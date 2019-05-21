Блоги / Юрий Моисеенко

Понты, понты… Где ваша сладость?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Тотальный привет. В эфире, как всегда по понедельникам, «Диванная политика» и я – автор и ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. Не мной замечено, что по мере приближения лета, все меньше хочется думать о пружинах, которые «двигают солнца и светила» в потемках коллективного разума. Так и тянет растянуться на травке, наслаждаться редким в наших широтах солнцем и, как писал когда-то поэт, «шелестеть остатками волос», но хрен тут расслабишься, когда такие дела на кухне. Если не местные, то центральные СМИ обязательно подсунут какую-нибудь поганку, которая не даст нашу диванному сообществу заслуженного отдохновения.

Дорога к скверу

Начнем с ситуации вокруг предполагаемого строительства в центре Екатеринбурга храма святой Екатерины. Казалось бы, где столица Урала и где мы, ан нет… В каждом регионе, если поскрести, обязательно найдется точка приложения общественной силы. Возьмем хотя бы наш богоспасаемый город. Вчера, например, группа оппозиционно настроенных граждан провела в сквере Искусств (по-русски «гайд-парк») очередной митинг с требованием запретить строительство в особой экономической зоне «Моглино» химкомбинат от омского «Титан-полимера». Чем не повод для громкого выяснения отношений? Напомню, что в числе его организаторов выступили коммунисты, «яблочники», а также представители несистемной оппозиции. И пусть по причине теплых выходных акция оказалась малочисленной – чуть больше ста человек, однако не будем забывать, что (по словам оппозиционеров) этой весной петицию против строительства предприятия подписало более 20 тысяч человек.

Это в свою очередь можно считать миной замедленного действия, которая, учитывая недовольство в обществе, непременно когда-нибудь да грохнет. Среди других болевых точек называют и состояние очистных сооружений областного центра, начиная с развалившегося коллектора, купленного когда-то администрацией зоны «Моглино» и кончая загадочной трубой в Крестах, из которой в непрерывном режиме что-то вонючее выливается и в реку Великую вливается. Активисты «Свободного берега» не раз обращали внимание на этот пахучий объект в самом центре микрорайона. Пока не прорвало, но так это только «пока». Немалое изумление продолжает вызывать в социальных сетях памятник пограничникам, который в последнее воскресенье мая должны открыть в сквере на проспекте Энтузиастов.

Не знаю, что думают про это изваяние, но на мой не самый изысканный художественный вкус, это самое настоящее архитектурное убожество, которое находится на том же самом уровне, что и косорукий «скобарь», посаженный в Детском парке благодаря заботе о воспитании чувства прекрасного у горожан администрацией муниципалитета. О вкусах, конечно, не спорят – это дело сугубо личное, но самое время поспорить о деньгах. Например, в какую сумму обошелся искомый монумент, сколько федеральное ведомство заплатило городу за кусок земли, предназначенной для променада. Попутно хочется спросить и о том, кто подписал распоряжение о строительстве многоэтажки на том месте, где когда-то располагались теннисные корты. Если это часть общего грандиозного плана городских властей по превращению областной столицы в конфетку, то любопытно узнать, кто выступил бенефициантом, а кто выгодополучателем. Если мы уж заговорили про этот запсковский угол, то хочется спросить: откуда с какого перепугу там недавно появилась заасфальтированная дорожка и, что особенно важно, кто этот таинственный «Зорро», который вложился в столь богоугодное дело? Уж не один ли из кандидатов в депутаты по злосчастному 13-у округу решил продемонстрировать свою персональную любовь к тамошнему электорату? В этом отношении надо брать пример с депутата областного Собрания Юрия Сорокина. Как человек состоятельный (в отличие от нашего диванного братства), он не стал ждать милостей от природы и вложил собственные средства в реставрацию дорожек в сквере Ветеранов, что рядом со 8-й школой. И самому приятно (хоть и накладно), зато людям на радость. Этот случай у нас редкий, но поучительный. В остальных же ситуациях все аргументы власть предержащих, которые делают вид, что отстаивают интересы граждан, сводятся к конструированию на морде лица выражения сопутствующего изобретению велосипеда, придуманного еще 200 лет назад. Но мы в своих рассуждениях, как, видимо, заметил наш внимательный слушатель, увлеклись, перечисляя болевые точки областной столицы. Главное, все-таки понять: где и по какой причине в следующий раз обнаружат себя подобные «гроздья гнева»? Что касаемо Екатеринбурга, то нам на диване сдается, что дилемма «либо сквер, либо церковь» не передает сути противостояния. Ну… не верится, что горожанам так дорог этот сквер. Нет основания полагать, что в городе проживает немало людей, для которых невыносим вид златоглавой церкви. Дело не в ней, а в общей, накопившейся, за последние годы энергии протеста – полагаю, это и есть ключ к пониманию всей ситуации. Граждане недовольны чванством «верхов», возмущает тотальная коррупция – почти 2,5 тонны наличных найденных у некого высокопоставленного сотрудника спецслужб, у которого была холодная голова, горячее сердце, а теперь грязные от взяток руки, кого угодно сведет с ума. Сюда же добавим падение доходов россиян, социальную несправедливость, введение новых драконовских налогов. При этом открыто критиковать правительство нельзя - есть закон о неуважении к власти, получается себе дороже. Поэтому и явилось миру, как считают некоторые незрелые умы, «громкоголосое меньшинство» защитников скверов, которое в дальнейшем, полагаем, будет только расти. Тем более, что возвысить свой голос протеста по поводу подтасовок в детской программе «Голос», возмущаться строительством экологически вредных предприятий, вырубки деревьев, обмеления рек, загрязнения воздуха, Марианской впадины пивными банками и т.д. пока никто не запрещает. Надо заметить, что во времена Людовика 16-го не было протестных маршей и оппозиционных партий, однако монархию свалила всего одна демонстрация женщин, которые возмутились советом королевы Марии-Антуанетты перейти на пирожные. Иными словами, не канализированные протесты, как учит нас история, как бы не была сильна «гвардия кардинала», способны вылиться в серьезные потрясения. При этом мало никому не покажется.

Кто покусился на святое?

Если уж мы заговорили о загадках бытия, то не можем не отметить казус, который сейчас активно обсуждается в социальных сетях. Если не врут наши диванные эксперты, то оказывается в псковском суде журналистам ряда оппозиционных изданий (есть оказывается среди нас и такие) с некоторых пор предлагается пройти аккредитацию для того, чтобы посещать открытые (по закону!) для всех и каждого заседания.

В качестве подтверждения читающей публике предлагается веское доказательство: список состоящих из пяти фамилий, выведенных принтером на бумажке форматом А-4. Против такого аргумента, конечно, не устоять, поэтому, не дожидаясь официального разъяснения от судейского сообщества, наши диванные эксперты немедленно полезли в Основной закон, чтобы сверить его дух и букву с реалиями нашей суровой действительности.

И каково же было наше удивление, когда из статьи 19-й Конституции РФ, части первой мы узнали, что «все равны перед законом и судом». И далее было совсем удивительно читать: «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств» – видимо, имеются в виду политические взгляды, профессиональные признаки. Более того: «запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Из всего сказанного вытекает, что нормы закона должны применяться одинаково в отношении всего круга лиц, на которых этот рассчитан закон. Это касается как материально-правовых, так и процессуальных норм. И тут нашему ужаленному в самое сердце диванному ареопагу приходит в голову цитата из классической комедии Эльдара Рязанова, где один из ее персонажей, обращаясь к суду, с горечью человека, оскорбленного в лучших чувствах, констатировал, что «Деточкин покусился на святое… На Конституцию, где прямо сказано, что человек имеет право на личную собственность!», Впрочем, герой Андрея Миронова ссылался на Основной закон, который был составлен во времена развитого социализма. Слава Богу, что от него у нас практически ничего не осталось, поэтому во избежание нездоровых толкований, хотелось бы знать точно: существуют ли на самом деле такие указания, касающееся коллег? Если «да», то мы ждем, если не сурового приговора, то квалифицированной оценки ситуации от «взрослого омбудсмена» Дмитрия Владимировича Шахова или, как минимум, от профессионального сообщества – в данном случае имеется в виду почившее в бозе, но на бумаге по-прежнему существующее региональное отделение Союза журналистов России. Понятно, что легко и приятно говорить правду власть имущим. Тем более, когда последние эту «правду» щедро оплачивают, а в случае чего так и норовят дать по рукам, а точнее – «по клаве» инакомыслящим. Однако вся фишка заключается в том, что положения Основного закона писались не по понятиям, а исходя из других, хочется верить, демократических принципов. С ними можно не соглашаться, но закон есть закон — его следует исполнять. Хотя о чем это я?

Компот из макарошек отменяется?

Давая установку на добро, которое не только украшает нашу жизнь, но и облагораживает нашу суровую действительность, хотим сообщить экстренное сообщение, доставленной нашей специальной диванной корреспондентшей. Вот вы тут сидите и не знаете, а между тем Управление образования Псковской области поддержало инициативу регионального отделения общественной организации «Женщины России» отказаться от конкурсов на закупку школьного питания. И более того: предложило вывести эту процедуру из-под действия пресловутого Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как стало известно, соответствующее письмо от имени регионального парламента планируется направить в адрес Государственной Думы Российской Федерации. В среде киноманов-хипстеров бытует выражение «иногда это случается». Под словом «это» подразумеваются продукты человеческой жизнедеятельности. Мы же со своей стороны, живя в этих самых «продуктах» по самые уши, авторитетно заявляем, что иногда случается и обратное. Лучшие умы давно говорили, что нельзя экономить на детях, а уж тем более минимизировать стоимость школьного питания, сводя их к банальным макарошкам на первое, второе и третье. Слава Богу, что от разговоров псковитянки перешли к конкретным действиям, и хочется надеяться, что их инициатива будет поддержана на всех уровнях. Полной уверенности, конечно, нет, но чем черт не шутит.

В поисках русской Атлантиды

На «закуску» мы как всегда приготовили новость об отечественной культурке и предназначена она – понятно - для истинных гурманов. Слушайте! Пока мы тут сидели и ничего не делали, усилиями Татьяны Степановой - хранительницы мемориального литературного музея Маргариты Владимировны Ямщиковой, расположенного в усадьбе «Лог» Плюсского района, уже подготовлены к печати ее неопубликованные дневниковые записки, которые писательница вела, начиная с 1895 по 1956 годы. Их оригинальное название – «Гдовщина. Забытый угол». По своему обыкновению отличное предисловие к ним написал литературный критик Валентин Яковлевич Курбатов, и теперь осталось дело за малым: найти средства, чтобы это уникальное издание увидело свет. Тираж будет небольшим – всего тысячу экземпляров, но зато настоящие ценители сумеют понять и прочувствовать, как жила псковская глубинка на сломе эпох. Уникальность этих записок состоит еще и в том, что в них представлены честные, бесцензурные записи, которые ждали своего часа более полувека. Это только на первый взгляд, кажется, что жизнь сосредоточена в столицах, но, как точно пишет в предисловии Валентин Яковлевич, «жизнь кипит на каждой странице»:

- Молодые люди любят и женятся, старые ворчат и старятся, батюшки венчают и отпевают, дети дерутся и мирятся, солдаты воюют и погибают, молодые «сицилисты» прячутся, слухи о революции катятся по деревне…, а там и сама мачеха-революция валит валом, белые расстреливают, красные тоже. Жизнь через край…

Но самое-то дорогое в этой книге, отмечает Курбатов, ощущение ненаглядной полноты еще целостной жизни, которую мы любили по Тургеневу, Мельникову-Печерскому… и которую считали уже «чистой литературой» - светлой русской Атлантидой. За малым дело стало – нужно помочь издать книгу. Поэтому, отбросив наше привычное диванное ерничанье, мы обращаемся не только к официальным инстанциям, но и к каждому неравнодушному к судьбам своей малой родины человеку. Координаты и финансовые реквизиты можно найти на сайте музея, там же и опубликованы и телефоны, чтобы уточнить все детали с составителем и редактором тома г-й Степановой. На этом мы сегодня ставим точку. Печалился о неправдах жизни ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм и «пусть вам, дети грядущего, светят наши кремлевские звезды». Пока…