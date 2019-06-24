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Ганзейская лодка разбилась о быт

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», а у микрофона ваш надоеда, журналист Юрий Моисеенко со своим несвоевременным мнением по поводу того, что произошло в стране и… на соседней улице.

«22 июня, ровно в четыре часа…»

Начнем с обзора календаря знаменательных дат, и главная из них - День памяти и скорби, который страна отметила третьего дни. Иначе говоря, 22 июня, семьдесят восемь лет назад, началась Великая Отечественная война.

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Напомню, что в кровавой бойне, которая продолжалась 1418 дней и ночей, со стороны Советского Союза (по разным данным) погибло от 20 до 27 млн. человек. Однако самые большие потери в живой силе и технике страна понесла в первые месяцы войны. Можно было избежать катастрофы летней кампании 1941 года? – ответ на этот сакраментальный вопрос до сих не дает нам покоя, но прежде - всего несколько слов о том, что это был за день. О начале войны в российской глубинке узнали только в 12 часов, когда к гражданам СССР обратился нарком иностранных дел Молотов. Судя по его выступлению, в Кремле на тот момент плохо представляли масштабы трагедии. На фронтах смертью храбрых уже полегли тысячи солдат и офицеров, не говоря о мирных жителях, однако в обращении говорилось лишь о двухстах погибших. Назвав Гитлера «зазнавшимся» политиканом, оратор выразил твердую уверенность, что «Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу». Выступление завершилось ставшей уже хрестоматийной фразой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Молотов выступил в полдень, и если верить воспоминанием, народ послушал и… спокойно разошелся по своим делам.

Например, вечером того же дня себежская молодежь отправилась на танцы, рассуждая, когда мы разгромим врага: через неделю или на это потребуется месяц.

Последние годы перед войной пропаганда вдалбливала в головы людей мысль о том, что если враг на нас нападет, то доблестная Красная Армия разгромит его на своей территории, а после победы начнется мировая революция, а вот тогда-то мы и заживем, когда всех либералов (то есть буржуев, пардонче) прижмем к ногтю. Однако на следующий день из военкомата начали разносить по домам повестки. Через три дня мужиков практически не осталось – всех поставили под ружье, а еще через пару дней в том же Себеже увидели беженцев, которые рассказывали какие-то ужасы. Про немецкие самолеты, которые на бреющем полете расстреливали колонны мирных жителей, про захватчиков, не щадящих ни старого, ни малого. Вместе с ними на восток брела и доблестная Красная армия. Бойцы и командиры боялись глаза поднять, потому что не знали: вернуться они или нет? Впрочем, мы не собираемся пересказывать всю историю Великой Отечественной, но на один момент все-таки обратим внимание. Не успел Молотов провозгласить неминуемую победу, как из центра на периферию пришел приказ: населению сдать все радиоприемники! Селяне, а также жители больших и маленьких городов послушно понесли их в милицию, но не успели. Однако фашисты, оккупировав русские территории, продолжили конфискацию. Причем под страхом смерти и, надо сказать, что такие случаи имели место быть, даже если находили испорченный агрегат. После того, как был установлен новый порядок (Себеж заняли 7 июля, Псков - 9-го), каждый день из уличных репродукторов вместо сводок Совинформбюро, оккупанты завели за правило рассказывать про успехи своей победоносной армии. Потом транслировались популярные, но обязательно веселые песни. Это мы к чему: как только режим хочет «выключить» общественное сознание, он немедленно лишает общество свободных средств массовой информации. Как вам кажется, совсем свежий закон о суверенном интернете, не шаг ли в этом направлении? Следующим, говорят, может стать уголовное наказание за пользование всемирной паутиной, которую намерен в скором времени раздавать Илон Маск бесплатно (!) всем жителям планеты. Вот такие странные девиации возникли у нашего диванного ареопага по случаю дня скорби и печали.

Обидели старушку, не дали номерок

Из других событий не менее глубокое впечатление на хрупкую психику нашего пикейного сообщества, произвела ежегодная прямая линия с гарантом. Не буду повторять, сколько и какие вопросы ему задали россияне - были совсем дикие, например, про окрошку или когда по нашим дорогам начнут ездить грузовики на автопилоте - однако отметим, что этот ритуал, при всей его традиционности, всякий раз вызывает у нас чувство недоумения. Людей интересуют простые и житейские вопросы: про низкие зарплаты, экономическую стагнацию, пугающую своими масштабами коррупцию. Но вместо этого им объяснили, почему чиновник должен получать много, про дальневосточных касаток, попотчевав на прощанье слезливой историей про записочку, которую потеряла охрана президента. При этом о пенсионной реформе даже не вспомнили! И это молчание само по себе весьма многозначительный знак, хотя при этом коррупционеры продолжают хранить деньги квартирами, шубы шубохранилищами, а апельсины - бочками в оффшорных зонах. Если же отбросить шутки в сторону, то россияне реагировали на этот телевизионный «акт веры» очень своеобразно. По крайней мере, в самой студии. Например, футболист Дзюба матерился – прочитали по губам. Звезда фильма «Т-34» артист Петров, аж, побагровел, сдерживаясь, смеем предположить, что от смеха, и только Евгений Миронов (тоже лицедей) просидел все четыре часа с окаменевшим выражением лица – во что значит система Станиславского...

Что же касается псковичей, то после встречи президента с народом, они, как и Митя Кулдаров - известный герой чеховского рассказа, не без гордости теперь посматривают свысока на господ-новгородцев и прочих вятичей. Не в том смысле, что в пьяном виде попали под лошадь, а в том, что теперь вся страна знает, что записаться у нас на прием к врачу-онкологу довольно сложно и занимает эта процедура до полутора месяцев - именно на этот факт пожаловалась репортеру из столицы жительница Псковского района.

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По нашей информации, практически сразу после прямого включения исполняющую обязанности главного врача вызвали на ковер в высокий властный кабинет для объяснения: типа, кто тот гад в регистратуре, который не выдал бедной бабушке нужную бумажку нужному специалисту. Тут же следует отметить, что наблюдается эта селянка в диспансере уже 18 лет и до недавнего времени ее всё устраивало, но мы не об этом, а о том, что дальше, как у нас водится, пошло-поехало. Помимо докторов, досталось и среднему медицинскому персоналу с зарплатой едва достигающей 12 тысяч, а далее по ранжиру. Особенно кипятились бойцы отдельного ударного женского батальона смерти имени Цукерберга, которые, судя по всему, пребывают в какой-то параллельной реальности, считая, что социальную политику формирует участковый врач. На землю раскаленных до бела гражданок опустил губернатор Ведерников, который сообщил, что в регионе не хватает до 50% врачей.

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От себя добавим, что из тех, кто ведет прием и пытается лечить, две трети уже пенсионного возраста, а все молодое, здоровое и амбициозное не задерживается в регионе, уезжая за нормальной заработной платой и человеческой жизнью в столицы. Если говорить о той же самой онкологии, то по правилам диагностика, выявление и направление на лечение пациентов должны осуществляться в первичном звене, то есть на уровне районных поликлиник. Увы, но как медицинский факт следует признать, что у нас в регионе это звено «разрушено до основания». Поэтому народ вынужден сразу бежать в диспансер, где своего персонала, прямо скажем, не густо - думаете, почему область вошла в пятерку самых тревожных по части онкологии по России? И совсем уже грустную картину рисует Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», куда, между прочим, входит и Народный фронт. Там оценили реализацию президентских майских указов в 2018 году и пришли к выводам неутешительным. Вот только некоторые данные: по числу больниц современная Россия отстает от РСФСР 1932 года, фактически откатившись к показателям 90-летней давности. Продолжают массово ликвидироваться амбулатории и поликлиники: их число за первые 15 лет нового века сократилось почти на 13% - до 18,6 тысяч учреждений. Нагрузка на оставшиеся выросла на 8,4% из расчета на 10 000 населения. При этом около 20 тысяч населенных пунктов страны вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них более одиннадцати - расположены на расстоянии свыше 20 км от ближайшей медорганизации, где есть доктор. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: отрасль медленно, но верно вымирает, как и ее пациенты. К чему это может привести? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю обратиться к исторической аналогии. Когда-то, в XIII-м веке, монгольская империя простиралась от Киева до современного Пекина. Правил этой огромной территорией внук Чингиз хана - Кублай-хан и к великому счастью китайцев он был не похож на своих диких предков, которые завоевав огромные просторы, сгоряча решили истребить жителей, там живущих. Земли междуречья Янцзы и Хуанхэ не годились для коневодства, а если страна не подходила коням, то ни она, ни ее жители были не нужны завоевателям. Китайцев спас соотечественник, служивший у монголов советником. Он-то и объяснил, что налоги можно брать только с живых поданных. Теперь понятно?

Бантики на навозе

И наконец, о культурке. Именно по этой графе проходит у нас «ганзейский фестиваль», до которого остались считанные дни. Местные власти ждут - не дождутся гостей изо всех волостей, с содроганием прикидывая, в какую сумму обойдется им затея Ивана Николаевича устроить в наших пенатах своеобразные олимпийские игры.

Слава Богу, что «чаша» в пятьсот тысяч гостей, а именно такую цифру называл в припадке гостеприимства бывший глава города, нас миновала. На самом деле приезжает несколько тысяч человек, но даже это количество гостей принимать в городе, который выглядит так, будто еще не оправился от немецкой оккупации, на наш взыскательный взгляд, не комильфо. Опустим разбитый асфальт магистралей, неубранные и немытые улицы, убожество городских дворов, в надежде, что любопытные гости не отправятся на окраины знакомиться с бытом аборигенов. Однако того, что они увидят в центре Пскова, уже будет достаточно, чтобы судить о деловых качествах его «отцов». В строительных лесах стоят областная научная библиотека на ул. Профсоюзной и «дом губернатора», где располагался детский штаб «двух капитанов». Продолжается ремонт в областном музее – заповеднике. Пугает прохожих пустыми окнами исторический комплекс Романовской горки. Сколько раз об этом проклятом месте твердила диванная общественность и люди, которые больше нас понимают в культурке, но не услышали глас общественности в пустыне ни инвесторы, ни те, кто по должности обязан был приводить областную столицу в порядок. Вместо того, чтобы покрасить Центр археологии, что за Троицким мостом, его сейчас срочно облицовывают деревянными щитами с нарисованными окнами. «Бантиком на навозе» мог бы стать величественный монумент знаменитой ганзейской ладьи – символа праздника, но как сообщили накануне СМИ, в самый патетический момент оказалось, что в муниципальных «закромах» не нашлось 2,5 млн рублей, чтобы расплатиться с изготовителем и установить эту конструкцию, гениально задуманную г-м Цецерским.

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Сколько было сломано копий по поводу эскиза этого варяжского корыта, какой великолепный был замах ноги, какие искры метали взоры городских чиновников, когда им прозрачно намекали, что это банальное очковтирательство, а не подготовка к историческому событию. Однако нас не услышали, и вся эта чиновная суета закончилась ожидаемым пшиком ганзейской вертикали. Конечно, нас – диванных анахоретов - можно обвинить в отсутствии патриотизма, однако не далеко ушли и жители областного центра. На днях Псковская Лента Новостей начала опрос с целью выявить отношение широких масс к предстоящему празднику коммерции и вот что оказалось. Сорок четыре процента респондентов оценили подготовку города к международному фестивалю на «единицу», посчитав, что «это полный провал, стало только хуже - было бы правильно отказаться от Ганзы».

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«Двойка. Было шесть лет, а не сделано толком ничего», - убеждены 26% горожан. Почти шесть с половиной процентов псковичей, принявших в опросе, поставили городским властям «тройку» на том основании, что «ни олимпиады, ни «конфетки» не получилось». Как говорится, бедненько, но чистенько. Около 18% заявили, что иллюзий насчет волшебного преображения города у них не было, поэтому и волноваться по поводу фестиваля нет смысла. Однако среди меланхоличных скобарей, привыкших смотреть на мир с сардоническим прищуром, нашлись стопроцентные оптимисты, которые заявили, что «Ганза — это суперсобытие, Псков достойно к нему подготовился – пять с плюсом». Жаль, что таковых нашлось всего один процент из тех, кто приняли участие в опросе. Комментировать полученные цифры мы пока не будем, но когда фестиваль отгремит, с улиц областной столицы сметут мишуру и грязь, оставшуюся от праздника, думаю, что ПЛН предложит оценить: как прошел праздник. Тогда-то и получим полный ответ на вопрос: не разучились ли псковичи принимать гостей?

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На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом. Пока!