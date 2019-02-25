Блоги / Юрий Моисеенко

Время на (по)кажет

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день, в эфире очередной выпуск «Диванной политики» - программы, несущей свет социального оптимизма во все уголки необъятной Псковской области. Добавил нам люксов в «гляделки» и День защитника Отечества, который все прогрессивное человечество отметило в минувшую субботу.

О, помой свои бледные ноги…

По этому случаю не только прекрасные дамы захотели поздравить сильный пол с традиционным мужским праздником – свежую порцию позитива внесли и трудовые коллективы, в числе которых можно назвать и Государственную думу. В этом храме верховенства закона над силами природы бьется за интересы ненаглядной Псковщины депутат Александр Васильев - лидер общественного движения «Убитые дороги» и (по совместительству) борец с недостаточно крупными бутербродами.

На этот раз парламентарий решил переключить свое внимание на спёртую атмосферу плацкартных вагонов, которую некоторые несознательные граждане отравляют грязными носками. После долгих размышлений Александр Николаевич принял судьбоносное для РЖД решение. Нет, не строить носки-хранилище, а штрафовать обладателей не стираных карпеток по всей строгости законов нашего непростого времени. Чтобы радиослушатели не подумали, что им подсовывают какой-то фейк, сразу сообщим: эту новость распространил ряд влиятельных СМИ, в том числе «Российская газета». Остается, правда, несколько вопросов, на которые пока нет ответов.

Ну, например, кто будет принюхиваться к нижнему белью? Проводники или специально подготовленные санитарные инспектора? Или еще… есть ли приборы, чтобы проводить замеры - как известно, дышать в трубочку алкометра носки еще сами не научились. И наконец, в каких единицах следует фиксировать запахи? В микро-топорах или есть альтернативные предложения?

Полагаем, что коллективный разум российских парламентариев поможет коллеге доработать законопроект, а стендовые испытания предлагаем провести в стандартном вагоне, набитом дембелями, где будут созданы все условия, чтобы получить соответствующую атмосферу. Тогда-то и можно будет запускать внутрь группу контролеров, что позволит определить размер штрафа и силы правопорядка, которые потребуются для взимания оного. Наша воронья слободка с нетерпением ждет результатов исследования, которое без сомнения обогатит историю законодательного процесса в России новейшего времени.

И еще одно соображение… Мы у себя на диване редко когда соглашаемся со спикером нижней палаты парламента г-м Володиным, но последняя его инициатива вызвала у наших экспертов единодушное одобрение. Речь идет о предложении создать на сайте Госдумы раздел, где будут публиковаться дурацкие и нелепые заявления депутатов. По мнению Вячеслава Викторовича, этот шаг повысит законодательную дисциплину, а сами члены парламента начнут думать, прежде чем что-либо ляпнуть.

Полцарства за коня и… рейтинг!

Неизгладимое впечатление оставило в наших сердцах и ежегодное послание Президента всея Руси. Еще накануне эксперты гадали: о чем на этот раз будет говорить Владимир Владимирович?

Кто-то высказывал предположение, что нас ждет сенсация – наконец-то будет объявлено об окончательном объединении России и Белоруссии. Кто-то делал предположение, что Верховный главнокомандующий снова начнет показывать стране и миру мультики об успехах отечественного военно-промышленного комплекса. Однако, правыми оказались политологи, которые прагматично посчитали, что речь пойдет о социально-экономическом положении страны, тем более, что основания для беспокойства есть. Как отмечает Росстат, всю последнюю пятилетку наблюдается падение реальных доходов населения - люди стали жить хуже почти на 12%, чем в 2013-м — до Крыма и санкций. Стабильно сокращается население страны. Оптимизма не добавила и так называемая пенсионная реформа. Рост НДС и (соответственно) цен на товары народного потребления, отсутствие высокооплачиваемой работы, оптимизация здравоохранения и ее печальные итоги, все разъедающая бедность (по некоторым данным на грани нищеты сейчас балансируют до 35 млн.человек) плюс чудовищное расслоение населения – все это не вызывает подъем энтузиазма у народа. Есть подозрение, что власть предержащие давно махнули на это дело рукой - кого колышет чужое горе, если бы не одно «но» под названием президентский рейтинг, которым, кажется, сейчас больше всего озабочены кремлевские политтехнологи. Не мудрено, что Владимир Владимирович в течении почти двух часов обстоятельно рассказывал, как в обозримом будущем он намерен осчастливить россиян на ниве пенсионного обеспечения, решить демографические проблемы, поднять на небывалую высоту здравоохранение и т.д. и т.п. Тем не менее, у нашего диванного сообщества, которое поголовно состоит как есть на платформе и «долой дурман», завсегда против любого экстремизма, есть только один, но важный вопрос: кто все эти гениальные предначертания будет выполнять? Увы, но визуальная ревизия персон, сидящих в зале и слушавших президента, вызвала у нас глубокое разочарование.

Ну… не читались на этих лицах энтузиазм и желание немедля засучить рукава. С другой стороны попробуйте, как сказал когда-то Ходасевич, «непрестанно натягивать значительное выражение на глубоко незначительное лицо», и вы поймете, что у подавляющего большинства нет охоты кидаться на амбразуру. Свои личные и финансовые проблемы у них давно решены – гринкарты и шенгенские визы на ближайших родственников получены, далеко за пределами нашей Родины открыты немалые лицевые счета, оформлена недвижимость, а значит можно не спешить задирать штаны и бежать вслед за комсомолом, как мечтал когда-то классик. Например, «бесогон» Михалков упорно рассматривал стенку – из всей речи, его, видимо, больше всего заинтересовала лепнина зала. Ответственный за телепропаганду г-н Эрнст целенаправленно отводил глаза в сторону, делая вид, что он вообще не при делах. Сенатор Лукин по обыкновению пребывал в объятиях Морфея. Неожиданное волнение обнаружила министр образования г-жа Васильева, когда президент вскользь упомянул ее ведомство. Судя по выражению лица, почтенная дама, видимо, не сообразила с чего начинать: отремонтировать туалеты в сельских школах или наращивать в них же скорость работы компьютеров. Оптимистично был настроен только премьер Медведев, от которого ничего не зависит. Полное спокойствие, граничащее в безразличием, излучала физиономия вице-премьера Силуанова. Непроницаемой, как водолаз, выглядела глава Центробанка г-жа Набиуллина. В самом деле: им-то чего волноваться, если денег в казне, как у дурака фантиков, но будет ли от них прок? Увы, но реакция россиян и псковичей (в частности) на послание президента оказалась предсказуемо-безрадостной. Подтверждает сказанное и свежий опрос, который провела Псковская Лента Новостей, озадачив своих постоянных читателей вопросом: как вы относитесь к мерам по борьбе с бедностью, озвученным президентом? К сожалению, 60% респондентов высказались в том смысле, что инициативы гаранта не поддерживают, потому что не верят обещаниям властей. Еще 27 % непрозрачно намекнули, что «пока это всё слова, поэтому поживем – увидим, как предложенные меры реально отразятся на уровне бедности». Еще три с половиной процента выказали глубокое разочарование тем, что этих мер явно недостаточно, чтобы победить бедность. Нашлись, правда, среди участников опроса и оптимисты (их оказалось чуть больше пяти процентов), которые всецело поддерживают президента, радуются, что государство намерено еще больше помогать семьях с детьми и пенсионерам, грядущим перспективам, но вместе с тем кое-кто при этом замечает, что предлагаемые меры хоть и правильные, но, увы, запоздалые. Такая вот картина маслом.

Наши диванные эксперты пока не определись с ответами на поставленные вопросы, и все потому, что никак не идет из головы школьница Таня Михеева из деревни Чернецово Дедовичского района Псковской области. Или, как ее назвал известный московский журналист Александр Минкин, «девочка-приговор» власти.

Видео с ней было опубликовано год назад на канале «Красная линия», но широкий резонанс оно получило совсем недавно, когда на него обратил внимание коллега. Быт семьи таков: мать Тани раньше была дояркой, а сейчас потеряла и эту работу. В школьной столовой девочка ест то, что никогда не попробует дома. Их основной заработок — сбор ягод. Они их сдают и получают около 50 000 рублей. Потом деньги растягивают на год. При этом 8 тысяч уходит только на дрова. Остальное – на продукты и на одежду. Получается, по 450 рэ в месяц! Может быть, мы сумеем реально добиться успехов на ниве борьбы с бедностью (не буду говорить за всю страну, а пусть хотя бы в Псковской области), когда таких семей не будет вовсе. В противном случае, какой прок от всех этих посланий, съездов, пафосных экономических форумов, походов по местам боевой славы, если на соседней улице голодают дети?

Административно наказуемая оппозиция

С кремлевского Олимпа спустимся на грешную землю и расскажем еще об одной политсенсации: на прошлой неделе псковский городской суд выписал по 20 часов принудительных работ трем коммунистам, включая депутата областного парламента, второго секретаря обкома КПРФ Дмитрия Михайлова.

В переводе на устный разговорный, это означает, что занятия политикой отныне можно считать административно наказуемыми. Что же натворил парламентарий вместе со своими единомышленниками? Оказывается, в один из погожих зимних деньков коммунисты вышли на одиночный пикет, но в какой-то момент им надоело стоять порознь. Они сфоткались вместе, и этот самый снимок разместили в социальных сетях. В качестве «ответки» им прилетел приговор суда, который уличил их в нарушении порядка проведения собрания, а совместная фотосессия была идентифицирована, как «проведение совместной акции путем создания видимости трех одиночных пикетов». Как многозначительно прокомментировал это дикий (по нашему разумению) случай один из оппозиционных телеграмм-каналов, система в очередной раз недвусмысленно намекнула: будь ты хоть трижды спойлер, играющий в поддавки с властью, но если ты сделаешь шаг в сторону — будешь чистить парашу. Крайним при этом оказался неугомонный депутат Михайлов, который всем сердцем за народное дело. Но вот что интересно: при этом другие товарищи по партии чувствуют себя весьма комфортно. Например, региональный бизнес-омбудсмен г-н Мурылев, который в прошлом году выдвигался на пост губернатора от КПРФ. Во время предвыборной кампании он был не раз замечен со своим соперником Михаилом Ведерниковым на разного рода пафосных мероприятиях, где они сердечно беседовали, видимо, о высоких материях. В это же время депутат Михайлов пыхтел в уличных пикетах, глотая городскую пыль. Он-то и получил двадцать часов «без права переписки», чтобы впредь другим неповадно было.

И последнее… Как стало известно на прошлой неделе, разруливать скандал с псковским музеем-заповедником приглашен доктор культурологии, профессор, Заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев, который одно время возглавлял областной комитет по культуре.

Теперь в ранге советника губернатора Михаила Ведерникова он должен будет умиротворить враждующие стороны, пока общественность нашего города не дошла до рукоприкладства – в стане тех, кто подписал письмо против г-жи Дубровской, уже не единожды раздавались грозные призывы разобраться с противником методами далеко не цивилизованными. На наш диванный взгляд, это решение главы региона имеет под собой довольно внятный сигнал, адресованный прежде всего г-же Малышевой, которая по сути провалила прекрасно задуманную, но бездарно проведенную операцию, что делает ее шансы остаться на прежнем месте все более призрачными.

Мы тут на диване убеждены, что Александр Иванович, который еще во времена Туманова, уговорил последнего не поддаваться на провокацию, как новгородцы, и оставить псковский музей самостоятельным, не отпуская его в федеральное плаванье, успешно выполнит то, что от него требуется. А именно - укрупнит, разрулит и успокоит все горячие головы. Впереди Ганза, которая уже сама по себе грозит обернуться грандиозным скандалом – не верится, что местным властям получится привести город в подобающий вид за оставшиеся четыре месяца, а нам для полноты картины общего упадка не хватает еще междоусобицы в Музейном переулке.

На этом разрешите закончить. Тяжелую трудовую неделю с вами встретил, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, всем – пока!