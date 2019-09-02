Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
Организация активного отдыха
Кооперация производства и науки
Учи язык
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
Отопление за прибор учета
На ремонт провала
Мини-юбки под запретом
Об «успехах» импортозамещения
Шерше ля фам
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Как жить комфортнее
Юрий Моисеенко Публикаций: 306
02.09.2019 17:270 Деление на ноль 26.08.2019 19:271 Ветер в харю – я пиарю! 19.08.2019 20:247 Картина третья… Грустная 12.08.2019 18:152 «Чего ж тебе, собака, надо?» 05.08.2019 18:537 «Сижу на кухне, не жду перемен…» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 31.08.2019 21:5527 «Вы дебилы?!» - губернатор Ведерников раскритиковал подрядчиков и рассказал о желании открыть рубрику #РукоЖопые и #ТупоГоловые 01.09.2019 21:281 Изменена схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Максима Горького 01.09.2019 15:318 У земельного участка в границах стадиона «Электрон» новый собственник 30.08.2019 09:190 Семья из Московской области попала в ДТП в Себежском районе, мужчина погиб, женщина - в коме 30.08.2019 11:090 Улица Яна Фабрициуса в Пскове закрывается на реконструкцию
Блоги / Юрий Моисеенко

Деление на ноль

02.09.2019 17:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Доброго дня, в эфире очередной выпуск «Диванной политики». В первых строках нашего послания стране и миру, хочется выразить глубокие соболезнования всем, кому сегодня предложено петь и веселиться по случаю наступившего Дня знаний. Касается это, прежде всего, вас - уважаемые товарищи родители. Теперь, возвращаясь после работы, вы будете повторять таблицу умножения, примерять на себя «пифагоровы штаны», вспоминать основы ботаники, монтируя гербарий и т.д. Не будем забывать и про финансовую составляющую процесса образования. Потому что поборы на ремонт класса, парт, покупку писчебумажных принадлежностей, не говоря уже об учебниках, пособиях, картах и атласах, услуги репетиторов тоже ложатся на ваши плечи, дорогие взрослые. Смею предположить, что в тот момент, когда кроха-сын сообщает родителям о необходимости сдать на школьные нужды очередную «пятихатку», наконец-то приходит осознание простой, как правда, истины, что финансовая пропасть – самая глубокая в мире, потому что в нее можно падать всю жизнь.

Во всяком случае, до тех пор, пока ваше чадо учится в школе. Может быть, поэтому из чувства сострадания к избирателям в светлых головах граждан, заседающих на Охотном ряду, родилась революционная инициатива ко всем прочим видам единовременной помощи добавить еще одну под названием «школьный капитал», на который родители могли бы собрать детей в путь-дорогу за знаниями. Пока эта идея не так широко обсуждается на бескрайних просторах российского интернет-пространства, но по мере дальнейшего и неуклонного роста благосостояния граждан, мощного экономического рывка, о котором, не переставая трубит шайтан-ящик, дотации на подготовку к 1 сентября на самом деле могут появиться уже в следующем году.

Впрочем, все это сущие мелочи по сравнению с радостью познания, которую, вне всякого сомнения, испытает каждый, кто сегодня отправился в школу. Короче, с праздником вас, дорогие россияне!

К слову, в сопредельной Финляндии для того, чтобы собрать ребенка в школу требуется купить только рюкзачок – все остальное, начиная от карандашей, красок, учебников и школьного питания, там бесплатно. Радует в этом случае только одно: нам есть куда стремиться.

Прямая дорога к долголетию

В продолжение перечня судьбоносных инициатив, которые время от времени с неумолимостью цунами накатываются на российскую провинцию, вспомним мы и совсем свежее предложение о введении четырехдневной рабочей недели. Его озвучил на прошлой неделе премьер Медведев.

Окончательное решение по этому вопросу будет за парламентариями, однако мы, сидящие на диване, уже начинаем догадываться, как они будут голосовать, и чем вся эта «новация» обернется для рядового работяги. А теперь следите за полетом нашей мысли: как следует из 91-й статьи Трудового Кодекса «нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю». Запомним этот важный момент. Далее в статье 100-й говорится, что на основании коллективного договора может применяться пятидневная, шестидневная рабочие недели, неполные, однако суммарное трудовое время не должно превышать – снова повторим - сорока часов. Зная звериный оскал российского капитализма, можем предположить, что работникам, которые захотят получать прежнюю зарплату, предложат пахать по десять часов в день при четырехдневной рабочей неделе. Вряд ли этот график положительным образом отразится на здоровье трудящихся, но чего не сделаешь ради «светлого будущего». Понятно, что такой «оверкиль» не вызовет энтузиазма у трудоспособного населения. Люди начнут возмущаться, выходить на акции протеста, и наконец, чтобы их задобрить, верховный главнокомандующий эту самую «четырехдневку» отменит. Однако десятичасовой рабочий день, полагаем, при этом оставят, а доктор Малышева или главный специалист по «санкционке» г-н Онищенко без труда распихают согражданам, что тяжелый и утомительный труд на благо капиталиста-благодетеля, есть ни что иное, как прямой путь к долголетию. Вперед ногами… Примерно такие же песни вдували в уши россиянам, продавливая, так называемую, пенсионную реформу. Так было и несколько лет назад в Гамбии, где бывший национальный лидер тоже ввел четырехдневку. Правда, не по инновационным, а по сугубо религиозным причинам — чтобы мусульманскому большинству было удобнее молиться. Потом пришел новый президент, который отменил указ своего предшественника, но сокращенную пятницу оставили. Чем не вариант? Есть подозрение, что завоевания российского пролетариата столетней давности, который требовал восьмичасовой рабочий день, полетят под хвост. При этом государственные пиарщики, правительственные чиновники будут неизменно ссылаться на опыт европейских стран. В самом деле, жители Нидерландов работают всего 29 часов в неделю, и чаще всего это время разделено на четыре дня. Такая же четырехдневка принята на законодательном уровне в Норвегии, Дании, Швеции, Италии, Франции. Причем, в Дании и Норвегии, где в среднем трудятся 33 часа в неделю, отдают предпочтение гибкому графику. В Германии, Бельгии, Франции и в Ирландии обычно работают не больше 35 часов в неделю. Такая же продолжительность трудовых будней и у швейцарцев. Самое главное, что во всех перечисленных странах имеет место быть не только сокращенная рабочая неделя, но и сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю.

На этом фоне российским профсоюзам гораздо логичнее сейчас добиваться не уменьшения рабочих дней в семидневке, а сокращение трудового дня с 8-часового, до семи и далее – шести с сохранением привычной пятидневной рабочей недели. Тогда это будет реальный прогресс, а не закамуфлированная штурмовщина.

Новые приключения итальянца в России

Между тем всего ничего остается до дня выборов. «О сколько нам открытий чуждых…» на этой ниве принесла последняя неделя, лишний раз подтвердив, что ни в самой столице, ни на псковских окраинах Московии, властью даже на молекулярном уровне в стремительно вымирающих районных центрах, делиться никто не собирается. Подтверждает сказанное лавинообразное снятие с избирательной гонки кандидатов от оппозиции. Начнем с лояльных и послушных во всех смыслах представителей КПРФ. Через суд бортанули Игоря Дмитриева на выборах главы Бежаницкого района, Виктора Лапшина в Пустошке и Александра Ножку, который покусился на мандат депутата областного Собрания. В Новоржеве сбросили с корабля современности некую г-жу Пугачеву, кандидата от «Яблока». Поводом для такого решения судьи стало заявление спойлера предвыборного гандикапа от «Партии роста». Этот бдительный товарищ заподозрил любительницу осенней полосатки в том, что она использовала в своем видеоролике музыку какого-то подозрительного итальянца без должного на то разрешения. Обвиненная сторона оказалась не так проста и предъявила на суде документы, где этот самый «наследник по прямой» от господина Челентано разрешил (с использованием английского письменного и русского почти разговорного) г-же Пугачевой воспроизводить его мелодию несчетное количество раз.

Тем не менее, судья оказался непреклонен и принял решение о снятии кандидата с выборов. В законную силу оно пока не вступило, но инцидент, согласитесь, вполне многозначительный. По-другому поступили в Дновском суде. Там на подобный иск очередного бдительного гражданина, который увидел в использовании мелодии г-на Динаро залог победы на выборах местного «яблочника» Шауркина, ответили отказом, сохранив, таким образом, и лицо, и честь российского правосудия. В этот анекдотический список, где нелепый ритуал торжествует над здравым смыслом, можно включить и усилия г-на Широбокова от Партии социальной защиты докопаться до профессионального аутсайдера г-на Краснова за дерзость последнего использовать в своей листовке логотипы некоторых социальных сетей. Впрочем, мы не будем утомлять нашего слушателя подобного рода аттракционами. Понятно, что некоторые немедля заклеймили группу профессиональных спойлеров словами презрения, пригрозив им чуть ли не международным скандалом. Однако наши диванные аналитики считают, что ничего удивительного в их действиях нет. Судите сами: какой может быть политика в мире чистогана? Если у нас оптом и в розницу торгуют национальным достоянием, то почему нельзя продавать политиков? Довлатов когда-то писал:

- Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант... А надо бы все время себя спрашивать... не дерьмо ли я.

Сергей Донатович выразился несколько брутальнее, однако мы побережем уши наших наиболее впечатлительных слушателей. Надо сказать, упадническая для нашего времени цитата, потому что когда раскручивают политическую рулетку, предлагают продать собственное достоинство, то даже не думайте, граждане, продавайте. Главное при этом не продешевить. В России только на ноль делить нельзя, а остальное всё можно.

Когда попкорн не нужен

Последней новостью, которой мы сегодня хотим поделиться, стало пятничное заседание городского суда, где рассматривался иск псковских СМИ к Роскомнадзору. Напомним, что в прошлом году это ведомство вынесло предупреждение ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове в связи с выходом авторской программы журналистки Светланы Прокопьевой. В ее словах было усмотрено оправдание терроризма.

Масс-медиа с предупреждением не согласились, однако, скажем сразу, что неожиданности в пятницу не произошло - суд отказал псковским СМИ в удовлетворении иска.

Со своей стороны, хотелось бы обратить внимание вот на какой момент: все время, пока шел процесс, представители Роскомнадзора сохраняли молчание, что некоторые присутствовавшие в зале заседания расценили, как абсолютную уверенность, что суд окажется на их стороне. Так оно и вышло. Вызвала недоумение и реплика судьи, которая после оглашения приговора многозначительно добавила: «Вот такое у меня решение… к сожалению». Тем не менее, это не конец истории, потому что рассмотрение уголовного дела, по которому г-же Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы, еще впереди. Как впереди и рассмотрение жалобы, поданной ею в Европейский суд по правам человека. Попкорн на этот раз мы покупать не будем, потому что на карту сейчас поставлено слишком много. И в первую очередь та статья Основного закона, где гарантируется свобода слова – такое будет наше оценочное мнение.

На этом мы заканчиваем программу. С вами был диванный политик, журналист Юрий Моисеенко, ну а кто в очередной раз удручен неправдами бытия, то аптека за углом.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 69 человек
02.09.2019, 22:011 В России по решению Минюста ликвидированы шесть политических партий 02.09.2019, 21:470 В первый день нового учебного года псковские школьники повторили правила электробезопасности 02.09.2019, 21:320 Ремонт автодорог и проблемы формирования современной городской среды обсудят завтра на очередной встрече Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова 02.09.2019, 21:210 В Пскове прошел праздник для первоклассников из школ-интернатов
02.09.2019, 21:140 Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области проведет прием граждан в приемной президента 02.09.2019, 21:100 В Порхове примут меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 02.09.2019, 21:010 Ученые открыли способ искоренения малярии 02.09.2019, 20:520 В Великих Луках завершился этап Рапид гран-при России
02.09.2019, 20:450 У несовершеннолетних учащихся СИЗО-1 прошел урок безопасности 02.09.2019, 20:300 Меры поддержки педагогов губернатор обсудил с учителями и родителями дновской школы 02.09.2019, 20:190 Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов 02.09.2019, 19:580 Реплика Донецкого: Диагноз - рукожопие
02.09.2019, 19:490 Куда обращаться, если в школе нарушают закон? 02.09.2019, 19:361 Для жителей Усвятского района открылся доступ к 300 тыс электронных книг 02.09.2019, 19:211 Михаил Ведерников доложил Дмитрию Медведеву о планах по развитию системы образования в регионе 02.09.2019, 19:200 Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в августе выросли на 4,6%
02.09.2019, 18:570 УМВД информирует об обеспечении правопорядка при проведении дня голосования 8 сентября 02.09.2019, 18:250 Управление Росреестра по Псковской области приглашает на работу водителя 02.09.2019, 18:000 Небольшой дождь возможен завтра в Псковской области 02.09.2019, 17:520 В Островском районе раскрыли кражу мопеда
02.09.2019, 17:410 Александр Козловский побывал на торжественных линейках в нескольких школах Великих Лук 02.09.2019, 17:360 Росстат предсказал число жителей России в 2020 году 02.09.2019, 17:300 Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» держателям Opencard 02.09.2019, 17:290 Сотрудники ГИБДД провели для детей развлекательную программу «Берегись автомобиля!»
02.09.2019, 17:270 Деление на ноль 02.09.2019, 17:140 В Печорском районе директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности за самоуправство 02.09.2019, 17:090 Водитель «Опеля» сбил пешехода в Пскове 02.09.2019, 17:043 Весь сентябрь в магазинах «Деревня Соловьи» снижены цены на свиной окорок и карбонад
02.09.2019, 16:590 Фотофакт: К новому учебному году устанавливают не только «лежачих полицейских» 02.09.2019, 16:460 Александр Котов об избирательной кампании, перспективах кандидатов-единороссов на выборах и планах на новый парламентский сезон 02.09.2019, 16:420 Псковские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество 02.09.2019, 16:300 Прошел чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях
02.09.2019, 16:190 Вместо компенсации за экстрасенсорные услуги у псковича похитили больше миллиона рублей 02.09.2019, 16:070 Аквапарк дарит бесплатные билеты первоклассникам 02.09.2019, 16:000 За пропаганду наркотиков в социальных сетях великолучанин заплатит штраф 02.09.2019, 15:530 Псковский облсовпроф объявляет сбор заявок для участия в молодежной «Танцетерапии»
02.09.2019, 15:500 15-летнего велосипедиста травмировал товарный состав в Псковском районе 02.09.2019, 15:410 В Пскове сотрудники Росгвардии разыскали потерявшегося 7-летнего ребенка 02.09.2019, 15:230 Осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 21 сентября 02.09.2019, 15:120 Юноши «Псков-747» вышли в финал первенства России
02.09.2019, 15:060 В учреждениях псковского УФСИН прошел «День открытых дверей» для родственников осужденных 02.09.2019, 14:580 В Дедовичском районе осужден местный житель за причинение телесных повреждений топором 02.09.2019, 14:500 Клуб «Супер фитнес» дарит 3 месяца фитнеса 02.09.2019, 14:380 Первая учительница на несколько поколений
02.09.2019, 14:321 Псковская строительная фирма оплатила долг в 44 млн рублей после ареста имущества 02.09.2019, 14:250 В дновском филиале «Команда 2018» губернатор провел «диалог на равных» с молодежью  02.09.2019, 14:210 Обновленным спектаклем «Как стать артистом» откроет Псковский театр кукол новый сезон 02.09.2019, 14:130 Петр Крупеня поздравил педагогов, родителей и учеников с Днем знаний
02.09.2019, 13:592 Плыть на одном большом корабле пожелали власти Пскова учителям, ученикам и родителям 02.09.2019, 13:420 Акцию «Осенний марафон» объявил «Псковский мясокомбинат» 02.09.2019, 13:360 Псковская транспортная прокуратура контролирует расследование крупной контрабанды сигарет 02.09.2019, 13:282 Фотофакт: Груды мусора после ремонта дороги на Юбилейной в Пскове
02.09.2019, 13:170 Псковский облсовпроф сделал подарок школе № 50 города Дно в связи с открытием нового здания 02.09.2019, 13:080 Водителю, совершившему ДТП в Псковском районе в наркотическом опьянении, грозит тюрьма 02.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.09.2019, 12:520 В Псковском филиале Академии ФСИН России отметили День знаний
02.09.2019, 12:460 За удар ножом жительнице Тямши грозит до 10 лет тюрьмы 02.09.2019, 12:380 Минтруд разработал единую методику прохождения испытаний на госслужбе 02.09.2019, 12:300 Великолукскими полицейскими раскрыта кража из магазина одежды 02.09.2019, 12:230 Прием заявок на «Поход Первокурсника- 2019» стартовал в первый день осени
02.09.2019, 12:160 В Дно открылась новая школа 02.09.2019, 12:102 1072 метра ограждения установят в Пскове на Юбилейной 02.09.2019, 12:000 Программой льготного кредитования Минэкономразвития РФ могут воспользоваться псковские бизнесмены 02.09.2019, 11:560 Городские власти поздравляют псковичей с Днем знаний
02.09.2019, 11:500 В Псковской области статус предпенсионера подтвердили 1 877 гражданам 02.09.2019, 11:421 Больше половины родителей полностью удовлетворены качеством школьной подготовки детей 02.09.2019, 11:360 Минсельхоз подготовил правила распределения субсидий регионам по программе развития села 02.09.2019, 11:363 Большинство участников опроса на ПЛН против введения четырехдневной рабочей недели
02.09.2019, 11:210 В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года 02.09.2019, 11:090 В Опочецком районе водитель уснул за рулем и въехал в опору ЛЭП 02.09.2019, 10:580 Названы лучшие нестоличные города для жизни в России 02.09.2019, 10:461 «Постскриптум»: Финишная прямая избирательной кампании, «мусорные» инициативы и затянувшаяся реконструкция кампуса университета
02.09.2019, 10:370 В Пскове юридическим лицам разъяснили последствия неуплаты задолженности по налогам 02.09.2019, 10:210 В Псковской области усилят контроль за работами по профилактике и предупреждению аварийности на дорогах 02.09.2019, 10:110 Названы регионы с самой доступной электроэнергией 02.09.2019, 09:563 В Интернете появились фиктивные сайты Росреестра
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.