Блоги / Юрий Моисеенко

Трэш и трепет!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», которая, как обычно по понедельникам, несет свет правды в самые удаленные уголки необъятной Псковщины. По традиции каждую программу мы начинаем со свежего депутатского треша, который ставит в тупик не только наших экспертов, но и всю остальную праздно шатающуюся публику.

Почем секс без презерватива?

В прошлый раз электорат от души порадовала инициатива парламентария от Псковской области Александра Васильева, предложившего не пускать в плацкартные вагоны граждан в грязных носках. Казалось бы, что невозможно переплюнуть этот перл, но, как показала минувшая неделя, это были еще «цветочки», ибо на каждый хайп с винтом обязательно найдутся внутренние органы с лабиринтом. Мы имеем в виду сообщение некого ИА «Европейско-азиатские новости», которое порадовало страну тем, что правительство собирается платить юным россиянкам по десять тысяч рублей за секс без презерватива. При этом коллеги сослались на вице-премьера Голикову, которая, выступая на встрече членов правительства с президентом, пожаловалась на то, что юные девушки не торопятся беременеть. Чтобы исправить демографическую ситуацию, в чиновничьих массах и родилась идея приплачивать всем, кто будет реже использовать презерватив. Идея при всей своей р-р-р-еволюционности, конечно, не новая, но нас, диванных экспертов, заинтересовал чисто технический вопрос: как чиновники собираются контролировать, что прелюбодеяние (скажем так) происходит без использования резиноизделия №2? В ногах будут стоять или наблюдать за процессом соития посредством видеокамеры? В туалетах ночных клубов они, понятно, уже установлены, а можно ли оборудовать приборами ночного видения квартиры «дорогих россиян», и как это будет соотноситься с постулатами Основного закона, который гарантирует неприкосновенность частной жизни? Вопросы непростые, но полагаем, что предложение вице-премьера следует тщательно проработать с привлечением экспертов из Госдумы и, в частности, постоянно действующего комитета по этике. Идем дальше…

На прошлой неделя страна отмечала День защитника Отечества, который также не прошел мимо нашего внимания. И тут следует отметить праздничное выступление в Исаакиевском соборе концертного хора Санкт-Петербурга, который исполнил песню об атомной бомбардировке США.

Соответствующая запись, размещенная в социальных сетях, вызвала неоднозначную реакцию со стороны диванной общественности - уж больно резанули по ушам слова этого «произведения». И далее цитата: «На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн». Затем следует команда – «Наводи, Петров, на город Вашингтон». Тем более, что «на самолетике сверху друг мой Вовочка не с пустыми люками в гости прилетел». Припев этой песенки до безумия прост: «Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля! Пополам гори земля неприя-те-ля!». Ну и как вам, уважаемые радиослушатели?

«Ты прости, Америка» Фото: varlamov.ru

Толерантненько получилось? И после этого милитаристского клича кто-то будет осуждать панк-молебен Pussy Riot? Да эти три девки лишь бледная тень концертного хора города Петербурга, которому, видимо, все равно, что и где голосить. Странно, но в борделе никому не придет в голову орать «Вставай, страна огромная…», а если и придет, то от великой песни ничего не останется. Так и тут, правда, в данном случае после глумливого текста и такого же мотивчика ничего не осталось от храма и репутации коллектива. Как говорят еще в Одессе, ребята, я ничем не хочу вам помочь.

Слесарю слесарево

Несть в нашем загашнике и других новостей, которые в не меньшей степени способны напугать почтеннейшую публику, тем не менее, каверзные вопросы продолжают волновать душу наших диванных экспертов. И главные из них – почему, откуда вылезает вся эта пена, которая только отвлекает внимание от насущных проблем современности? Единственное логическое объяснение дают наши диванные конспирологи: транслируя в массы весь этот хорошо режиссированный тяжелый бред, можно отвлечь граждан от подрывной деятельности того же самого депутатского корпуса. Про носки и сырки – мы все хорошо знаем, но про то, что уже в первом чтении принят закон о пенсионных алиментах, автором которого является бывший министр юстиции господин Крашенинников, мало кто догадывается. И, между прочим, зря! Суть этого документа такова: если люди предпенсионного возраста (55-60 лет) по какой-то причине лишатся работы и останутся без средств к существованию, то их обязаны будут содержать собственные дети. Объясняем на пальцах, если кто не понял: государство, как это декларировалось во время принятия пенсионной реформы, решило считать, что 60-летние мужчины и 55-летние женщины - вполне здоровые и способные к труду граждане, поэтому оно решило им пенсии не выплачивать. Это официально, на самом-то деле наверху прекрасно понимают, что проку от таких работников мало, поэтому умные головы и решили переложить заботу о пожилых на ближайших родственников.

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От этого логика повышения пенсионного возраста становится совсем уже запутанной. Но… оставим в стороне «моралите» в адрес родного государства, а лучше представим себе такую ситуацию. 40-летний, полный здоровья глава семьи неожиданно лишается работы, а у него кроме собственной семьи еще и престарелые родители, которым до пенсии еще трубить как минимум пятилетку. Может быть, они и рады, да выгнал их с работы алчный капиталист, потому что его динамично развивающееся предприятие - не дом для престарелых. Куда девать ни в чем не повинных предпенсионеров? Кто-то предложил отправлять их за счет страны в работные дома, а вот умник Крашенинников решил напрячь на это дело детей, которые сами бьются в тисках нищеты. Не удивлюсь, что российские суды в этой ситуации просто схлопнутся, когда люди от отчаянья пойдут туда, требуя алименты у своих же детей. Вот когда самая настоящая котовасия начнется, но об этом пока мало кто думает, потому что общество развлекает депутатский корпус, которому, видно, дано такое задание: побольше цирка, всяких несуразных инициатив, заявлений на грани фола, но… ни слова об антинародных законах, которые втихомолку принимает российский парламент. Если наша конспирологическая версия верна, то тогда все становится на свое место: богу – богово, а слесарю слесарево.

«Эх, дороги…»

От депутатских игрищ вернемся к местным политическим аттракционам – тут мы имеем в виду недавний демарш господина Цецерского, который обиделся на критику в свой адрес по поводу отвратительного качества дорог в Пскове. Напомним, что досталось Ивану Николаевичу на одном из последних совещаний от губернатора Михаила Ведерникова, поэтому, придя на радиостанцию «Эхо Москвы», городской голова выложил всю правду-матку о том, кто в городе на самом деле хозяин, а значит и должен, как минимум, разделить ответственность за содержание дорожного покрытия. Им оказался (вы не поверите) сити-менеджер господин Братчиков. Именно он, по мнению Ивана Николаевича, отвечает за состояние города. Досталось и областным чиновникам, которые не уделяют должного финансового внимания городу

«При чем тут я? – читалось между строк большой и эмоциональной речи господина Цецерского. - Разбитые дороги, нечищеные залитые водой тротуары, растрескавшийся асфальт, облезлые фасады зданий и прочие гримасы капиталистического образа жизни лежат не на моей совести! Какие ко мне претензии, если административная власть в руках господина Братчикова, а я тут, согласно уставу города Пскова, вышел только чтобы ветеранам цветы вручить?»

Тем не менее, что-то мешает поверить в то, что у Ивана Николаевича на самом деле нет возможности повлиять на состояние города. Начнем с того, что у господина Цецерского есть замечательный рычаг воздействия: взял бы да лишил сити-менеджера, например, премии, посадив его на голый оклад 12 тысяч рублей до тех пор, пока не будет наведен порядок в областном центре с дорогами, тротуарами, собачьими урнами. Или не будет разрешена проблема с новым городским кладбищем «Белый мох», где уже реально закончилось пространство для погребения. Да мало ли проблем в Пскове, который еще десять лет назад лично господин Цецерский обещал привести в порядок, благоустроить, засадить цветами, а теперь он с легким сердцем все сваливает на сити-менеджера. Получается, что все планы и обещания остались в далеком прошлом и сегодня так же далеки от реализации, как и десять лет назад, а обидевшийся на всех глава грозится оставить свой пост по завершении Ганзейских дней.

Справедливости ради заметим, что для таких обид у Ивана Цецерского немало оснований. Круг его полномочий узок, большинство финансовых рычагов в руках городской администрации. В конце концов, ведь не Цецерский подписывает контракты на уборку города? При этом глава города не боится принимать удар на себя, активно общается с гражданами лично и через социальные сети. Областная власть и прежде не раз была им недовольна. Однако Иван Николаевич всегда находил способ выйти сухим из воды. Но похоже, времена, когда таким образом можно было проходить между струями, уходят в прошлое. Нам же теперь только осталось дождаться развязки этой политической драмы…

Власть народу – нет химзаводу!

В заключение коснемся и вчерашнего митинга, который собрала псковская оппозиция в знак протеста против строительства на территории технопарка «Моглино» химического гиганта от компании «Титан-полимер».

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Напомню, что этого сибирского гостя подсудобила нам областная администрация, не взяв в толк, что подобного рода предприятия (если отталкиваться от европейского и мирового опыта) строят не под боком у 200-тысячного города - всего в семи километрах, а верст за 100. Хотя, если быть совсем точными, то все началось даже не вчера, а семь лет назад, когда областные товарищи так торопились забить первые колышки под моглинскую промзону, что проигнорировали советы умных людей принять во внимание розу ветров. Не послушались (типа, мы сами с усами), пригласили сингапурских планировщиков, и вот теперь мы пожинаем плоды этих наполеоновских планов: «Титан-полимер» собирается выпускать чего-то химическое, а скобари переживают, что эти формальдегиды и прочий ацетон полетят на город. Кому же хочется дышать этой гадостью? Однако обратной дороги, кажется, уже и нет.

«Титан-полимер» как-то по-тихому умудрился пробраться в «Моглино», где, оказывается, уже возведены заводские цеха и осталось-то всего-ничего до торжественного пуска. Короче, никуда псковиам уже не деться - ну так хоть пошуметь на последок. На самом деле история с «Титаном» - это очередной, не помню уже какой по счету, эпический провал политико-медийного блока областной администрации. Вот скажите: зачем нужно было заводить в регион гигант нефтехимии буквально под покровом ночи? Почему не была проведена масштабная разъяснительная работа об экологической составляющей проекта? Денег пожалели или подумали, что скобари и так все схавают? А может подумали, что псковичи не узнают, что в 7 км от города возводят гигант химического производства? Откуда столько детской наивности? Сегодня, поняв, что «спецоперация не удалась», стороны пытаются сгладить углы и делать вид, что «все так и было задумано». На площадке Российского инвестиционного форума в Сочи администрация Псковской области и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили соглашение об экологическом партнерстве. При этом нас заверили, что на псковском заводе «Титан-Полимер» будут собраны самые лучшие технологии, причин для беспокойства нет, проект по запуску завода ПЭТФ гранул будет соответствовать лучшим мировым стандартам. Более того, господин Сутягинский заверил, что будут проведены общественные слушания, чтобы донести до населения все особенности будущего производства, проведена экологическая экспертиза, но что-то мешает поверить в эту благость.

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Ну, во-первых, мир не без добрых людей, которые рассказали в интернете, что такое на самом деле «Титан» и какие угрозы он несет окружающей среде. Во-вторых, в лучших домах Филадельфии принято сначала делать экологическую экспертизу, проводить общественные слушания, а не наоборот. И в-третьих, скобарей и жителей области так часто разводили разного рода обещаниями (вспомните хотя бы великолукский свиноводческий проект, который своими ароматами наполняет юг области), что веры добрым капиталистам уже нет.

С другой стороны, чем они рискуют, обещая рабочие места и прочие жизненные блага наивным жителям Пскова? Своим здоровьем, здоровьем родных, близких, состоянием? Где гарантии, что через несколько лет, когда гигант псковской нефтехимии начнет работать на полную мощность, ни одна капля условного химиката не попадет в водосточную трубу? Давая обещания, сибирский «Титан», по сути, остается не при делах. Если, не дай Бог, рванет его моглинский завод, как это было несколько лет назад в Омске, то господа-акционеры разведут руками и скажут: «простите, так получилось». И все? А кто компенсирует ущерб здоровью? Нет, друзья, тут на капиталистическую совесть надеяться нельзя: наговорит с три короба, а потом сбежит, как это сделал, например, хозяин клуба «Хромая лошадь», где сгорели почти 200 человек. Его, понятно, посадили, потом досрочно выпустили, и вот он уже за пределами России делает ручкой тем, кому должен оплатить ущерб. Скажем прямо: нет у нас в стране такого понятия как «честь» и «репутация». Не знаю ни одного примера в политической жизни Пскова и области, когда депутат или чиновник, наобещавший хренову кучу, но не выполнивший свои посулы, всенародно устыдился и сделал бы себе публичное харакири. Даже в отставку не подаст – стыд-то глаза не выест. В нашем же случае, как пишут умные люди в социальных сетях, ларчик просто открывается: капиталист почувствовал запах (нет, не фенола), а очень больших денег, потому что завод будет располагаться в особой экономической зоне, где рассчитывает получить огромные налоговые преференции. Плюс дешевую рабочую силу. И люди к нему работать пойдут, потому что доведены до такого состояния, что соглашаются «хоть на какую-то работу» за МРОТ. Поэтому, господа хорошие, простите, но в ваши благие посылы верится с трудом. Тут президентам, премьерам с их министрами-капиталистами веры нет, хотя мы с ними почти 20 лет, а вас мы совсем не знаем и пуд соли совместно пока не съели. Не лишнее замечание: таких вот неверующих на митинге набралось 1800 человек, которые подписали петицию против строительства завода.

Правда, представители дирекции моглинской зоны, а также сотрудники группы компаний «Титан-Полимер» об этом не узнали, потому что не посчитали нужным принять участие в массовке.

На этом мы заканчиваем. Обозревал грядущие экологические проблемы региона ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм (по возможности), всех благ и здоровья.