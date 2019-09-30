Блоги / Юрий Моисеенко

Губит людей не климат…

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Добрый день. В эфире, как всегда по понедельникам, очередной выпуск увлекательно-познавательной программы «Диванная политика», а у микрофона ее автор и ведущий журналист Юрий Моисеенко.

Отцы и неадекваты

На этот раз начнем с планетарной повестки. Всю минувшую неделю мировая общественность пребывала в состоянии грогги, после того как 16-летняя шведская школьница некая Грета Тунберг закатила истерику на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН.

Поводом для такого неадекватного поведения стало критическое (по ее мнению) состояние климата на планете. При этом все претензии были адресованы, понятно, к старшему поколению: типа, вы украли у меня будущее, а я (если кто из старперов не понял) родилась для счастья, как птица для полета. Удивительно, но порыв юной эко-хунвейбинки подхватили миллионы школяров. Всю прошлую неделю двоечники 160 стран мира дружно прогуливали уроки, требуя снизить уровень углекислого газа в атмосфере – лучше бы вышли на улицы с требованием изучать в старших классах бином Ньютона или теорию относительности Эйнштейна. Недосуг было «племени молодому» и не сильно образованному оборотиться к научному журналу Nature, с виртуальных страниц которого на днях была удалена та самая скандальная статья, где климатологи напугали граждан сообщением о том, что мировой океан нагревается быстрее, чем ожидалось – с неё, собственно, всё и началось. Однако камень уже был брошен в воду, и круги от него пошли по всей поверхности. Судя по степени агрессивности участников этого нео-экологического движения, всех, кто подвергает сомнению высокую вероятность грядущего климатологического коллапса, ожидает в лучшем случае побивание камнями. Не приведи Бог, если эти недоросли потом собьются в партию, победят на выборах и сформируют свое правительство. Полагаю, что первыми законами, которые ими будут приняты, станут не расовые, а экологические. Например, тех, кто не откажется летать на самолетах или ездить на автомобилях, будет ждать заключение в концлагеря, где их научат любить природу, мать вашу. В этой связи наши диванные братья оборачивают взор на Россию и с облегчением обнаруживают, что наша молодежь – надежда и опора человечества, не поддержала это всемирное эко-кликушество. Причина тут очевидна: молодая поросль страны одичавшего капитализма гораздо лучше, чем их сверстники за рубежом, понимает, что губит людей не климат. Не пиво и даже не вода, а 12-часовой рабочий день, отсутствие социальных гарантий, включая бесплатное образование, качественное медобслуживание, нищенское пенсионное обеспечение, маленькая зарплата, ипотека, долги и вечный недосып. Так что до климатического коллапса мы вряд ли доживем. В отличие от благополучной Европы…

Сюрреализм крепчал

Но если что по-настоящему и тревожит россиян, а в нашем случае – псковичей и жителей области, так это возбуждение уголовного дела в отношении лидера псковских профсоюзов г-жи Михайловой. Эта новость ужалила в самое сердце не только нашу диванную интеллигенцию в первом приближении, но и оппозицию, а также их вечных антагонистов из партии власти. Многодетную мать неожиданно заподозрили в покушении на «чужую» собственность на общую сумму около 200 тысяч рублей, в результате чего и родилось уголовное дело по статье 160-й (присвоение или растрата) денежных средств. В народе говорят: друг познается в беде, что мы сейчас и наблюдаем. Некоторые граждане, не дожидаясь вердикта суда, уже потребовали отстранения Ульяны Александровны от занимаемой должности. А кое-кто (например, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов) выказал невиданное благородство, заявив следующее: несмотря на то, что по многим вопросам у него с г-жой подозреваемой разные точки зрения, однако это не мешает ему со всей прямотой сказать, что г-жа Михайлова «человек абсолютно порядочный» - конец цитаты. Интересно, когда в региональное Собрание будет внесен вопрос о лишении лидера псковских профсоюзов полномочий (это может произойти достаточно скоро), то все ли её коллеги, с которыми она съела не один пуд парламентской соли, будут такими откровенными, как Алексей Анатольевич, или придумают отговорки, чтобы проголосовать, как надо? По ходу дела возникает и другой вопрос: кому выгодно такое развитие событий? С ответами мы пока торопиться не будем, потому что, как убежден наш диванный ареопаг, в этом вопросе не все так однозначно, как думают некоторые. Начнем с того, что даже по нынешним скудным временам сумма, которую, типа, зажилила г-жа Михайлова, просто смехотворная. Куда же она ее потратила? На командировки, как утверждают в профсоюзах. В подтверждение сказанного там готовы предоставить финансовые документы. Есть и свидетели, которые готовы подтвердить, что псковский лидер моталась в тот же Питер не в аквапарк, а по делам общества. Получается, что профсоюзный начальник или руководитель какого-нибудь Красного креста, собачьего приюта, существующего на народные пожертвования, уже и права не имеет без вышестоящего разрешения поехать по своим общественным нуждам в другой город? Не знаю, кто, что думает по этому поводу, однако у некоторых членов нашей диванной партии возникает предположение, что г-жу Михайлову тупо «заказали». Развеять наши подозрения смогли бы органы правопорядка, пояснив для начала порядок, как должно отправляться в командировки, чтобы избежать криминальных последствий: сразу же на себя стукануть или дождаться, когда это сделают более бдительные товарищи.

Впрочем, если говорить о версиях случившегося серьезно, то многие наши аналитики склонны думать, что подоплекой случившегося является… профсоюзная недвижимость. Может кто-то не догадывается, но облсовпроф не только по региональным, но и по федеральным меркам организация достаточно богатая. Один санаторий «Хилово», где каждый месяц отдыхает несколько сотен человек, приносит профсоюзной казне немалые доходы, не говоря уже о других здравницах, расположенных в самых живописных уголках региона. При этом попытки поделить профсоюзную собственность предпринимались уже не раз. Последняя – имела место в 2010 году, когда Ульяна Михайлова только встала у руля этой общественной организации – об этом она сама рассказывала во время своей недавней пресс-конференции. Если судить по документам, которые ей достались в наследство от прежнего руководства, то до «красной черты» оставалось сделать один шаг. Однако новая команда сумела предотвратить начавшийся, было, «рейдерский захват». В этой связи есть основания полагать: «все, что было заработано непосильным трудом» и стало предметом торга. По информации нашего диванного инсайдера, в конце прошлого года в Псков приезжал представитель ФНПР. При этом вопрос им, якобы, был поставлен ребром: либо вы отдаете нам санаторий «Голубые озера» и турбазу «Пушкиногорье», и мы расходимся красиво. Или - в случае несогласия – ждите неприятностей. Где, при каких обстоятельствах проходил диалог с посланцем столицы – трудно сказать, но неприятности начались уже этим летом, что косвенно можно считать подтверждением нашей диванной версии. Есть и еще один немаловажный момент: 20 июня 2020 года истекает пятилетний срок полномочий госпожи Михайловой, как председателя облсовпрофа. Может быть, поэтому история с последним уголовным делом трактуется некоторыми, как способ и возможность надавить на тех, кто решится выдвинуть и поддержать Ульяну Александровну на новый срок. Какой стороной повернется к г-же Михайловой ее величество Фортуна, мы еще «будем посмотреть», но в каждом негативе всегда нужно искать положительное зерно. В этом смысле вспоминается история депутата областного Собрания Льва Шлосберга, имевшая место несколько лет назад. Тогда местные парламентарии, исключавшие яблочника из своих рядов, невольно помогли ему стать политиком федерального масштаба. Сейчас судьба повернулась к лидеру облсовпрофа своей тыльной стороной, но, как говорят в народе, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Так что свои политические дивиденды она еще, возможно, соберет. Как сказал один из наших диванных экспертов, «такая война вполне может закончиться рождением нового лидера оппозиции в Псковской области, а нынешняя победа над Михайловой окажется пирровой».

Бацилла Соловьева

Из других событий местного значения вспомним и состоявшуюся на прошлой неделе в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове «дуэль» лидеров легальных оппозиционеров. В «красном» углу ринга словесного «армрестлинга» находился Петр Алексеенко, первый секретарь обкома КПРФ, а в «желтом» - его бывший коллега по областному Собранию, лидер справедливоросов Олег Брячак. Если опускать детали этой стычки, то наш диванный консилиум из всего услышанного сделал только один вывод: увы, но недуг, которым страдает небезызвестный г-н Соловьев, заразен. Во всяком случае, его бациллами оказался поражен депутат городской Думы Олег Брячак, продемонстрироваший все его симптомы на примере диалога с Петром Васильевичем.

Как и Соловьев, псковский эсер избрал атакующую манеру общения, которая сводилась к тому, что он, типа, строгий учитель, который должен заставить своего визави все время оправдываться: дескать, почему ушел в отпуск во время избирательной кампании, почему плохо вел агитацию и т.д. Жаль, что г-н Алексеенко повелся на эту приманку, хотя мог осадить своего противника, твердо сказав, что не ваше это дело, г-н хороший, но если этот вопрос вас волнует на самом деле, то адресуйте его в секретариат центрального аппарата КПРФ, где все движения региональных лидеров строго контролируются и согласовываются. И так, буквально, чего не коснись.

Увы, но главного, что давно ожидал наш внимательный радиослушатель, услышать так и не удалось. Не знаю, кто как, но вот лично меня давно волнует вопрос: чем все-таки принципиально отличается программа КПРФ в ее региональном исполнении от подобного документа у псковских эсеров? Причем, по пунктам с доведением до сведения граждан, как они реализуются у нас в области. Однако взамен этого получилась перепалка на уровне заведующих отделов кадров с потугами на провинциальный троллинг.

На «нет» и Верховного суда нет

Продолжает волновать наше диванное сообщество судьба областного центра – в своей крайней программе нами было высказано осторожное предположение, что уже в минувшую пятницу станет известно имя нового главы города. Однако этого не случилось. Г-жа Неваленная, которой многочисленные слухмейкеры предсказывали выдвижение и легкую победу на выборах, получила удостоверение, значок, вписалась в структуру гордумы – на том всё и успокоилось.

Однако вопрос так и остался не решенным. Как нам стало известно из собственных источников, в самое ближайшее время должна пройти встреча областного руководства с городскими парламентариями – членами фракции от правящей партии, чтобы провести консультации по кандидатурам на пост главы города. Более того, поговаривают, что в недрах фракции «Единой России» гордумы уже сформирован список персоналий. В него вошли временно исполняющая обязанности главы города г-жа Полонская, ее заместитель на постоянной основе Сергей Гаврилов, руководитель бюджетного комитета городской думы г-н Турчин и депутат Федор Постнов. Просим обратить внимание, но в этом списке не оказалось (по крайней мере, пока) г-жи Неваленной. Как утверждают знающие люди, однозначного ответа на вопрос о своих планах в органах местного самоуправления главный врач городской поликлиники пока не дает — может быть, ждет отмашки сверху? Как скоро разрешится эта коллизия – сказать сложно, однако всё это время г-жа Полонская будет пребывать в состоянии подвешенном. Впрочем, как у нее, как и у нас, времени много, потому что следующие выборы народных депутатов пройдут только через три года.

Если же говорить о прошедшей сессии, то ее результаты назвать продуктивными все-таки нельзя, потому что парламентарии таки согласовали вырубку 344 здоровых деревьев по улице Яна Фабрициуса. При этом один из них выразился довольно откровенно, типа, «деревья, которые мешают развитию города, нужно спиливать, не стесняясь». В самом деле, чего миндальничать? Если подходить с такой радикальной точки зрения, то и псковичей, которые выступают за сохранение зеленого убранства города, тоже, видимо, следует «выпилить» без зазрения совести, как злостных оппозиционеров? Так, получается. Нам могут возразить, что чашу весов перевесили заверения городских властей, которые, чтобы ускорить реализацию национального проекта «Дороги России» в отдельно взятом городе, чуть ли не клятвенно пообещали уже в следующем году компенсировать все потери. Этим они и сломили сердца колеблющихся мундепов.

В итоге из 25 народных избранников только двое воздержались от голосования, остальные дружно подняли руки кверху.

Между тем, у нас перед глазами документ, подписанный г-жой Жгун, заместителем главы администрации города, от 24 сентября этого года, где черным по белому написано, что «по состоянию на 7 июля… в областном центре было снесено 644 дерева. При этом восстановление гарантийных насаждений в 2019 году в рамках муниципальных контрактов не проводилось» - конец цитаты. Почему не проводилось, по какой причине? – в бумаге не написано. Увы, но конституционное большинство нашего диванного ареопага в этой связи готово поспорить, что в следующем году будет примерно такая же картина и никаких новых насаждений в городе не появится, потому что письменных гарантий на этот счет получено не было. А на «нет», как мы не устаем раз за разом повторять, и Верховного суда нет…

На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом. Всем пока…