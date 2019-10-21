За державу обидно

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Тотальный привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», а у микрофона автор и ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. Говорят, что молчание золото, но не всё то золото, что молчит, поэтому – ключ на старт!
Начиная с федеральной повестки дня, заострим внимание наших постоянных слушателей на одном весьма неприятном эпизоде, имевшем место на прошлой неделе. 15 октября страна простилась с Алексеем Леоновым – человеком, который первым вышел в открытый космос. На церемонии прощания собравшиеся были единодушны: его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися людьми, как Сергей Королев, Юрий Гагарин. Тем не менее, у подавляющего большинства россиян сложилось иное мнение. Больше всего их возмутил тот факт, кто никто из первых лиц страны, включая главу «Роскосмоса» и его многочисленных приближенных, не сочли нужным лично присутствовать на церемонии прощания, которая проходила не в колонном зале Дома союзов, как это должно быть по протоколу, а на окраине столицы - в Мытищах. Оно «бесчувственному телу равно повсюду истлевать», но даже злобные «пиндосы» отреагировали на кончину Леонова с большим почтением. Агентство НАСА прервало прямой эфир запуска своего космического корабля, чтобы рассказать о смерти человека, который еще при жизни стал легендой. На похороны Леонова приехал 89-летний астронавт Томас Стаффорд - один из тех, кто совершил полет к Луне. Под руки его вели к гробу, где он произнес слова: «Алексей, я тебя никогда не забуду!».
И еще один момент… Тело было предано земле в, так называемом, «Пантеоне героев». Следует отметить, что его делали с таким расчетом, чтобы перенести туда некрополь с Красной площади, но раз не перенесли, значит это кому-то нужно. Заодно сэкономили место на правительственных Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах. Сказать сейчас, что подобное отношение к космонавту есть форменное кощунство - значит, ничего не сказать. Тихие похороны за МКАДом человека, который был не поп-звездой, персоной, приближенной к императору, это нечто необъяснимое для любого, кто считает историю освоения космоса поводом для подлинной гордости. Впрочем, если считать, что в СССР делали только калоши, тогда в принципе всё понятно. Справедливости ради отметим, что г-н Рогозин на следующий день возложил на могилу Леонова цветы. Однако, на наш провинциальный взгляд, это тот случай, который хорошо описывается поговоркой: дорога ложка к обеду.
Хоть шерсти клок…
Возвращаясь к делам мирским и не таким пафосным, сообщим, что наконец-то приподнялась завеса тайны над программой социально-экономического развития Псковской области, которая была разработана по поручению правительства. Ее куратором выступил министр промышленности и торговли РФ г-н Мантуров, который на прошлой неделе побывал в регионе, чтобы на месте твердой рукою поруководить вверенной ему провинцией.
В прошлой своей передаче мы достаточно подробно обсуждали план стремительного подъема с колен жителей псковского Нечерноземья. Однако один момент до последнего оставался неясным – речь идет о сумме, на которую мог рассчитывать регион. В официальной прессе упоминались 280 миллиардов. Псковский губернатор Михаил Ведерников, видимо, о таковой и не мечтал, поэтому в своих прогнозах он скромно упомянул о 50-и, считая, что этого могло бы хватить для стартапа. Увы, но г-н Мантуров отрезвил «мечтателей», сообщив, что «на всё про всё» у нас будет 10 «лярдов». Конечно, с дурной овцы хоть шерсти клок – гласит мудрая поговорка русского народа, но с другой - это на два меньше, чем вывезли из квартиры на грузовиках у одного настоящего патриота, трудившегося на благо родины в органах. Говорят, что банковские откаты он получал прямо в рабочем кабинете. И на целый один миллиард меньше, чем нашли у загадочного полковника Захарченко. Другими словами, прикинув хрен к носу, мы теперь знаем, сколько нужно области, чтобы ее жители ощутили немыслимое экономическое ускорение. Нелишнее замечание: ровно столько было изъято у экс-главы Серпуховского района некого г-на Шестуна, его родных и подставных лиц. Речь идет о 760 объектах недвижимости, 22 автомобилях, самоходном и речном транспорте и т.д. – короче, все, что было «нажито непосильным трудом» одним подмосковным чиновником для счастья нам должно хватить. Чудны дела твои, Господи, если учесть профицит бюджета, который насчитывает несколько триллионов рублей.
Каре!
Если говорить о том, как сошлись звезды на местном политическом небосклоне, то обратим внимание на их странную конфигурацию в отношении временно исполняющей обязанности главы города г-жи Полонской. Объясним, что мы имеем в виду… В минувший четверг в областном центре прошла городская конференция единороссов, на которой они должны были назвать имя официального приемника г-на Цецерского от правящей партии.
Ранее местные слухмейкеры чуть ли не единодушно отдавали пальму первенства г-же Неваленной, свежеиспеченному депутату городской Думы, и как всегда обмишурились. Потому что в руководстве городского отделения решили топить за проверенного товарища и многодетную мать Елену Полонскую. У нас даже есть подозрение, что она догадывалась, на чьей стороне будет административная поддержка. Таким образом, выражаясь языком любителей покера, на руках у нее оказался фул-хаус, с которым она намеревалась перебить любого, кто собирался играть на мизерах. Чтобы радиослушатели могли представить себе, как это происходило, вспомним фильмы о неподражаемом агенте 007. Сидит, значит, злодей в казино с самодовольным видом, полагая, что игра уже сделана. Однако, физиономия Лё Шифра мгновенно меняется, когда его противник открывает каре или фул-хаус. Скорей всего, также было и в нашем случае. Для того чтобы обеспечить безусловную победу г-жи Полонской ее по, сути дела, оставили без конкурентов. Одним из них мог стать заместитель главы города г-н Гаврилов, но, скорее всего не без помощи доброжелателей он принял решение не участвовать в голосовании. За спиной не стояли, однако выскажем еще одно предположение: организаторы конференции, чтобы соблюсти демократические принципы, имели в рукаве туза – читай, спойлера, который для виду мог составить конкуренцию Елене Александровне.
Тем не менее все карты смешал вольнодумец г-н Сиротин. Не посоветовавшись со старшими товарищами, которых он имел в виду после известных событий, мятежный единоросс неожиданно предложил альтернативную Полонской кандидатуру Григория Турчина, председателя комитета по бюджету и налогам. И это было четко по Уставу, ибо буква партийного закона гласит о том, что в подобных делах не место самовыдвиженцам. Такой неожиданный шаг внес сумятицу в продуманный сценарий форума, о чем говорят итоги голосования: за Полонскую проголосовали 58 человек, а за ее соперника 43. Считать ли это поражением последнего? На глазок – да, но с другой стороны не всё так просто, коллеги. Давайте считать: у нарушителя спокойствия не было административного ресурса. Если Турчин чем и выделялся, так это «лица не общим выражением». Например, он протестовал против вырубки деревьев, не принимал участие в подковерных играх, сторонился разного рода рейтинговых мероприятий, которые преподносятся публике под заголовком «народные избранники денно и нощно пекутся о благе своих избирателей, стоя у канализационного колодца».
Тем не менее, 43 голоса поддержки – это не столько пощечина общественному вкусу, сколько шанс для победы на выборах главы города. Которая, надеемся, пройдет без цветных ручек, голосованием пальцем, измазанным в чернилах, с обязательной фотофиксацией процесса. Оно, конечно, было бы лучше было, если в областном центре главу избирали всенародным голосованием, как завещал в одном из последних интервью скоропалительно ушедший на повышение в Москву г-н Цецерский. Увы, но об этом приходится пока только мечтать. Какими же принципами будут руководствоваться народные избранники, мы увидим совсем скоро, на очередной сессии, когда им придется сделать свой выбор.
С заботой о природе
Отметим мы и событие, мимо которого, кажется, прошли все наши высоколобые коллеги: речь идет о прекращении деятельности на территории области регионального управления Росприроднадзора - соответствующая информация о его реорганизации и присоединению к Северо-Западному межрегиональному Управлению Росприроднадзора уже размещена на официальном сайте. Теперь, если вы захотите разобраться с предприятием, которое отравляет воду в реке или занимается незаконной вырубкой леса, просьба обращаться по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 39. Кто-то махнет на это дело рукой, мы же – верные своим конспирологическим принципам - в очередной раз утверждаемся в ранее озвученных догадках о том, что Псковская область продолжает медленно, но верно схлопываться. Что нам позволяет делать такой не слишком оптимистический вывод? Увы, вся ее предыдущая история. Сразу после войны в регионе было в наличии 46 районов, но после административной реформы 1958 года их количество сократилось вдвое. А коль из города, поселка, села уходят органы власти, социальные структуры – школы, больницы, культурные учреждения, то развитие замедляется, постепенно превращая бывший райцентр в рядовую деревню. Нечто подобное и происходит в последнее время в Псковской области – одной из первых в России по нищете и вымиранию населения, у которого одни из самых низких доходов в стране.
Несколько лет назад было главное управление Центробанка России по Псковской области - теперь это питерское отделение со всеми вытекающими последствиями: сокращением штатов, переездом перспективных работников в Северную столицу. То же можно сказать и про коммерческие банки, чьи головные структуры давно располагаются в Санкт-Петербурге. Квитанции об оплате транспортного налога местным автомобилистам исправно приходят в конвертах с обратным адресом: Санкт-Петербург. Таможенники, транспортная прокуратура уже давно отчитываются перед питерским начальством. Изменился статус областного Россельхознадзора, который теперь входит в состав управления по Ленинградской области. Ползучая оптимизация органов власти (вслед за медициной и образованием) отмечается и в самом регионе. Волна сокращений коснулась волостей: было 149, осталось 90. Теперь очередь за районами, а пока очередным федеральным органом, поменявшим адрес, как было сказано выше, стало управление Росприроднадзора. Как говорится, пишите письма – адрес смотри выше, а результат – дальше.
Пить или не пить?
Ну и в заключении сообщим радостную для всех без исключения псковичей новость – в недрах областной администрации принято решение изменить на территории региона время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00. Напомним, что сейчас вино-водочные отпускают в одиннадцати до девяти. При этом в правоохранительных органах предложение поддержали, что тоже немаловажно. Оно, конечно, водка – это легализованный наркотик, к нему есть физиологическое привыкание, но одними запретами на этой ниве ничего не исправишь. Тем более, что многие наши эксперты придерживаются мнения, что легальная торговля лучше бутлегерской и для бюджетов, и для безопасности населения. Другая часть пикейных жилетов убеждена, что всякие ограничения в первую очередь бьют по нормальным гражданам, которые не приучены брать самогон у тети Маши, а все-таки ходят за оным в магазин - неработающие шаромыжники при любом режиме и в любое время суток найдут, где налить глАзы. Конечно, с одной стороны этот шаг властей нельзя не расценить, как положительный, но честное слово, упрек им все-таки хочется бросить: чего же вас, господа хорошие, всё время мотает из стороны в сторону?
Поэтому следует открывать клубы по интересам, спортивные залы, поощрять увлечение ремеслами, художественной самодеятельностью. Потому что песня, как бы ни смеялись скептики, на самом деле «строить и жить помогает». А если подходить с такой запретительной логикой к продаже вина и пива, тогда следует точно также ограничивать и продажу телевизоров - с некоторых пор этот прибор тоже следует отнести к наркотику, который сеет раздор между народами. Нам скажут, не смотрите, если программа не нравится. И мы ответим тем же: не покупайте «зомбоящик», который превращает народ в крупнорогатое дойное стадо. Ограничьте его продажу, как сейчас вино-водочные. Или разрешите продавать его, в крайнем случае, по рецептам. После обследования гражданина на вменяемость.
На этом мы заканчиваем наш выпуск. Однако если вы удручены неправдами бытия, то положите вечером под подушку плитку молочного шоколада, и на утра у вас ВСЁ будет в шоколаде. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Всем пока!