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Блоги / Юрий Моисеенко

Колхоз «Напрасный труд»

10.06.2019 16:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Доброго дня! В эфире «Диванная политика» с очередным обзором событий, которые поразили воображение счастливых обладателей девятиметровых кухонь и туалетов, совмещенных с ванной.

«Адский цирк» для журналиста

По традиции мы начинаем с федеральной повестки дня, где первым номером идет «дело Ивана Голунова» - корреспондента одного из популярных изданий, задержанного в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Между тем и сам Иван, и многие его коллеги по цеху убеждены: главной причиной преследований стала его профессиональная деятельность, а именно – журналистское расследование по поводу того, как ведется в столице похоронный бизнес и кто на этом греет руки.

Всё произошло в минувший четверг, но только в выходные было вынесено постановление о содержании Голунова под домашним арестом, что журналистское сообщество расценило, как победу. Маленькую, но все-таки победу — и еще торжество справедливости. По мнению известного историка Александра Дюкова, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях либеральным идеям, «устроенный ГУВД в связи с делом Голунова адский цирк с ложными фотографиями и меняющимся количеством пакетиков с наркотиками в процессуальных документах свидетельствует, что дело это с вероятностью 95% сфабриковано…»

- В отличие от отечественной псевдолиберальной оппозиции, мы не должны руководствоваться принципом партийности в случае, когда идет речь о сфабрикованных уголовных делах. – убежден историк. При этом вывод, который делает г-н Дюков, однозначен: защищать Голунова правильно. И мы тут на диване полностью разделяем такую позицию.

Пельмени в кредит!

Вторым пунктом нашего «марлезонского балета» следует 23-й Петербургский международный экономический форум, который тоже наделал много шума. Если верить победным реляциям «шайтан-ящика», то в скором будущем нас ожидает немеряное счастье в виде потока инвестиций. Залогом сказанному служит то, что в ходе питерского форума было заключено соглашений на общую сумму свыше трех триллионов рублей.

Кому они достанутся? – и к гадалке не ходи, но если вы хотите узнать, что на самом деле там происходило, но стесняетесь об этом спросить, то мы рекомендуем кликнуть хэштэг #ПМЭФ в Инстаграме. Судя по картинкам и, так называемым, сторис, предприниматели, как приезжие, так и русопятые, поголовно сексуально озабоченные холостяки, а предпринимательницы - сексуально обольстительные леди. Если верить продвинутым средствам массовой информации, то главной частью культурной программы конгресса стал для мужской половины поиск женщины, а для тусовщиц полусвета - состоятельных папиков с тугими кошельками. По мнению вездесущих телеграм-обозревателей, эскортницы просто забили эфир своими историями из категории «я и какой у меня богатый мужик». Со всеми вытекающими… Мы и раньше говорили, а сегодня еще раз повторим, что все эти пафосные междусобойчики, где крупных международных валютных спекулянтов закармливают красной икрой, предлагая на «сладкое» концерт Земфиры, кардинально не отразятся на жизни рядовых граждан и жителей Псковской области, в частности. И уж совсем было пробито днище у нашего корабля современности, когда на этом же экономическом форуме крупнейший ритейлер страны («Перекресток», «Пятерочка» и т.д.) принял решение отпускать продукты в кредит. Делать-то что-то надо, если у людей не хватает средств на самое необходимое. И это тоже неудивительно: за последние пять лет россияне стали беднее на 10%, что подвигло владельцев «тухляночек» проявить чудеса изворотливости. Одним из этих «чуд» и станет выпуск виртуальных карт, с помощью которых россияне смогут совершать покупки в магазинах сети «Перекресток» в кредит с льготным периодом. Оформить карту можно будет во всех магазинах за считанные минуты, а от покупателя потребуются только его паспортные данные и все: считайте, что макарошки у вас в кармане. Главное при этом не забыть, что они будут съедены в долг, а долги у нас, как показывает практика, не прощают.

Мы тут на диване живо представляем, как дюжие коллекторы вваливаются в квартиру какой-нибудь пенсионерки – божьего одуванчика или многодетной мамочки и с матюгами, рукосуйством и прочими своими профессиональными приемчиками начинают выбивать у несчастных долги за слопанные несколько лет назад макарошки.

Вам смешно? А вот нам, обитателям высокого дивана, признаться, не очень. Сегодня 48,2% домохозяйств могут позволить себе только питаться и одеваться, а вот выход из строя телевизора, стиральной машины или мобильного телефона, просто ставит семью, особенно молодую, в тупик. В скором времени к ним добавятся и, так называемые, предпенсионеры, которых пенсионная реформа, по сути, лишит надежды на работу и нормальную жизнь. Интересный парадокс получается: на питерском форуме без устали твердили о росте ВВП, но в реальности люди живут только хуже, как в известном колхозе с многозначительным названием «Напрасный труд». Еще одной отметиной на этом своеобразном прикладе станет предложение покупать в кредит пельмешки. «Дожились!» - сказал бы по этому поводу литературный попугай Елены Станиславовны.

Как в гордуме «печатают» виртуальные деньги

Впрочем, что мы считаем деньги в чужих кошельках – давайте лучше обратимся к своему, городскому. Бросим, так сказать, ретроспективный взгляд, на муниципальные финансы, чтобы понять: когда, например, в каждом дворе будет сделан ремонт, сколько это будет стоить, чтобы исстрадавшиеся граждане, почувствовали на себе отеческую заботу власть предержащих. Подтверждение сказанному в некоторой степени может служить недавнее заседание комитета по бюджету и налогам псковской городской Думы. Народные избранники, предварительно обсудив и заслушав информацию об ожидаемых изменениях в бюджет города, решили поддержать прибавку и единодушно проголосовали за включение этого вопроса в повестку дня предстоящего заседания (14.06.2019) муниципального парламента.

Речь идет о 10 миллионах рублей, которые, как ожидается, ни сегодня-завтра поступят в бюджет Пскова. Дело осталось за малым, а именно - продать помещение, расположенное по адресу ул. Яна Фабрициуса, 5а, и будет тогда нам счастье в виде этих самых десяти миллионов. В самом деле, когда речь идет о том, чтобы вытереть слезы матерям, накормить голодных, уважить убеленную сединами старость, а заодно отремонтировать дворы, дороги, закидать щебнем дырки на городских улицах, то тут ничего не жалко. Даже здания, куда не так давно переехала Контрольно-счетная комиссия городской Думы. Убежден, что местное начальство вкупе с депутатами не против того, чтобы залатать финансовые дырки муниципалитета. Однако при этом у нашей диванной коллегии возникает один, но очень важный вопрос: если дом еще не продан, то откуда взялась сумма в 10 млн. рублей и – главное - когда и кем было принято решение о продаже этого здания? Пока-то речь идет о виртуальных миллионах, которых никто не видел, но уже разложил по карманам. Между тем по закону всё должно быть немного не так.

Прежде чем делить шкурку неубитого медведя и что-то обещать гражданам, следует сначала включить здание в план по приватизации муниципального имущества. Но для того, чтобы попасть в список, нужно рассмотреть вопрос на заседании профильного комитета по имуществу, потом оценить стоимость здания и – наконец - утвердить план на сессии городской Думы, но не брать с потолка 10 миллионов по количеству мух на нем сидящих.

Мы повторим наш сакраментальный вопрос: кто готовил вышеназванный документ, копия которого у нас имеется на руках, и мы никак не можем на него наглядеться. И еще одно «лыко в строку»: почему народные избранники не поинтересовались, входило ли здание по адресу ул. Я. Фабрициуса 5а, в план по приватизации муниципального имущества? Пока не получены компетентные ответы на наши дилетантские вопросы, мы с сожалением вынуждены констатировать, что подобная скоропалительность грозит массой неприятностей. Например, если депутаты, не подумавши, проголосуют за предложенные изменения, то гипотетические подрядчики, поверив чиновникам, что деньги в бюджете есть, клюнут на эту замануху, выполнят работу, но… останутся с голым носом. Платить-то нечем! Не лишнее замечание: у города и так пять миллионов дебиторской задолженности только по управлению образования, которую уже начинают требовать через суд. Это мы к чему говорим? А все к тому, что у нашего диванного сообщества есть опасение, что любое доброе начинание губит этот самый бардак, когда деньги, которые в бюджете расписываются на ремонт и благоустройство, оказываются же виртуальные, как и эти пресловутые десять миллионов.

Культур-мультур от псковских «академиков»

По случаю лета на культурном фронте у нас до недавнего времени было затишье (выступление ансамбля песни и пляски Росгвардии на пушкинском празднике поэзии – не в счет), однако творческие деятели театральных искусств сумели-таки расшевелить нашу неповоротливую общественность. Речь идет о грядущем слиянии двух лун: псковского Академического театра и Александринского театры драмы имени Пушкина (СПб).

Уже известно, что руководство местного «ристалища» поддержало идею в ожидании того, что новый творческий агломерат получит федеральный статус, федеральное финансирование и (понятно) федеральные зарплаты. Псковская театральная «торсида» тоже придерживается убеждения, что анонсированное объединение сделает репертуар более разнообразным, позволит больше тратить денег на постановку, расширит гастрольную деятельность.

И тут мы живо представляем, как под пафосной вывеской Александринского театра, который претендует на статус «Первого национального», внизу мелкими буковками будет написано «псковский филиал». Кто же не позавидует такому счастью?

После общения с местными служителями Мельпомены, нашему диванному сообщество стало ясно, что артисты тоже двумя руками «за». Они устали от бескормицы, от нищенских зарплат, при которых приходится подрабатывать чуть ли не официантами и вообще – люди, хоть они и творческие, но имеют право на достойную жизнь, что, конечно, не наказуемо.

Достоинство в виде федеральных зарплат может им вернуть только слияние с Александринкой. Эта тема не обошла и Псковскую Ленту Новостей, которая озадачила свою паству вопросом: «Театр и музей могут получить статус федеральных. Как вы к этому относитесь?». Итоги голосования не заставили себя ждать: почти 27% респондетов поддержали нововведение двумя руками, считая, что этот шаг даст новые возможности для развития. Еще 32,5% скептически отнеслись к затее, считая, что наши чиновники от культуры по своему обыкновению где-нибудь да накосячат.

Почти 22% участников опроса сообщили, что они далеки от «культур-мультур», потому что у них на первом плане проблемы материальные, и только 9,2% респондентов выказали недовольство: типа, новый статус станет причиной потери самобытности того же самого театра. Увы, но наше диванное сообщество относит себя к таким же скептикам. Ну, сомневаемся мы, что будет увеличено финансирование постановок, повысится зарплата творческим работникам и вообще - всё будет в шоколаде. Для сравнения: у нас на все постановки ежегодно расходуется 7 млн 300 тысяч, а на петербургской сцене один спектакль «стоит» десятки миллионов. Ах, эта провинциальная доверчивость, что театральные деятели столичных подмостков от широты душевной «отстегнут» из своего вместительного кошелька «лимонов» пять-семь на псковские иммерсионные эксперименты.

Как прокомментировал ситуацию один из наших диванных экспертов-пессимистов, после боданий по поводу «Титан-полимера» и грядущей оптимизации театра, следующим шагом может стать выделение части «псковских далей» под мусор из Санкт-Петербурга. А потом, как следствие, и обращение в кремлевские инстанции прикрепить Псковскую область к Ленинградской. При этом массовая поддержка инициативы со стороны населения, которому пообещают питерские пенсии, питерское снабжение и прочие столичные преференции, будет гарантирована.

На этом мы сегодня заканчиваем. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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