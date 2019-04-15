Блоги / Юрий Моисеенко

Цак надень!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Общий привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», который мы по традиции начинаем с краткого обзора общероссийской повестки дня. С одной стороны, она нас сильно огорчила, а с другой - в не меньшей степени, удивила. Начну с огорчения. В минувшую пятницу страна отметила День космонавтики. Что же здесь огорчительного? - спросите вы меня. Отвечу, как на духу, сославшись всего на один пример. Не так давно ушел из жизни космонавт №5, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Он совершил три полета в космос и провел на орбите в общей сложности более 20 суток, и, что особенно хочется отметить, входил в «гагаринскую шестерку», которая была выбрана для подготовки первого космического старта. По странному стечению обстоятельств в это же время скончалась поп-звезда Юлия Началова, что тоже печально. А вот теперь о грустном: сравните, сколько времени посвятило наше родное телевидение этим двум событиям, и вы поймете, в каком загоне сегодня отрасль, которой мы когда-то гордились.

Что наша жизнь? Кин-дза-дза…

Если продолжать печалиться, то не можем мы не вспомнить, что на прошлой неделе страна простилась с Георгием Данелия – великим режиссером, который умел говорить о сложных вещах на языке максимально понятном для простого зрителя. Особо хочется отметить, что, как всякий великий мастер, Данелия обладал пророческим даром, который наиболее масштабно нашел отражение в киноленте «Кин-дза-дза». В 1986 году, когда фильм вышел на экраны, мы даже представить не могли, настолько он попадет в точку, потому что сейчас, спустя 33 года, окружающая нас действительность - это и есть галактика Кин-дза-дза.

Вышли еще при советах за макарошками, как герой Станислава Любшина, и неожиданно перенеслись на планету Плюк, где бытовые реалии - один в один - наша повседневность образца 2019 года. Правда, вместо цветовой дифференциации штанов у нас иные приметы социального расслоения. К таковым можно отнести разного рода «корочки». Марки автомашин выполняют такую же роль. Владельцы «жигулей» или «логанов» должны делать «ку» перед обладателем мерседеса, который в свою очередь приседает перед тем, кто катается на бентли. Главной ценностью на планете Плюк считались спички: читай, акции компаний-монополистов. Если у вас есть немного «кэцэ», то есть акций госкорпораций, то вы можете не работать, а кататься на большой черной машине и жить, как чатланин где-нибудь в Лондоне. Экономика Плюка построена на добыче луца, а это ни что иное, как те же углеводороды, вокруг которых вращается вся экономика современной России. Все подчинено главной цели - добыче луца, то есть газа и нефти, с доходов от продажи которого живут подлинные чатлане. Это господствующий класс, которому принадлежит луц, а пацаки, у которых ничего нет, свои последние чатлы вынуждены отдавать за продукты, сделанные из пальмового луца. Тот, кто «ку» не делает, тот в соответствии с последним законом о неуважении к власти будет отвечать, расплачиваясь опять же чатлами или его поколотит эцилоп, который придет ночью – такая вот незатейливая картина бытия. Как говаривали во времена Александра Сергеевича, сказка – ложь, да в ней намек. В нашем случае даже не намек, а констатация факта: потому что на сегодняшний день 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений находятся в руках трех (!) процентов населения России. Вот такое кино, граждане пацаки, и главное - цак не забудьте надеть.

«А за козла ответишь…»

Впрочем, будем справедливы, потому что некоторые господа-товарищи не хотят, жить по законам планеты Плюк, поэтому на прошлой неделе в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект о неуважении власти к народу – так сказать, наш коммунистический ответ чатланину Клишасу. Любопытный, надо сказать, документ, потому что в нем есть такие строчки и далее – цитата: запретить гражданским и муниципальным служащим «допускать публичные оскорбительные высказывания к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан». В качестве наказания депутаты от КПРФ предлагают штрафовать оскоромившихся чиновников на сумму от 3 до 500 тысяч рублей. Следует отметить, что эта идея давно носилась в воздухе, поэтому нет ничего удивительного, что с аналогичным предложением выступил и депутат псковского областного Собрания г-н Шлосберг, который намерен пробивать свои поправки через региональный парламент. Опустим преамбулу, где яблочник объясняет, почему он считает необходимым принятие этих законодательных инициатив, однако отметим, что среди санкций для публичных лиц, которые позволили себе хамство в отношении пацаков, предлагается ввести штрафы уже до 1 млн руб., обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест до 30 суток. Чтобы жизнь на Плюке медом не казалась. Впрочем, мы отвлеклись, потому что интерес к этим инициативам возник не просто так, а в контексте противостояния между компаниями, ответственными за уборку мусора в нашем городе. Напомню, что на прошлой неделе в областном центре состоялось очередное заседание Думы, на котором депутаты пытались разбираться во всей этой дурно пахнущей ситуации.

В частности, глава Пскова господин Цецерский шумно выказал озабоченность тем, что контейнеры стоят переполненные, их никто не вывозит или вывозит с опозданием, что вызывает справедливые нарекания у псковичей.

В свою очередь представитель компании АСПО, которая, между прочим, уже 17 лет работает в этой сфере бизнеса, выражал недоумение тем, что региональный оператор, нижегородский «Экопром» не расплачивается за представленные услуги, задолжав на сегодняшний день уже 80 млн рублей, а это между прочим зарплата коллектива предприятия, налоги, которые должны поступать в казну города и области. Плюс - прочие напасти, заставляющие четко отлаженный механизм подотдела очистки работать с перебоями. Жаль, что депутатам не удалось послушать во время сессии «начальника транспортного цеха» – имеется в виду г-н Пайст, который возглавляет местное отделение «Экопром» - давно замечено, когда товарищу нужно где-то выступать и давать пояснения, он немедленно убывает в срочные командировки.

Короче, налицо конфликт со всеми вытекающими последствиями, которые с наступлением тепла (а оно обязательно наступит) при таком положении вещей отольются жителям столицы Ганзы-2019 горами мусора во дворах, увеличением поголовья грызунов, распространением болезней, а там и до эпидемий недалеко.

Не знаю кого как, но нашу диванную партию прогресса на этот счет больше всего удивила позиция руководства города и, в частности, самого Ивана Николаевича, который показывал коллегам фотографии помоек. Если дела обстоят на самом деле так плохо, то их не депутатам нужно показывать, а товарищам из Роспотребнадзора, которые властью данной им законом, могут (и должны!) за каждый (!!) не вывезенный контейнер или кучку собачьего дерьма на улице оштрафовать всех, кто отвечает за санитарное состояние дворов и улиц. Выражу консолидированное мнение нашего диванного ареопага: сидя у себя в закутке, мы даже заморачиваться не будем – кто виноватее во всей этой свистопляске АСПО или «Экопром», «Экопром» или АСПО.

Смотрите также «Мусорные» дебаты за народные затраты

При этом крайними остаются пацаки, которые расплачиваются своими чатлами за вонь от помоек со всеми вытекающими. А теперь, внимание, вопрос: если законы о неуважении к народным массам будут приняты, можно ли будет подогнать под них псковские мусорные борения, потому что не уважать можно ведь не только словами, но и действием. В нашем случае – именно бездействием. Чтобы фирмачи не выясняли публично отношения, размазывая по щекам слезы протеста против российского империализма, а за грязь в городе, накопившуюся с их общего попустительства, расплачивались по всей строгости планеты Плюк?

«Мечты, мечты…»

Ну и наконец, немного сладкого к нашему традиционному диванному «завтраку». Мы имеем в виду, кажется, разрешившуюся судьбу стадиона «Электрон», где, как сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона, помимо парка, планируется обустроить гуманитарно-спортивный центр. Средства на эти цели в размере 250 млн рублей регион получил еще в прошлом году при содействии митрополита Псковского и Порховского Тихона и областных властей.

С одной стороны, то, что появляется некая определенность – по части благоустройства этого заброшенного уголка Пскова – это, конечно, хорошо. Несколько лет власти кормили горожан «завтраками», типа, построим там жилой квартал, соорудим ледовую арену, народный парк для выгула общественности, однако все эти благие пожелания оказались блефом. Сейчас, вроде, остановились на таинственном гуманитарном центре, однако непоняток по-прежнему много.

Значит ли это, что стадион всё-таки будет снесен? Какая судьба ожидает бассейн - его тоже пустят под нож бульдозера? И наконец, как справедливо замечает наш архитектурный эксперт, что это за гуманитарно-спортивный объект? Большой ангар или крашеные железяки под открытым небом для воркинга? Наконец, кто станет хозяином участка, который по-прежнему, говорят, принадлежит Брячаку-младшему? Короче, господа начальники, проинформируйте псковичей о своих планах, чтобы потом не было мучительно больно, когда они снова выйдут на улицы с транспарантами «Спасем «Электрон»!

На этом мы сегодня ставим точку. Печалился о неправдах жизни ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм и «пусть вам, дети грядущего, святят наши кремлевские звезды».