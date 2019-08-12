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Блоги / Юрий Моисеенко

«Чего ж тебе, собака, надо?»

12.08.2019 18:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Общий привет! В эфире очередной выпуск «Диванной политики» - программы для тех, кто не спит в рабочий полдень. По традиции в центре внимания наших доморощенных аналитиков был и остается город-герой Москва, где сейчас решается судьба конституционных ценностей, а именно - право на выбор.

«Москва! Как много в этом звуке…»

Уже третью неделю по центру столицы бродят люди, выражая, таким образом, свое несогласие с действиями Мосизбиркома, который не допустил группу оппозиционеров к выборам в городскую Думу. В минувшую субботу (10.08.2019) на проспект Сахарова вышло рекордное количество митингующих, которых, по подсчетам наблюдателей, оказалось более 50 тысяч. Тем не менее без жесткого винтилова и на этот раз не обошлось. При этом власть предержащие искренне недоумевают, повторяя вслед за киношным героем, «Чего же тебе, собака, надо?». Типа, еще вчера вас, дураков, механизм избрания «самых достойных» устраивал, а ныне вы чего взбрыкнулись. В этом смысле всё, что происходит в Москве, напоминает старый анекдот, когда в программу «Ваша любимая мелодия» несколько лет подряд писал тракторист Пупкин, который просил исполнить «Полонез Огинского». Однако неожиданно его вкусы изменились, и он вдруг потребовал Первый концерт Чайковского, на что диктор ему вежливо ответил: «Иван Иванович, не выеживайтесь, слушайте ваш любимый полонез». Чтобы как-то погасить протестные настроения чиновники мэрии идут на немыслимые траты, устраивая бесплатные шашлычные фестивали с поеданием за счет городской казны бесчисленного количества жареного мяса под музыку самых популярных исполнителей – провинции о такой халяве остается только мечтать. А в эту субботу в парке Горького состоялась акция Meat&Beat, где во время жрачки засветились Егор Крид, Полина Гагарина и другие поп-звезды, пользующиеся популярностью у молодежи.

Наша диванная партия, как и вся страна, с волнением наблюдает: кто победит в этой схватке между пузом и правом.

С точки зрения тех, кто каждый вечер исправно смотрит «соловьиный помет» или верит каждому слову того же г-на Киселева, они, там в столице, совсем одурели от либерализма. Имея столько хлеба и зрелищ, они чего-то протестуют? - рассуждает обыватель, и по-своему, наверное, прав. Тут третьего дни, позвонил приятель, который поделился счастьем: его дочь закончила столичный вуз с красным дипломом и получила приглашение на работу в школу преподавателем иностранного языка. Не велико счастье, подумает учитель малокомплектного заведения где-нибудь в Палкинском районе и ошибется, потому что в Москве педагог получает больше сотни, а если он к тому же молодой специалист, то управление образования предоставляет жилье. И так чего не коснись! Может кто-то не в курсе, но столицу в значительно меньшей степени, чем другие регионы, коснулась пенсионная реформа. Средний прожиточный минимум там больше, чем в других городах и весях, не говоря уже о преференциях, о которых скобари только мечтают, но вслух сказать не решаются – еще по голове получишь. Москвичи в этом отношении от нас отличаются: требования, которые выдвинула в субботу оппозиция, были исключительно политические, все остальное – имеется в виду экономический аспект – народ, видимо, устраивает. Нет, если бы гражданка Соболь и ее коллеги по несчастью вышли на протестные митинги с инициативами из общероссийской повестки. Например, их бы взволновало стремительное обнищание населения страны, качество здравоохранения и т.д., может тогда граждане на местах их поддержали с большим энтузиазмом. В том же самом Пскове, где прошли одиночные пикеты. Пока же у нас получается, как в известной поговорке: у кого щи пусты, а у кого брильянты маленькие. Так и живем, каждый в своем болоте.

«Товарищи ученые, доценты с кандидатами!»

Но не едиными протестными акциями живет страна, и не далее как на прошлой неделе (09.08.2019) она отметила 20-летие вхождения во власть Владимира Владимировича Путина. По этому поводу высоколобые аналитики (не нам чета!) исписали хренову кучу бумаги, рассматривая все плюсы и минусы нынешнего режима. Однако мы не будем сильно мудрствовать, потому что самым главным и верным барометром у нас на диване был и остается доллар. А теперь, собственно сам фокус: в начале нулевых за бакс давали 25 рублей, а нынче – 65. Это всё, что можно сказать о стратегических способностях кремлевских экономических мыслителей и прочих радетелей за счастье народное.

Единственное желание, которое мы сейчас испытываем, это глянуть в глаза «товарищам ученым, доцентам с кандидатами», которые последние 10 лет на вопрос обывателя, в какой валюте следует хранить накопления, неизменно отвечали, что лучше рубля пока ничего не придумано. В этой связи я неизменно вспоминаю знакомого валютчика, который на мой вопрос, стоит ли вкладывать деньги в импортные дензнаки, неизменно отвечал так: даже не думай, меняй.

- Однако потом про них сразу забудь, потому что валютные вклады - долгие деньги, и нужный эффект ты получишь лет через 10-15.

Не только я, но и многие наши диванные жилеты непременно воспользовались бы этим советом, если было бы что поменять. Короче, время прошло, баксов, евро, а также юаней у нас не прибавилось, но курс, тем не менее, на прошлой неделе вырос. Прошу заметить: при гробовом молчании телевизионных экономических гуру. Есть такое опасение, что следующий рубеж в сто рублей с их попустительства мы возьмем уже к следующей весне. Будь у нашего ареопага желание устроить акцию протеста, то мы бы потребовали отмены всех выборов вообще с плавным переходом на доллар – светлое будущее человечества!

Г-н Рейтингомер, в барьеру!

Впрочем, свою повестку дня мы никому не навязываем, потому что уверены: совсем скоро и по нашей улице проедет грузовик с пряниками. Речь идет о выборах в муниципальные органы власти. Закончилась регистрация кандидатов, и уже 10 августа стартовал очередной период предвыборной агитации в СМИ. Однако на этот раз мы не пойдем по неверному пути коллеги Макарова, который с дотошностью перфекциониста, разжевывал каждую букву регионального избирательного процесса, но с высокой степенью вероятности предположим: зная политические нравы Растеряевой улицы, нас снова ждут подметные газеты, черный пиар, листовки неясного авторства, громкие заявление разного рода фриков. С обязательным публичным выяснением отношений, когда один кандидат, размазывая по щекам слезы негодования несправедливостью мира, будет клясться донести свое благородное негодование до суда. Так было до недавнего времени. Так будет и на этот раз, но если у граждан есть желание наблюдать цирк политических лилипутов, то вход туда всегда свободный. И все-таки один момент мы, несмотря ни на что, отметим, а связан он с тем же г-м Макаровым, несносно длинным аналитиком, которому на Псковской Ленте Новостей пришел конец, потому что его сменил г-н Рейтингомер. Отныне он обязуется, как строгий учитель, выставлять оценки политическим и общественным деятелям, засветившимся в информационном пространстве региона.

В его свежем табеле, например, обозначилась г-жа Емельянова. Первый заместитель губернатора на прошлой неделе взяла на себя привычные для женщины обязанности, чтобы на чиновниках (и чиновницах, в том числе) костюмчик хорошо сидел – речь идет о введении дресс-кода для служащих нашего «желтого дома». Подавляющее большинство (почти 60%) участников опроса на ПЛН поддержали это решение, сочтя его своевременным.

Однако нашлись респонденты (около 20%), которые посчитали, что этот «маркетинговый» ход вряд ли скажется на эффективности принимаемых решений и не расцветит новыми красками нашу серую повседневность. Сразу скажу, что ваш покорный слуга тоже не считает, что это судьбоносное решение на что-то реально повлияет. Разве что на выручку фабрики «Славянка»? К тому же публике не было представлено научного обоснования необходимости дресс-кода. Тем не менее, некоторые граждане неожиданно начали рукоплескать решению г-жи Емельяновой. С чего вдруг? От этого вырастет казна, сократится дефицит врачебных кадров, бензин понизится в цене или подряды на дорожное строительство перестанут разворовывать? Искренне сомневаюсь… В прежней администрации придерживались свободолюбивого образа мыслей, поэтому, видимо, и не запрещали некоторым дамам ходить на работу в немыслимом мини на 15-сантиметровых лабутенах, справедливо полагая, что от этого солнце не налетит на земную ось, зато людЯм будет приятно. Признаюсь честно, ваш покорный слуга тоже любовался стройными ножками, что в какой-то мере компенсировало скучную чиновную жизнь.

Но… мы сегодня не об этом, а о том, не распространится ли дресс-код, введенный для чиновников, на иные структуры? Пришел, например, журналист в легкомысленной футболке на интервью, а ему откажут потому, что писака не соответствует высокому статусу «говорящей головы»? В советское время такое случалось довольно часто. Всего один мелкий случай из личной жизни… Однажды на какой-то партийной конференции ко мне подошел редактор городской газеты из Великих Лук и предложил перейти к ним на работу.

- Жилье предоставим, с зарплатой не обидим, - уговаривал меня коллега. - Только ты свою бороду сбрей, а то у нас «первый» страсть, как не любит бородатых. Как представил ваш покорный слуга, что придется по утрам скрести подбородок бритвой «Нева», так желание перебраться в город на Ловати мгновенно пропало.

Продолжая разговор о строгостях дресс-кода нельзя не задать и другой вопрос: а стоимость часов на руке тоже будет регулироваться? Мы не ханжи, поэтому пусть чиновник, чтобы не выбиваться из нормативных рамок, пользуется хронометром не дороже 10 млн. Что касается милых дам, то свои «хотелки» тоже пусть ограничат: брильянты в уши вдевать не больше 5 карат. Есть и еще одна заковыка: распространится ли дресс-код на депутатов? Ну вот, по бумагам народный избранник считается банкротом, а приезжает на заседания на машине стоимостью три «ляма». Это как понять?! Подобные каверзные вопросы не следует пускать на самотек, потому как без надлежащего дресс-кода нас, видимо, на самом деле не пустят в нормальную страну, где уже сейчас проживает подавляющее большинство чиновников и депутатов. Так всю жизнь в легкомысленной футболочке и проходишь…

«Акселератор практик»

Коснемся мы и недавнего форума молодых семей, на который съехались представители сорока регионов чтобы, как потом написали коллеги, поделиться личным опытом – это событие тоже отметил г-н Рейтингомер. Признаюсь, как у человека во всех смыслах положительного, вопросы семейной жизни всегда вызывали живейший интерес. Правда, с оговорками. Как подсказывает многовековой житейский опыт, самая главная проблема брачующихся касается отношения зятя и тещи, а также невестки и свекрови. Может кто-то до сих пор не понял, но эти проблемы вечные, неразрешимые (иначе в народном фольклоре не было б столько анекдотов на эту тему), а посему спорь - не спорь, предлагай новейшие психологические методики не предлагай, каждая семья должна решать их самостоятельно и без помощи чиновников. Спрашивается: стоит ли в таком случае тратить народные деньги там, где это самое государство никаким боком? А может молодоженов «достала» проблема безденежья и ребятам сложно найти квалифицированную и высокооплачиваемую работу в своем городе? На это нам доморощенные философы непременно скажут: не все проблемы решаются рублем. Соглашусь – не все рублем, но баксом или евро – на 100%. Страна не может разобраться с нищетой, тогда чего же она суетится там, где никаких подвижек вообще не предвидится? Удивление вызвала и беззубая позиция этого самого форума по самым острым проблемам современности. Всем известен «косяк», который сотворила Госдума, выведя семейное насилие из числа уголовно наказуемых преступлений. Пример сестер Хачатурян, замордованных отцом-извергом до потери инстинкта самосохранения, привел к настоящей драме: девчонки сейчас в следственном изоляторе, и за убийство домашнего насильника им грозит реальный срок. А как быть с вечно зеленой темой «бьет, значит любит»? Товарищи женщины (особенно молодые, может даже участницы форума) вы отдаете себе отчет, что в жизни бывает всякое? Поэтому не худо было во время этих самых благостных посиделок не любоваться друг на друга – типа, какие мы тут пригожие, а подговорить товарок да подписать петицию о пересмотре законодательной нормы, где муж-изверг, поднявший руку на женщину, остается безнаказанным. В идеале было, если бы Дума позитивно отреагировала на инициативу псковского форума и внесла соответствующие изменения в закон, который, будем называть вещи своими именами, отбросил страну в эпоху Средневековья. Однако прошедший форум с наших диванных позиций при всей его, казалось бы, репрезентативности оказался выстрелом из пушки по воробьям, заслужив сомнительное с точки зрения здравого смысла пожелание «стать акселератором лучших практик».

Песнь о ржавом корыте

И последнее, о чем следует сказать непременно – это о сомнительных идеях устанавливать на набережной Великой областного центра разного рода железо, что в среде адептов военно-патриотического воспитания посредством сбора-разбора автомата на время, считается высоким образцом любви к Родине. Мы тут целиком и полностью солидаризируемся с коллегой Стрекаловским, который высказал свое непричесанное мнение о желании взгромоздить корыто, которое когда-то было пограничным катером и выкупленное из вторчермета, дабы видом своим вдохновлять юное поколение на военно-морские подвиги. Решительно против подобного уродства выступил и депутат городской Думы г-н Турчин – в прошлом офицер-подводник. Григорий Михайлович назвал эту инициативу одним коротким словом «профанация».

- Было бы понятно, если этот несчастный катер подарили городу пограничники, он принимал участие в исторических событиях, но в данном случае ничего же этого нет! Убежден, если город поддержит эту не самую разумную инициативу, то это будет подрыв авторитета флота. Тем более, что самое ржавое корыто никакой исторической и эстетической нагрузки не несет.

Нечто подобное можно было бы сказать и поводу сомнительного монумента на набережной в виде сердца или перевернутой «пятой точки» - именно так его уже окрестили местные острословы.

Однако по этой теме уже прошлась небезызвестная г-жа Голубева и к ее словам нам уже ничего не прибавить, ни убавить.

На этом мы завершим программу, «пусть светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды». Сохраняйте оптимизм! С вами был диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Пока…

Источник: Псковская Лента Новостей
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