Блоги / Юрий Моисеенко

Ветер в харю – я пиарю!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Пламенный привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики»- единственной программы регионального радиоэфира, где отдают отчет в том, что наша жизнь для счастья плохо приспособлена, а умение говорить не всегда является признаком интеллекта.

Обещать – не значит жениться

Начнем по традиции с федеральной повестки дня, а именно – новости, которая пришла к нам из столицы нашей Родины. Как сообщают центральные СМИ, мэр Собянин выступил с революционной инициативой решительно повысить уровень жизни пенсионеров, увеличив ежемесячные выплаты до 25 тысяч. Напомним, что на сегодняшний день средняя сумма по Москве составляет 17,5 тысяч рублей, что почти на три с половиной тысячи больше, чем в Псковской области. Есть подозрение, что эта идея родилась не на ровном месте, а как ответ власть предержащих на августовские протесты, чтобы как-то задобрить граждан, а то чего доброго к очередному экономическому рывку они, того и гляди, кони двинут. Тем более, что денег в Москве, как у дурака махорки – почти три триллиона рублей составляет ее бюджет и, если прикинуть хрен к носу, то, полагаем, можно спокойно поднимать до 30 тысяч, и даже на плитку хватит.

Вот такой аттракцион неслыханной щедрости. Другое дело: повысят ли на самом деле ежемесячное содержание по старости или дело по российскому обыкновению ограничится обещаниями?

Так ведь уже было в нашей непростой истории: и пенсионный возраст обещали не увеличивать, и страну горели желанием обеспечить 25-ю миллионами высокотехнологичных рабочих мест – да мало ли было в нашей истории посулов, но почти всегда они заканчивалось, увы, пшиком. Вполне логичен в этом смысле и результат: тотальная коррупция, махровый непотизм, неэффективность и произвол властей сверху донизу, всесилие олигархии и как следствие - превращение демократических норм формирования власти в фикцию. Но даже на этот факт можно было, по примеру зомбо-ящика, закрыть глаза, если бы впереди не маячили эти самые проклятущие выборы. На региональном уровне первый раунд пройдет уже через пару недель, а на федеральном (в Государственную думу – прим. авт.) состоятся через два года. Поэтому не удивительно, что самую незащищенную и одновременно послушную часть электората решили стумульнуть рублем. Если сия благость на самом деле прольется на москвичей, то не исключено, что этот ловкий политтехнологический прием, как передовой опыт, распространится по всей Руси-матушке, включая Псков – зуб даю! Осталось только, как писал когда-то детский классик, ночь простоять, да день продержаться.

За что боролись?

Однако до этого сладостного момента нам пихать и пихать, поэтому оборотимся к региональным муровам, где, несмотря на хроническое безденежье, жизнь кипит, а кое-где даже булькает. Начнем с темы, которую в последние дни с энтузиазмом мусолят коллеги и пережевывают чиновники. Речь идет о завершении на дальнем Завеличье строительства социального городка, который давно превратился в долгострой. До своего недавнего ухода с поста председателя комитета по социальной политике областной администрации этот объект курировал г-н Мнацаканян.

Однако, как мы поняли из телефонного общения с экс-чиновником, заброшенный проект своим попечением он оставлять не собирается. По словам помощника сенатора, незадолго до его перехода на новую должность, администрации региона удалось через министерство труда зарезервировать почти 250 млн. на окончание строительства: 80 млн., поступят уже в следующем году, а еще 167 – на завершение работ. Эти средства пойдут на возведение дополнительно еще двух строений, которые предусмотрены в первоначальном плане, а также на внутреннюю отделку и благоустройство территории. Если всё пойдет, как задумывается, то в конце 21-го, начале 22-го годов объект введут в эксплуатацию. В заключение наш собеседник добавил, что финансирование предусматривается в рамках национального проекта «Старшее поколение». Пожелаем на этом тернистом пути Армену Липаритовичу успехов, однако вдогонку поясним, что такое социальный городок «нового типа», о чем много говорят, но как-то стесняются разжевать согражданам до конца. «На пальцах» это выглядит так: если в нынешних домах престарелых каждый пациент отдает свою пенсию государству, на которую его кормят, поят и обихаживают, то «новый тип» будет заключаться в том, что пенсия у каждого постояльца социального городка останется «при нём».

Однако платить всё равно придется, но делать это будет не страна, а… родственники его обитателя или спонсоры – как хотите.

Так во всяком случае мы поняли объяснения экс-чиновника. Сумма, понятно, при этом называется внушительная: в пределах пятидесяти тысяч ежемесячно (ее, видимо, не раз еще будут корректировать), тем не менее суть новых капиталистических отношений понятна без лишних слов - при ныне существующих пенсиях оказаться в комфортных социальных условиях «нового типа» подавляющему числу псковичей, достигших возраста дожития, не грозит. А вы что подумали? – это капитализм, бабушки, и вы не за это боролись на ударных стройках социализма.

«Вы знаете, каким он парнем был?»

Из других политических новостей, которые обратили на себя внимание наших диванных экспертов, следует отметить вхождение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и экс-главы города Пскова Ивана Цецерского в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления – соответствующий Указ был подписан 19 августа. Трудно сказать, насколько продуктивной будет деятельность Андрея Анатольевича в столь высоком собрании — ранее непосредственно, напрямую, с работой МСУ он связан не был, но то, что Иван Николаевич оказался там по роду своей профессиональной деятельности – определенно. Тем более, что с недавних пор он рулит «Национальной ассоциацией развития местного самоуправления», что означает еще один шаг в сторону укрепления муниципалитетов – основы основ отечественной демократии. Убеждены, что при такой расстановке сил сбудется давнишняя мечта г-на Цецерского, и уже при нашей жизни Псков будет выбирать главу местного самоуправления всенародно, а не руками прикормленных депутатов с помощью разноцветных ручек. Есть, правда, одно лыко в строку, которое не могут не вставить наши диванные конспирологи.

Наблюдая за тем, как был кооптирован в федеральный список президентского Совета Иван Николаевич, городское пикейное сообщество с сожалением вспоминает, что ему пришлось пережить в последние месяцы работы в Пскове. Речь идет о демонстративном, скажем деликатно, игнорировании г-на Цецерского, как главы города, на финишной прямой подготовки к Ганзе, а также в дни проведения самого фестиваля. Кульминацией унижения стала суета с переформатированием городской газеты, когда исполняющая полномочия главы города Елена Полонская, как уверяют наши источники, своим волевым решением сняла с первой полосы фотографию – на ней Иван Николаевич, шагая рядом с сити-менеджером Александром Братчиковым, сердечно приветствовал псковичей и многочисленных гостей города. Скажу больше: разборки между Цецерским и его сменщицей были продолжены во время последней сессии Думы.

Короче, не ко двору пришелся Иван Николаевич в Пскове, зато пригодился в столице.

Можно, конечно, злословить по поводу стратегических способностей экс-псковского главы. Однако при этом нельзя не признать очевидное: теперь мнение нового члена совета услышат многие высокопоставленные особы, которые непосредственно влияют на принятие тех или иных важных решений. Именно г-н Цецерский донесет свое видение и отношение к политическим нравам, царящим на дальних окраинах Российской Федерации, что, в коридорах власти не останется незамеченным. Повторюсь, можно продолжать злословить по поводу «отрицательной селекции», но при этом нельзя сбрасывать со счетов высокие коммуникативные качества Ивана Николаевича, его открытость и простоту в общении, умение находить общий язык с людьми, располагать их к себе. Но сейчас-то, как говорится, поздняк метаться: яичко уже в лукошке, а у нас кто говорит, то и прав. И ведь если бы Иван Николаевич был один. Не так давно под знамена своего бывшего шефа – Андрея Турчака встал и г-н Мнацаканян, упоминавшийся выше, профессионализм которого, как чиновника, очевиден. Жаль, что и он не пришелся ко двору новой управленческой команды. В данной ситуации уместен вопрос: кто следующий? Впрочем, комментировать эту любопытную тенденцию мы пока не будем, зато вспомним цитату из культовых «Звездных войн» - «туманно будущее этого мальчика», потому что «всегда найдется рыба, которая больше».

А креатива нет, а руки под пальтом…

Тем не менее, на фоне последних событий главными остаются все-таки выборы. По-разному оценивают предстоящий плебисцит аналитики, но больше всего ругают, да и в выражениях не сильно стесняются. Типа, оппозиционные партии, их кандидаты, предвыборные штабы, прочие самовыдвиженцы, несмотря на приближении «времени Ч», не демонстрируют креативного подхода, который обеспечил бы им 100%-ю и чистую победу в финале этого политического шоу. Электорат не зажигают, прорывных идей - кот наплакал, а говорить о том, чтобы поднять «ярость масс» на недосягаемую высоту, чтобы они (эти массы) уже сейчас бросились занимать очередь к урнам - просто не приходится. Слабую попытку заразить своим показным оптимизмом явили миру и кандидаты от правящей партии г-жа Неваленная и Игорь Максимов (об этом мы рассказывали в своей крайней программе), но «между нами, девочками», этот «подход к снаряду» ничего кроме сардонической усмешки не вызывал – на их антраша на фоне «псковских далей», полагаю, даже избиратели не обратили внимание: все это было, было, было… Чтобы как-то раззадорить народ, некие патриотично настроенные граждане в поисках креатива решились даже на крайние меры. По видимости, именно с этой целью было испорчено колесо машины супруги одного из оппозиционных кандидатов по 13-у избирательному – речь идет о «яблочнике» Кузьмине. В социальных сетях уже активно обсуждается эта тему, при этом кое-кто даже предположил, что шину себе испортил сам политик, чтобы показать насколько велико его страдание за народ. Не знаю, можно ли принимать подобную версию на веру - покрышка все-таки стоит денег, но идти на такую жертву ради «галочки» в бюллетене - это даже, по мнению радикального крыла нашей диванной партии, кажется излишним. Однако речь сейчас не об этом. Конечно, можно клеймить позором тот же самый обком КПРФ, местных жириновцев, членов других объединения, где также не разделяют программные постулаты партии власти, но от этого не изменятся условия, в которых официальным оппозиционерам приходится крутиться, как белкам в колесе.

Все ведь прекрасно понимают, что при нынешнем раскладе, когда у подавляющего большинства социально активных граждан нет возможности влиять на действующую власть, и у оппозиции шансы победить, тоже близки к нулю. Ко всему прочему они люди, у которых, как и металла, в конце концов, обязательно наступает усталость.

Год дергались, другой, третий, пятилетку, внушали своим единомышленникам веру в скорую победу лучезарной зари, а она всё не наступает и не наступает. Спрашивается: какой смысл обозначать движение, если стоишь на месте и, Боже упаси, сделать лишний шаг в сторону из своего загончика – тут же получишь по сусалам. Не мудрено, что в таких условиях нет ни креатива, ни движухи – короче, всего того, что включает в себя понятие «политическая жизнь». Скажем больше: некоторые местные политтехнологи банально манкируют своими обязанностями, отправляясь в отпуск, чтобы не потерять ни одного кубического дециметра солнечной энергии на пляжах черноморского побережья. Есть от чего прийти в уныние… Тем более, что в стране уже более 21 млн тех, кто живет за чертой бедности, олигархи продолжают богатеть, экономика медленно, но верно загибается, и всё это на фоне гимнов, слетов, парадов, торжественных приемов, вручения почетных грамот, чествования многодетных, многосемейных, нескончаемых форумов с невнятными повестками дня. Короче, креатива нет, а руки под пальтом. И тут есть от чего прийти в отчаянье, даже если ты выбрал неверную, но почетную профессию оппозиционного политика.

На этом мы завершаем программу, и «пусть светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды». Всем – пока! С вами был диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм!