксов в «гляделки» и День защитника Отечества, который все прогрессивное человечество отметило в минувшую субботу.

О, помой свои бледные ноги…

По этому случаю не только прекрасные дамы захотели поздравить сильный пол с традиционным мужским праздником – свежую порцию позитива внесли и трудовые коллективы, в числе которых можно назвать и Государственную думу. В этом храме верховенства закона над силами природы бьется за интересы ненаглядной Псковщины депутат Александр Васильев - лидер общественного движения «Убитые дороги» и (по совместительству) борец с недостаточно крупными бутербродами.

На этот раз парламентарий решил переключить свое внимание на спёртую атмосферу плацкартных вагонов, которую некоторые несознательные граждане отравляют грязными носками. После долгих размышлений Александр Николаевич принял судьбоносное для РЖД решение. Нет, не строить носки-хранилище, а штрафовать обладателей не стираных карпеток по всей строгости законов нашего непростого времени. Чтобы радиослушатели не подумали, что им подсовывают какой-то фейк, сразу сообщим: эту новость распространил ряд влиятельных СМИ, в том числе «Российская газета». Остается, правда, несколько вопросов, на которые пока нет ответов.

Ну, например, кто будет принюхиваться к нижнему белью? Проводники или специально подготовленные санитарные инспектора? Или еще… есть ли приборы, чтобы проводить замеры - как известно, дышать в трубочку алкометра носки еще сами не научились. И наконец, в каких единицах следует фиксировать запахи? В микро-топорах или есть альтернативные предложения?

Полагаем, что коллективный разум российских парламентариев поможет коллеге доработать законопроект, а стендовые испытания предлагаем провести в стандартном вагоне, набитом дембелями, где будут созданы все условия, чтобы получить соответствующую атмосферу. Тогда-то и можно будет запускать внутрь группу контролеров, что позволит определить размер штрафа и силы правопорядка, которые потребуются для взимания оного. Наша воронья слободка с нетерпением ждет результатов исследования, которое без сомнения обогатит историю законодательного процесса в России новейшего времени.

И еще одно соображение… Мы у себя на диване редко когда соглашаемся со спикером нижней палаты парламента г-м Володиным, но последняя его инициатива вызвала у наших экспертов единодушное одобрение. Речь идет о предложении создать на сайте Госдумы раздел, где будут публиковаться дурацкие и нелепые заявления депутатов. По мнению Вячеслава Викторовича, этот шаг повысит законодательную дисциплину, а сами члены парламента начнут думать, прежде чем что-либо ляпнуть.

Полцарства за коня и… рейтинг!

Неизгладимое впечатление оставило в наших сердцах и ежегодное послание Президента всея Руси. Еще накануне эксперты гадали: о чем на этот раз будет говорить Владимир Владимирович?

Кто-то высказывал предположение, что нас ждет сенсация – наконец-то будет объявлено об окончательном объединении России и Белоруссии. Кто-то делал предположение, что Верховный главнокомандующий снова начнет показывать стране и миру мультики об успехах отечественного военно-промышленного комплекса. Однако, правыми оказались политологи, которые прагматично посчитали, что речь пойдет о социально-экономическом положении страны, тем более, что основания для беспокойства есть. Как отмечает Росстат, всю последнюю пятилетку наблюдается падение реальных доходов населения - люди стали жить хуже почти на 12%, чем в 2013-м — до Крыма и санкций. Стабильно сокращается население страны. Оптимизма не добавила и так называемая пенсионная реформа. Рост НДС и (соответственно) цен на товары народного потребления, отсутствие высокооплачиваемой работы, оптимизация здравоохранения и ее печальные итоги, все разъедающая бедность (по некоторым данным на грани нищеты сейчас балансируют до 35 млн.человек) плюс чудовищное расслоение населения – все это не вызывает подъем энтузиазма у народа. Есть подозрение, что власть предержащие давно махнули на это дело рукой - кого колышет чужое горе, если бы не одно «но» под названием президентский рейтинг, которым, кажется, сейчас больше всего озабочены кремлевские политтехнологи. Не мудрено, что Владимир Владимирович в течении почти двух часов обстоятельно рассказывал, как в обозримом будущем он намерен осчастливить россиян на ниве пенсионного обеспечения, решить демографические проблемы, поднять на небывалую высоту здравоохранение и т.д. и т.п. Тем не менее, у нашего диванного сообщества, которое поголовно состоит как есть на платформе и «долой дурман», завсегда против любого экстремизма, есть только один, но важный вопрос: кто все эти гениальные предначертания будет выполнять? Увы, но визуальная ревизия персон, сидящих в зале и слушавших президента, вызвала у нас глубокое разочарование.

Ну… не читались на этих лицах энтузиазм и желание немедля засучить рукава. С другой стороны попробуйте, как сказал когда-то Ходасевич, «непрестанно натягивать значительное выражение на глубоко незначительное лицо», и вы поймете, что у подавляющего большинства нет охоты кидаться на амбразуру. Свои личные и финансовые проблемы у них давно решены – гринкарты и шенгенские визы на ближайших родственников получены, далеко за пределами нашей Родины открыты немалые лицевые счета, оформлена недвижимость, а значит можно не спешить задирать штаны и бежать вслед за комсомолом, как мечтал когда-то классик. Например, «бесогон» Михалков упорно рассматривал стенку – из всей речи, его, видимо, больше всего заинтересовала лепнина зала. Ответственный за телепропаганду г-н Эрнст целенаправленно отводил глаза в сторону, делая вид, что он вообще не при делах. Сенатор Лукин по обыкновению пребывал в объятиях Морфея. Неожиданное волнение обнаружила министр образования г-жа Васильева, когда президент вскользь упомянул ее ведомство. Судя по выражению лица, почтенная дама, видимо, не сообразила с чего начинать: отремонтировать туалеты в сельских школах или наращивать в них же скорость работы компьютеров. Оптимистично был настроен только премьер Медведев, от которого ничего не зависит. Полное спокойствие, граничащее в безразличием, излучала физиономия вице-премьера Силуанова. Непроницаемой, как водолаз, выглядела глава Центробанка г-жа Набиуллина. В самом деле: им-то чего волноваться, если денег в казне, как у дурака фантиков, но будет ли от них прок? Увы, но реакция россиян и псковичей (в частности) на послание президента оказалась предсказуемо-безрадостной. Подтверждает сказанное и свежий опрос, который провела Псковская Лента Новостей, озадачив своих постоянных читателей вопросом: как вы относитесь к мерам по борьбе с бедностью, озвученным президентом? К сожалению, 60% респондентов высказались в том смысле, что инициативы гаранта не поддерживают, потому что не верят обещаниям властей. Еще 27 % непрозрачно намекнули, что «пока это всё слова, поэтому поживем – увидим, как предложенные меры реально отразятся на уровне бедности». Еще три с половиной процента выказали глубокое разочарование тем, что этих мер явно недостаточно, чтобы победить бедность. Нашлись, правда, среди участников опроса и оптимисты (их оказалось чуть больше пяти процентов), которые всецело поддерживают президента, радуются, что государство намерено еще больше помогать семьях с детьми и пенсионерам, грядущим перспективам, но вместе с тем кое-кто при этом замечает, что предлагаемые меры хоть и правильные, но, увы, запоздалые. Такая вот картина маслом.

Наши диванные эксперты пока не определись с ответами на поставленные вопросы, и все потому, что никак не идет из головы школьница Таня Михеева из деревни Чернецово Дедовичского района Псковской области. Или, как ее назвал известный московский журналист Александр Минкин, «девочка-приговор» власти.

Видео с ней было опубликовано год назад на канале «Красная линия», но широкий резонанс оно получило совсем недавно, когда на него обратил внимание коллега. Быт семьи таков: мать Тани раньше была дояркой, а сейчас потеряла и эту работу. В школьной столовой девочка ест то, что никогда не попробует дома. Их основной заработок — сбор ягод. Они их сдают и получают около 50 000 рублей. Потом деньги растягивают на год. При этом 8 тысяч уходит только на дрова. Остальное – на продукты и на одежду. Получается, по 450 рэ в месяц! Может быть, мы сумеем реально добиться успехов на ниве борьбы с бедностью (не буду говорить за всю страну, а пусть хотя бы в Псковской области), когда таких семей не будет вовсе. В противном случае, какой прок от всех этих посланий, съездов, пафосных экономических форумов, походов по местам боевой славы, если на соседней улице голодают дети?

Административно наказуемая оппозиция

С кремлевского Олимпа спустимся на грешную землю и расскажем еще об одной политсенсации: на прошлой неделе псковский городской суд выписал по 20 часов принудительных работ трем коммунистам, включая депутата областного парламента, второго секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова.

В переводе на устный разговорный, это означает, что занятия политикой отныне можно считать административно наказуемыми. Что же натворил парламентарий вместе со своими единомышленниками? Оказывается, в один из погожих зимних деньков коммунисты вышли на одиночный пикет, но в какой-то момент им надоело стоять порознь. Они сфоткались вместе, и этот самый снимок разместили в социальных сетях. В качестве «ответки» им прилетел приговор суда, который уличил их в нарушении порядка проведения собрания, а совместная фотосессия была идентифицирована, как «проведение совместной акции путем создания видимости трех одиночных пикетов». Как многозначительно прокомментировал это дикий (по нашему разумению) случай один из оппозиционных телеграмм-каналов, система в очередной раз недвусмысленно намекнула: будь ты хоть трижды спойлер, играющий в поддавки с властью, но если ты сделаешь шаг в сторону — будешь чистить парашу. Крайним при этом оказался неугомонный депутат Михайлов, который всем сердцем за народное дело. Но вот что интересно: при этом другие товарищи по партии чувствуют себя весьма комфортно. Например, региональный бизнес-омбудсмен г-н Мурылев, который в прошлом году выдвигался на пост губернатора от КПРФ. Во время предвыборной кампании он был не раз замечен со своим соперником Михаилом Ведерниковым на разного рода пафосных мероприятиях, где они сердечно беседовали, видимо, о высоких материях. В это же время депутат Михайлов пыхтел в уличных пикетах, глотая городскую пыль. Он-то и получил двадцать часов «без права переписки», чтобы впредь другим неповадно было.

И последнее… Как стало известно на прошлой неделе, разруливать скандал с псковским музеем-заповедником приглашен доктор культурологии, профессор, Заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев, который одно время возглавлял областной комитет по культуре.

Теперь в ранге советника губернатора Михаила Ведерникова он должен будет умиротворить враждующие стороны, пока общественность нашего города не дошла до рукоприкладства – в стане тех, кто подписал письмо против г-жи Дубровской, уже не единожды раздавались грозные призывы разобраться с противником методами далеко не цивилизованными. На наш диванный взгляд, это решение главы региона имеет под собой довольно внятный сигнал, адресованный прежде всего г-же Малышевой, которая по сути провалила прекрасно задуманную, но бездарно проведенную операцию, что делает ее шансы остаться на прежнем месте все более призрачными.

Мы тут на диване убеждены, что Александр Иванович, который еще во времена Туманова, уговорил последнего не поддаваться на провокацию, как новгородцы, и оставить псковский музей самостоятельным, не отпуская его в федеральное плаванье, успешно выполнит то, что от него требуется. А именно - укрупнит, разрулит и успокоит все горячие головы. Впереди Ганза, которая уже сама по себе грозит обернуться грандиозным скандалом – не верится, что местным властям получится привести город в подобающий вид за оставшиеся четыре месяца, а нам для полноты картины общего упадка не хватает еще междоусобицы в Музейном переулке.

На этом разрешите закончить. Тяжелую трудовую неделю с вами встретил, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, всем – пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
 

 
опрос
Владимир Путин предложил ряд мер по борьбе с бедностью в России. Ваше отношение к сказанному президентом в ежегодном послании?
В опросе приняло участие 1018 человек
25.02.2019, 21:470 У полицейского конфисковали квартиру из-за неподтвержденных доходов 25.02.2019, 21:270 В Пскове вручили сертификаты победителей и участников регионального этапа молодежных Дельфийских игр России 25.02.2019, 21:210 Подозреваемый в двойном убийстве в Островском районе сломал ногу при попытке скрыться от полиции 25.02.2019, 21:101 Жительницу Порховского района осудят за продажу спирта
25.02.2019, 20:4921 «Как после войны» - губернатор провел совещание, посвященное «плачевному» состоянию псковских дорог 25.02.2019, 20:380 Путин поручил отменить НДФЛ при продаже жилья через 3 года после покупки 25.02.2019, 20:045 Время на (по)кажет 25.02.2019, 19:3514 Трамп одним твитом обрушил нефть
25.02.2019, 19:149 Единороссы почтили память освободителей Дедовичского района от немецких захватчиков 25.02.2019, 19:1225 Иван Цецерский провел выезд на объекты, указанные в обращениях псковичей 25.02.2019, 19:112 Свыше 62 тыс. деревьев высажено на территории ОЖД в 2018 году 25.02.2019, 19:0411 Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн
25.02.2019, 18:574 «День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат 25.02.2019, 18:551 Жителя Порхова накажут за неуважение к суду 25.02.2019, 18:556 Российские пенсионеры получат доплаты 25.02.2019, 18:450 Гражданин Узбекистана незаконно переместил почти 500 грамм гашиша в своем организме через границу
25.02.2019, 18:420 Мокрый снег с дождем обещают жителям Псковской области во вторник 25.02.2019, 18:291 15% рынка элитного арендного жилья Москвы занимают клиенты из стран Азии 25.02.2019, 18:2917 Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области 25.02.2019, 18:141 Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии
25.02.2019, 18:012 Михаил Ведерников поблагодарил участников конкурса по разработке официальных символов Псковской области 25.02.2019, 17:530 День родного языка в ПсковГУ стал площадкой для молодежного диалога культур 25.02.2019, 17:515 Умерла сотрудница молодежного театра, получившая травму при монтаже декораций 25.02.2019, 17:440 Сотрудники псковской Росгвардии изъяли 62 единицы гражданского оружия
25.02.2019, 17:393 В Псковской области сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн «размороженных» американских окорочков 25.02.2019, 17:364 Дружественные связи Пскова с Дербентом будут развиваться 25.02.2019, 17:341 Безработный житель Плюссы похитил из дачного дома петербургских пенсионеров 50 тыс. рублей 25.02.2019, 17:311 Новый закон о туризме может быть принят в России
25.02.2019, 17:214 Индустриальный парк «Технополис» готовит площадки под инвестора 25.02.2019, 17:182 Новый Музейно-выставочный центр открылся в Дно 25.02.2019, 17:132 В Пскове прошел турнир по дзюдо 25.02.2019, 16:574 Уголовная ответственность за незаконную добычу особо ценных диких животных в РФ будет усилена
25.02.2019, 16:5411 Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко 25.02.2019, 16:511 Арбитражный суд Псковской области взыскал более 8 млрд рублей за 2018 год 25.02.2019, 16:465 В Пскове прошел тренинг по правильности написания заявок на гранты 25.02.2019, 16:370 Суд обязал РЖД сделать Порховский вокзал доступным для инвалидов
25.02.2019, 16:292 Фонд «Земляки» оказал помощь погорельцам из Гдовского, Великолукского и Новосокольнического районов 25.02.2019, 16:280 В 2018 году Арбитражным судом принято 120 заявлений о признании граждан банкротами 25.02.2019, 16:223 Гражданин Эстонии пытался провезти через границу три ценные книги 25.02.2019, 16:185 Росгвардейцы задержали 24-летнюю великолучанку, устроившую скандал в баре
25.02.2019, 16:150 В Псковской области заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидпорога на 26% 25.02.2019, 15:450 Начальник центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведет прием граждан в Порхове 25.02.2019, 15:231 Псковский Росреестр оштрафовал землевладельцев на 35 тысяч рублей 25.02.2019, 15:0885 Храм хотят построить рядом с памятником 6-й роте в Черехе
25.02.2019, 15:0610 Вице-губернатор отметил существенный вклад следственного управления в сохранение экономической стабильности 25.02.2019, 15:057 Две псковские школы, носящие имена героев-десантников 6-й роты, требуют капремонта 25.02.2019, 14:538 Более 300 заявок поступило на кадровый конкурс «Лидер года» в Псковской области 25.02.2019, 14:473 Мужчина просит взыскать с «Аэрофлота» 30 тыс. рублей за закончившийся на борту коньяк
25.02.2019, 14:435 В России с 1 марта перезапустят программы поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» 25.02.2019, 14:421 Псковские спортсмены примут участие в кубке России по боксу среди мужчин 25.02.2019, 14:323 10 жителей города Пскова и района обратились за подтверждением статуса «предпенсионера» 25.02.2019, 14:240 В Великих Луках задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина
25.02.2019, 14:192 Трое псковских пожарных получили награды за тушение пожара на улице Западной 25.02.2019, 14:143 Росгидромет оценил ущерб от природных катаклизмов в России в 90 млрд рублей в год 25.02.2019, 14:063 Детей Псковской области приглашают принять участие в третьем фестивале «Письмо солдату» 25.02.2019, 14:030 Псковичи завоевали медали на кубке России по пара-бадминтону
25.02.2019, 13:592 С работой Плюсского перерабатывающего комбината ознакомился Александр Котов 25.02.2019, 13:5720 Россия заняла 95 место в рейтинге по уровню здоровья населения 25.02.2019, 13:475 В ГИБДД рассказали, когда заработает система контроля за водителями такси 25.02.2019, 13:389 Милонов назвал жалобы адвоката Шнурова в Госдуму «бесовским заговором»
25.02.2019, 13:255 Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов в военные вузы 25.02.2019, 13:1543 Внук Героя Советского Союза Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman 25.02.2019, 13:050 Исполнилось 75 лет со дня освобождения Дедовичей от немецко-фашистских захватчиков 25.02.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
25.02.2019, 12:572 В Псковской области задержана партия фальсифицированного «Маасдам» 25.02.2019, 12:477 В России могут запретить хостелы 25.02.2019, 12:460 Областная библиотека приглашает на программу, посвященную Ивану Бунину 25.02.2019, 12:361 Псковское УФНС: Зарегистрировать бизнес можно без уплаты госпошлины
25.02.2019, 12:3222 Выборы-2019: муниципальный пасьянс 25.02.2019, 12:218 Следственный комитет РФ: Начала работу телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес 25.02.2019, 12:142 Пьяные водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и Пыталовском районе 25.02.2019, 12:132 В ПсковГУ обсудили создание регионального отделения «Российских студенческих отрядов»
25.02.2019, 12:1122 В России подешевел бензин 25.02.2019, 11:530 В сети появились первые кадры заключительного сезона «Игры престолов» 25.02.2019, 11:460 В Красногородске будут судить местного жителя, угрожавшего убийством своей бывшей жене 25.02.2019, 11:405 В Пскове прошел открытый фестиваль по брейкингу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.