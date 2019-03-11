Блоги / Юрий Моисеенко

«А напоследок я скажу…»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Доброго дня! Снова в эфире «Диванная политика», чтобы повеселить сограждан последними новостями, главным из которых без всякого преувеличения можно назвать прошедший праздник 8 марта.

Как ни пыталось нынешнее правительство либералов вытравить из сознания россиян тяжелое наследие советского режима (лишить пенсий, сделать платными образование и здравоохранение, задавить коммунальными платежами), но Международный женский день - это святое, на которое даже кровожадный Чубайс побоялся поднять руку. Это в Прибалтике или на Украине можно глумиться над прошлым, делая реверансы в сторону гей-Европы, законодательно вводить такие понятия, как третий, четвертый пол, но в России подобные фортели не пройдут.

Не успели пропеть петухи 8 марта, как труженицы села, пролетариатицы метлы, педагоги, медработники, счетоводы, бухгалтера и т.д. потребовали от мужского пола свою законную порцию внимания. И получили! В этот день все, начиная, от президента и заканчивая губернаторским корпусом, старались угодить нашим красавицам. Читали им стихи, славили, одаривали цветами, засыпали комплементами, потому что знали: женщины любят ушами и по своей доверчивости не догонят истинной сути подлянок, которые им, аккурат, накануне светлого праздника, подогнало депутатское большинство. Ну, например, отклонило законопроект о праве россиян получать страховые пенсии по наследству - мы у себя на диване назвали этот документ «законом вдов». Сторонники г-на Миронова предложили считать право на получение страховой пенсии по старости наследуемым.

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И это было бы справедливо! Женщины живут значительно дольше, чем мужской пол, поэтому скоротать одиночество им помогла бы не только фотография 9х12, но и пенсия безвременно ушедшего супруга. Не говоря уже о том, чтобы помочь детям или внукам. Однако парламентарии, забыв о своем истинном предназначении помогать сирым и убогим, проголосовали против, типа, не заметив, что Гражданский кодекс не двусмысленно намекает, что родственникам умершего пенсионера имеют право получить за него выплаты, которые были начислены еще при жизни. Спрашивается: есть ли в Госдуме настоящие джентльмены? Увы, ответ будет отрицательный.

Оно, конечно, коллективному разуму видней, тем не менее, нашей диванной слободке не дает покоя главный вопрос: если человек, допустим, помирает, то его долги, как правило, плавно ложатся тяжким бременем на близких родственников, а на пенсионные накопления эта же самая родня права почему-то не имеет. Жаль, но наши женщины, в предпраздничной суматохе, видимо, так и не поняли, какого подарка их лишило жестокосердное думское мужское большинство. Короче, Клара Цеткин и Роза Люксембург его бы не похвалили.

Ты меня уважаешь?

Не остались без нашего диванного внимания и законопроекты, касающиеся свободы распространения информации - их тоже, как по заказу, в канун женского праздника приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Его авторами выступили сенатор-миллиардер и владелец коллекции брендовых швейцарских часов г-н Клишас, его коллега по Верхней палате парламента, женщина с неясной биографией мадам Бокова, а также не прославившийся до этого громкими инициативами депутат нижней палаты Дмитрий Вяткин.



На фото: Андрей Клишас

После того, как их подпишет президент, в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях будет запрещено распространение недостоверной общественно-значимой информации (т.н. fake news), которая может подаваться под видом правдивых сообщений. Как решили господа парламентарии, это гипотетически может создать угрозу жизни и здоровью граждан, нарушить общественный порядок и безопасность. Естественно, что граждан, которые будут пойманы за этим неблаговидными занятиями или замечены в перепосте скандально-сомнительных новостей, накажут штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные лица раскошелятся от 30 до 50 тысяч, а юридических - распатронят, аж, на миллион.

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Другой закон предлагает распространить на интернет запрет проявлять «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Сайты с такими публикациями будут блокироваться, а их авторы получат административное наказание за хулиганство.

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Следить за появлением таких новостей будет прокуратура, к которой у нашего диванного сообщества уже сегодня возникли вопросы. Ну, например, что значит «недостоверные» новости? В законе об этом ни слова, ни полслова, поэтому при отсутствии четкого юридического определения «недостоверности» под закон Клишаса можно подвести каждого первого.

Попробуем смоделировать ситуацию. Предположим, что проверенных источников стало известно, что в Госдуме готовится закон о запрете сельским жителям уезжать в города без разрешения полиции. Журналист пишет об этом, а издание публикует сообщение под заголовком: «В Россию возвращается крепостное право». Коллегу вместе с редактором вызывают, сами знаете куда, и спрашивают: где вы в тексте закона увидели это словосочетание? Они отвечают: такое наше коллегиальное мнение и сразу получают в ответ: засуньте его куда подальше и оплатите штраф. Иными словами, мнение журналиста, позиция издания могут стать «недостоверной информацией», если они расходятся с официальной точкой зрения госорганов, которые, между нами говоря, могут соврать - за здорово живешь.

Всего один пример. Тут как-то на днях глава псковского областного комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко сообщила, что зарплаты у врачей региона в среднем составляют более 50 тысяч. Любопытства ради кликаем на сайт комитета по труду и занятости в разделе «вакансии» и читаем: требуется врач в городскую поликлинику, зарплата 11 тысяч. Кто врет? Кто будет наказан? Не буду томить и отвечу: конечно же, СМИ, которое у нас всегда крайнее.

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А что с высказываниями о власти? Например, все продолжают ругательски ругать Госдуму за то, что она протащила драконовский закон о пенсиях. Поливает ее оппозиция, не отстают, но уже в более сильных выражениях, простые граждане, но теперь получается, что выражаться «по матери» вообще нигде нельзя? А какими словами можно? Предоставьте тогда, господа депутаты, хотя бы примерный глоссарий, который бы ввел не только соотечественников, но и коллег по цеху в правовое русло.

Если серьезно, то в данном случае Госдума, сделав нормой права такую категорию как «неуважение», совершает роковую ошибку, потому что вводит в закон нравственный, но не юридический термин. Помню, как нам на лекциях по юриспруденции бывший прокурор Ленинграда втолковывал, что Уголовный кодекс имеет одну, но главную особенность: он полностью лишен этических норм, а если бы они в него входили, то это был бы не кодекс, а священное писание. Может быть, не надо путать вилку с бутылкой и подменять христианские заповеди административной казенщиной? Однако Госдума, презрев условности, ставит жирный крест на стройной юридической норме.

Давайте представим, как репрессивные законы Клишаса & Cо отразятся на повседневной жизни страны? У наших диванных аналитиков есть подозрение, что их первыми жертвами станут региональные оппозиционные СМИ. В столицах, где есть издания, которые могут себе позволить целый штат юристов, которые будут бороться за каждое слово и каждый рубль. За МКАДом иное правосудие и оно будет судить, уж простите, граждане нам такую вольность, как душа пожелает. Вспомним, например, свежий наезд на г-на Шлосберга, который повторил призыв г-на Собянина портить бюллетени на выборах губернатора. Как следствие мэр Москвы в шоколаде, а лидер псковских «яблочников» рискует остаться без депутатского мандата. Не говоря уже о санкциях против Псковской Ленты Новостей, которую даже при всем желании трудно обвинить в радикализме.

Могу предположить, как будет работать этот закон в какой-нибудь «Малой Жиздре», где средства массовой информации окончательно поделят на «хорошие» и «плохие». Последние по мысли новых цензоров пробуждают темные силы, которые мешают поступательному движению вперед элиты общества к обогащению - другой-то задачи у господ капиталистов нет. Блюстители нравственности будут апеллировать к тезису о незрелости, несовершенстве человеческой природы, которую нужно держать в узде, чтобы не дать ей самовыражаться на страницах «плохих изданий». Зато подцензурная печать, которая со смирением подчинится произволу властей, будет паинькой, но при этом лишится главного своего предназначения - формирования общественного мнения. Такая печать будет просто помогать властям удерживать народ в узде, о чем давно мечтают сильные мира сего. И тут не мы придумываем, а всего лишь цитируем г-на Маркса, которые еще лет двести назад популярно объяснил, к чему приводит цензура под любым соусом.

И наконец: в каких единицах эту самую «уважуху» мерить, какими приборами? Потребуется, видимо, изобрести эталон неуважения с последующим помещением его в палату мер и весов. Впрочем, это дело чисто техническое и при должной смекалке даже эту единицу можно придумать.

Но есть и другой путь, который предлагают некоторые наши диванные братья. Например, принять закон о неуважении власти к народу. Обозвал тут некий народный депутат пенсионеров, получающих по восемь тысяч рублей в месяц, «тунеядцами» и «алкашами» - пусть платит! Чиновница из Екатеринбурга заявила дорогим россиянкам, что их никто не просил рожать: иди на 15 суток в СИЗО, подумай на досуге. Впрочем, это предложение при всех его несомненных плюсах мы отнесем к научной фантастике, потому что сословное собрание, коими являются обе палаты российского парламента, где задают тон Клишасы и им подобные, не пойдет на создание альтернативного закона - согласитесь, есть причины.

Битва с «Титаном»-2

Канула в лету Масленица, наступил Великий пост, а значит пришло время подумать о душе. В смысле о «Титан-Полимере», который в небытие не канул, а продолжает будоражить общественное сознание горожан. Ну, как будоражить… с некоторой долей условности. Оно и так после недавнего митинга было приведено в возбужденное состояние, поэтому нашлись добрые люди, которые попытались найти ключики к сердцам наивных горожан. Они-то и рассказали, что их производство не вреднее лесопилки, поэтому беспокоиться не надо. Единственное, что смутило наших диванных аналитиков это фраза, брошенная ненароком одним из адвокатов омских «титанов», что они заявились в Моглино надолго.

Блин! Но именно это стремление и вызывает оторопь у псковичей: они-то никого не звали, а эти перцы без спросу «пришли сюда навеки поселиться». Огорчилась этим фактом и системная оппозиция. На днях лидеры фракций КПРФ, «ЯБЛОКО», СП и ЛДПР внесли на имя председателя областного Собрания г-на Котова предложение о рассмотрении на парламентском часе вопроса о строительстве в Моглино завода «Титан-Полимер». При этом они потребовали: а) предать гласности соглашение об экологическом партнерстве между администрацией Псковской области и группой компаний «Титан» от 14 февраля 2019 года б) провести и опубликовать результаты государственной экологической экспертизы строительства завода. И наконец, организовать общественные слушания по вопросу о целесообразности строительства гиганта нефтехимии.

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Со своей стороны наши диванные эксперты тоже хотели бы внести ложку дегтя в эту бочку меда от гендирекции ОЭЗ «Моглино» и напрямик спросить: что будет с их резидентами - «пищевиками и фармацевтами», если санитарно-защитную зону для «титанов-полимеров» установят на 1000 метров? Куда деваться, например, компании «Псков-Фарма», которая штампует что-то лекарственное? Где притулиться предприятию «Бионик РУС» - оно занимается производством сушеных и сублимированных ягод и фруктов, не говоря уже о приснопамятном «Сибирском гостинце». Напомним, что в санитарно-защитной зоне, согласно правилам СанПиНа, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, им сопутствующих компонентов, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов. Может, прав был эколог-общественник г-н Батов, когда высказал предположение, что с вхождением в моглинскую зону омских «титанов», придется эвакуировать предприятия, уже застолбившие там площадки…

С нетерпением ждем ответов от всех власть предержащих. На этом заканчиваем программу. Публично цитировал избранные строки из классической работы Карла Маркса «К дебатам в 6-го рейнского ландтага о свободе слова», ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм!