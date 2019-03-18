Блоги / Юрий Моисеенко

Кто не рискует, тот пьет шампанское?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Доброго времени суток. Как всегда по понедельникам с вами «Диванная политика» - самая оптимистическая программа, которая дарит свет надежды всем страждущим и гонимым.

Да простит меня коллега за легкий плагиат, но начнем мы сегодня с минутки… уважения. На первом месте нашего своеобразного рейтинга расположился неизвестный служитель Фемиды из Ленинского районного суда Екатеринбурга, где на днях не поддержали ходатайство следователей, оставив на свободе депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» некого господина Белоусова, который обвиняется в получении взяток на сумму (внимание!) в 3,5 МЛРД рублей.

Респект и уважуха государственному мужу, на примере которого еще раз доказано, что российский суд – самый гуманный суд в мире. От себя добавим только одно. Можно бесконечно долго смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в России борются с коррупцией.

Еще один повод для гордости нам подарил на своей персональной страничке в социальной сети народный депутат Федот Тумусов (СР). На днях этот посланец солнечной Якутии выступил с законодательной инициативой, в которой предложил обеспечить дополнительную поддержку диабетикам. Озабоченность парламентария можно понять. В настоящее время в России этим заболеванием страдает каждый 9-й взрослый. И все было бы ничего, но в последнее время эта болезнь стремительно молодеет. Поэтому господин Тумусов здраво рассудил, что принятых правительством мер (обеспечения бесплатным инсулином) явно недостаточно, а значит - нужна профилактика и комплексная программа поддержки граждан, не только медицинская, но и социальная, экономическая. Однако этот сигнал о помощи был отклонен парламентским большинством. И вот как это описывает господин Тумусов: «С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть – и всё у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать: похудеют – и инсулин не понадобится».

Кто же этот спаситель человечества от инсулиновой зависимости? Им оказался член нижней палаты российского парламента, доктор медицинских наук, академик РАН некто господин Герасименко. Аргументируя свое заключение, он добавил, что знает нескольких коллег по Думе, которые болели диабетом, потом резко похудели и теперь окончательно поправились. Браво! – заключил наш диванный ареопаг в полном составе. Жаль только, что парламентарий не назвал их имена, однако мы уверены это не помешает распространить его универсальную методу лечения диабета и в Псковской области, где в настоящее время зарегистрировано почти 2,5 тысяч страждущих, из которых около двухсот человек - дети. Представляем, сколько сэкономит бюджет региона, если всех диабетиков разом, в законодательном порядке, посадить на диету. В масштабах страны это будет просто немыслимая сумма. Впрочем, постоянный рост цен на продукты первой необходимости, инфляция и прочие экономические заморочки помогут нам еще туже затянуть ремни, что автоматически избавит россиян от злой напасти, как, впрочем, возможно, и от самого факта биологического существования.

«Слова, слова… Где ваша сладость?»

От проблем масштаба всероссийского плавно перейдем к местным играм, обратив взор на проблему экологическую. На днях руководство компании «Титан», планирующее построить в предместьях Пскова гигант нефтехимии, собрало большую пресс-конференцию, чтобы убедить общественников в совершенной безопасности производства.

По ряду уважительных причин ваш покорный слуга не смог принять участие в этом пафосном мероприятии, тем не менее видео мы тут на диванчике посмотрели, но в отличие от некоторых общественников увиденным не впечатлились, потому как, по своему обыкновению, зрим в глубь проблемы. Нет, на словах всё выглядит просто зашибись. Однако особую тревогу и опасения у нас вызвал документ, который на днях был обнародован Псковской Лентой Новостей. Речь идет о подписанном 14 февраля соглашении о взаимодействии по части охраны окружающей среды между областной администрацией и руководством компании.

Не знаю кого как, но нашу диванную слободку заинтриговало несколько положений, о которых стоит поговорить отдельно. Ну, например, «Титан» принимает на себя обязательства «незамедлительно информировать администрацию Псковской области о внештатных и (или) аварийных ситуациях, которые могут привести к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха». И далее начинаются вопросы, на которые пока нет ответа. Не значит ли всё вышесказанное, что компания по умолчанию соглашается с опасениями т.н. «псевдо-экологов», что «нештатные ситуации» не гипотетически, а практически возможны, несмотря на то, что нас продолжают убеждать, будто завод не опаснее лесопилки? При этом превышение «предельно допустимой концентрации выбросов загрязняющих веществ и других негативных воздействий на окружающую среду» не только возможно, но также имеет место быть. Рассудите сами: подует с запада ветер, и как «Титан-Полимер» намерен бороться с выбросами «при наличии таковых»? И ведь главное, на предприятие просто так не приедешь, потому что согласно вышеупомянутому соглашению туда нельзя будет попасть проверяющим, не уведомив заранее (не менее чем за два часа!) руководство завода. Как особо отмечает один из наших диванных экспертов, для подобного производства - это громадный срок, когда можно успеть сделать очень много, и ни одна комиссия потом не найдёт нарушений. После такого пассажа сразу понимаешь: кто в этом договоре главная, а кто соглашающаяся сторона. Заметьте, мы тут ничего лишнего не придумываем, а всего лишь читаем соглашение, которое в отличие от благостных слов, сказанных на пресс-конференции, имеют законную силу. Не нравится нам и то, что компания не берет на себя никаких дополнительных обязательств. В том числе, и финансовых, а значит – повторюсь – ничем не рискует. Если там, не приведи Господи, рванет, то они лишь разведут руками и просто скажут: простите, так получилось. И все? А кто будет возмещать городу ущерб, лечить людей от химических ожогов, платить им компенсацию за потерянное здоровье, отправлять за свой счет (!) пострадавших в санатории? В стороне оказываются и областные чиновники, которые в случае форс-мажорной ситуации, тоже не при делах, потому что их ответственность (не моральная, а сугубо материальная) тоже никак не прописана. Нет, мы тут на диване не стали бы возражать против строительства, если бы компания взяла на себя письменные обязательства, например, застраховать жителей областного центра – каждого на миллион долларов, а в случае их заражения брала бы на себя лечение за рубежом. Однако на этот шаг компания, понятно, не пойдет, потому ее представители так сладко поют, оттого что знают: стенограмму пресс-конференции к делу не пришьешь, а между тем у нас перед глазами по-прежнему стоит пример Чернобыля. Что предприняли в киевском обкоме партии, когда узнали, что рванул 4-й блок? Партийные чиновники бодро заверили население, что в этом ничего страшного нет, демонстрация не отменяется, а сами под шумок бросились вывозить свою родню в места более безопасные. В нашем случае, полагаю, может произойти то же самое. Ну, а если не ходить так далеко за примерами, то посмотрите, как создается кормушка Росмусора? Как стало известно нашей диванной разведке, уже принят к исполнению план строительства целого комплекса мусоросжигательных заводов. Причем, без всякой технологии - просто печка с трубой и тряпкой в ней в виде «фильтра», для отчета. Один этот завод загрязняет до 100 км2 территории и выбрасывает больше, чем все 77 подобных комплексов Америки. Полагаю, что под эти заводы поменяли и предельные нормы загрязнения воздуха, подняв их в 60 раз. Все эти факты взяты из экспертного заключение рабочей группы Народного фронта по мусоросжигательным заводам, который никак не заподозришь в нелюбви к власти.

Серебряное кольцо безвластия

Есть и еще одно соображение, которое не дает нам покоя, а именно - забвение стратегических инициатив по развитию региона, которые в свое время были предложены для реализации губернатором Турчаком. Тут наше диванное братство отдает ему должное: прежде чем, засучив рукава руководить вверенной ему областью, он обратился к ученым, которые ему прямо сказали: в условиях северо-западных суглинков ничего у вас не получится. Если вы не будете развивать туризм, логистику, сельское хозяйство и перерабатывающее производство. За столь ценный совет были заплачены деньги. Начали развивать – вроде все идет по плану, но этого показалось мало, потому что появился на псковском горизонте некий бизнесмен, который начал уверять местных аборигенов, что наш (то есть - его) козырь – это развитие нефтехимии. Вопрос: а он-то откуда знает? Или для того чтобы выступать экспертом в регионоведении, учиться не надо – достаточно иметь лишь дом где-нибудь в Лондоне? При этом каждому, кто, так или иначе, связан с развитием «Серебряного кольца России», понятно: вблизи туристических трасс и тропинок, которые проложены вокруг храмов и монастырей с уникальными фресками, эксперименты с переливанием спиртов из пустого в порожнее – занятие опасное. Во всяком случае, ни один турист, который готов оставить в Пскове или Печорах свои кровно заработанные деньги, даже не глянет на Троицу, если вокруг нее будет пахнуть ацетоном. Скобари, конечно, принюхаются, а вот приезжий гость выберет для своих вакаций соседнюю Прибалтику, где и воздух чище, сервис европейский, да и цены не больно кусаются.

Милостиво повелеть соизволил?

Не можем мы пройти и мимо еще одного явления общественной жизни, которое сейчас активно обсуждают наши диванные аналитики – речь идет о прессинге тех, кто «шагает правой». Вслед за приговоренным к общественным работам вторым секретарем обкома КПРФ, депутатом Дмитрием Михайловым давлению подвергается «яблочник» Лев Шлосберг. На прошлой неделе был указан шесток, на котором должна сидеть лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова. Даже верному сыну своей партии главе Пскова господину Цецерскому и то щелкнули по носу.

Однако этой обиды он не стерпел, поэтому был вынужден написать губернатору письмо, которое с некоторых пор стало достоянием гласности. Причем, публика, не особенно вникая в суть, спорит: не фейк ли это? Напечатано оно на бланке городской Думы, однако исходящего номера нет, даты нет – ничего нет, кроме подписи. Наш диванный ареопаг даже был вынужден напрямую обратиться к Ивану Николаевичу и спросить: может быть, это на самом деле фальшивка? Увы, ответил глава города, какие тут могут быть фальшивки, если в областной администрации собираются и обсуждают предстоящий фестиваль Ганза-2019, а его главного закоперщика даже на порог не пускают. Поэтому, Иван Николаевич и просит: «в целях продуктивного взаимодействия, координации действий, ускорения решения вопросов, касающихся муниципального образования «город Псков» и контроля за их реализацией, если возможно, приглашать и меня…». Ну что ж, как сказал бы герой одного из классических произведений, картина битвы нам ясна, и она (это лишь наше субъективное мнение) представляет собой жалкое зрелище. Посудите сами… До международного фестиваля осталось всего три месяца, а человек, который его замесил, вызвал к жизни столько как положительной так и отрицательной энергии масс, который еще в прошлом году уверял, что с апреля город начнут мыть, чистить, полировать к предстоящему празднику, обещал разрулить таможенные проблемы (некоторые гости хотят приехать со своим пивом), оказывается, не знает, какие планы строит по этому поводу областная администрация, как они координируются с городскими и вообще – судя по тону обращения – просто не при делах. Не удивимся, если за пару недель ДО, мы узнаем, что у области есть СВОЙ план проведения Ганзы, своя программа, в которой городу и его первому лицу будет приготовлено место на приставном стульчике в партере. Стесняюсь озвучить свои опасения, но у наших диванных наблюдателей есть подозрение, что дело - табак. Уж не разделилась ли Ганза на два потока, в одном из которых уже уверенно рулит губернаторская команда, а в другом (ручейке) барахтается город, глава которого просит «по возможности» ставить его в известность о планах большого начальства?

На этом мы завершаем. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.