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Блоги / Юрий Моисеенко

Пять дней, которые потрясли мир

17.06.2019 16:38|ПсковКомментариев: 4

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день уважаемые радиослушатели. В эфире - очередной выпуск «Диванной политики» с эксклюзивным еженедельным обзором самых значимых (на наш взгляд) событий в мире и… на соседней улице. У микрофона автор и ведущий программы журналист Юрий Моисеенко.

«Праздник непослушания»

Последняя семидневка оказалась насыщенной событиями невероятными, и каждое - вне всякого сомнения - несет немалый, на наш взгляд, общественный смысл. По традиции начнем с федерального кейса, где первым номером фигурирует журналист-расследователь Иван Голунов, обвиненный в попытке сбыта наркотиков.

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Однако дальше случилось вовсе невероятное. В защиту корреспондента, который до недавнего времени был широко известен в очень узких либеральных кругах, поднялись не только коллеги по цеху. Не остались в стороне даже гламурная тусовка и «трубадуры режима». Например, ведущие программ «Время покажет» на Первом канале и ток-шоу «60 минут» на «России 1» с пеной у рта потребовали объективного расследования уголовного дела спецкора «Медузы». Записал гневное обращение в соответствующие инстанции г-н Галкин – юный муж народной артистки СССР. Вставил лыко в строку вечный пересмешник Иван Ургант. Даже глянцевый Cosmo, уловив настроения своих читателей, опубликовал текст в поддержку Голунова. Короче, как пел в одной из своих ранних песен Костя Беляев, «народ во Вселенной поднялся как-то враз!». Полагаем, что если бы Голунов остался и дальше сидеть под домашним арестом, то гламурная попса окончательно испортила бы «праздник непослушания». Обязательно нашлись бы, прости Господи, правозащитницы, которые с голой грудью бросились штурмовать здания силовых ведомств. Какая-нибудь оборотистая девица, двигаемая инстинктами и протежируемая богатеньким папиком, запустила бы линию одежды, косметики, питания, открыв сеть закусочных «Пайка», записала бы песню «сидит Ваня на диване курит папиросы…» в современной обработке, но, слава Богу, сначала Голунова отпустили.

Подводя краткий итог этих «пяти дней, которые потрясли мир», можно сказать, что они войдут в историю России хотя бы потому, что до этого у нас обвиняемый практически всегда оставался виновным, а силы безопасности никогда не отступали – так, во всяком случае, выразилось одно из авторитетных импортных изданий.

Сидя у себя на диване, мы тоже решили внести свою лепту в общий «разбор полетов» и вот до чего додумались. Во-первых, всё повторяется, и шутка Марии-Антуанеты про пирожные может прилететь «обраткой» для власть предержащих в виде, порой самом экзотическом. Второе: в России еще есть телевидение, что подтвердили те же самые центральные каналы. Очнувшись от пиндосо-украинской жвачки, они неожиданно обнаружили, что общественная жизнь в самом рудиментарном виде, но все-таки существует. Правда, сдается мне, было это сделано не по своей воле, а по указанию сверху, потому что, прокукарекав один раз про Голунова, они тут же заткнулись и сейчас продолжают делать вид, что в стране ничего не происходит. Между тем, как пишут умные люди, средний покупательский чек рядового россиянина упал до своего исторического минимума, в Архангельской области народ не унимается по поводу строительства мусорного полигона в Шиесе, да и экономических послаблений в ожидаемом будущем ждать не приходится – с 1 июля, как и было обещано, подскочат тарифы на ЖКХ. Что касаемо «дела Голунова», то шаг назад, который сделала система, это всего лишь тактическая уступка, но не торжество справедливости, как опрометчиво заявили некоторые устроители митинга, который прошел в День России в столице нашей Родины. Впереди очередной скачок цен, продовольствие в кредит, вариации на тему «законов Клишаса», «заговор пиндосов», дальнейшая украинизация отечественного шайтан-ящика, плюс - засилье (там же) дефективно-криминальной тематики. В общем, всё как обычно, как мы привыкли и как нам нравится.

Наш друг ВиктОр Лапшин

Между тем политическая жизнь бьет ключом, и очередная избирательная кампания надвигается на Псковщину с неумолимостью торнадо. Ее апофеоз ожидается, аккурат, 8 сентября, но рядовому обывателю знать подробности по большому счету не надо – время не пришло. К тому же от него и требуется-то совсем пустяк: пришел на избирательный участок, нарисовал «галочку» и пошел снова к телеку. Тем не менее, в партиях и движения по этому поводу уже засуетились. Например, объявил о своем желании грудью встать на защиту чести и достоинства обывателя ни кто иной, как бывший вице-губернатор и экс-депутат регионального парламента, а до этого (в туманной юности) пламенный комсомольский вожак Игорь Максимов.

После того, как стало известно, что известный псковский бизнесмен г-н Лузин сложил с себя полномочия депутата областного Собрания, освободилось вакантное место по второму избирательному округу, на которое и нацелился Игорь Иванович. Но не тут-то было, потому что по правилам правящей партии, прежде чем фамилия кандидата будет внесена в избирательный бюллетень, ему необходимо пройти через праймериз. День предварительного голосования по довыборам областного депутата пройдет 23 июня, а публичные дебаты по темам «Благополучие человека» и «Чистая страна» состоятся соответственно 18 и 20-го. На этот же день намечены встречи с избирателями. Готовятся к выборам и в других партиях, но в отличие от правящей, здесь стараются не афишировать своих кандидатов. Есть опасения, что оные могут попасть в поле зрения единороссов и, если человек трезвого поведения, в порочащих связях замечен не был, характер нордический и беспощаден к либеральной тусовке, то его непременно переманят.

Как это произошло, например, в Новоржевском районе, где соискатель на пост главы одно время позиционировал себя убежденным сторонником коммунистов, а потом переобулся в воздухе, ударился о землю, как Финист - ясный сокол, представ перед удивленной общественностью убежденным единороссом.

И теперь в его глазах не отблески новой зари отмены итогов грабительской приватизации 90-х годов, а твердая уверенность в победе крупного офшорного капитала по всей Земле русской. По этому поводу вашему диванному политику даже посетовал один из видных региональных коммунистических деятелей, признавшись, что до поры до времени они не будут называть всех своих кандидатов, потому что а) их непременно уведут и б) «мы уже наступали на эти грабли и снова не хотим». Впрочем, на наш диванный взгляд, зря они прибедняются, потому что у КПРФ неплохие шансы, скажем, в Пустошке, где экс-спортсмену г-ну Штылину («Единая Россия») противостоит Виктор Лапшин, который хорошо известен населению, имея за плечами опыт предвыборной кампании. Настроен на победу в 13-м городском избирательном округе и другой сторонник КПРФ, руководитель охранного предприятия Олег Луценко. Определись свои левые кандидаты и по выборам глав в Бежаницком и Дновском районах… На самом ли деле левые решили бодаться с партией власти, и как это у них получится? - мы увидим через пару месяцев, а июнь уже не считается. Между тем, чтобы не обижать маленьких, лукаво поступили в этом отношении столичные единороссы, которые приняли решение идти на выборы в Мосгордуму только самовыдвиженцами. Оппозиция их тут же заклеймила в желании «кинуть» родную партию, оставив ее наедине с наделанной ими кучей всяких разных дел. Однако наши диванные эксперты, в этом политическом кульбите явственно усматривают черты… старинной японской литературной традиции, когда писатель, добившийся успеха, менял свое имя на псевдоним, чтобы доказать читателям (в данном случае электорату), что истинный талант все равно пробьется к вожделенной кормушке. Впрочем, чего тут загадывать: придет пора голосовать, тогда-то мы и увидим, кто есть кто на нашем региональном политическом небосклоне.

Денег нет и не предвидится?

Коснемся мы сегодня и состоявшейся на прошлой неделе очередной сессии городской Думы в контексте виртуальных 10 млн рублей, которые депутаты решили направить на ремонт дворов и улиц родного города.

Напомню, что искомую сумму они надеялись получить, продав здание по улице Яна Фабрициуса, 5а, которое не было включено в план приватизации. Однако в самый решительный момент народные избранники, узнав о конфузе, тормознулись, но не нашли иного выхода, как приватизировать вышеозначенное помещение и соблюсти все формальности. Одно плохо: денег в этом году на ремонт дворовых территорий не прибавилось – их вообще-то по факту нет. Поэтому, чтобы пополнить городскую кубышку парламентарии дружно проголосовали за предложение коллеги Дениса Иванова ввести изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» по пунктам, касающимся ответственности физических, юридических и должностных лиц в части Правил благоустройства и озеленения Пскова. Их суть проста: увеличить штрафы, например, для управляющих компаний, которые не убирают сосульки зимой, для автовладельцев, паркующихся в зеленых зонах во дворах и т.д. На сегодняшний день меры воздействия настолько ничтожны, считает народный избранник, что с них не разбогатеешь. Поэтому он предложил сделать штрафы по-настоящему драконовскими.

Оно, конечно, влепить какому-нибудь домуправу десять «косарей» сам Бог велел, но мы тут на диване подумали о том, что можно обойтись малой кровью. Ну, например… Все помнят, как некая пьяная гражданка влетела зимой на своей иномарке в ограждение Троицкого моста. Сколько было по этому поводу шуму, переживаний, гневных высказываний в социальных сетях и, в том числе, от имени тех же самых депутатов, которые заклеймили лихачку позором с ног до головы. После этого соответствующие коммунальные структуры (уже тихо) за счет города привезли откуда-то железную секцию и вварили ее в ограждение. Пусть она не подходила ни по рисунку, ни по формату, но не оставлять же дырку в ограде, да к тому же на мосту. А ведь можно было бы сэкономить и от имени «третьего лица» обратиться в страховую компанию, где получала полис ОСАГО лихая баба, и заставить – нет, не ее, а страховщиков - оплатить дорогостоящий ремонт. И ведь таких случаев по городу наберется немало: где-то столб свинтят, где-то ограду, повредят поребрик, испоганят газон… Успевай ловить нарушителей, оформляй, как причинение имущественного вреда и – пожалуйста, будут вам, уважаемые городские чиновники и депутаты, пекущиеся о народном благе, вожделенные бабосы. Есть и еще одна возможность тряхнуть федеральную мошну. Приняли тут парламентарии постановление об увеличении стоимости билета в баню.

Рассудили так: помыться можно и в ванной, а если вы хотите с веником, то и платить нужно, соответственно, дорого.

Как человек, посещающий регулярно «лошадиное стойло» на Конной, могу сказать, что зайти туда не очень приятно. Не радуется глаз, глядя на грязные подтеки на стенах, да и банщик, который с меланхолическим видом грязной тряпкой елозит по проходам, тоже не внушает. Вспомнишь тут добрым словом народную «гельтуху», да и советские времена, когда билет стоил 10 копеек, а для низших армейских чинов – бесплатно, потому что баня несла, прежде всего, социально-гигиеническую функцию, предотвращая распространение вшей и чесоточных клещей среди населения. Не каждый знает, что в 90-е годы, когда начали из экономии закрывать в Питере общественные бани – типа, дорого, в городе началась самая настоящая эпидемия педикулеза. Между прочим, баня на Советской в свое время строилась не только как место для помывки. В случае войны, других стихийных катастроф именно там согласно мобилизационным планам планировалось проводиться дезинфекцию и прочие санитарные манипуляции. Сохранила она свое стратегическое назначение и сегодня, так что пусть МЧС, санэпиднадзор не стоят скромно в стороне, а падают в долю и выделяют деньги на субсидирование городских бань в целях гигиены. Не худо бы и на дальнем Завеличье, на Запсковье построить общедоступные «кузницы здоровья», а не мечтать о приватизации последних двух. Не думаю, что сделаю открытие, но сейчас вшей можно с легкостью подхватить в автобусе, на городских рынках. Предположу, что по мере дальнейшего обнищания населения и недоступности обычных банных услуг положение будет только ухудшаться. Не знаю, отважатся ли ганзейские гости пользоваться общественным транспортом, но перед фестивалем не худо бы городские автобусы помыть и продезинфицировать – во избежание.

На этом мы сегодня заканчиваем. Пытался понять суть вещей ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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