Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова #Пушкинбал
Как уменьшить платежи за землю?
30 лет успеха
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Дом от А до Я
Сапоги на первые морозы
Инвестклимат - благоприятный
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
Тёмная лошадка кому быть главой?
Юрий Моисеенко Публикаций: 308
30.09.2019 17:310 Губит людей не климат… 23.09.2019 19:011 Шел Сашка по шоссе… 02.09.2019 17:271 Деление на ноль 26.08.2019 19:271 Ветер в харю – я пиарю! 19.08.2019 20:247 Картина третья… Грустная Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 27.09.2019 11:376 Ночную «Ласточку» могут запустить из Петербурга в Псков 29.09.2019 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 27.09.2019 10:1612 Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича 29.09.2019 14:1214 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019 12:361 В России изменился список документов для приема на работу
Блоги / Юрий Моисеенко

Губит людей не климат…

30.09.2019 17:31|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Добрый день. В эфире, как всегда по понедельникам, очередной выпуск увлекательно-познавательной программы «Диванная политика», а у микрофона ее автор и ведущий журналист Юрий Моисеенко.

Отцы и неадекваты

На этот раз начнем с планетарной повестки. Всю минувшую неделю мировая общественность пребывала в состоянии грогги, после того как 16-летняя шведская школьница некая Грета Тунберг закатила истерику на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН.

Поводом для такого неадекватного поведения стало критическое (по ее мнению) состояние климата на планете. При этом все претензии были адресованы, понятно, к старшему поколению: типа, вы украли у меня будущее, а я (если кто из старперов не понял) родилась для счастья, как птица для полета. Удивительно, но порыв юной эко-хунвейбинки подхватили миллионы школяров. Всю прошлую неделю двоечники 160 стран мира дружно прогуливали уроки, требуя снизить уровень углекислого газа в атмосфере – лучше бы вышли на улицы с требованием изучать в старших классах бином Ньютона или теорию относительности Эйнштейна. Недосуг было «племени молодому» и не сильно образованному оборотиться к научному журналу Nature, с виртуальных страниц которого на днях была удалена та самая скандальная статья, где климатологи напугали граждан сообщением о том, что мировой океан нагревается быстрее, чем ожидалось – с неё, собственно, всё и началось. Однако камень уже был брошен в воду, и круги от него пошли по всей поверхности. Судя по степени агрессивности участников этого нео-экологического движения, всех, кто подвергает сомнению высокую вероятность грядущего климатологического коллапса, ожидает в лучшем случае побивание камнями. Не приведи Бог, если эти недоросли потом собьются в партию, победят на выборах и сформируют свое правительство. Полагаю, что первыми законами, которые ими будут приняты, станут не расовые, а экологические. Например, тех, кто не откажется летать на самолетах или ездить на автомобилях, будет ждать заключение в концлагеря, где их научат любить природу, мать вашу. В этой связи наши диванные братья оборачивают взор на Россию и с облегчением обнаруживают, что наша молодежь – надежда и опора человечества, не поддержала это всемирное эко-кликушество. Причина тут очевидна: молодая поросль страны одичавшего капитализма гораздо лучше, чем их сверстники за рубежом, понимает, что губит людей не климат. Не пиво и даже не вода, а 12-часовой рабочий день, отсутствие социальных гарантий, включая бесплатное образование, качественное медобслуживание, нищенское пенсионное обеспечение, маленькая зарплата, ипотека, долги и вечный недосып. Так что до климатического коллапса мы вряд ли доживем. В отличие от благополучной Европы…

Сюрреализм крепчал

Но если что по-настоящему и тревожит россиян, а в нашем случае – псковичей и жителей области, так это возбуждение уголовного дела в отношении лидера псковских профсоюзов г-жи Михайловой. Эта новость ужалила в самое сердце не только нашу диванную интеллигенцию в первом приближении, но и оппозицию, а также их вечных антагонистов из партии власти. Многодетную мать неожиданно заподозрили в покушении на «чужую» собственность на общую сумму около 200 тысяч рублей, в результате чего и родилось уголовное дело по статье 160-й (присвоение или растрата) денежных средств. В народе говорят: друг познается в беде, что мы сейчас и наблюдаем. Некоторые граждане, не дожидаясь вердикта суда, уже потребовали отстранения Ульяны Александровны от занимаемой должности. А кое-кто (например, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов) выказал невиданное благородство, заявив следующее: несмотря на то, что по многим вопросам у него с г-жой подозреваемой разные точки зрения, однако это не мешает ему со всей прямотой сказать, что г-жа Михайлова «человек абсолютно порядочный» - конец цитаты. Интересно, когда в региональное Собрание будет внесен вопрос о лишении лидера псковских профсоюзов полномочий (это может произойти достаточно скоро), то все ли её коллеги, с которыми она съела не один пуд парламентской соли, будут такими откровенными, как Алексей Анатольевич, или придумают отговорки, чтобы проголосовать, как надо? По ходу дела возникает и другой вопрос: кому выгодно такое развитие событий? С ответами мы пока торопиться не будем, потому что, как убежден наш диванный ареопаг, в этом вопросе не все так однозначно, как думают некоторые. Начнем с того, что даже по нынешним скудным временам сумма, которую, типа, зажилила г-жа Михайлова, просто смехотворная. Куда же она ее потратила? На командировки, как утверждают в профсоюзах. В подтверждение сказанного там готовы предоставить финансовые документы. Есть и свидетели, которые готовы подтвердить, что псковский лидер моталась в тот же Питер не в аквапарк, а по делам общества. Получается, что профсоюзный начальник или руководитель какого-нибудь Красного креста, собачьего приюта, существующего на народные пожертвования, уже и права не имеет без вышестоящего разрешения поехать по своим общественным нуждам в другой город? Не знаю, кто, что думает по этому поводу, однако у некоторых членов нашей диванной партии возникает предположение, что г-жу Михайлову тупо «заказали». Развеять наши подозрения смогли бы органы правопорядка, пояснив для начала порядок, как должно отправляться в командировки, чтобы избежать криминальных последствий: сразу же на себя стукануть или дождаться, когда это сделают более бдительные товарищи.

Впрочем, если говорить о версиях случившегося серьезно, то многие наши аналитики склонны думать, что подоплекой случившегося является… профсоюзная недвижимость. Может кто-то не догадывается, но облсовпроф не только по региональным, но и по федеральным меркам организация достаточно богатая. Один санаторий «Хилово», где каждый месяц отдыхает несколько сотен человек, приносит профсоюзной казне немалые доходы, не говоря уже о других здравницах, расположенных в самых живописных уголках региона. При этом попытки поделить профсоюзную собственность предпринимались уже не раз. Последняя – имела место в 2010 году, когда Ульяна Михайлова только встала у руля этой общественной организации – об этом она сама рассказывала во время своей недавней пресс-конференции. Если судить по документам, которые ей достались в наследство от прежнего руководства, то до «красной черты» оставалось сделать один шаг. Однако новая команда сумела предотвратить начавшийся, было, «рейдерский захват». В этой связи есть основания полагать: «все, что было заработано непосильным трудом» и стало предметом торга. По информации нашего диванного инсайдера, в конце прошлого года в Псков приезжал представитель ФНПР. При этом вопрос им, якобы, был поставлен ребром: либо вы отдаете нам санаторий «Голубые озера» и турбазу «Пушкиногорье», и мы расходимся красиво. Или - в случае несогласия – ждите неприятностей. Где, при каких обстоятельствах проходил диалог с посланцем столицы – трудно сказать, но неприятности начались уже этим летом, что косвенно можно считать подтверждением нашей диванной версии. Есть и еще один немаловажный момент: 20 июня 2020 года истекает пятилетний срок полномочий госпожи Михайловой, как председателя облсовпрофа. Может быть, поэтому история с последним уголовным делом трактуется некоторыми, как способ и возможность надавить на тех, кто решится выдвинуть и поддержать Ульяну Александровну на новый срок. Какой стороной повернется к г-же Михайловой ее величество Фортуна, мы еще «будем посмотреть», но в каждом негативе всегда нужно искать положительное зерно. В этом смысле вспоминается история депутата областного Собрания Льва Шлосберга, имевшая место несколько лет назад. Тогда местные парламентарии, исключавшие яблочника из своих рядов, невольно помогли ему стать политиком федерального масштаба. Сейчас судьба повернулась к лидеру облсовпрофа своей тыльной стороной, но, как говорят в народе, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Так что свои политические дивиденды она еще, возможно, соберет. Как сказал один из наших диванных экспертов, «такая война вполне может закончиться рождением нового лидера оппозиции в Псковской области, а нынешняя победа над Михайловой окажется пирровой».

Бацилла Соловьева

Из других событий местного значения вспомним и состоявшуюся на прошлой неделе в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове «дуэль» лидеров легальных оппозиционеров. В «красном» углу ринга словесного «армрестлинга» находился Петр Алексеенко, первый секретарь обкома КПРФ, а в «желтом» - его бывший коллега по областному Собранию, лидер справедливоросов Олег Брячак. Если опускать детали этой стычки, то наш диванный консилиум из всего услышанного сделал только один вывод: увы, но недуг, которым страдает небезызвестный г-н Соловьев, заразен. Во всяком случае, его бациллами оказался поражен депутат городской Думы Олег Брячак, продемонстрироваший все его симптомы на примере диалога с Петром Васильевичем.

Как и Соловьев, псковский эсер избрал атакующую манеру общения, которая сводилась к тому, что он, типа, строгий учитель, который должен заставить своего визави все время оправдываться: дескать, почему ушел в отпуск во время избирательной кампании, почему плохо вел агитацию и т.д. Жаль, что г-н Алексеенко повелся на эту приманку, хотя мог осадить своего противника, твердо сказав, что не ваше это дело, г-н хороший, но если этот вопрос вас волнует на самом деле, то адресуйте его в секретариат центрального аппарата КПРФ, где все движения региональных лидеров строго контролируются и согласовываются. И так, буквально, чего не коснись.

Увы, но главного, что давно ожидал наш внимательный радиослушатель, услышать так и не удалось. Не знаю, кто как, но вот лично меня давно волнует вопрос: чем все-таки принципиально отличается программа КПРФ в ее региональном исполнении от подобного документа у псковских эсеров? Причем, по пунктам с доведением до сведения граждан, как они реализуются у нас в области. Однако взамен этого получилась перепалка на уровне заведующих отделов кадров с потугами на провинциальный троллинг.

На «нет» и Верховного суда нет

Продолжает волновать наше диванное сообщество судьба областного центра – в своей крайней программе нами было высказано осторожное предположение, что уже в минувшую пятницу станет известно имя нового главы города. Однако этого не случилось. Г-жа Неваленная, которой многочисленные слухмейкеры предсказывали выдвижение и легкую победу на выборах, получила удостоверение, значок, вписалась в структуру гордумы – на том всё и успокоилось.

Однако вопрос так и остался не решенным. Как нам стало известно из собственных источников, в самое ближайшее время должна пройти встреча областного руководства с городскими парламентариями – членами фракции от правящей партии, чтобы провести консультации по кандидатурам на пост главы города. Более того, поговаривают, что в недрах фракции «Единой России» гордумы уже сформирован список персоналий. В него вошли временно исполняющая обязанности главы города г-жа Полонская, ее заместитель на постоянной основе Сергей Гаврилов, руководитель бюджетного комитета городской думы г-н Турчин и депутат Федор Постнов. Просим обратить внимание, но в этом списке не оказалось (по крайней мере, пока) г-жи Неваленной. Как утверждают знающие люди, однозначного ответа на вопрос о своих планах в органах местного самоуправления главный врач городской поликлиники пока не дает — может быть, ждет отмашки сверху? Как скоро разрешится эта коллизия – сказать сложно, однако всё это время г-жа Полонская будет пребывать в состоянии подвешенном. Впрочем, как у нее, как и у нас, времени много, потому что следующие выборы народных депутатов пройдут только через три года.

Если же говорить о прошедшей сессии, то ее результаты назвать продуктивными все-таки нельзя, потому что парламентарии таки согласовали вырубку 344 здоровых деревьев по улице Яна Фабрициуса. При этом один из них выразился довольно откровенно, типа, «деревья, которые мешают развитию города, нужно спиливать, не стесняясь». В самом деле, чего миндальничать? Если подходить с такой радикальной точки зрения, то и псковичей, которые выступают за сохранение зеленого убранства города, тоже, видимо, следует «выпилить» без зазрения совести, как злостных оппозиционеров? Так, получается. Нам могут возразить, что чашу весов перевесили заверения городских властей, которые, чтобы ускорить реализацию национального проекта «Дороги России» в отдельно взятом городе, чуть ли не клятвенно пообещали уже в следующем году компенсировать все потери. Этим они и сломили сердца колеблющихся мундепов.

В итоге из 25 народных избранников только двое воздержались от голосования, остальные дружно подняли руки кверху.

Между тем, у нас перед глазами документ, подписанный г-жой Жгун, заместителем главы администрации города, от 24 сентября этого года, где черным по белому написано, что «по состоянию на 7 июля… в областном центре было снесено 644 дерева. При этом восстановление гарантийных насаждений в 2019 году в рамках муниципальных контрактов не проводилось» - конец цитаты. Почему не проводилось, по какой причине? – в бумаге не написано. Увы, но конституционное большинство нашего диванного ареопага в этой связи готово поспорить, что в следующем году будет примерно такая же картина и никаких новых насаждений в городе не появится, потому что письменных гарантий на этот счет получено не было. А на «нет», как мы не устаем раз за разом повторять, и Верховного суда нет…

На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом. Всем пока…

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 438 человек
30.09.2019, 17:580 Небольшие дожди прогнозируют завтра в Псковской области 30.09.2019, 17:540 Минфин намерен распродать мелкие алмазы из Госфонда 30.09.2019, 17:510 Россияне раскупили сверхдорогие iPhone 11 Pro 30.09.2019, 17:480 Колодец на улице 23 Июля в Пскове демонтировали перед ремонтом дороги
30.09.2019, 17:470 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина возглавила Псковское региональное отделение Русского географического общества 30.09.2019, 17:440 Единый день приема граждан участковыми уполномоченными полиции пройдет в Псковской области 30.09.2019, 17:380 Металлические ворота похитил злоумышленник у великолукской пенсионерки 30.09.2019, 17:370 В Пскове скончался пенсионер органов ФСБ России Алексей Лисов
30.09.2019, 17:310 Губит людей не климат… 30.09.2019, 17:280 ПЛН-ТВ: Массовая ликвидация пешеходных переходов - хорошо или плохо? 30.09.2019, 17:080 Минздрав предложил отменить налог на землю для врачей первичного звена 30.09.2019, 16:570 ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП
30.09.2019, 16:540 На полгода ограничили свободу жителю Гдовского района, нашедшему в мусоре винтовку 30.09.2019, 16:430 Более 18 млн рублей поступило в бюджет государства в результате совместной работы невельских налоговиков и судебных приставов 30.09.2019, 16:321 «Экопром» продолжает разъяснительную работу с должниками за уборку мусора 30.09.2019, 16:210 В Псковской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала в связи с подготовкой оборудования к переходу на «цифру»
30.09.2019, 16:110 Псковскими госинспекторами рыбоохраны изъято 20 незаконных орудий лова 30.09.2019, 16:020 Гдовский прокурор признал обоснованным возбуждение уголовное дела по факту убийства мужчины из ружья 30.09.2019, 15:560 Молодежный Совет Псковского филиала поддержал всероссийскую акцию Почты России #EcoGreenChallenge 30.09.2019, 15:550 Более 120 школьников из Иваново, Марий Эл и Севастополя знакомятся в Псковской области с «Духовными истоками»
30.09.2019, 15:470 Праздник мудрости отметят 1 октября ветераны профсоюзного движения Псковской области 30.09.2019, 15:390 В Гдовском районе полицейские нашли пропавшую в лесу у деревни Сельцы пенсионерку 30.09.2019, 15:280 Октябрь в Псковской области будет теплее нормы 30.09.2019, 15:260 Стал известен график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове
30.09.2019, 15:260 8 лет проведет в колонии строгого режима житель Гдовского района, зарезавший собутыльника 30.09.2019, 15:160 Кубок Федерации по мини-футболу пройдет в Пскове 30.09.2019, 15:106 Восьмиклассники ограбили врача в Петербурге 30.09.2019, 15:050 Псковичи завоевали серебро на чемпионате России по прибрежной гребле
30.09.2019, 14:520 Опубликована программа Пушкинского бала 30.09.2019, 14:520 Мужчина пропал по пути на автовокзал в Великих Луках 30.09.2019, 14:360 В Псковском филиале Академии ФСИН прошел семинар по практической стрельбе 30.09.2019, 14:250 Принять участие в мастер-классе по изготовлению открытки к Дню учителя приглашают юных псковичей
30.09.2019, 14:090 Как удержать нормальное артериальное давление? 30.09.2019, 14:080 ЭР-Телеком и банк «Открытие» договорились о стратегическом партнерстве в развитии цифровой экономики 30.09.2019, 14:069 Об изобретении грибоискателя задумался депутат Госдумы Александр Васильев 30.09.2019, 13:360 Региональные администраторы программы «Инцидент менеджмент» ежедневно обрабатывают до 60 обращений граждан в соцсетях
30.09.2019, 13:280 В Троицком соборе рассказали, как проходят уроки в воскресной школе 30.09.2019, 13:2010 Очень страшно за своего ребенка - псковичи боятся бездомных собак на детской площадке. ФОТО 30.09.2019, 13:141 В Вышгородке завершено строительство газопровода 30.09.2019, 13:110 Активист профсоюзной первички «Горводоканал» Юрий Валетов стал номинантом конкурса «ПрофПрактики»
30.09.2019, 13:060 Лучше просто не придумаешь – инвестор о проекте по производству одноразовой посуды в ОЭЗ «Моглино» 30.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 30.09.2019, 12:560 В Острове и Порхове выявили водителей, снова ездящих нетрезвыми 30.09.2019, 12:450 55-летие отметил псковский детский сад «Незабудка»
30.09.2019, 12:450 В Опочке полиция задержала подозреваемого в краже вещей и денег у гражданина Белоруссии 30.09.2019, 12:387 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева 30.09.2019, 12:290 Быстрый мелодичный панк из Санкт-Петербурга услышат псковичи на втором клубном концерте «Доброго рока» 30.09.2019, 12:220 ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов на права
30.09.2019, 12:120 Председатель комитета по образованию Псковской области: Освобождение от физкультуры как от предмета - невозможно 30.09.2019, 11:590 Выставка памятных монет «Магия театра» прошла в Пскове 30.09.2019, 11:580 Психолог: Что должны знать родители подростков 30.09.2019, 11:530 Псковский ансамбль «Русские узоры» примет участие во всероссийском конкурсе «Янтарный хоровод»
30.09.2019, 11:391 Из-за невыплаты кредитов псковская мошенница получила срок за 25 преступлений 30.09.2019, 11:341 «Постскриптум»: О деле Ульяны Михайловой и дуэли Олега Брячака и Петра Алексеенко 30.09.2019, 11:210 Николай Хондзинский вновь за дирижерским пультом Мариинского театра 30.09.2019, 11:120 ПЛН продолжает сбор фотофактов о состоянии доступной среды в Псковской области
30.09.2019, 11:071 В Опочецком районе полицейские и волонтеры уничтожили 358 кустов дикорастущей конопли. ФОТО 30.09.2019, 10:510 В Невеле готовятся к запуску три блочно-модульных газовых котельных 30.09.2019, 10:260 В Великих Луках «Тепловые сети» получили штраф за невыдачу копий документов рабочим 30.09.2019, 10:140 Минометную мину нашли на улице Карбышева в Пскове
30.09.2019, 10:010 Какие выбрать сапоги ребенку на первые морозы? 30.09.2019, 09:590 В Псковской области суд удовлетворил заявление о взыскании более 80 тысяч рублей с неработающего заключенного 30.09.2019, 09:520 Водитель «Фольксвагена» сбежал с места ДТП на улице Рокоссовского в Пскове 30.09.2019, 09:500 Социально незащищенные псковичи получили в подарок от Псковской епархии продуктовые наборы и средства реабилитации
30.09.2019, 09:360 80-летний пенсионер потерялся в бежаницком лесу 30.09.2019, 09:280 На фестивале бардовской песни в Пскове музыканты исполнили произведения известных авторов 30.09.2019, 09:273 Пенсионерку насмерть сбили на «зебре» на дороге Псков - Изборск 30.09.2019, 09:120 «Фольксваген» подожгли в поселке Дедовичи
30.09.2019, 09:020 В музее истории города Печоры выступили студенты и преподаватели колледжа искусств 30.09.2019, 09:012 Ульяна Михайлова призвала коллег сохранить работоспособность Псковского облсовпрофа 30.09.2019, 08:541 Россияне назвали исполнителей, чьи песни помогают работать 30.09.2019, 08:440 Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз»
30.09.2019, 08:322 Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% 30.09.2019, 08:170 Среднюю зарплату инженера-технолога в Пскове выяснили экперты 30.09.2019, 08:120 Банки массово тестируют новый способ платежей 30.09.2019, 08:000 На два дня закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.