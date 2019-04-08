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Блоги / Юрий Моисеенко

Пацан сказал – пацан оговорился

08.04.2019 18:25|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день! Сегодня понедельник, а это значит, что «Диванная политика» снова на манеже с обзором событий, новостей и слухов, которые взбудоражили общественное сознание в минувшую семидневку.

Начнем с события всероссийского масштаба, которое, тем не менее, взволновало региональное бизнес-сообщество не на шутку. На днях Министерство финансов на голубом глазу обнародовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс было предложено включить дополнительно еще шесть новых платежей - экологический, утилизационный, гостиничный сборы, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по дорогам. Плюс - обязательные отчисления операторов связи. Наша диванная слободка, наверное, не обратила бы внимание на этот демарш г-на Силуанова, если бы буквально накануне его непосредственный начальник – премьер Медведев не заявил, что в ближайшие шесть лет налоги повышаться не будут.

Если следовать формальной логике, то получается, что никто вроде и не слукавил: обещали не повышать налоги и не повысили. Старые… Зато в обозримом будущем нам подсудобили шесть новых платежей, которые отольются новым финансовым и фискальным бременем. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять простую истину: экономика России в глубокой… стагнации. Поэтому любые увеличения налоговой нагрузки приводят к сокращению расходов домохозяйств и фирм, что приведет к еще большему спаду. Ну, посудите сами: зачем в Пскове тот же самый гостиничный сбор? В нормальных странах, его вводят для того, чтобы снизить нагрузку на туристическую инфраструктуру. В нашем случае это лишь отпугнет от лицезрения «псковских далей» немногочисленного российского туриста. К слову сказать, в Крыму тоже не хотят его вводить – там и так не выдерживают конкуренции с импортными курортами Причерноморья. Есть опасения в целесообразности и других платежей, однако адепты либеральной экономической модели подобные «мелочи» во внимание не принимают. Вместо того, чтобы развивать производство, внедрять новые технологии, разумными законами стимулировать развитие малого и среднего бизнеса и, в конце концов, постепенно облегчать налоговое бремя для собственного народа, сверху продолжают давить, выжимая у населения то малое, что осталось. Не у госкорпораций, которые и без того не бедствуют на бюджетном подсосе, а у самых беззащитных. При этом с высоких трибун, как мантра, повторяется: чем больше денег будет в государственной казне, тем больше будут получать те же самые бюджетники. Да ладно! Если так было бы на самом деле, то не возмущались бы участники недавно прошедшего регионального профсоюзного форума, где ребром был поставлен вопрос об организации и проведении единой переговорной кампании по кардинальному повышению заработной платы. В качестве серьезности сложившейся ситуации участники встречи показывали расчетные листки, в которых зарплата едва превышает минимальный размер заработной платы, а это для справки – 11 280 рублей. Читай, почти в два раза меньше, чем сообщает Псковстат. При этом обещанные льготы не работают, а в ряде отраслей (например, в культуре) при сохранении норм выработки зарплата даже уменьшается. В сфере здравоохранения наблюдается отмена компенсационных выплат. Учители жалуются на переработку, которая тоже никак не оплачивается. По словам председателя облсовпрофа г-жи Михайловой, основной проблемой в системе оплаты труда является несоответствие размера заработной платы фактическим трудовым затратам, а также соотношение уровня заработной платы за квалифицированный и не квалифицированный труд, что порой выглядит просто абсурдно. Готовы ли другие члены триумвирата (работодатели и чиновники) к переговорному процессу? – пока неизвестно, но профсоюзы настроены очень решительно. Причем, как предупреждает их лидер, на данном этапе можно пока обойтись без пикетов, митингов и прочих массовых акций. Сказано это было, видимо для того, чтобы потом трудящиеся массы не обвинили в нагнетании обстановки.

Индекс недоступности и состояние «грогги»

А куда же нагнетать дальше, если у нас куда ни кинь - везде клин. Начнем с того, что покупка пары обуви уже становится признаком хорошей жизни, что подтвердил новый глава Росстата. На прошлой неделе этот чиновный муж решил познакомить страну с итогами последнего исследования, посвященного условиям жизни россиян в 2018 году, которые привели нашу диванную партию в состояние «грогги». Оказывается, почти 80% семей не всегда могут себе позволить необходимый минимум товаров, не выходя за пределы семейного бюджета. Более половины (53%) в случае острой необходимости не могут найти денег на ремонт жилья, медицинские услуги, не в состоянии заплатить за недельный отпуск вне дома раз в год. Также граждане не раскатывают губу на самую простую мебель, и далее, внимание, самая драматичная часть отчета, которая привела в замешательство Кремль: 35,4% опрошенных указали, что не имеют возможности «покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви». Даже пресс-секретарь президента выразил по этому поводу недоумение.

Увы, не все благополучно обстоит у нас и на интимном фронте. Оказывается, по индексу доступности сексуальных услуг жители Псковской области находятся в самом конце списка регионов страны.

Издание, которое провело это скоромное исследование учло среднюю цену работницы секс-услуг за сеанс (2600 рэ) и официальную зарплату по области – 23 144 рубля в месяц. Наиболее состоятельными по этой части выглядят мужчины Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, где и зарплаты высоки, а цены на интим-услуги умеренные. Есть регионы, где нет ни северных надбавок, ни полярных скидок, но жить можно, а есть такие, где нашему брату приходится нелегко. В числе городов с самыми недоступными девушками ввиду низкой зарплаты оказался и Псков, что вызывает сплошные огорчения. Нет, те, кто не доверяют индексу доступности секс-услуг, могут обратиться к более надежным индикаторам благосостояния. Например, рейтингам доступности по ипотеке или бензина. К слову, оба составлены экспертами РИА «Новости» и выглядят они вполне убедительно. На первых местах в обеих таблицах снова Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Ипотеку здесь могут без проблем оформить от половины до двух третей жителей, а девяносто вторым (АИ-92) на всю месячную зарплату они могут просто залиться — от полутора до двух тысяч литров смогут принять их бензобаки. Псковская область и тут болтается где-то в конце списка. Учитывая среднюю официальную зарплату (чуть больше 21 тысячи) бензину нам набулькают в месяц чуть больше 600 литров. Полагаю, что подобная грустная арифметика больше всего и раздражает господ чиновников, а также прочих «слуг народа». Поэтому мы тут на диване полагаем, чтобы впредь начальственный слух не огорчали отчеты Росстата, следует принять закон, который запретит их публиковать во избежание роста напряженности в обществе. В конце концов, можно и летом походить в резиновых сапогах или сразу переходить на лапти. Кому как нравится…

Еще раз о федеральной проходимости

Минувшая неделя запомнилась нашим диванным аналитикам еще и тем, что продолжилась история со строительством завода «Титан-Полимер». В Пскове, в минувшие выходные, противники этого проекта из числа представителей оппозиционных партий поставили четыре, типа, палатки в центре города, где продолжился сбор подписей горожан, разделяющих их позицию. Говорят, было собрано порядка 750 автографов. Между тем представители группы компаний «Титан-Полимер» тоже не сидят, сложа руки, и уже объявлено о пресс-туре в Омск, где журналистам и гражданским активистам готовы продемонстрировать, как работает подобное предприятие, так сказать, в естественных условиях.

На прошлой на неделе продолжился региональный чиновникопад.

Покинул свой пост начальник областного комитета по информационной политике Олег Добрынин – есть предположение, что свою до этого времени успешную карьеру он продолжит в другом регионе. Свято место пусто не бывает, и оно оказалось тут же занято г-й Ивановой, которая до недавнего времени отвечала за информационное наполнение сайта областной администрации. Сделала всем ручкой и Елена Яковлева, которая возглавляла комитет по культурному наследию – ее сменила некая г-жа Тихомирова, обладательница сразу трех дипломом о высшем образовании, что, несомненно, должно двинуть дело защиты культурного наследия на новую недосягаемую высоту. От себя добавим, что на сегодняшний день в Псковской области под охраной государства находится более 4,2 тыс. объектов культурного наследия, из них больше 2,5 тыс. памятников — федерального значения. В регионе — более 1,2 тыс. памятников архитектуры. И, как в свое время уверял автора этих строк небезызвестный Александр Иванович Голышев, подавляющее большинство из них находится в руинированном состоянии (гляньте на Романовскую горку), что открывает перед новым главой ведомства широкие возможности, чтобы проявить себя на новом посту с самой лучшей стороны. Впрочем, на подмогу г-же Тихомировой уже спешит митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов вкупе с председателем наблюдательного Совета Фонда содействия реформированию ЖКХ господином Степашиным, который в конце минувшей недели побывал в Пскове с двухдневным визитом.

Цель поездки Сергея Вадимовича, который ко всему прочему возглавляет Совет по Возрождению объектов культурного наследия, святая: поспособствовать реализации в Псковской области масштабных реставрационных проектов. Как уже сообщили информаторы анонимных телеграмм-каналов, ожидается, что на регион прольется золотой дождь инвестиций в размере 12 млрд рублей, которые в течении последующих пяти лет будут направлены на реконструкцию Мирожского, Снетогорского и Псково-Печорского монастырей. Осталось только подготовить проекты и в обозримом будущем мы не узнаем ни древнюю Троицу, ни бывшее здание онкодиспансера, где планируется отрыть подворье Печорского монастыря. Репортаж об этом историческом совещании, где был очерчен план грядущих изменений, показало псковское телевидение, и надо было видеть воодушевление областных чиновников, когда им эксперты, реставраторы, культурологи обрисовали заманчивые горизонты, раскрасив их в самые радужные цвета. Добавляет оптимизма и тот факт, что господин Степашин, у которого за годы работы в высших эшелонах власти сложилась репутация порядочного человека, не допустит, чтобы столь ответственное дело доверили персонажам, типа, г-на Пирумова, фирмам наподобие «Балтстроя» и прочим халтурщикам от реставрации. В этой связи уместно прозвучало и предложение главы региона господина Ведерникова привлечь к работам местные фирмы, которые до недавнего времени сидели без дела, наблюдая, как федеральные денежки увозят в Питер или еще куда подальше. При этом многие диванные аналитики прямо и недвусмысленно указуют, что этот «золотой дождь» пролился на «псковские дали» именно благодаря митрополиту Псковскому, и с этим мнением трудно не согласиться. Как известно, он весьма близок к первым лицам государства. И как бы наверху не открещивались, но когда в конце прошлого года президент приезжал в Печоры, то наверняка принимающая сторона закидывала удочку насчет того, что «неплохо бы, Владимир Владимирович, посодействовать развитию региона, его туристической составляющей». Не будем гадать, что тогда ответил гарант, но, видимо, после долгих раздумий, тщательно всё взвесив, и было принято судьбоносное для Псковщины решение. Тут же следует отметить, что не первый раз государство пытается спасти и сохранить то немногое, что осталось в псковских пределах. Достаточно сказать, что 9 лет назад по инициативе губернатора Андрея Турчака была разработана и принята целевая программа, направленная на сохранение историко-культурного наследия региона. Ее главными целями были обозначены: сохранение оного и максимальная интеграция в социально-экономическое развитие области. Программы была рассчитана на пять лет, а примерная стоимость составляла всего 900 млн рублей, не сравнимая с нынешними 12 миллиардами. Кроме восстановления «Народного дома» - театра имени Пушкина, в нее были включены реконструкция Порховской крепости, создание под открытым небом в Гдовском районе музея «Ледовое побоище» и т.д. Ежегодно в единый в государственный реестр памятников планировалось включать по 20–25 объектов культурного наследия, то есть за пять лет - порядка сотни, ну а результаты этих усилий мы сегодня и наблюдаем, так сказать, воочию. Впрочем, по своему диванному обыкновению не можем мы не добавить свою ложку дегтя в эту золотую бочку меда. Представим, что все указанные объекты через энное количество времени на самом деле засияют драгоценными брильянтами в туристической короне Пскова. Возникает вопрос на засыпку: а кто позаботиться о жителях региона, областного центра, инфраструктуре самого Пскова, который на контрасте с облагороженными памятниками старины, будет выглядеть самым настоящим замарашкой?

На этом мы сегодня ставим точку. Печалился о неправдах жизни ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм и пусть вам, дети грядущего, святят наши кремлевские звезды.

Источник: Псковская Лента Новостей
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