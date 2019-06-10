Колхоз «Напрасный труд»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».
Доброго дня! В эфире «Диванная политика» с очередным обзором событий, которые поразили воображение счастливых обладателей девятиметровых кухонь и туалетов, совмещенных с ванной.
«Адский цирк» для журналиста
По традиции мы начинаем с федеральной повестки дня, где первым номером идет «дело Ивана Голунова» - корреспондента одного из популярных изданий, задержанного в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Между тем и сам Иван, и многие его коллеги по цеху убеждены: главной причиной преследований стала его профессиональная деятельность, а именно – журналистское расследование по поводу того, как ведется в столице похоронный бизнес и кто на этом греет руки.
Всё произошло в минувший четверг, но только в выходные было вынесено постановление о содержании Голунова под домашним арестом, что журналистское сообщество расценило, как победу. Маленькую, но все-таки победу — и еще торжество справедливости. По мнению известного историка Александра Дюкова, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях либеральным идеям, «устроенный ГУВД в связи с делом Голунова адский цирк с ложными фотографиями и меняющимся количеством пакетиков с наркотиками в процессуальных документах свидетельствует, что дело это с вероятностью 95% сфабриковано…»
- В отличие от отечественной псевдолиберальной оппозиции, мы не должны руководствоваться принципом партийности в случае, когда идет речь о сфабрикованных уголовных делах. – убежден историк. При этом вывод, который делает г-н Дюков, однозначен: защищать Голунова правильно. И мы тут на диване полностью разделяем такую позицию.
Пельмени в кредит!
Вторым пунктом нашего «марлезонского балета» следует 23-й Петербургский международный экономический форум, который тоже наделал много шума. Если верить победным реляциям «шайтан-ящика», то в скором будущем нас ожидает немеряное счастье в виде потока инвестиций. Залогом сказанному служит то, что в ходе питерского форума было заключено соглашений на общую сумму свыше трех триллионов рублей.
Кому они достанутся? – и к гадалке не ходи, но если вы хотите узнать, что на самом деле там происходило, но стесняетесь об этом спросить, то мы рекомендуем кликнуть хэштэг #ПМЭФ в Инстаграме. Судя по картинкам и, так называемым, сторис, предприниматели, как приезжие, так и русопятые, поголовно сексуально озабоченные холостяки, а предпринимательницы - сексуально обольстительные леди. Если верить продвинутым средствам массовой информации, то главной частью культурной программы конгресса стал для мужской половины поиск женщины, а для тусовщиц полусвета - состоятельных папиков с тугими кошельками. По мнению вездесущих телеграм-обозревателей, эскортницы просто забили эфир своими историями из категории «я и какой у меня богатый мужик». Со всеми вытекающими… Мы и раньше говорили, а сегодня еще раз повторим, что все эти пафосные междусобойчики, где крупных международных валютных спекулянтов закармливают красной икрой, предлагая на «сладкое» концерт Земфиры, кардинально не отразятся на жизни рядовых граждан и жителей Псковской области, в частности. И уж совсем было пробито днище у нашего корабля современности, когда на этом же экономическом форуме крупнейший ритейлер страны («Перекресток», «Пятерочка» и т.д.) принял решение отпускать продукты в кредит. Делать-то что-то надо, если у людей не хватает средств на самое необходимое. И это тоже неудивительно: за последние пять лет россияне стали беднее на 10%, что подвигло владельцев «тухляночек» проявить чудеса изворотливости. Одним из этих «чуд» и станет выпуск виртуальных карт, с помощью которых россияне смогут совершать покупки в магазинах сети «Перекресток» в кредит с льготным периодом. Оформить карту можно будет во всех магазинах за считанные минуты, а от покупателя потребуются только его паспортные данные и все: считайте, что макарошки у вас в кармане. Главное при этом не забыть, что они будут съедены в долг, а долги у нас, как показывает практика, не прощают.
Вам смешно? А вот нам, обитателям высокого дивана, признаться, не очень. Сегодня 48,2% домохозяйств могут позволить себе только питаться и одеваться, а вот выход из строя телевизора, стиральной машины или мобильного телефона, просто ставит семью, особенно молодую, в тупик. В скором времени к ним добавятся и, так называемые, предпенсионеры, которых пенсионная реформа, по сути, лишит надежды на работу и нормальную жизнь. Интересный парадокс получается: на питерском форуме без устали твердили о росте ВВП, но в реальности люди живут только хуже, как в известном колхозе с многозначительным названием «Напрасный труд». Еще одной отметиной на этом своеобразном прикладе станет предложение покупать в кредит пельмешки. «Дожились!» - сказал бы по этому поводу литературный попугай Елены Станиславовны.
Как в гордуме «печатают» виртуальные деньги
Впрочем, что мы считаем деньги в чужих кошельках – давайте лучше обратимся к своему, городскому. Бросим, так сказать, ретроспективный взгляд, на муниципальные финансы, чтобы понять: когда, например, в каждом дворе будет сделан ремонт, сколько это будет стоить, чтобы исстрадавшиеся граждане, почувствовали на себе отеческую заботу власть предержащих. Подтверждение сказанному в некоторой степени может служить недавнее заседание комитета по бюджету и налогам псковской городской Думы. Народные избранники, предварительно обсудив и заслушав информацию об ожидаемых изменениях в бюджет города, решили поддержать прибавку и единодушно проголосовали за включение этого вопроса в повестку дня предстоящего заседания (14.06.2019) муниципального парламента.
Речь идет о 10 миллионах рублей, которые, как ожидается, ни сегодня-завтра поступят в бюджет Пскова. Дело осталось за малым, а именно - продать помещение, расположенное по адресу ул. Яна Фабрициуса, 5а, и будет тогда нам счастье в виде этих самых десяти миллионов. В самом деле, когда речь идет о том, чтобы вытереть слезы матерям, накормить голодных, уважить убеленную сединами старость, а заодно отремонтировать дворы, дороги, закидать щебнем дырки на городских улицах, то тут ничего не жалко. Даже здания, куда не так давно переехала Контрольно-счетная комиссия городской Думы. Убежден, что местное начальство вкупе с депутатами не против того, чтобы залатать финансовые дырки муниципалитета. Однако при этом у нашей диванной коллегии возникает один, но очень важный вопрос: если дом еще не продан, то откуда взялась сумма в 10 млн. рублей и – главное - когда и кем было принято решение о продаже этого здания? Пока-то речь идет о виртуальных миллионах, которых никто не видел, но уже разложил по карманам. Между тем по закону всё должно быть немного не так.
Мы повторим наш сакраментальный вопрос: кто готовил вышеназванный документ, копия которого у нас имеется на руках, и мы никак не можем на него наглядеться. И еще одно «лыко в строку»: почему народные избранники не поинтересовались, входило ли здание по адресу ул. Я. Фабрициуса 5а, в план по приватизации муниципального имущества? Пока не получены компетентные ответы на наши дилетантские вопросы, мы с сожалением вынуждены констатировать, что подобная скоропалительность грозит массой неприятностей. Например, если депутаты, не подумавши, проголосуют за предложенные изменения, то гипотетические подрядчики, поверив чиновникам, что деньги в бюджете есть, клюнут на эту замануху, выполнят работу, но… останутся с голым носом. Платить-то нечем! Не лишнее замечание: у города и так пять миллионов дебиторской задолженности только по управлению образования, которую уже начинают требовать через суд. Это мы к чему говорим? А все к тому, что у нашего диванного сообщества есть опасение, что любое доброе начинание губит этот самый бардак, когда деньги, которые в бюджете расписываются на ремонт и благоустройство, оказываются же виртуальные, как и эти пресловутые десять миллионов.
Культур-мультур от псковских «академиков»
По случаю лета на культурном фронте у нас до недавнего времени было затишье (выступление ансамбля песни и пляски Росгвардии на пушкинском празднике поэзии – не в счет), однако творческие деятели театральных искусств сумели-таки расшевелить нашу неповоротливую общественность. Речь идет о грядущем слиянии двух лун: псковского Академического театра и Александринского театры драмы имени Пушкина (СПб).
Уже известно, что руководство местного «ристалища» поддержало идею в ожидании того, что новый творческий агломерат получит федеральный статус, федеральное финансирование и (понятно) федеральные зарплаты. Псковская театральная «торсида» тоже придерживается убеждения, что анонсированное объединение сделает репертуар более разнообразным, позволит больше тратить денег на постановку, расширит гастрольную деятельность.
И тут мы живо представляем, как под пафосной вывеской Александринского театра, который претендует на статус «Первого национального», внизу мелкими буковками будет написано «псковский филиал». Кто же не позавидует такому счастью?
Достоинство в виде федеральных зарплат может им вернуть только слияние с Александринкой. Эта тема не обошла и Псковскую Ленту Новостей, которая озадачила свою паству вопросом: «Театр и музей могут получить статус федеральных. Как вы к этому относитесь?». Итоги голосования не заставили себя ждать: почти 27% респондетов поддержали нововведение двумя руками, считая, что этот шаг даст новые возможности для развития. Еще 32,5% скептически отнеслись к затее, считая, что наши чиновники от культуры по своему обыкновению где-нибудь да накосячат.
Почти 22% участников опроса сообщили, что они далеки от «культур-мультур», потому что у них на первом плане проблемы материальные, и только 9,2% респондентов выказали недовольство: типа, новый статус станет причиной потери самобытности того же самого театра. Увы, но наше диванное сообщество относит себя к таким же скептикам. Ну, сомневаемся мы, что будет увеличено финансирование постановок, повысится зарплата творческим работникам и вообще - всё будет в шоколаде. Для сравнения: у нас на все постановки ежегодно расходуется 7 млн 300 тысяч, а на петербургской сцене один спектакль «стоит» десятки миллионов. Ах, эта провинциальная доверчивость, что театральные деятели столичных подмостков от широты душевной «отстегнут» из своего вместительного кошелька «лимонов» пять-семь на псковские иммерсионные эксперименты.
Как прокомментировал ситуацию один из наших диванных экспертов-пессимистов, после боданий по поводу «Титан-полимера» и грядущей оптимизации театра, следующим шагом может стать выделение части «псковских далей» под мусор из Санкт-Петербурга. А потом, как следствие, и обращение в кремлевские инстанции прикрепить Псковскую область к Ленинградской. При этом массовая поддержка инициативы со стороны населения, которому пообещают питерские пенсии, питерское снабжение и прочие столичные преференции, будет гарантирована.
На этом мы сегодня заканчиваем. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.