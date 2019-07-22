Блоги / Юрий Моисеенко

Не путать вилку с бутылкой

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день. В эфире «Диванная политика» - единственная программа, которая смотрит на мир не через призму всепобеждающей теории о присвоении прибавочной стоимости, а сквозь… дырки в дуршлаге. При этом ваш покорный слуга убежден: чем больше картошки в подполе будет приготовлено на зиму скобарями, тем вольготнее будет дышаться на Руси-матушке и тем оглушительнее станет зубовный скрежет наших заклятых друзей. Ну, а где достаток, прости Господи, там и пир горой… что мы и наблюдали в минувшую субботу, когда город начал отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и (заодно) 1116-летие его первого упоминания в летописи. Но сначала немного истории…

Откуда «ветер дул?»

Ровно 75 лет назад, 23 июля, примерно в половине седьмого утра части 128-й и 376-й стрелковых дивизий вошли в разрушенный город. Спрашивается: кто же будет отмечать столь замечательный праздник в такую рань, к тому же вторник - рабочий день. Поэтому власти благонамеренно решили не путать вилку с бутылкой и предложили сдвинуть торжества на выходные. Во всяком случае, основная часть праздника - концерты, квесты, фестивали – пришлась на субботу. Кроме уже названных мероприятий в культурную программу Дня города вошли выставки-продажи изделий народных умельцев, представления участников клубов исторической реконструкции, ну а хедлайнером народных гуляний стала яркая блондинка Натали со своим немеркнущим, аж с 1997 года хитом про ветер, который «с моря дул, нагонял беду…».

Хочу сразу отметить, что наши граждане на этот счет не сильно притязательны. В советское время торжества обходились чуть ли не даром, за счет 76-й воздушно-десантной дивизии, воины которой устраивали показательное форсирование Великой в районе Мирожского монастыря. Как сейчас помню, типа, позырить на мирный подвиг десантирования собирались толпы горожан, которые под звук хлопушек и треск холостых выстрелов живо представляли, как все происходило в грозном 1944-м. Хотя так ли оно было на самом деле? — вопрос к историкам. Судите сами: согласно архивным данным, официальные потери со стороны немцев составили всего десять человек, а со стороны наступающих - не более сотни. Когда, например, на Стрежневском плацдарме, что в 10 км от Пушкинских Гор, в марте 1944-го войска 1-го Прибалтийского фронта пытались прорвать линию обороны «Пантера», то за несколько дней боев было положено с нашей стороны около десяти тысяч солдат и офицеров.

А тут Псков… и чуть больше роты солдат. Если же верить журналам боевых действий, то большая часть погибших стали жертвами мин-ловушек, которыми город был буквально нашпигован. Еще несколько десятков просто утонули, когда части Красной армии в районе деревни Кузнецово (это немного вверх по течению Великой) переправлялись на левый берег. С другой стороны, держаться за город, который хоть и являлся одним из опорных пунктов Восточного вала, немцам смысла не было. Во-первых, от Пскова после массированных февральских бомбардировок практически ничего не осталось – жилых построек уцелело всего 10-15%. Во-вторых (и это, пожалуй, самое главное), месяцем раньше, 24 июня, началась первая фаза знаменитой операции «Багратион». Тогда части Красной армии под командованием генерала Рокоссовского прорвали центральную часть фронта и устремились в наступление, которое привело к освобождению Белоруссии, а это в свою очередь грозило окружением группы армий «Север». И наконец, войска под командованием Говорова несколькими днями ранее перерезали железную дорогу на Остров. К тому времени была прорвана линия «Пантера» в районе Стрежневского плацдарма, который в марте безуспешно пытались захватить части сразу двух фронтов – 1-го и 2-го Прибалтийского. Все эти факторы и привели к тому, что немцы, из опасения быть окруженными, просто оставили Псков во избежание ненужных потерь – если кто-то не верит, то для этого есть Ютуб, где гуляет немецкая кинохроника той поры, где видно, как на фоне разрушенного Ольгинского моста солдаты Вермахта покидают город.

Чтобы помнили...

Почему мы так детально пытаемся воссоздать хотя бы в нашей программе хронологию того времени? Ну, во-первых, потому, что устроители концерта певицы Натали и торгово-развлекательных квестов вряд ли обо всем этом догадывались. В неведении остаются и сами жители города, не говоря уже о подрастающем поколении. Увы, не прибавило им полезной информации о трагическом прошлом нашего города и само 75-летие. Ветеранов, которые могли бы рассказать, как все было НА САМОМ деле, нет в живых, а устроители праздника, видимо, еще не отошедшие от ганзейского фестиваля, просто решили повторить уже проверенный сценарий, присовокупив к нему возложения венков на могилы освободителей.

Без этого куда же, но все-таки хотелось, чтобы акценты праздника сместились не в сторону панихиды с последующими плясками под мусорные мотивы, а в сторону историзма самого события.

Хотя, всё, конечно, зависит от поставленной задачи. Если была цель накормить и развеселить, то устроители праздника ее, безусловно, достигли - с этой точки зрения праздник, без сомнения, удался. Правда, был и второй вариант, который казался бы значительно дороже. Тогда властям пришлось бы потратиться на дополнительное убранство города. И тут одними флажками и металлоискателями не отделаешься. Нужно было привести в порядок дороги, тротуары, заняться, как и было обещано, ремонтом дворов, которые сейчас выглядят не самым лучшим образом. Кто-то, может, не знает, но одноименная целевая программа до сих пор так и не запущена. Помнится, «отцы города» еще в прошлом году клятвенно обещали, что они непременно добьются, что конкурсы будут проведены в начале года, чтобы с наступлением теплых дней всей грудью навалиться на решение проблемы. Однако теплые дни установились еще с середины апреля, а что с конкурсами? Нам отвечают «денег нет». И не будет, если вы, господа хорошие, выделили под них шкуру неубитого медведя. Речь идет о здании по улице Яна Фабрициуса, 5, которое прежде чем продать за 10 «лямов» нужно было внести в список муниципального имущества, подлежащего продаже. Потом утвердить его на сессии, выставить на торги, реализовать и только после этого, получив нужные средства, открыть торги на ремонт. Хорошим подарком жителям Пскова стало бы, например, сообщение, что, так называемые, летние «профилактические отключения» горячей воды через 75 лет после освобождения от немцев, по примеру этих самых немцев, отныне и навсегда отменяются. Вводится бесплатное школьное питание, открываются новые поликлиники на Завеличье, Запсковье и в Крестах, детские сады, ясли, школы, не говоря уже о бесплатном проезде в городском транспорте, как в Эстонии – не для всех, но хотя бы, как минимум, для пенсионеров. И все это было бы приурочено к 75-летию со дня освобождения Пскова от ненавистного врага, потомки которого сейчас живут значительно лучше, чем потомки воинов-победителей. Короче, решили ограничиться малой кровью и пригласили Натали с ее бессмертным хитом, и на том «спасибо».

Впрочем, все праздники, рано или поздно имеют свойство заканчиваться. Поэтому мы не будем «продлять их очарование» и перейдем к нашим суровым политическим будням. Немалое волнение в души наших пикейных экспертов внес широко известный в узких политических кругах виртуальный ресурс Minchenko consulting, который опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов на июль 2019 года. Кто бы мог подумать, но глава Псковской области Михаил Ведерников попал в, так называемую, «красную группу». Там же оказались коллеги Михаила Юрьевича из Костромской, Смоленской областей, Чувашии, Хакасии, Калмыкии, Крыма и т.д. – всего 10 регионов. Понятно, что лже-патриоты земли русской, которые не встают по стойке «смирно», когда певец Газманов исполняет своего «Есаула» и не крестятся на лики владельцев госкорпораций, обрадовались бы такой, не самой высокой оценке. Однако мы, у себя диване, хоть и не восторгаемся репертуаром вышеупомянутого исполнителя, но все равно считаем подобную оценку труда губернатора из провинции несправедливой. Судите сами: попробовал бы тот же г-н Собянин разруливать региональные проблемы, кувыркаясь, имея «на всё про всё» 30 млрд «с копейками» областного бюджета. Это сейчас он, не задумываясь, тратит только на мостовые столицы почти триллион ежегодно, не давая себе труда, задуматься о том, что в России столько гранита не добывается вообще. Псков и регион финансируется по остаточному принципу, но при этом от него и требуют какие-то немыслимые – почти запредельные - показатели производительности труда. Ну… если нет денег на здравоохранение, все уходит больным детям Сирии, то тут хоть ты тресни, разбегутся врачи и средний медицинский персонал туда, где платят по-человечески. Конечно, это не извиняет ошибки чиновников на местах, однако фактор финансирования социальных программ мы замазывать не будем.

В ожидании оптимизации

В этой связи у диванных политиков есть опасения, что очередной виток оптимизации здравоохранения, о котором на прошлой неделе заявило правительство региона в лице главы профильного комитета г-жи Гаращенко, тоже может ожидать фиаско. Она, конечно, человек в псковских пенатах новый и, скорей всего, не знает, что ранее предпринимавшиеся попытки экономить на отрасли ни к чему хорошему не привели. Короче, несмотря на все благодеяния, которыми осыпало жителей региона его прежнее руководство, на сегодняшний день у нас не хватает около 1200 докторов, а с учетом совместительства, то значительно больше. Люди продолжают жаловаться на качество обслуживания, нехватку лекарств, невозможность попасть на прием к профильному врачу. Полагаю, что оптимизация службы скорой помощи может привести к тому, что вместо 40 минут пациенты будут ждать неотложку еще дольше, а кадров, обслуживающих этот сектор, станет меньше.

Смотрите также Службы скорой медицинской помощи объединят в одну в Псковской области

Между тем стратегия развития скорой медицинской помощи в регионе предусматривает объединение всех служб в единую станцию скорой помощи. При этом проводиться объединение будет поэтапно. На первом, который начнется уже с 1 сентября, псковскую межрайоную, палкинскую и печорскую станции присоединят к городской. С 1 ноября в этот же «сосуд» вольют северные районы, затронув центральную зону. На третьем, заключительном этапе, с 1 января 2020 года, будут присоединены станции и подстанции скорой медицинской помощи оставшихся районов. Как следует из концепции оптимизации: ее основная цель - выравнивание условий оказания скорой медицинской помощи и снижение уровня смертности. Однако, при этом ничего не говорится о заработной плате. Останется она в прежних пределах или опять начнутся бухгалтерские игры с компенсационными выплатами?

Это я к тому, что у наших диванных экспертов есть опасения, что у молодых энтузиастов прежний уровень оплаты труда не привлечет, а опытные врачи и фельдшеры с хорошей квалификацией, поняв, что система окончательно превращается в потогонную, скорее всего, найдут себе место с более достойной зарплатой.

Второй вопрос «на засыпку»: как будет решаться проблема с оборудованием? О его обновлении заявлено давно, но идет оно медленно. Пока медики справляется, но не всегда и не со всем. И чем они виноваты, если дефибриллятор не дает разряд или кардиограф не пишет? Третья проблема – это нереальные стандарты и главное – увеличение количества «бумажной работы» при сокращении длительности вызова, что выглядит, как минимум, странно. Кстати, на снятие ЭКГ на вызове дают 10 минут, а на расшифровку и того меньше, ведь помощь должны уже оказать не позднее 30 минут после прибытия на вызов, т.е. врач (или фельдшер) за полчаса должен осмотреть пациента, измерить давление, сделать ЭКГ, оценить результат и ввести необходимые препараты.

И наконец - эксплуатация водителей как разнорабочих. В их обязанности включаются дополнительные функции, например, ремонт и обслуживание, уборка машины, помощь в погрузке и выгрузке пациентов, сопровождение медицинского работника на вызове (фактически охранная функция). Включение дополнительных обязанностей в должностную инструкцию производится по причине нехватки персонала, но отдельно, конечно, дополнительный труд не оплачивается. Есть и еще одна проблемная тема – на скорой помощи по-прежнему велика текучка кадров. Что по этому поводу говорится в предлагаемой концепции оптимизации? – пока ответ на этот и другие вопросы не будут представлены общественности, сложно судить о том, увенчаются ли предлагаемые нововведения успехом.

На этом разрешите закончить. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.