Блоги / Юрий Моисеенко

Картина третья… Грустная

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день – веселая минутка. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», где под пристальным взглядом наших пикейных аналитиков всё тайное становится явным. По традиции мы начинаем с федеральной повестки, однако ошибется тот, кто решит, что мы снова будем говорить о столичных акциях протеста, за которыми страна наблюдала несколько недель подряд. Нет, на этот раз речь пойдет о темах, которые, типа, федеральные, но на самом деле они касаются каждого россиянина. И псковичей в том числе…

Бред во время чумы

Начнем с инициативы народных депутатов, заседающих в комитете Госдумы по промышленности и экономике, которые предложили ввести запрет на старые автомобили. Типа, вредные выхлопы отравляют атмосферу России-матушки, что пагубно влияет на здоровье ее граждан.

Поэтому все «копейки», «лады» и прочий импортный автохлам, загрязняющий атмосферу выхлопами, следует отправить в металлолом. Взамен граждане пусть покупают новые машины и не кочевряжатся.

При этом «защитники» экологии даже в голову не берут, что не меньший, а гораздо больший вред уже нанесли стране пожары в той же Сибири. Более того, они стали прямым следствием деятельности депутатского лобби, которое продавило в 2008 году кастрированный вариант Лесного кодекса. Это привело к резкому сокращению охраны, варварской вырубке национального достояния со всеми вытекающими. Есть подозрение, на этот раз парламентарии тоже действуют не самостоятельно, а в интересах банков, где вдруг заметили, что народ перестал брать кредиты, как это было еще относительно недавно. Зарабатывать другими способами отечественные финансовые гении, у которых кредиток в бумажнике больше чем медалей на парадном кителе у Шойгу, не умеют, да и не хотят по большому счету. Поэтому, как полагают наши диванные аналитики, которые все, как один, ездят на подержанных «лохматках» 15-летней давности, в тиши кабинетов на Охотном ряду и родилась идея не мытьем, так катаньем заставить электорат снова влезать в долги. А вы что подумали? Они об экологии озаботились? Держи карман шире…

Следующий, поистине, сенсационный кейс касается т.н. рекомендательного письма от Минобрнауки быть строже с иностранцами. Если эта, с позволения сказать, «рекомендация» дойдет до широких ученых масс, то каждый молодой (или старый) представитель передовой отечественной науки перед встречей с зарубежным коллегой должен сделать скан его паспорта, обыскать на предмет, нет ли у него при себе звукозаписывающей аппаратуры и только после того снизойти до общения. Причем, ходить на такие встречи теперь рекомендуется по двое, и, упаси Боже, если вы засядете в какой-нибудь кафешке. После научной дискуссии следует отписать начальнику первого отдела, о чем велись разговоры и не пытался ли наш импортный коллега вербовать в свое буржуинство. Там есть еще несколько мелочей, которые мы уже упоминать не станем, но добавим, что умные люди (не чета нам) мгновенно остолбенели и потребовали пояснить ситуацию. Может быть, теперь представителям самой передовой российской науки и за границу ездить нельзя, чтобы не делиться с коллегами опытом? А как быть с индексом цитирования? Во всем мире, если на работы начинающего российского Эйнштейна ссылаются в серьезных научных журналах, то это ему несомненный плюсик к будущей Нобелевке, а как быть сейчас? Ссылаются, значит, продался, гад, мировой контре! Кто там корпел над этим секретным манускриптом – сейчас разбираться не будем.

Однако полагаем, что наконец-то случилось долгожданное, и академик Лысенко мичуринским способом (сиречь, почкованием) был оживлен, но народу об этом сообщать не стали, чтобы не слишком его напугать. Зато плоды этой самой «лысенковщины» мы уже наблюдаем воочию.

Но нет, ответили в Министерстве, на которое уже обрушился вал критики серьезных ученых, этот докУмент не следует считать прямым руководством к действию - это, типа, рекомендация. Оно бы, конечно, хорошо, чтобы это была на самом деле рекомендация, но что-то мешает поверить в этот бред в стиле шпионских романов Яна Флеминга. Ребята, вы бы лучше рекомендовали (!) повысить доцентам и прочему преподавательскому сословию заработную плату, увеличить субсидии на вузовское образование или подшаманили насчет стипендий. Может, мы не сильно понимаем в большой науке, но если так пойдет дальше, то и журналистов на интервью с гражданами сопредельных государств будут водить под конвоем, а после сразу же заводить дело о «разглашении». Ну и, наконец, не можем мы обойти стороной еще одну нардеповскую идею сделать рабочую неделю четырехдневной. Полагаю, не только наши пикейные всезнайки, которые разбираются во всех вопросах одновременно, но и весь народ-богоносец давно ждал этого сладостного момента: сидеть на печи и рот открывать, чтобы в него булки с пирогами залетали. Однако не спешите аплодировать. Давайте-ка лучше вспомним, как несколько месяцев назад, перед тем как была принята пенсионная реформа, стране и ее жителям вдували, что у нас, типа, низкая производительность труда. Плюс к этому - людские резервы иссякли вследствие демографического кризиса 90-х, а бабы рожать от нищебродов не хотят – им миллиардеров подавай, которые на поверку, оказывается, страдают половой девиацией. Поэтому, уважаемые ветераны, работать вы будете еще дольше и еще больше. Отобрали, заставили пахать, а теперь получается на попятную? Ребята, вы настолько шустрые, что мы не успеваем следить за вашими телодвижениями – тормозите со своими сомнительными законодательными инициативами, а то «вдруг обиться кто».

Административная доминанта

От федеральной повестки плавно перейдем к богоспасаемому Пскову, где на прошлой неделе, наконец-то, произошло… нет, не самое страшное, а довольно-таки любопытное событие: в городе появился свой главный архитектор. Этот факт отметил даже в своей еженедельной рубрике господин Рейтингомер.

По поводу случившегося уже выступили мои коллеги, эксперты-общественники, которые всемерно поддержали молодое дарование, пожелав ему дальнейших успехов на нашей провинциальной ниве.

Мы тоже присоединились бы к этому хору, если б не одно «но». Чтобы все пожелания сбылись, и Псков окончательно сбросил с себя иго капиталистов-застройщиков, следует сделать еще один небольшой, но важный шаг. И эта честь должна принадлежать не г-ну Скачкову, а главе администрации Пскова Александру Николаевичу Братчикову. И всего делов-то, изменить штатное расписание мэрии. Сейчас, согласно этому документу новый архитектор считается всего лишь заместителем начальника Управления градостроительной деятельности (УГД), обязанности главы которого исполняет г-н Изюмов. Иными словами, чтобы главный архитектор у себя не фантазировал, на его градостроительные фэнтези в любой момент может наложить свое вето непосредственный начальник. Может быть, поэтому не прижился в нашем городе его предшественник, который понял, что бороться с чиновничеством всё одно, что плевать против ветра?

В этом отношении значительно лучше положение у г-на Шапкина, областного Ле Корбюзье, который решает свои профессиональные вопросы напрямую с губернатором. Его городскому коллеге до таких административных высот пилить и пилить. Поэтому и нужно внести соответствующее изменение в штатное расписание, создав конкретную должность, а к ней – отдел с парой чертежниц в нагрузку. Еще дендролога туда же приплюсовать не мешало бы, и только тогда можно будет требовать у нового покорителя пространственных решений захватывающих проектов и отчаянных высотных доминант. Вдогонку к сказанному также хочется пожелать, чтобы новый архитектор не стал раскачиваться и поскорее включился в процесс реконструкции городского стадиона «Машиностроитель».

Оно, конечно, хорошо, что кто-то там копошится, но для нашего диванного сообщества всё таки несколько странен тот факт, о котором нам поведали хорошо информированные господа депутаты, что работяги копошатся без утвержденного проекта. Осуществляется только авторский надзор, а что они там нахимичат – тайна покрытая мраком. Например, уже невооруженным взглядом заметно, что многочисленные дерева на стадионе вырублены под корень и непонятно будут ли восстановлены зеленые насаждения. Или на всякие там лютики-цветочки снова денег не хватит? Есть и еще одна тема, которая касается не столько архитектора, сколько городских финансов. Согласно эскизу проекта на территории «машинки» должны установить трансформаторную подстанцию, однако кабель к ней, как уверяют в комитете по бюджету, где привыкли считать денежки, потащат через весь город аж от Покровской башни. Волнение парламентариев понятно: выходит, что опять весь город раскурочат, поднимут асфальт, а кто будет платить за электрические удовольствия? Встревоженные депутаты крутят головами, но ответа, увы, так и не находят. Может быть, они, конечно, зря гонят волну, но если всё так обстоит на самом деле, то мы уже не будем удивляться тому, что городские чиновники вечно жалуются на нехватку денег. А с чего их хватать, если их тратят, как Бог на душу положит. Пример такой расточительности мы находим на улице Гражданской, где два года назад уложили пешеходную дорожку, а нынче ее собираются убирать и на этом месте делать парковку. Поэтому мы повторяем вопрос: кто будет оплачивать этот строительный банкет с ботаническим акцентом? Предвижу ответ чиновников: не волнуйтесь, граждане, все будет сделано на бюджетные деньги. Вот этот-то момент для наших диванных аналитиков и является самым тревожным, потому что бюджетные деньги не принадлежат барину, который куда хочет - туда их и сует, а это средства налогоплательщиков. В чем и заключается самая главная «загогулина», которую мы распрямить никак не можем.

С кирпичом по жизни

Чуть выше мы уже упоминали г-на Рейтингомера и недаром: скоро выборы (и не только в муниципальные органы, а через два года – еще и в Госдуму), поэтому на провинциальные равнины обратили свои взоры народные избранники, которые мечтают, «чтобы эта музыка была вечной» – нужно только поменять батарейки. Первым отметился в этом списке «убитодорожник» г-н Васильев, который давно уже рассказывает не только псковичам, но и остальным россиянам о том, каким должен быть асфальт.

На протяжении последних лет вышеозначенный гражданин дает бесконечную гастроль по городам и весям страны, показывая взволнованным россиянам деревянный кирпич. Дело нехитрое – тут даже ребенок скажет, что асфальт на дорогах должен быть ровным, однако депутат Васильев получает за свой аттракцион около полмиллиона в месяц и этот процесс ему, видимо, нравится до безумия. Нам тут скажут: типа, неприлично считать деньги в чужих карманах. А прилично кормить пустыми щами земляков? Главное теперь, чтобы избиратели вспомнили его пресветлый лик, редкую, плохо запоминающуюся фамилию и (повторимся) список добрых дел. И вот с этим-то у народного избранника большие проблемы. Для большей наглядности приведем в пример экс-губернатора Турчака. К самому политику и его деятельности можно относиться по-разному – ругать, хвалить, метать бисер, но псковичи, полагаю, воздадут ему должное хотя бы за Ледовый дворец, туристический кластер. На счету у нардепа Васильева кроме рассказок про то, что на электромобиле «Тесла» лучше ездить в Гонконге, чем в Норвегии, ничего пока не обнаруживается.

Не можем мы пройти и мимо фитнес-зарядки, устроенной псковскими единороссами. Речь идет о г-же Неваленной, которую некоторые уже рассматривают в качестве претендента на пост главы города, и экс-вице-губернаторе Игоре Максимове. На фоне мирожских пейзажей они отметились в массовке в День физкультурника. Видимо, сие действие должно было означать, что вышеупомянутые персоны каждый день начинают с зарядки, а значит у них здоровье в порядке. Признаемся, честно: мы рады за их благополучие, но в данном случае речь идет не о больничном листке, а о выборах. И вот нашей диванной коалиции хотелось бы побольше внятности и конкретики. Например, как вы, господа и дамы, относитесь (или соотноситесь) к правящей партии, какие добрые дела наметили в Пскове и окрестностях во благо своих избирателей, какими принципами намерены руководствоваться при голосовании? Личными, партийными или общественными? Получив ответы на все интересующие вопросы, избиратели, полагаем, сделают правильный выбор во время предстоящего голосования.

На этом мы заканчиваем программу. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом. Всем – пока!