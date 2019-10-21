Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Аварий не будет!
и снова #Пушкинбал
не думай о Yota
Архитектор провалов
Кто такие шабашники?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Золотая осень где отдохнуть?
Сапоги на первые морозы
Штраф за оскорбление коллектора
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Дом от А до Я
Где переобуть машину?
Школа принимающих родителей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Не в коня корм?
Юрий Моисеенко Публикаций: 311
21.10.2019 22:090 За державу обидно 14.10.2019 18:012 Пять лет расстрела… условно 07.10.2019 18:213 Можно ли заниматься любовью на балконе? 30.09.2019 17:310 Губит людей не климат… 23.09.2019 19:011 Шел Сашка по шоссе… Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 20.10.2019 22:194 Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе» 18.10.2019 10:461 На Ленинградском шоссе в Пскове произошло тройное ДТП. ФОТО 20.10.2019 20:203 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове 18.10.2019 09:381 Из-за отказавших тормозов произошло ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО 21.10.2019 10:280 Стали известны подробности субботнего ДТП на Советском мосту
Блоги / Юрий Моисеенко

За державу обидно

21.10.2019 22:09|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Тотальный привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», а у микрофона автор и ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. Говорят, что молчание золото, но не всё то золото, что молчит, поэтому – ключ на старт!

Начиная с федеральной повестки дня, заострим внимание наших постоянных слушателей на одном весьма неприятном эпизоде, имевшем место на прошлой неделе. 15 октября страна простилась с Алексеем Леоновым – человеком, который первым вышел в открытый космос. На церемонии прощания собравшиеся были единодушны: его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися людьми, как Сергей Королев, Юрий Гагарин. Тем не менее, у подавляющего большинства россиян сложилось иное мнение. Больше всего их возмутил тот факт, кто никто из первых лиц страны, включая главу «Роскосмоса» и его многочисленных приближенных, не сочли нужным лично присутствовать на церемонии прощания, которая проходила не в колонном зале Дома союзов, как это должно быть по протоколу, а на окраине столицы - в Мытищах. Оно «бесчувственному телу равно повсюду истлевать», но даже злобные «пиндосы» отреагировали на кончину Леонова с большим почтением. Агентство НАСА прервало прямой эфир запуска своего космического корабля, чтобы рассказать о смерти человека, который еще при жизни стал легендой. На похороны Леонова приехал 89-летний астронавт Томас Стаффорд - один из тех, кто совершил полет к Луне. Под руки его вели к гробу, где он произнес слова: «Алексей, я тебя никогда не забуду!».

Но почему такое невнимание проявило руководство Роскосмоса? Если это позиция «иванов родства не помнящих», то у «людей доброй воли», к коим мы относим, в том числе, и наших диванных политиков, нет 100%-й уверенности, что космические планы державы будут на самом деле реализованы.

И еще один момент… Тело было предано земле в, так называемом, «Пантеоне героев». Следует отметить, что его делали с таким расчетом, чтобы перенести туда некрополь с Красной площади, но раз не перенесли, значит это кому-то нужно. Заодно сэкономили место на правительственных Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах. Сказать сейчас, что подобное отношение к космонавту есть форменное кощунство - значит, ничего не сказать. Тихие похороны за МКАДом человека, который был не поп-звездой, персоной, приближенной к императору, это нечто необъяснимое для любого, кто считает историю освоения космоса поводом для подлинной гордости. Впрочем, если считать, что в СССР делали только калоши, тогда в принципе всё понятно. Справедливости ради отметим, что г-н Рогозин на следующий день возложил на могилу Леонова цветы. Однако, на наш провинциальный взгляд, это тот случай, который хорошо описывается поговоркой: дорога ложка к обеду.

Хоть шерсти клок…

Возвращаясь к делам мирским и не таким пафосным, сообщим, что наконец-то приподнялась завеса тайны над программой социально-экономического развития Псковской области, которая была разработана по поручению правительства. Ее куратором выступил министр промышленности и торговли РФ г-н Мантуров, который на прошлой неделе побывал в регионе, чтобы на месте твердой рукою поруководить вверенной ему провинцией.

В прошлой своей передаче мы достаточно подробно обсуждали план стремительного подъема с колен жителей псковского Нечерноземья. Однако один момент до последнего оставался неясным – речь идет о сумме, на которую мог рассчитывать регион. В официальной прессе упоминались 280 миллиардов. Псковский губернатор Михаил Ведерников, видимо, о таковой и не мечтал, поэтому в своих прогнозах он скромно упомянул о 50-и, считая, что этого могло бы хватить для стартапа. Увы, но г-н Мантуров отрезвил «мечтателей», сообщив, что «на всё про всё» у нас будет 10 «лярдов». Конечно, с дурной овцы хоть шерсти клок – гласит мудрая поговорка русского народа, но с другой - это на два меньше, чем вывезли из квартиры на грузовиках у одного настоящего патриота, трудившегося на благо родины в органах. Говорят, что банковские откаты он получал прямо в рабочем кабинете. И на целый один миллиард меньше, чем нашли у загадочного полковника Захарченко. Другими словами, прикинув хрен к носу, мы теперь знаем, сколько нужно области, чтобы ее жители ощутили немыслимое экономическое ускорение. Нелишнее замечание: ровно столько было изъято у экс-главы Серпуховского района некого г-на Шестуна, его родных и подставных лиц. Речь идет о 760 объектах недвижимости, 22 автомобилях, самоходном и речном транспорте и т.д. – короче, все, что было «нажито непосильным трудом» одним подмосковным чиновником для счастья нам должно хватить. Чудны дела твои, Господи, если учесть профицит бюджета, который насчитывает несколько триллионов рублей.

Каре!

Если говорить о том, как сошлись звезды на местном политическом небосклоне, то обратим внимание на их странную конфигурацию в отношении временно исполняющей обязанности главы города г-жи Полонской. Объясним, что мы имеем в виду… В минувший четверг в областном центре прошла городская конференция единороссов, на которой они должны были назвать имя официального приемника г-на Цецерского от правящей партии.

Ранее местные слухмейкеры чуть ли не единодушно отдавали пальму первенства г-же Неваленной, свежеиспеченному депутату городской Думы, и как всегда обмишурились. Потому что в руководстве городского отделения решили топить за проверенного товарища и многодетную мать Елену Полонскую. У нас даже есть подозрение, что она догадывалась, на чьей стороне будет административная поддержка. Таким образом, выражаясь языком любителей покера, на руках у нее оказался фул-хаус, с которым она намеревалась перебить любого, кто собирался играть на мизерах. Чтобы радиослушатели могли представить себе, как это происходило, вспомним фильмы о неподражаемом агенте 007. Сидит, значит, злодей в казино с самодовольным видом, полагая, что игра уже сделана. Однако, физиономия Лё Шифра мгновенно меняется, когда его противник открывает каре или фул-хаус. Скорей всего, также было и в нашем случае. Для того чтобы обеспечить безусловную победу г-жи Полонской ее по, сути дела, оставили без конкурентов. Одним из них мог стать заместитель главы города г-н Гаврилов, но, скорее всего не без помощи доброжелателей он принял решение не участвовать в голосовании. За спиной не стояли, однако выскажем еще одно предположение: организаторы конференции, чтобы соблюсти демократические принципы, имели в рукаве туза – читай, спойлера, который для виду мог составить конкуренцию Елене Александровне.

Тем не менее все карты смешал вольнодумец г-н Сиротин. Не посоветовавшись со старшими товарищами, которых он имел в виду после известных событий, мятежный единоросс неожиданно предложил альтернативную Полонской кандидатуру Григория Турчина, председателя комитета по бюджету и налогам. И это было четко по Уставу, ибо буква партийного закона гласит о том, что в подобных делах не место самовыдвиженцам. Такой неожиданный шаг внес сумятицу в продуманный сценарий форума, о чем говорят итоги голосования: за Полонскую проголосовали 58 человек, а за ее соперника 43. Считать ли это поражением последнего? На глазок – да, но с другой стороны не всё так просто, коллеги. Давайте считать: у нарушителя спокойствия не было административного ресурса. Если Турчин чем и выделялся, так это «лица не общим выражением». Например, он протестовал против вырубки деревьев, не принимал участие в подковерных играх, сторонился разного рода рейтинговых мероприятий, которые преподносятся публике под заголовком «народные избранники денно и нощно пекутся о благе своих избирателей, стоя у канализационного колодца».

Тем не менее, 43 голоса поддержки – это не столько пощечина общественному вкусу, сколько шанс для победы на выборах главы города. Которая, надеемся, пройдет без цветных ручек, голосованием пальцем, измазанным в чернилах, с обязательной фотофиксацией процесса. Оно, конечно, было бы лучше было, если в областном центре главу избирали всенародным голосованием, как завещал в одном из последних интервью скоропалительно ушедший на повышение в Москву г-н Цецерский. Увы, но об этом приходится пока только мечтать. Какими же принципами будут руководствоваться народные избранники, мы увидим совсем скоро, на очередной сессии, когда им придется сделать свой выбор.

С заботой о природе

Отметим мы и событие, мимо которого, кажется, прошли все наши высоколобые коллеги: речь идет о прекращении деятельности на территории области регионального управления Росприроднадзора - соответствующая информация о его реорганизации и присоединению к Северо-Западному межрегиональному Управлению Росприроднадзора уже размещена на официальном сайте. Теперь, если вы захотите разобраться с предприятием, которое отравляет воду в реке или занимается незаконной вырубкой леса, просьба обращаться по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 39. Кто-то махнет на это дело рукой, мы же – верные своим конспирологическим принципам - в очередной раз утверждаемся в ранее озвученных догадках о том, что Псковская область продолжает медленно, но верно схлопываться. Что нам позволяет делать такой не слишком оптимистический вывод? Увы, вся ее предыдущая история. Сразу после войны в регионе было в наличии 46 районов, но после административной реформы 1958 года их количество сократилось вдвое. А коль из города, поселка, села уходят органы власти, социальные структуры – школы, больницы, культурные учреждения, то развитие замедляется, постепенно превращая бывший райцентр в рядовую деревню. Нечто подобное и происходит в последнее время в Псковской области – одной из первых в России по нищете и вымиранию населения, у которого одни из самых низких доходов в стране.

В самом областном центре все меньше остается государственных структур федерального подчинения.

Несколько лет назад было главное управление Центробанка России по Псковской области - теперь это питерское отделение со всеми вытекающими последствиями: сокращением штатов, переездом перспективных работников в Северную столицу. То же можно сказать и про коммерческие банки, чьи головные структуры давно располагаются в Санкт-Петербурге. Квитанции об оплате транспортного налога местным автомобилистам исправно приходят в конвертах с обратным адресом: Санкт-Петербург. Таможенники, транспортная прокуратура уже давно отчитываются перед питерским начальством. Изменился статус областного Россельхознадзора, который теперь входит в состав управления по Ленинградской области. Ползучая оптимизация органов власти (вслед за медициной и образованием) отмечается и в самом регионе. Волна сокращений коснулась волостей: было 149, осталось 90. Теперь очередь за районами, а пока очередным федеральным органом, поменявшим адрес, как было сказано выше, стало управление Росприроднадзора. Как говорится, пишите письма – адрес смотри выше, а результат – дальше.

Пить или не пить?

Ну и в заключении сообщим радостную для всех без исключения псковичей новость – в недрах областной администрации принято решение изменить на территории региона время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00. Напомним, что сейчас вино-водочные отпускают в одиннадцати до девяти. При этом в правоохранительных органах предложение поддержали, что тоже немаловажно. Оно, конечно, водка – это легализованный наркотик, к нему есть физиологическое привыкание, но одними запретами на этой ниве ничего не исправишь. Тем более, что многие наши эксперты придерживаются мнения, что легальная торговля лучше бутлегерской и для бюджетов, и для безопасности населения. Другая часть пикейных жилетов убеждена, что всякие ограничения в первую очередь бьют по нормальным гражданам, которые не приучены брать самогон у тети Маши, а все-таки ходят за оным в магазин - неработающие шаромыжники при любом режиме и в любое время суток найдут, где налить глАзы. Конечно, с одной стороны этот шаг властей нельзя не расценить, как положительный, но честное слово, упрек им все-таки хочется бросить: чего же вас, господа хорошие, всё время мотает из стороны в сторону?

Тем более, что алкоголизм болезнь социальная, значит и лечить ее нужно методами социальными – тут одними запретами ничего не поделаешь.

Поэтому следует открывать клубы по интересам, спортивные залы, поощрять увлечение ремеслами, художественной самодеятельностью. Потому что песня, как бы ни смеялись скептики, на самом деле «строить и жить помогает». А если подходить с такой запретительной логикой к продаже вина и пива, тогда следует точно также ограничивать и продажу телевизоров - с некоторых пор этот прибор тоже следует отнести к наркотику, который сеет раздор между народами. Нам скажут, не смотрите, если программа не нравится. И мы ответим тем же: не покупайте «зомбоящик», который превращает народ в крупнорогатое дойное стадо. Ограничьте его продажу, как сейчас вино-водочные. Или разрешите продавать его, в крайнем случае, по рецептам. После обследования гражданина на вменяемость.

На этом мы заканчиваем наш выпуск. Однако если вы удручены неправдами бытия, то положите вечером под подушку плитку молочного шоколада, и на утра у вас ВСЁ будет в шоколаде. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Всем пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, кто из депутатов гордумы достоин стать главой Пскова?
В опросе приняло участие 1228 человек
21.10.2019, 22:091 За державу обидно 21.10.2019, 22:070 В культурно-просветительской акции «Град Петров» приняли участие юные псковичи 21.10.2019, 21:440 Псковичей приглашают на выставку иллюстраций к книге Андрея Платонова 21.10.2019, 21:271 Правильно составленный договор с кадастровым инженером – гарантия качества выполнения кадастровых работ
21.10.2019, 20:590 Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 21.10.2019, 20:450 Юных псковичей приглашают поучаствовать в олимпиаде «Россия в электронном мире» 21.10.2019, 20:341 Выставку «Великий наместник», посвященную жизни архимандрита Алипия, продлили до 4 ноября 21.10.2019, 20:251 Заменить обычное мясо на растительное готовы 5% россиян
21.10.2019, 20:125 Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров 21.10.2019, 19:540 Российское дошкольное образование – это тренд: преподаватели из Беларуси прошли стажировку в ПсковГУ 21.10.2019, 19:392 Почти 10 кг водных ресурсов изъято за неделю рыбоохраной в Псковской области 21.10.2019, 19:300 Совет по правам человека при президенте РФ возглавил журналист Валерий Фадеев
21.10.2019, 19:190 В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон 21.10.2019, 19:040 Волонтеры Красного Креста совершили очередной визит к пенсионеру 21.10.2019, 18:530 53% россиян заметили улучшения, связанные с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 21.10.2019, 18:470 Реплика Донецкого: Уходящие «легенды брендов»
21.10.2019, 18:322 Наталья Ильина: Резиденты «Моглино» могут стать ключевыми фигурами в стратегии научно-технического развития региона 21.10.2019, 18:230 Житель Идрицы осужден на 9 лет за серию преступлений и разбоев 21.10.2019, 18:160 Сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области посетили Великолукский театр 21.10.2019, 18:152 Перспективы расширения сотрудничества обсудила Нинель Салагаева с послом Австрии в России
21.10.2019, 18:080 Названы самые желанные для путешественников достопримечательности в России 21.10.2019, 17:570 До +14 градусов тепла будет завтра в Псковской области 21.10.2019, 17:443 Два года тюрьмы грозит псковичу за оплату своих покупок найденной банковской картой 21.10.2019, 17:330 Псковичка осуждена за невыплату кредита за iPhone
21.10.2019, 17:200 На базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась первая репетиция молодежной «Танцетерапии» 21.10.2019, 17:142 Сити-менеджер Пскова рассказал о запуске автобусов через перекресток Инженерной и Юности 21.10.2019, 16:591 Налоговики и главы волостей обсудили изменения законодательства по вопросам начисления земельного налога с 2020 года 21.10.2019, 16:501 Ведомственные охраны Минсельхоза и Минэнерго вошли в состав Росгвардии
21.10.2019, 16:440 Преподаватели ПсковГУ оказались в числе победителей конкурса «Лучший лектор» 21.10.2019, 16:393 Из псковского магазина полицейские изъяли около 500 литров алкоголя 21.10.2019, 16:305 Завод по производству полимерно-битумного вяжущего планируется построить в ОЭЗ «Моглино» 21.10.2019, 16:270 Ярмарочная площадь в центре Печор откроется 26 октября по программе «Россия — Эстония»
21.10.2019, 16:239 Григорий Лепс выступит в Пскове на сцене Ледового дворца 21.10.2019, 16:200 Суд отказался заблокировать BlaBlaCar в России 21.10.2019, 16:140 Областные власти формируют план работы со стратегическим партнерством «Северо-Запад» на 2020 год 21.10.2019, 16:081 59-летняя эстонка пыталась пересечь границу в Печорском районе по паспорту сестры
21.10.2019, 16:053 План по привлечению резидентов в ОЭЗ «Моглино» намерены пересмотреть 21.10.2019, 16:020 Премьера бэби-спектакля «Я сделал крылья и летал» прошла в Пскове. ФОТО 21.10.2019, 15:530 Псковским предпринимателям рассказали об изменениях в предоставлении бухгалтерской отчетности 21.10.2019, 15:443 К концу года по планам в ОЭЗ «Моглино» должно быть 14 - 15 резидентов, сейчас их 11
21.10.2019, 15:440 Современное оборудование передал детской библиотеке псковский единоросс Денис Иванов 21.10.2019, 15:341 В торговом комплексе «ПИК60» открылся новый магазин «Светодиод» 21.10.2019, 15:180 Под Великими Луками планируется построить завод по убою и переработке мясосырья 21.10.2019, 15:120 В Госдуме рекомендуют разработать методичку для жертв домашнего насилия
21.10.2019, 15:104 Современное ярмарочное пространство может появиться на улице Юности в Пскове 21.10.2019, 15:030 Участницы «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» приняли участие в кулинарном мастер-классе 21.10.2019, 14:550 В Пскове пройдет мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Юрия Тынянова 21.10.2019, 14:380 Научный сотрудник Псковского филиала Академии ФСИН будет курировать работу Совета самоуправления курсантов и студентов
21.10.2019, 14:361 В Себежском районе планируют создать 70 высокооплачиваемых рабочих мест в рамках приграничного инвестпроекта 21.10.2019, 14:340 Великолучанка лишилась 16 тысяч рублей после звонка мошенника 21.10.2019, 14:300 В Псковском филиале Академии ФСИН прошел День открытых дверей 21.10.2019, 14:231 «ПсковАгроИнвест» возведет к 2023 году новую роботизированную молочную ферму
21.10.2019, 14:180 Школа принимающих родителей - обучение (не) для галочки 21.10.2019, 14:100 За невыплату штрафа за нарушение ПДД печерянка угодила в тюрьму 21.10.2019, 13:500 Мотоциклисты из Пскова заняли призовые места на втором этапе первенства по мотокроссу 21.10.2019, 13:401 Назван регион России с самым доступным для населения газом
21.10.2019, 13:281 Псковский депутат Алексей Севастьянов рассказал о своей роли в сериале «Шторм» 21.10.2019, 13:160 Интеллектуальный форум псковских школьников «Шаг в науку» пройдет в Пскове 21.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.10.2019, 12:570 «Псковские латыши» и друзья Латвии отметили 15-летие «Сакты»
21.10.2019, 12:460 Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос 21.10.2019, 12:381 Дмитрий Шахов выступил с докладом в Псковском филиале Академии ФСИН России 21.10.2019, 12:341 В Пскове подвели итоги конкурса «Чернильница-2019» 21.10.2019, 12:230 Сосед украл у великолучанки продукты, алкоголь и бытовую технику
21.10.2019, 12:160 Себежские футболисты сыграли на межрегиональном этапе всероссийской акции «Уличный красава» 21.10.2019, 12:084 Минтруд пообещал сохранение текущего уровня безработицы в следующем году 21.10.2019, 12:021 «Псков-Полимер» презентовал промышленный потенциал главе Минпромторга РФ 21.10.2019, 11:500 Переход на плазменную переработку мусора предложил ученый ПсковГУ на Евразийском промышленном конгрессе
21.10.2019, 11:442 Страховые пенсии в 2020 году вырастут на 6,6% 21.10.2019, 11:350 «Постскриптум»: Визит министра и выбор «единороссов» 21.10.2019, 11:290 Опекунов предложили обязать согласовывать переезд 21.10.2019, 11:200 Комплекс лесопожарной техники Псковского региона дополнится еще одной автоцистерной
21.10.2019, 11:090 Большой юбилейный концерт ансамбля «Псков». ФОТО 21.10.2019, 11:002 Пенсионерка сбила 14-летнюю девочку в Опочке 21.10.2019, 10:544 Владельцам плохого жилья в России дадут дешевую ипотеку 21.10.2019, 10:470 Псковские росгвардейцы задержали 18-летнего вора, находившегося в федеральном розыске
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.