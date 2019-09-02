Блоги / Юрий Моисеенко

Деление на ноль

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Доброго дня, в эфире очередной выпуск «Диванной политики». В первых строках нашего послания стране и миру, хочется выразить глубокие соболезнования всем, кому сегодня предложено петь и веселиться по случаю наступившего Дня знаний. Касается это, прежде всего, вас - уважаемые товарищи родители. Теперь, возвращаясь после работы, вы будете повторять таблицу умножения, примерять на себя «пифагоровы штаны», вспоминать основы ботаники, монтируя гербарий и т.д. Не будем забывать и про финансовую составляющую процесса образования. Потому что поборы на ремонт класса, парт, покупку писчебумажных принадлежностей, не говоря уже об учебниках, пособиях, картах и атласах, услуги репетиторов тоже ложатся на ваши плечи, дорогие взрослые. Смею предположить, что в тот момент, когда кроха-сын сообщает родителям о необходимости сдать на школьные нужды очередную «пятихатку», наконец-то приходит осознание простой, как правда, истины, что финансовая пропасть – самая глубокая в мире, потому что в нее можно падать всю жизнь.

Во всяком случае, до тех пор, пока ваше чадо учится в школе. Может быть, поэтому из чувства сострадания к избирателям в светлых головах граждан, заседающих на Охотном ряду, родилась революционная инициатива ко всем прочим видам единовременной помощи добавить еще одну под названием «школьный капитал», на который родители могли бы собрать детей в путь-дорогу за знаниями. Пока эта идея не так широко обсуждается на бескрайних просторах российского интернет-пространства, но по мере дальнейшего и неуклонного роста благосостояния граждан, мощного экономического рывка, о котором, не переставая трубит шайтан-ящик, дотации на подготовку к 1 сентября на самом деле могут появиться уже в следующем году.

Впрочем, все это сущие мелочи по сравнению с радостью познания, которую, вне всякого сомнения, испытает каждый, кто сегодня отправился в школу. Короче, с праздником вас, дорогие россияне!

К слову, в сопредельной Финляндии для того, чтобы собрать ребенка в школу требуется купить только рюкзачок – все остальное, начиная от карандашей, красок, учебников и школьного питания, там бесплатно. Радует в этом случае только одно: нам есть куда стремиться.

Прямая дорога к долголетию

В продолжение перечня судьбоносных инициатив, которые время от времени с неумолимостью цунами накатываются на российскую провинцию, вспомним мы и совсем свежее предложение о введении четырехдневной рабочей недели. Его озвучил на прошлой неделе премьер Медведев.

Окончательное решение по этому вопросу будет за парламентариями, однако мы, сидящие на диване, уже начинаем догадываться, как они будут голосовать, и чем вся эта «новация» обернется для рядового работяги. А теперь следите за полетом нашей мысли: как следует из 91-й статьи Трудового Кодекса «нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». Запомним этот важный момент. Далее в статье 100-й говорится, что на основании коллективного договора может применяться пятидневная, шестидневная рабочие недели, неполные, однако суммарное трудовое время не должно превышать – снова повторим - сорока часов. Зная звериный оскал российского капитализма, можем предположить, что работникам, которые захотят получать прежнюю зарплату, предложат пахать по десять часов в день при четырехдневной рабочей неделе. Вряд ли этот график положительным образом отразится на здоровье трудящихся, но чего не сделаешь ради «светлого будущего». Понятно, что такой «оверкиль» не вызовет энтузиазма у трудоспособного населения. Люди начнут возмущаться, выходить на акции протеста, и наконец, чтобы их задобрить, верховный главнокомандующий эту самую «четырехдневку» отменит. Однако десятичасовой рабочий день, полагаем, при этом оставят, а доктор Малышева или главный специалист по «санкционке» г-н Онищенко без труда распихают согражданам, что тяжелый и утомительный труд на благо капиталиста-благодетеля, есть ни что иное, как прямой путь к долголетию. Вперед ногами… Примерно такие же песни вдували в уши россиянам, продавливая, так называемую, пенсионную реформу. Так было и несколько лет назад в Гамбии, где бывший национальный лидер тоже ввел четырехдневку. Правда, не по инновационным, а по сугубо религиозным причинам — чтобы мусульманскому большинству было удобнее молиться. Потом пришел новый президент, который отменил указ своего предшественника, но сокращенную пятницу оставили. Чем не вариант? Есть подозрение, что завоевания российского пролетариата столетней давности, который требовал восьмичасовой рабочий день, полетят под хвост. При этом государственные пиарщики, правительственные чиновники будут неизменно ссылаться на опыт европейских стран. В самом деле, жители Нидерландов работают всего 29 часов в неделю, и чаще всего это время разделено на четыре дня. Такая же четырехдневка принята на законодательном уровне в Норвегии, Дании, Швеции, Италии, Франции. Причем, в Дании и Норвегии, где в среднем трудятся 33 часа в неделю, отдают предпочтение гибкому графику. В Германии, Бельгии, Франции и в Ирландии обычно работают не больше 35 часов в неделю. Такая же продолжительность трудовых будней и у швейцарцев. Самое главное, что во всех перечисленных странах имеет место быть не только сокращенная рабочая неделя, но и сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю.

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На этом фоне российским профсоюзам гораздо логичнее сейчас добиваться не уменьшения рабочих дней в семидневке, а сокращение трудового дня с 8-часового, до семи и далее – шести с сохранением привычной пятидневной рабочей недели. Тогда это будет реальный прогресс, а не закамуфлированная штурмовщина.

Новые приключения итальянца в России

Между тем всего ничего остается до дня выборов. «О сколько нам открытий чуждых…» на этой ниве принесла последняя неделя, лишний раз подтвердив, что ни в самой столице, ни на псковских окраинах Московии, властью даже на молекулярном уровне в стремительно вымирающих районных центрах, делиться никто не собирается. Подтверждает сказанное лавинообразное снятие с избирательной гонки кандидатов от оппозиции. Начнем с лояльных и послушных во всех смыслах представителей КПРФ. Через суд бортанули Игоря Дмитриева на выборах главы Бежаницкого района, Виктора Лапшина в Пустошке и Александра Ножку, который покусился на мандат депутата областного Собрания. В Новоржеве сбросили с корабля современности некую г-жу Пугачеву, кандидата от «Яблока». Поводом для такого решения судьи стало заявление спойлера предвыборного гандикапа от «Партии роста». Этот бдительный товарищ заподозрил любительницу осенней полосатки в том, что она использовала в своем видеоролике музыку какого-то подозрительного итальянца без должного на то разрешения. Обвиненная сторона оказалась не так проста и предъявила на суде документы, где этот самый «наследник по прямой» от господина Челентано разрешил (с использованием английского письменного и русского почти разговорного) г-же Пугачевой воспроизводить его мелодию несчетное количество раз.

Тем не менее, судья оказался непреклонен и принял решение о снятии кандидата с выборов. В законную силу оно пока не вступило, но инцидент, согласитесь, вполне многозначительный. По-другому поступили в Дновском суде. Там на подобный иск очередного бдительного гражданина, который увидел в использовании мелодии г-на Динаро залог победы на выборах местного «яблочника» Шауркина, ответили отказом, сохранив, таким образом, и лицо, и честь российского правосудия. В этот анекдотический список, где нелепый ритуал торжествует над здравым смыслом, можно включить и усилия г-на Широбокова от Партии социальной защиты докопаться до профессионального аутсайдера г-на Краснова за дерзость последнего использовать в своей листовке логотипы некоторых социальных сетей. Впрочем, мы не будем утомлять нашего слушателя подобного рода аттракционами. Понятно, что некоторые немедля заклеймили группу профессиональных спойлеров словами презрения, пригрозив им чуть ли не международным скандалом. Однако наши диванные аналитики считают, что ничего удивительного в их действиях нет. Судите сами: какой может быть политика в мире чистогана? Если у нас оптом и в розницу торгуют национальным достоянием, то почему нельзя продавать политиков? Довлатов когда-то писал:

- Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант... А надо бы все время себя спрашивать... не дерьмо ли я.

Сергей Донатович выразился несколько брутальнее, однако мы побережем уши наших наиболее впечатлительных слушателей. Надо сказать, упадническая для нашего времени цитата, потому что когда раскручивают политическую рулетку, предлагают продать собственное достоинство, то даже не думайте, граждане, продавайте. Главное при этом не продешевить. В России только на ноль делить нельзя, а остальное всё можно.

Когда попкорн не нужен

Последней новостью, которой мы сегодня хотим поделиться, стало пятничное заседание городского суда, где рассматривался иск псковских СМИ к Роскомнадзору. Напомним, что в прошлом году это ведомство вынесло предупреждение ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове в связи с выходом авторской программы журналистки Светланы Прокопьевой. В ее словах было усмотрено оправдание терроризма.

Масс-медиа с предупреждением не согласились, однако, скажем сразу, что неожиданности в пятницу не произошло - суд отказал псковским СМИ в удовлетворении иска.

Со своей стороны, хотелось бы обратить внимание вот на какой момент: все время, пока шел процесс, представители Роскомнадзора сохраняли молчание, что некоторые присутствовавшие в зале заседания расценили, как абсолютную уверенность, что суд окажется на их стороне. Так оно и вышло. Вызвала недоумение и реплика судьи, которая после оглашения приговора многозначительно добавила: «Вот такое у меня решение… к сожалению». Тем не менее, это не конец истории, потому что рассмотрение уголовного дела, по которому г-же Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы, еще впереди. Как впереди и рассмотрение жалобы, поданной ею в Европейский суд по правам человека. Попкорн на этот раз мы покупать не будем, потому что на карту сейчас поставлено слишком много. И в первую очередь та статья Основного закона, где гарантируется свобода слова – такое будет наше оценочное мнение.

На этом мы заканчиваем программу. С вами был диванный политик, журналист Юрий Моисеенко, ну а кто в очередной раз удручен неправдами бытия, то аптека за углом.