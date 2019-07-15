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Переход на личности

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день. В эфире снова ваш надоеда, журналист Юрий Моисеенко, со своей диванной аналитикой в ее бесплодных попытках объять необъятное. Для начала хочу поделиться личным фенологическим наблюдением: прохладная июльская погода в избытке компенсируется политическими страстями, что - в общем и целом - поддерживает градус общественных настроений, не давая скучать нашим экспертам. Примером сказанному служит недавняя сессия городской думы. Казалось бы, рутинное заседание, однако перца в этот постный депутатский суп добавил не только «газетный вопрос».

Начнем с того, что народные избранники перенесли голосование по вопросу о передаче в безвозмездное пользование «Управлению по обеспечению деятельности в чрезвычайных ситуациях» системы видео-наблюдения на общую сумму 17 млн 248 тысяч рублей «с копейками». В идеале подразумевается, что вся эта «байда» уже установлена на улице Свердлова после ремонта оной. Ну, как установлена… По словам подрядчиков, эти приборы достали из коробок, привинтили туда, где они должны висеть согласно проекту, убедились, что всё работает, а потом обратно разложили по коробкам. Осталось, как было сказано выше, согласовать с городской думой вопрос о передаче камер на обслуживание специализированной организации. И ведь, наверное, передали б, если бы не бдительность парламентариев, которые выявили в документах любопытные детали. Итак, по порядку…

Если помнит наш внимательный читатель, то на улице Свердлова, что в центре города, в прошлом году был завершен капитальный ремонт в рамках проекта «Туристический кластер «Псковский». Согласно оному там должны стоять камеры видео-наблюдения (числом 11 штук) однако, каково было удивление одного из дотошных депутатов, который, заглянув в интернет, выяснил, что указанные приборы можно было купить и по более низкой цене. Этот многозначительный факт и стал поводом для дальнейшего разбирательства.

- Нам, что предстоит передать камеры с проводкой, кронштейнами и прочими коммуникациями или просто «без всего»? – озадачились они вопросом. Не получится ли так, что после того, как мы проголосуем, к нам прибежит представитель обслуживающей компании и потребует дополнительные средства на монтаж оборудования. По словам председателя бюджетного комитета, депутата Григория Турчина, получалось, что на этой «негоции» было где-то потеряно, скажем так, более 10 млн. рублей - и никто не виноват? В ходе сессии со своей неполиткорректной репликой встрял и Олег Брячак, который напомнил, что этот же самый подрядчик, который купил камеры по безумным ценам, делал по его заказу ванну в бассейне комплекса «Электрон» и получилось, что сама емкость обошлась ему в несколько раз дороже, чем весь капитальный ремонт. Эта «капля» окончательно переполнила чашу весов, поэтому депутаты без лишних дебатов приняли решение: рассмотрение вопроса отложить до полного выяснения обстоятельств этого загадочного дела. А именно – куда делись те самые десять миллионов рублей и кто (персонально) способствовал этому «процессу».

«Укол зонтиком»

Не меньше эмоций вызвал у народных избранников и вопрос из дополнительной повестки дня об увеличении числа учредителей городской газеты «Псковские новости». Забегая вперед, скажу, что ответ на этот вопрос был получен положительный, тем более, областная администрация пообещала вносить свой посильный вклад в бюджет убыточного издания – речь идет о 3,5 млн рублей, что составляет примерно половину от суммы, которую выделял городской бюджет для печатного рупора, посредством коего городская власть до недавнего времени общалась со своими избирателями. В перерыве заседания сессии экс-глава города г-н Цецерский, собрав небольшой кружок зевак, в числе которых оказался и ваш диванный политик, делился сокровенным о том, что он не раз предлагал разделить бремя расходов на газету с областной администрацией. Типа, в прошлом году перед выборами, чуть ли не в каждом номере шли по две-три корреспонденции, посвященные этим знаменательным на региональном уровне событиям.

- Мы не получили тогда ни копейки! – громко возмущался Иван Николаевич на правах уже «федерального деятеля». Как следствие, газета терпела убытки, что отражалось на заработной плате сотрудников. Как можно было понять из эмоционального посыла речи г-на Цецерского, такое нежелание платить по счетам и привело городскую газету к ее нынешнему плачевному кадровому и финансовому положению. Между тем у его преемницы г-жи Полонской было иное видение ситуации. Говоря о расходах редакции, Елена Александровна во время обсуждения вопроса обратила внимание коллег, что сейчас дума идет на беспрецедентное сокращение собственных «хотелок». В том числе, и представительских. Поэтому разговоры о снижении дотаций на газетные расходы укладываются в общий тренд. При этом спикер не забыла ввернуть, что долгое время редакция в ущерб интересам читателя обслуживала интересы одного человека, которому делала бесплатный пиар. И не только на местном уровне. В качестве примера она назвала выпуск некого столичного журнала, где на первой странице был помещен портрет самого Ивана Николаевича. По словам г-жи Полонской, в Псков поступило всего пять номеров этого издания, а счет за такую красивую картинку пришел в размере двухсот тысяч рублей. В этой связи Елена Александровна внесла предложение: в виду того, что муниципального заказа редакции журнала не было, то не худо бы самому Ивану Николаевичу оплатить из своего кармана всю сумму. Не знаю кому как, но полагаю, этот «укол зонтиком» со стороны бывшего заместителя, вызвал в душе экс-главы города целую бурю эмоций на вечную тему о черной человеческой неблагодарности.

После чего последовал обмен репликами, которые, говоря языком классиков, напоминал разговор почтительного сына (в нашем случае – дочери) с отцом. Только при этом последний слишком сильно тряс головой...

Нет, до истерики в грузинском стиле, конечно, не дошло. Тем не менее, часть депутатов, чувствуя, что страсти накаляются, предложила перенести спор в кулуары, чтобы не делать сведение счетов частью самой сессии. Оппозиционные наблюдатели немедленно отметили, что этот акт «марлезонского балета» напомнил лихие 90-е. Впрочем, долго им ностальгировать не пришлось. После того, как голосование завершилось, и число учредителей прибавилось, был принят еще ряд предложений, которые должны помочь наладить управляемость редакцией. В частности, было решено, что количество депутатов в наблюдательном совете увеличится до 4 (ранее было двое) и наконец - все судьбоносные решения, касаемые газеты, отныне будут приниматься двумя третями от общего количества голосов учредителей. Это решение поддержал и сам Иван Николаевич, у которого в рукаве оставалась последняя козырная карта, а точнее – дама. И речь тут идет о многолетнем и преданном соратнике по всем политическим и газетным войнам, редакторе «Псковский новостей» Светлане Андреевой. Тем более, что конфликт с подменой первой полосы газеты, посвященной ганзейскому фестивалю, хоть и был поднят на сессии, себя еще, возможно, не исчерпал.

Конец «эпохи Цецерского»

Напомню его суть… Номер, который открывал праздничный репортаж, был подготовлен в печать, а его первую полосу украшала фотография, где депутаты (в том числе Иван Цецерский) и чиновники шли в одной колонне, радостно приветствуя псковичей и гостей города. Однако этот снимок читатели газеты не увидели. Как не смогли прочитать и оптимистический отклик г-жи Поповой, члена президиума Международного ганзейского союза, которая высоко оценила личный вклад Ивана Николаевича в организацию фестиваля – все это было беспощадно вымарано. Кто вмешался в процесс переверстки, как он проходил, какие цели преследовались? – эти вопросы позже были подробно изложены в заявлении г-жи Андреевой на имя городского прокурора. Одновременно Светлана Николаевна просила главу правоохранительного ведомства дать правовую оценку случившемуся и принять меры прокурорского реагирования. Тем более, что, по ее мнению, был нарушен федеральный закон «О СМИ», права журналистов и читателей «Псковских новостей». Свои выводы правоохранительные органы еще не сделали, но мы их обязательно озвучим, зато сам Иван Николаевич в ходе обсуждения сказал об инциденте в редакции, что ничего «более паскудного и похабного в его жизни еще не было».

Что он имел в виду? Прямое вмешательство власть предержащих в газетную работу или конец «эпохи Цецерского» на печатной ниве – пояснено не было.

Впрочем, эта реплика не испортила депутатам предотпускного настроения. На этой позитивной ноте работа была завершена, а тем, кто заварил «газетную кашу», теперь придется думать, как, говоря деликатно, удалить из редакторского кресла и самой городской газеты пламенного борца за свободу слова г-жу Андрееву. Предполагаю, что они плохо представляют себе, с кем пришлось столкнуться, потому что просто так, по «щучьему хотенью», Светлана Николаевна не уступит бразды правления своего детища. Впрочем, мы забегаем вперед, потому что следующая городская сессия состоится после летних каникул, однако итоги масштабной проверки финансовой деятельности редакции, которая начнется совсем скоро, мы узнаем в ближайшее время.

One way ticket

В продолжение темы скандалов, нельзя не упомянуть и о решении г-на Киянца сложить с себя полномочия руководителя «Псковпассажиравтотранса». Как указывают наши источники, сделано это было по собственному желанию. Напомним, что эффективный менеджер, ранее работавший в Москве, возглавил псковский автобусный парк в прошлом году. Его деятельность регулярно подвергалась критике как со стороны сотрудников предприятия, профсоюзных деятелей, так и со стороны пассажиров. Последний повод для раздражения касался предложения в очередной раз увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Пскова до 27 рублей. Инициатива вызвала резко негативную реакцию со стороны общественности, а большинство участников опроса на сайте ПЛН высказались категорически против подобных методов решения проблем предприятия. В немалой степени доставалось новому директору и от журналистского сообщества. Неоднократно СМИ приглашали Николая Анатольевича к диалогу, однако просьбы коллег оставались без ответа, что было расценено не иначе, как высокомерие по отношению к масс-медиа.

Не баловал своим обществом г-н Киянец и собственный коллектив, его профсоюзную организацию, которые не раз пытались договориться о встрече, выяснить позиции и попытаться найти некий компромисс - на эти просьбы работяг директор автоколонны также отвечал молчанием. Своеобразной «ответкой» ему стал предновогодний митинг, во время которого сотрудники предприятия высказались против политики, проводимой новым руководством автопарка и, в том числе, против привлечения на городские маршруты частных перевозчиков со стороны - речь идет о компании «СтарТранс». Тогда в акции приняло участие более 500 человек. Именно на ней прозвучало предложение скинуться новому начальнику на билет до Москвы, но с таким условием, чтобы он не возвращался. Не подействовало, однако борьба продолжилась. Наконец, пару недель назад в СМИ было распространено открытое письмо трудового коллектива губернатору области Михаилу Ведерникову, где подробно рассказывалось о методах руководства Николая Анатольевича, названы были и причины, которые мешали установить конструктивный диалог. Как говорится, в ногах не стояли, но, по всей видимости, именно это обращение и стало последней каплей.

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Не исключено, что расставание произошло по инициативе руководства региона, которое уже достал конфликт, выросший из-за неумения г-на Киянца разговаривать с людьми. В самом деле, не то что область - вся страна! - сейчас переживает не самые лучшие времена, а делать их еще хуже на пустом месте, только потому, что «я начальник, а ты дурак», может только человек не самый, скажем так, дальновидный. Короче, отныне место руководителя автоколонны остается вакантным. К слову есть уже и первый кандидат: во время самого митинга какой-то пролетарий, отработавший на предприятии не один десяток лет, сказал, что готов возглавить «Псковпассажиравтотранс». Тогда его слова были встречены веселым одобрительным гулом, но - чем черт не шутит? Сейчас у мужика есть шанс встать у руля и вывести колонну в число передовиков.

На этом ставим сегодня точку. Печалился о неправдах жизни ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, и «пусть вам, дети грядущего, светят наши кремлевские звезды». Пока!