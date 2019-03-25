Блоги / Юрий Моисеенко

Грязные, злые, голодные

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Доброго времени суток. В эфире очередной выпуск «Диванной политики» - самой оптимистической программы, которая, как известно, «нам строить и жить помогает» даже в условиях недоразвитого отечественного капитализма.

По традиции мы начинаем с общероссийского кейса, содержимое которого жалит порой наше диванное сообщество в самое сердце. Из всего многообразия сановного бреда, который ежедневно обрушивается на головы ни в чем не повинных сограждан, мы обратили внимание на спич 72-летнего господина Максимова, депутата Государственной думы. Этот орел-мужчина, который, по всей видимости, еще и волосы красит, прямо и недвусмысленно обосновал свою позицию, выступив против законопроекта, запрещающего закупать для чиновников автомобили стоимостью более 2 млн руб. за счет бюджета.

Парламентарий, имеющий совокупный ежегодный доход более 10 млн рублей, заявил, что элита общества имеет (!?) право тратить деньги налогоплательщиков на дорогие машины. Тем более, что «чиновник — маяк и двигатель прогресса». Досталось от кузнецкого капиталиста и русскому народу, который «не любит богатых и умных людей» – на всякий случай, цитата по «РИА Новости». Этот вдохновенный призыв не жалеть на себя, любимых, денег, вызвал у наших диванных политиков ностальгические воспоминания. Например, всплыл в памяти случай, когда губернатор Евгений Михайлов осенью 2002 года приобрел за счет средств областного бюджета членовоз BMW-745i стоимостью около 100 000 евро. При этом на все реплики, типа, побойся Бога, отец родной, у тебя в области народ нищенствует, тот отвечал: типа, у нас тут не колхоз какой-то. И-то правда, чего граждане возникали: колхозов на время уже давно не было. На ниве любви к импортному автопрому позднее отличились и другие псковские чиновники. Однако, возвращаясь к последнему случаю, процитируем реплику одного из парламентариев, который, видимо, не выдержал этой ярмарки тщеславия, и напрямик спросил оратора, а также всех, кто дружно прокатили законопроект: коллеги, ну если вы такие неординарные, состоявшиеся и успешные, то чего же вы не ездите за свой счет?

Почему вы так и норовите прокатиться за государственный счет, или, говоря шершавым языком плаката, за счет налогоплательщиков - грязных, злых и голодных. Молчание ему ответом было…

Тем не менее, к этой реплике единодушно присоединяется и наша диванная слободка, оставаясь со всем уважением к людям реально умным, образованным, кто на САМОМ деле, а не по блату, по протекции или благодаря родственным связям сделал себя сам в этом мире.

Из общероссийской повестки дня нас также взволновал и слух, который сейчас стремительно распространяется в виртуальном информационном пространстве. Может, оно, конечно, и фейк, но уж больно похож на правду. Как сообщает агентство Урал.ру, в ближайшее время в регионах начнут сокращать провластные общественные структуры. Типа, соответствующая установка пришла на периферию из Москвы. В федеральном центре, якобы, придерживаются мнения, что в регионах перестарались с имитацией гражданской активности, к тому же россияне разуверились в действенности этих механизмов. Между тем на их содержание расходуются нешуточные бюджетные деньги, однако их эффективность по-прежнему оставляет желать лучшего. Ожидается, что первый удар сокращений придется на общественные советы при муниципалитетах, а там, глядишь, и до региональных дело дойдет. Это начинание мы, на диване, безусловно поддерживаем и убеждены, что симуляции бурной деятельности давно пора положить конец. Всего один, но показательный пример…

«Марлезонский балет». Акт 2-й

Третьего дни в областной столице, возле памятника Ленину, состоялся митинг, на который собрались неравнодушные жители Пскова, чтобы высказать свое решительное «нет!» возможному строительству химкомбината в моглинской особой экономической зоне. Напомню, что первый акт нашего «марлезонского балета» прошел три недели назад. Тогда митинг прошел в гайд-парке на «четырех углах». Как говорится, мы там тоже были, мед-пиво пили, однако никого из ярких представителей вышеупомянутых общественных структур, депутатского корпуса, чиновников (городских или областных) ни вокруг, ни около и видели. Хотя где, как не на митинге должны быть люди, которые взяли на себя ответственность говорить от имени общества? В чем причина? Есть несколько версий. Первая, что, возможно, им на всё наплевать. Вторая: может, им просто приказали не высовываться. И наконец, они сами не хотят рисковать, исходя из известного принципа «кабы чего не вышло». В общем, мотивы могут быть разные. В этом смысле достоин уважения представитель омских «титанов», который в минувшее воскресенье рискнул вступить в диалог с рассерженными псковичами.

Его, правда, пытались отогнать от микрофона, чуть в табло не заехали, но подход был засчитан. Обратим внимание на тот факт, что митинг был почти таким же многолюдным, как и в первый раз. По официальным данным на него собралось около 500 человек, а под петицией протеста оставили свои автографы полторы тысячи – вот и считайте среднее арифметическое. Возвращаясь же к сути конфликта и анализируя события последних месяцев, у себя на диване можем с уверенностью повторить, что первый тайм «химики» на самом деле проиграли вчистую. Они попытались не войти, а именно – вползти в область, что сразу насторожило народ. Далее без презентации и широкой разъяснительной компании, был подписан договор с областной администрацией о, так называемом, экологическом взаимодействии, а потом и понеслось! Накануне протестного митинга к его организаторам и горожанам обратился глава компании «Титан» господин Сутягинский.

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Назвав себя «промышленником» и «производственником», он недвусмысленно намекнул, что с трудом понимает, что именно собираются обсуждать на акции. Типа, предприятие «Титан-Полимер» еще не работает, его не начали еще строить, поэтому и говорить о чем. Когда же говорить, как не сейчас: если начнут забивать колья, то поздняк будет метаться!

Был в обращении господина Сутягинского и другой момент, на который следует обратить внимание. Это попытка кинуть камень в сторону местных коммунистов: типа, вы, что, не хотите, чтобы люди хорошо получали? Думаю, что большевики в принципе против денег, но раз пошла такая пьянка, то почему они должны быть двумя руками «за»? Тем более это никак не противоречит здравому смыслу, что и подтвердил митинг. Как всегда, ваш диванный корреспондент оказался в гуще народных масс и был, признаться, до глубины души поражен гражданской активностью собравшихся. Люди живо, но вместе с тем доброжелательно относились к выступавшим, и когда некая юная комсомолка сбилась, а потом полезла в карман за шпаргалкой, то ей зааплодировали, подбадривая: типа, не робей, прорвемся! Точно также были встречены и другие представители партий и движений, которые не ограничились одними эмоциями, а так и сыпали специальными терминами – видно, что серьезно подготовились к акции. Повторюсь, что совсем иной прием ждал представителя омского «титана», который вышел к микрофону с блокнотиком в руке, чтобы ответить на поставленные вопросы. Следует отдать должное его мужеству, однако диалога с горожанами не получилось. Начнем с того, что он так и не ответил, почему так странно работает информационный центр компании – только по рабочим дням и до 5 вечера, а чтобы получить ответы на поставленные вопросы, нужно звонить по московским телефонам и записываться на прием заранее. Так или иначе, по итогам митинга настойчивое требование референдума было поддержано единогласно. Вдобавок лишь заметим, что за последние три недели под требованием запретить строительство омского «полимера» подписалось больше десяти тысяч, и более того – уже проанонсированы новые протестные акции. Что будет происходить дальше? – будем обязательно посмотреть.

Два пальца - о бетономешалку

Если мы начали говорить о темах по-настоящему разогретых, то нельзя тут не упомянуть и катавасию с семьей Перчиковых из себежского села Томсино. О том, что девочка Тася отправила письмо гаранту с просьбой о помощи, и что из этого вышло, не писал только ленивый, поэтому мы не будем заново пережевывать эту жвачку. Но есть одно обстоятельство, на которое обратило внимание наше диванное сообщество - это тема угроз, которые, типа, начали поступать семье, как сообщили некоторые СМИ, от обиженных и озлобленных местных жителей. Дескать, обзавидовались граждане, что такое богатство неожиданно привалило ребенку (какой-то депутат ей чуть ли не ноутбук подарил), поэтому ей с мамой и начали писать всякие подметные письма, угрожать. Кое-то даже поспешил заклеймить приезжих в том, что они специально подняли хайп, чтобы на этом озолотиться.

В отличие от некоторых коллег мы скажем лишь наше громкое «фу!» тем, кто плохо думает о русском народе.

Но если кто-то на самом деле полагает, что он весь такой завидущий и подлый, как считает тот же депутат Максимов, то мы бы предложили поставить точку в этом щекотливом месте не коллегам-журналистам, а… правоохранительным органам. Есть ведь у нас доблестное подразделение «К», которое всегда стоит на страже интересов граждан и готово защитить их от клеветы и поползновений любых темных сил. Тем более, что при развитии компьютерного дела установить по IP-адресам троллей – это, как два пальца о бетономешалку. Тут-то бы мы и узнали, кто присылал Перчиковым подметные письма, откуда прилетали угрозы: с предгорий Кавказа, туманной Камчатки или кое-кто на местах проявил неуклюжую инициативу и попытался размазать по стенке семью девочки, которая осмелилась пожаловаться президенту на то, как ей живется. Ясность в этом вопросе позволило бы получить правильный ответ и помочь ребенку, который по простоте душевной пожалел маму. Что, понятно, не наказуемо.

Карма чиновника

И совсем на «закуску» не можем мы не пожелать городским властям удачи в их новом предприятии, а именно в стремлении потратить еще один миллиард бюджетных денег, чтобы уже к 2024 году из кранов псковичей наконец-то полилась питьевая вода. Знаю эту проблему не понаслышке, а потому что один из первых репортажей, подготовленных вашим диванным политиком в далеком 1978 году в областной газете «Молодой Ленинец», касался именно сооружения водовода от деревни Солоново до Пскова. Потом был проект «Чистая вода», сложносочиненный мэром Хороненом. Хорошо помню и более поздние попытки главы Пскова господина Цецерского объяснить, почему в кранах горожан течет не то, что обещали десять лет назад. И вот новая попытка!

Мы тут, конечно, со стороны всего диванного сообщества хотим пожелать успехов в этом смелом начинании, но по опыту скажу (не обессудьте за прямоту) ни хрена-то у вас, господа, не получится. Карма такая, ибо за чтобы не брались господа чиновники, везде облом.

Начали бороться с мусором - по городу не пройти. Пылища, грязь да пакеты полиэтиленовые летают. Собрались привести в порядок дороги - вы не слышали, как матюгаются таксисты и автовладельцы. Мы бы повторили, но опасаемся, что контролирующие органы нас правильно поймут. Ударными темпами ведется капитальный ремонт коммунальной собственности – в телевизоре почти каждый день критические репортажи о наших горе-строителях с убедительными наглядными примерами. Назовите, хотя бы один объект, на который любо-дорого глядеть! Кругом косяки, рукожопие и прочие гримасы капиталистического образа жизни. Полагаю, что очередная реинкарнация проекта «Чистая вода» тоже обернется распилом, уголовщиной и (как кульминация проекта) - новые поборы с населения. Иных вариантов нет, но, как говорится, в добрый путь!

На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.