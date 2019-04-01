Блоги / Юрий Моисеенко

«От капиталистов спасиба не дождешься!»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Тотальный первоапрельский привет! В эфире познавательно- развлекательная программа «Диванная политика», которой угораздило (или посчастливилось – уж и не знаю) выйти в эфир именно сегодня.

«Последний парад наступает…»

Дело в том, что мы по своему обыкновению собирались поговорить о вещах серьезных и значимых, однако в День дурака у нас возникло опасение, что радиослушатели не сумеют отличить шутейные, первоапрельские розыгрыши от повседневных маразмов, которые подстерегают нас на каждом шагу. К тому же время сейчас тревожное: пошутишь неудачно, а потом тебя же потом обвинят в тотальном неуважении! Хорошо в этом смысле, например, американцам, где безграничное чувство юмора журналистов регламентируется законом, поэтому работники СМИ по ту сторону океана обязаны предупреждать своих читателей, где именно они шутят. В российском законодательстве таких уточнений нет, но есть другие – не менее строгие, а значит - верить или не верить в журналистские провокации – сегодня дело сугубо индивидуальное. Начнем с того, что в минувшую пятницу были активированы законы, которые обязывают представителей СМИ выказывать уважение госчиновникам и прочим государственным символам, а также не распространять новости подозрительные насчет вранья.

О том, что думают наши диванные эксперты про эти нормы и соответствуют ли они одному из главных постулатов Конституции России о свободе слова, многозначительно умолчим, но обратим внимание на то, что нашлись сограждане, которые решили оспорить их в вышестоящих судебных органах.

Например, некто г-н Гудков уже подал иск в судебную коллегию Верховного суда с требованием признать их недействительными. При этом главный аргумент обеспокоенного неправдами жизни оппозиционера состоит в том, что блюстители порядка еще недостаточно компетентны в вопросах психологии, чтобы делать заключение: где оскорбление, где ирония, а где, простите за выражение, сарказм. При этом ответчиками по иску должны выступить Государственная дума, Совет Федерации, а в качестве заинтересованных лиц предлагается пригласить к участию в прениях сенатора Клишаса и депутата Госдумы от «Единой России» г-на Толстого. Вставил свое лыко в строку и главный псковский «яблочник», депутат областного парламента г-н Шлосберг, который в отместку принятия законов о неуважении власти предложил наказывать «слуг государевых» за неуважение к гражданам. В случае положительного решения этого вопроса - оно, конечно, вряд ли, будет положен предел некоторым говорливым политикам, которые так и не научились фильтровать базар в общении со своими избирателями. Будем посмотреть, чем закончится этот «последний парад».

Полимерные страдания

Раз мы всуе упомянули законодательные органы, то отметим, что на прошлой неделе местные народные избранники тоже работали на славу. В частности, в Пскове прошли заседания городской Думы и областного Собрания, где парламентарии с разной степенью горячности обсуждали возможное строительство в Моглино завода «Титан-Полимер» - не дает это предприятие покоя ни горожанам, ни власть предержащим. Если кинуть, так сказать, ретроспективный взгляд на ситуацию в целом, то общество разделилось на три группы. Первые – это те, кто категорически против строительства. Вторые – колеблются, а третьи – безоговорочно «за», поддерживая сибирских варягов и словом, и делом. Вот и мнения депутатов разделились примерно также. Одни не в восторге от идеи взгромозить в семи километрах от Пскова химическое предприятие, поэтому вслед за классиком повторяют, что «спасибо от капиталистов не дождётесь».

Директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко покидает трибуну областного Собрания после выступления перед депутатами

У сторонников строительства свои аргументы. Самый распространенный - звучит примерно так: дебатировать рано потому, что проекта еще нет, а значит и обсуждать пока нечего. И второе: если мы сейчас откажем инвесторам, то имидж Пскова упадет ниже плинтуса, поэтому к нам в обозримом будущем никто вообще не придет. Подчеркнуто нейтральную позицию в споре аргументов «pro» и «contra» занимает власть. В частности, выступая в региональном парламенте, вице-губернатор г-жа Салагаева, заявила, что предприятие пока находится на стадии проектирования, проектная документация еще не вышла от проектировщика, поэтому у областного правительства нет информации о категории производств.

В этом же русле было подготовлено и постановление, которое приняли по итогам парламентского часа: администрации области было рекомендовано обнародовать решение экспертного совета «Моглино» об одобрении бизнес-плана завода «Титан-Полимер», а также рекомендации к заключению соглашения об осуществлении деятельности на территории «Моглино».

Кроме этого было предложено опубликовать соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды (экологическом партнерстве) с обществом с ограниченной ответственностью «Псковский завод «Титан-Полимер», заключенное 14 февраля. Парламентарии также выказали пожелание сделать доступной для широкого обсуждения информацию об этапах исполнения соглашения. В том числе и об экологических экспертизах, а также их результатах. Со своей стороны мы тут, на диване, обещаем внимательно следить за развитием этого «полимерного» сюжета, тем более, что тема по-прежнему остается наиболее обсуждаемой, как на официальном уровне, так и в социальных сетях.

О верблюде и царствии небесном

И еще об одной проблеме, которая рассматривалась на минувшей сессии городской Думы. Речь идет о доступной среде, которую наши диванные аналитики посчитали одной из самых животрепещущих на данном историческом этапе. Ее своевременно поднял депутат Федор Постнов, который обратил внимание на то, что многие аптеки областного центра по-прежнему не оборудованы пандусами для граждан с ограниченными возможностями. Вместе с коллегой Турчиным они специально проехались перед сессией по всему городу и зафиксировали 28 аптечных магазинов, где есть проблемы с доступностью. Иначе говоря: нет пандусов. На самом-то деле их значительно больше, поэтому не худо бы, как посчитали парламентарии, провести ревизию всех городских объектов и в случае необходимости обязать владельцев богоугодных заведений привести собственность в надлежащий вид. В противном случае было предложено аптеки беспощадно закрывать до исправления ситуации. Неплохая идея, тем более что приближается международный фестиваль Ганза-2019. Однако, судя по тому, как работают в этом направлении городские власти, на пришлых гостей, кажется, давно махнули рукой. В самом деле: при чем тут борщ, когда такие дела на кухне? Для тех, кто еще не понял, поясняем.

Как доложила наша диванная разведка, в минувшую пятницу в Пскове состоялся межрегиональный съезд местного самоуправления, где глава Пскова г-н Цецерский занимает председательское положение. Встреча северо-западных парламентариев проходила в «желтом доме», однако всё его начальство отправилось на церемонию вручения псковским судебным приставам боевого знамени. Церемония проходила в дрампуше, поэтому, поздравив правоохранителей, можно было бы спокойно переместиться в большой зал Дома Советов, чтобы поприветствовать гостей изо всех волостей, однако этого не случилось. По мнению наших диванных аналитиков, это обстоятельство можно считать еще одной черной меткой устроителям съезда и главным образом Ивану Николаевичу.

Есть и еще одна тема, которая тоже заслуживает нашего внимания. Помнится, когда-то прокурор области г-н Белов обратился к родителям юных псковичей с просьбой, почаще читать своим отпрыскам Евангелие, чтобы таким образом снизить выросшее в последнее время количество преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних.

- Если родители этих девочек и этих мальчиков цитировали бы им священную книгу, где сказано «блажен муж, что не ходит на суд нечестивых», то у нас бы меньше было работы, - добавил прокурор. Полностью солидаризируясь с этой инициативой, мы бы предложили распространить этот душеспасительный призыв в тех трудовых коллективах и организациях, где пока не удается победить главное зло общества – коррупцию. Тем более, что в Священном писании есть строки, посвященные мздоимству и поклонению золотому тельцу. Полагаем, что всем нечистым на руку чиновникам и, типа, эффективным менеджерам прочистит мозги изречение о том, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богачу в царствие небесное. Было бы хорошо, если бы эта инициатива прижилась в «Псковпассажиравтотрансе». Не знаю, то ли запах дизельного топлива так вредно действует на тамошние неокрепшие умы, то ли вода у них такая, только в последнее время бывшие руководители автоколонны подозрительно часто мелькают в криминальных сводках. На днях стало, например, известно, что возбуждено уголовное дело против экс-директора предприятия г-на Питиримова, который подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов (см. ст. 199.2 УК РФ). Предполагается, что, используя эту схему, из-под государственного контроля были выедены деньги, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам. На кону, как уверяют сотрудники правоохранительных органов, стоит ни много ни мало, а 300 млн. рублей. До этого прокуратура города Пскова направляла материалы проверки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела против другого, тоже бывшего, гендиректора предприятия г-на Гизбрехта, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего «Псковпассажиравтотранс» понес убытки в размере 8 млн 606 тыс. 460 рублей.

В свете всего вышесказанного мы безусловно желаем нынешнему руководству предприятия успехов на трудовом поприще и надеемся, что автоколонна будет сохранена, но не приватизирована, она вырвется из финансового тупика (в том смысле, что маршруты, которые сейчас обслуживаются какой-то левой компанией, вернутся на путь праведный), но почитать на досуге священную книгу всегда полезно.

И напоследок - приятная новость. Как стало известно из источников совершенно официальных, в самое ближайшее время 12-летняя Тася Перчикова, которая написала письмо президенту, пожаловавшись на свою беспросветную жизнь в Томсино (напомним, что там, помимо прочего, была закрыта школа), вместе с мамой скоро покинет негостеприимный Себежский край и переедет на жительство в один из районных центров области. Уже решен вопрос с жильем, трудоустройством и повышением профессиональной квалификации мамы Елены, а сама Тася будет учиться в новой школе. О судьбе других детей, которые остаются жить в Томсино, ничего сообщено не было. Между тем, как стало известно, ситуация, подобная томсинской, может повториться с малокомплектными школами в Дновском районе. Речь идет о в деревнях Заклинье, Белая и Выскодь. Как рассказали вашему диванному корреспонденту местные жители, на днях на имя председателя областного управления образования, губернатора, детского омбудсмена были отравлены письма с категорическим требованием: не закрывать школу! Соответствующее письмо жители деревни Белая отправили в приемную президента России, с нетерпением ожидая ответа…

На этом заканчиваем. Вслух печалился о странностях бытия ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм и пусть, как писал классик, светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды!