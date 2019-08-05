Блоги / Юрий Моисеенко

«Сижу на кухне, не жду перемен…»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Тотальный привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики» - программы-долгожительницы регионального медиа-пространства. Шутка ли? – пять лет в эфире, не просыхая. Впрочем, этот скромный юбилей вряд ли будет заметен на вершине властной пирамиды. Орден нам не грозит хотя бы потому, что среди нас нет поваров, спортсменов, артистов. Про Нобелевский комитет и говорить не буду – там одни агенты Госдепа. Авось в бухгалтерии вспомнят? Хотя тоже вряд ли, поэтому мы начинаем.

Наш сегодняшний обзор стартует не с федеральной повестки дня, а с события планетарного масштаба: на календаре август — традиционный для России месяц катастроф. Именно в августе 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую, в августе 1968-го советские войска вошли в Прагу, в 1991-м отметился ГКЧП, в 1998-м грянул дефолт, в 2000-м утонул «Курск», в 2008-м началась российско-грузинская война. Полагаю, что нынешний август тоже войдет в историю страны массовыми беспорядками в Москве, которые возгорелись из искры под названием «муниципальные выборы».

Правый марш

Ну как беспорядками… Бродят люди по Садовому кольцу, а их за это винтят за «здорово живешь». В прошлую субботу было задержано 1300 человек, в эту около тысячи. Протестные акции также прошли в Петербурге, на площади возле Финляндского вокзала. В ряде городов – были отмечены одиночные пикеты. Говорит ли это о растущем недовольстве граждан условиями жизни? С одной стороны, вне всякого сомнения, однако с другой - в протестах принимает участие лишь определенная прослойка граждан, которую мы назовем условно «хипстеры». Пролетариат - тот, кто создает эту самую прибавочную стоимость, пока предпочитает рассуждать о переменах, сидя на своих кухнях.

И, не приведи Господь, самим принимать участие в этих самых «прогулках» - инстинкт самосохранения никуда не денешь. Ты пойдешь протестовать, тебя свинтят, а кто «спиногрызов» будет кормить, в школу их собирать? К тому же перспектива стать еще одним «узником совести», мало кого привлекает, если конечно речь не идет о политической карьере.

С другой – мы прекрасно помним уроки истории, которую среднее поколение проходило по учебникам, выпущенным еще УчпедГИЗом, где прямо говорится: все революции делают не рабочие и крестьяне, оставившие свои станки и оглобли, а сугубо армия. Если бы осенью 1917-го в Петрограде не было гвардейских полков, которые решительно отказывались идти на фронт, то вряд ли большевики имели бы шансы на успех. К тому же все революции делаются в столицах. Этим обстоятельством наши диванные политики объясняют тот факт, что остальная Россия (Псков в этом смысле не исключение) просто ждут дальнейшего развития событий. Хотя на кухонном уровне раздражение, конечно, растет. Тут все смешалось в кучу: и коррупция, и низкие зарплаты, и пенсионная реформа, и дороговизна, и растущие коммунальные тарифы. В противовес этому - благостная картинка по центральным каналам, если верить которой у нас нет проблем, кроме Украины. Собственно, такое несоответствие суровой российской действительности предлагаемому видеоряду и вызывает то самое чувство, которое называется «когнитивным диссонансом».

По просьбе трудящихся…

Нельзя при этом не изумиться и жесткости власти по отношению к несогласным гражданам. Выбежал, например, человек на утреннюю прогулку, а его догнали, повалили на землю, отправили в кутузку, а теперь еще и дело шьют. При этом, в речовке, с которой полиция обращалась к участникам последней акции, трогательно напоминалось, что вы, товарищи гуляющие, бережно относитесь к сотрудникам правоохранительных органов, потому что это ваши, типа, сыновья. Ну ничего ж себе «потомство» вырастили на свою голову, которое винтит «родителей» так, что только перья по сторонам! Впрочем, мы сегодня не об этом. Есть мнение, что власть поступает так и потому что уверена: действует она не только, чтобы защитить все «нажитое непосильным трудом», но и в интересах большинства. В минувшую пятницу, например, центральные СМИ распространили итоги очередного социологического опроса, если верить которому, почти 70% респондентов считают применение силы к демонстрантам, вышедшим на улицы в минувшую субботу, вполне оправданным. Значит, решили наверху, нынешние протесты мы будем «винтить» в том числе и по просьбе трудящихся.

В таких делах, мы, понятно, не советчики, оставаясь на сугубо материалистических позициях, что сила действия равна противодействию, но некоторые вопросы к социологии, как сказал бы академик Лысенко, продажной девке капитализма, у нас остаются. И вот почему….

«Во-первых строках» нашего послания согражданам, мы бы выразили недоверие тем, кто эти самые прогнозы составляет. Был прецедент. Тут в начале лета ВЦИОМ бросился опрашивать народ по поводу степени доверия к президенту. Получилась какая-то совершенно смешная цифра: 39 %. В Кремле изумились: не может быть! Большие социологические начальники тоже переполошились, чуток подшаманили и на следующий день уровень доверия вырос чуть ли не в два раза. Не знаю, поверили люди в конечную цифирь, но ввиду случившегося казуса у нас нет 100%-й уверенности, что нынешние 69% следует однозначно рассматривать как лозунг «винтить и никаких гвоздей!». Тем более, что наши эксперты убеждены: последние события свидетельствует о глубоком кризисе российской политической системы, которая оказалась лишена динамики и драйва в рамках правового поля. К этому же следует добавить, что в данном случае большинство тех, кто одобряет силовой разгон протестных акций, выражает таким образом враждебность к либеральной оппозиции. В гуще народной изначальная вина за навязанный стране дикий капитализм, который привел к слому привычной социальной модели и (как следствие) нынешним экономическим проблемам, возлагается на либеральное сообщество, лидеры которого сейчас зажигают на улицах столицы. Повторим, что большинство россиян не горит желанием присоединяться к акциям протеста, зато не против посмотреть в интернете на их красочный разгон. Тоже понятно: если хлеб дорожает, рок-концерты и шашлычные фестивали только для москвичей, поэтому провинции остается довольствоваться бесплатными зрелищами.

«На кого ты работаешь?»

Доказательством сказанному служит богобоязненный Псков. Впереди его тоже ожидают, какие-никакие, выборы, однако на этом поле сейчас царит гробовая тишина – только мертвых с косами вдоль дороги не хватает. Кто поумнее, уехал в отпуск. Жириновцы и справедливороссы ушли в подполье, и только региональное отделение КПРФ продолжает сублимировать движуху, прекрасно понимая, что от нее (движухи – прим. авт.), как от козла молока.

Последняя инициатива, которая была озвучена обкомом партии Зюганова, касалась спасения памятника Ленину, расположенного на пятачке перед псковским университетом. Причем, прозвучали угрозы, которые в условиях военного коммунизма могли бы стать подлинным набатом для людей труда. Типа, псковский областной комитет КПРФ решительно протестует, требует прекратить вынашивать планы расправы над светлой памятью вождя и, в конце концов, заявляет: - Коммунисты готовы поднять протестное движение по всей Псковской области, организовать акты гражданского неповиновения, сделать все, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным! – конец цитаты.

Ребята, полноте! Вы в какой стране живете, в какой области? Неужели на полном серьезе считаете, что способны поднять протестное движение вкупе с актами гражданского неповиновения из-за памятника «самому человечному человеку», который, не раздумывая, отправлял тысячи классово чуждых элементов на расстрел.

В том числе и представителей духовенства. Вы на самом деле считаете, что у нас нет тем, ради которых стоит со всей партийной принципиальностью упираться рогом? Ну, например… В своей последней программе мы рассказали о грядущей оптимизации службы скорой помощи в области, что, как считает ряд наших диванных экспертов, приведет к окончательному развалу системы.

Чиновники областного комитета по здравоохранению и фармации устами его председателя г-жи Гаращенко убеждают сограждан: все будет с точностью до наоборот. В этой связи возникает вопрос: а что думают по этому поводу депутаты от КПРФ? Почему они до сих пор не откликнулись на предстоящие реформы, или во всем согласны с чиновниками? С каких это пор, и откуда подобное единодушие? Поясните, пожалуйста: вы не в курсе или тупо «в доле»? Или другая тема, которая продолжает волновать наше диванное сообщество: численность россиян, живущих за чертой бедности, в I квартале этого года увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения – об этом сообщил в минувший понедельник Росстат. В ведомстве поясняли, что это связано с опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. А как вы объясните свое молчание по поводу того, что жизненный уровень населения страны (и жителей Псковской области, в частности) продолжает падать. Вы можете предложить радикальные экономические меры, чтобы на уровне области исправить положение? Или вот еще тема, которая партию, стоящую на левых позициях, должна волновать до печенок. С 1 августа работающим пенсионерам (впервые с 2015 года!) проиндексировали пенсии. Официально прибавка называется «ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров». Напомним, что она рассчитывается индивидуально, исходя из размера зарплаты работающего пенсионера в предшествующем году и от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных баллов. Понятно, что ожидать капитальную прибавку не стоит - она не может превышать трех пенсионных баллов. Тем более, что получить «максимум» смогут лишь те, кто имел в 2018-м году зарплату в размере не менее 22 000 руб.

Учитывая, что работающие пенсионеры в Псковской области, как правило, получают тысяч 10-12, то максимальная прибавка составит 244 рублей с «копейками». На эти «огромные» деньги можно купить кило ливерной колбасы или куриных бедрышек, банку растворимого кофе или полтора кг пельменей среднего качества.

При этом наши диванные аналитики с прискорбием констатируют: вместо обещанной тысячи рублей денег к пенсиям (ежемесячно!), как когда-то ванговала г-жа Голикова, люди преклонного возраста получают (через одного) по 244 рэ с пожеланием от родного правительства ни в чем себе не отказывать. Вывод из всего сказанного очевиден: страна и ее граждане беднеют на глазах. Этот факт уже не скрыть никакими манипуляциями. Задача снизить уровень бедности вдвое к 2024-у году, по всей видимости, выполнена не будет. Проводимая в стране пенсионная реформа только ускоряет процесс обнищания. В обозримом будущем предпенсионеров начнут без сожаления увольнять, а устроиться им будет либо негде, либо люди пойдут на мизерную зарплату, чтобы хоть как-то свести концы с концами. В этой связи вопрос к лидерам регионального отделения компартии: товарищи, вы по-прежнему считаете, что акты гражданского неповиновения следует организовывать в защиту бронзового истукана, который при нынешней расторопности городских властей простоит еще не один десяток лет? Может быть, у сообщества, которое называет себя «оппозиционной партией», есть более значимые задачи? Если ответ отрицательный, тогда, несмотря на августовское затишье, обозначьте, пожалуйста, свое отношение к современным экономическим реалиям, предложив конкретную программу действий для псковского пролетариата. Если вам нечего сказать, тогда не смешите людей видимостью бурной деятельности.

«Уходят, уходят, уходят…»

И напоследок о «потере потерь» минувшей недели, которая вызвала столько разговоров у нас на диване. Речь идет об уходе по собственному желанию с поста председателя комитета по социальной политике, старожила областной администрации господина Мнацаканяна. Отставка была немедленно принята и теперь на место Армена Липаритовича уже заступила ранее неизвестная широкому кругу диванных политиков чиновница, которая, как мы надеемся, гордо понесет знамя своего предшественника еще дальше во благо и во имя вечных интересов.

По нашим сведениям, сам г-н Мнацаканян переходит на должность помощника сенатора Турчака и далее, без переезда в пределы Садового кольца, будет представлять его интересы в нашей области. Что мы можем сказать по этому поводу? Увы, но все меньше и меньше остается в желтом доме персон, к которым ветераны нашей диванной партии могли обращаться на «ты». Как, впрочем, и в других властных структурах. Сегодня журналисту может показаться странным, что лет десять назад можно было зайти (прямо с улицы!) к начальнику областного УМВД и спросить его о том, как расследуется резонансное дело. Мне не даст соврать коллега Олег Константинов, редактор одной из городской газет, потому что мы вместе именно так и нагрянули к генералу Говоруну. Более того! Были им приняты, получив все ответы на интересовавшие нас вопросы. Сегодня подобное просто невозможно представить! Если же продолжать разговор об Армене Липаритовиче, то даже в пору острых социальных кризисов (например, когда яммский интернат стал номером один в федеральной информационной повестке) к нему тоже можно было запросто зайти в кабинет, обсудить ситуацию и услышать не сухую чиновную реплику, а живое искреннее отношение к ситуации. Жаль и то, что дело, которое в свое время начинал Мнацаканян, так и осталось незавершенным – мы имеем в виду приют для людей пожилого возраста принципиально нового типа, строительство которого началось когда-то на дальнем Завеличье. Сейчас эта застекленная, но внутри так и не отделанная «коробка» стоит в углу улицы Рокоссовской, рядом с деревней СОС, но конца и краю этому начинанию пока не видно. Доживем ли мы до финиты этой социальной комедии? – неизвестно, но на новом поприще хочется пожелать помощнику сенатора удачи и… такого же неравнодушного отношения к порученному делу.

На этом мы завершаем программу. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.