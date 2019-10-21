Блоги / Юрий Моисеенко

За державу обидно

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Тотальный привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», а у микрофона автор и ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. Говорят, что молчание золото, но не всё то золото, что молчит, поэтому – ключ на старт!

Начиная с федеральной повестки дня, заострим внимание наших постоянных слушателей на одном весьма неприятном эпизоде, имевшем место на прошлой неделе. 15 октября страна простилась с Алексеем Леоновым – человеком, который первым вышел в открытый космос. На церемонии прощания собравшиеся были единодушны: его имя стоит в одном ряду с такими выдающимися людьми, как Сергей Королев, Юрий Гагарин. Тем не менее, у подавляющего большинства россиян сложилось иное мнение. Больше всего их возмутил тот факт, кто никто из первых лиц страны, включая главу «Роскосмоса» и его многочисленных приближенных, не сочли нужным лично присутствовать на церемонии прощания, которая проходила не в колонном зале Дома союзов, как это должно быть по протоколу, а на окраине столицы - в Мытищах. Оно «бесчувственному телу равно повсюду истлевать», но даже злобные «пиндосы» отреагировали на кончину Леонова с большим почтением. Агентство НАСА прервало прямой эфир запуска своего космического корабля, чтобы рассказать о смерти человека, который еще при жизни стал легендой. На похороны Леонова приехал 89-летний астронавт Томас Стаффорд - один из тех, кто совершил полет к Луне. Под руки его вели к гробу, где он произнес слова: «Алексей, я тебя никогда не забуду!».

Но почему такое невнимание проявило руководство Роскосмоса? Если это позиция «иванов родства не помнящих», то у «людей доброй воли», к коим мы относим, в том числе, и наших диванных политиков, нет 100%-й уверенности, что космические планы державы будут на самом деле реализованы.

И еще один момент… Тело было предано земле в, так называемом, «Пантеоне героев». Следует отметить, что его делали с таким расчетом, чтобы перенести туда некрополь с Красной площади, но раз не перенесли, значит это кому-то нужно. Заодно сэкономили место на правительственных Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах. Сказать сейчас, что подобное отношение к космонавту есть форменное кощунство - значит, ничего не сказать. Тихие похороны за МКАДом человека, который был не поп-звездой, персоной, приближенной к императору, это нечто необъяснимое для любого, кто считает историю освоения космоса поводом для подлинной гордости. Впрочем, если считать, что в СССР делали только калоши, тогда в принципе всё понятно. Справедливости ради отметим, что г-н Рогозин на следующий день возложил на могилу Леонова цветы. Однако, на наш провинциальный взгляд, это тот случай, который хорошо описывается поговоркой: дорога ложка к обеду.

Хоть шерсти клок…

Возвращаясь к делам мирским и не таким пафосным, сообщим, что наконец-то приподнялась завеса тайны над программой социально-экономического развития Псковской области, которая была разработана по поручению правительства. Ее куратором выступил министр промышленности и торговли РФ г-н Мантуров, который на прошлой неделе побывал в регионе, чтобы на месте твердой рукою поруководить вверенной ему провинцией.

В прошлой своей передаче мы достаточно подробно обсуждали план стремительного подъема с колен жителей псковского Нечерноземья. Однако один момент до последнего оставался неясным – речь идет о сумме, на которую мог рассчитывать регион. В официальной прессе упоминались 280 миллиардов. Псковский губернатор Михаил Ведерников, видимо, о таковой и не мечтал, поэтому в своих прогнозах он скромно упомянул о 50-и, считая, что этого могло бы хватить для стартапа. Увы, но г-н Мантуров отрезвил «мечтателей», сообщив, что «на всё про всё» у нас будет 10 «лярдов». Конечно, с дурной овцы хоть шерсти клок – гласит мудрая поговорка русского народа, но с другой - это на два меньше, чем вывезли из квартиры на грузовиках у одного настоящего патриота, трудившегося на благо родины в органах. Говорят, что банковские откаты он получал прямо в рабочем кабинете. И на целый один миллиард меньше, чем нашли у загадочного полковника Захарченко. Другими словами, прикинув хрен к носу, мы теперь знаем, сколько нужно области, чтобы ее жители ощутили немыслимое экономическое ускорение. Нелишнее замечание: ровно столько было изъято у экс-главы Серпуховского района некого г-на Шестуна, его родных и подставных лиц. Речь идет о 760 объектах недвижимости, 22 автомобилях, самоходном и речном транспорте и т.д. – короче, все, что было «нажито непосильным трудом» одним подмосковным чиновником для счастья нам должно хватить. Чудны дела твои, Господи, если учесть профицит бюджета, который насчитывает несколько триллионов рублей.

Каре!

Если говорить о том, как сошлись звезды на местном политическом небосклоне, то обратим внимание на их странную конфигурацию в отношении временно исполняющей обязанности главы города г-жи Полонской. Объясним, что мы имеем в виду… В минувший четверг в областном центре прошла городская конференция единороссов, на которой они должны были назвать имя официального приемника г-на Цецерского от правящей партии.

Ранее местные слухмейкеры чуть ли не единодушно отдавали пальму первенства г-же Неваленной, свежеиспеченному депутату городской Думы, и как всегда обмишурились. Потому что в руководстве городского отделения решили топить за проверенного товарища и многодетную мать Елену Полонскую. У нас даже есть подозрение, что она догадывалась, на чьей стороне будет административная поддержка. Таким образом, выражаясь языком любителей покера, на руках у нее оказался фул-хаус, с которым она намеревалась перебить любого, кто собирался играть на мизерах. Чтобы радиослушатели могли представить себе, как это происходило, вспомним фильмы о неподражаемом агенте 007. Сидит, значит, злодей в казино с самодовольным видом, полагая, что игра уже сделана. Однако, физиономия Лё Шифра мгновенно меняется, когда его противник открывает каре или фул-хаус. Скорей всего, также было и в нашем случае. Для того чтобы обеспечить безусловную победу г-жи Полонской ее по, сути дела, оставили без конкурентов. Одним из них мог стать заместитель главы города г-н Гаврилов, но, скорее всего не без помощи доброжелателей он принял решение не участвовать в голосовании. За спиной не стояли, однако выскажем еще одно предположение: организаторы конференции, чтобы соблюсти демократические принципы, имели в рукаве туза – читай, спойлера, который для виду мог составить конкуренцию Елене Александровне.

Тем не менее все карты смешал вольнодумец г-н Сиротин. Не посоветовавшись со старшими товарищами, которых он имел в виду после известных событий, мятежный единоросс неожиданно предложил альтернативную Полонской кандидатуру Григория Турчина, председателя комитета по бюджету и налогам. И это было четко по Уставу, ибо буква партийного закона гласит о том, что в подобных делах не место самовыдвиженцам. Такой неожиданный шаг внес сумятицу в продуманный сценарий форума, о чем говорят итоги голосования: за Полонскую проголосовали 58 человек, а за ее соперника 43. Считать ли это поражением последнего? На глазок – да, но с другой стороны не всё так просто, коллеги. Давайте считать: у нарушителя спокойствия не было административного ресурса. Если Турчин чем и выделялся, так это «лица не общим выражением». Например, он протестовал против вырубки деревьев, не принимал участие в подковерных играх, сторонился разного рода рейтинговых мероприятий, которые преподносятся публике под заголовком «народные избранники денно и нощно пекутся о благе своих избирателей, стоя у канализационного колодца».

Тем не менее, 43 голоса поддержки – это не столько пощечина общественному вкусу, сколько шанс для победы на выборах главы города. Которая, надеемся, пройдет без цветных ручек, голосованием пальцем, измазанным в чернилах, с обязательной фотофиксацией процесса. Оно, конечно, было бы лучше было, если в областном центре главу избирали всенародным голосованием, как завещал в одном из последних интервью скоропалительно ушедший на повышение в Москву г-н Цецерский. Увы, но об этом приходится пока только мечтать. Какими же принципами будут руководствоваться народные избранники, мы увидим совсем скоро, на очередной сессии, когда им придется сделать свой выбор.

С заботой о природе

Отметим мы и событие, мимо которого, кажется, прошли все наши высоколобые коллеги: речь идет о прекращении деятельности на территории области регионального управления Росприроднадзора - соответствующая информация о его реорганизации и присоединению к Северо-Западному межрегиональному Управлению Росприроднадзора уже размещена на официальном сайте. Теперь, если вы захотите разобраться с предприятием, которое отравляет воду в реке или занимается незаконной вырубкой леса, просьба обращаться по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 39. Кто-то махнет на это дело рукой, мы же – верные своим конспирологическим принципам - в очередной раз утверждаемся в ранее озвученных догадках о том, что Псковская область продолжает медленно, но верно схлопываться. Что нам позволяет делать такой не слишком оптимистический вывод? Увы, вся ее предыдущая история. Сразу после войны в регионе было в наличии 46 районов, но после административной реформы 1958 года их количество сократилось вдвое. А коль из города, поселка, села уходят органы власти, социальные структуры – школы, больницы, культурные учреждения, то развитие замедляется, постепенно превращая бывший райцентр в рядовую деревню. Нечто подобное и происходит в последнее время в Псковской области – одной из первых в России по нищете и вымиранию населения, у которого одни из самых низких доходов в стране.

В самом областном центре все меньше остается государственных структур федерального подчинения.

Несколько лет назад было главное управление Центробанка России по Псковской области - теперь это питерское отделение со всеми вытекающими последствиями: сокращением штатов, переездом перспективных работников в Северную столицу. То же можно сказать и про коммерческие банки, чьи головные структуры давно располагаются в Санкт-Петербурге. Квитанции об оплате транспортного налога местным автомобилистам исправно приходят в конвертах с обратным адресом: Санкт-Петербург. Таможенники, транспортная прокуратура уже давно отчитываются перед питерским начальством. Изменился статус областного Россельхознадзора, который теперь входит в состав управления по Ленинградской области. Ползучая оптимизация органов власти (вслед за медициной и образованием) отмечается и в самом регионе. Волна сокращений коснулась волостей: было 149, осталось 90. Теперь очередь за районами, а пока очередным федеральным органом, поменявшим адрес, как было сказано выше, стало управление Росприроднадзора. Как говорится, пишите письма – адрес смотри выше, а результат – дальше.

Пить или не пить?

Ну и в заключении сообщим радостную для всех без исключения псковичей новость – в недрах областной администрации принято решение изменить на территории региона время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00. Напомним, что сейчас вино-водочные отпускают в одиннадцати до девяти. При этом в правоохранительных органах предложение поддержали, что тоже немаловажно. Оно, конечно, водка – это легализованный наркотик, к нему есть физиологическое привыкание, но одними запретами на этой ниве ничего не исправишь. Тем более, что многие наши эксперты придерживаются мнения, что легальная торговля лучше бутлегерской и для бюджетов, и для безопасности населения. Другая часть пикейных жилетов убеждена, что всякие ограничения в первую очередь бьют по нормальным гражданам, которые не приучены брать самогон у тети Маши, а все-таки ходят за оным в магазин - неработающие шаромыжники при любом режиме и в любое время суток найдут, где налить глАзы. Конечно, с одной стороны этот шаг властей нельзя не расценить, как положительный, но честное слово, упрек им все-таки хочется бросить: чего же вас, господа хорошие, всё время мотает из стороны в сторону?

Тем более, что алкоголизм болезнь социальная, значит и лечить ее нужно методами социальными – тут одними запретами ничего не поделаешь.

Поэтому следует открывать клубы по интересам, спортивные залы, поощрять увлечение ремеслами, художественной самодеятельностью. Потому что песня, как бы ни смеялись скептики, на самом деле «строить и жить помогает». А если подходить с такой запретительной логикой к продаже вина и пива, тогда следует точно также ограничивать и продажу телевизоров - с некоторых пор этот прибор тоже следует отнести к наркотику, который сеет раздор между народами. Нам скажут, не смотрите, если программа не нравится. И мы ответим тем же: не покупайте «зомбоящик», который превращает народ в крупнорогатое дойное стадо. Ограничьте его продажу, как сейчас вино-водочные. Или разрешите продавать его, в крайнем случае, по рецептам. После обследования гражданина на вменяемость.

На этом мы заканчиваем наш выпуск. Однако если вы удручены неправдами бытия, то положите вечером под подушку плитку молочного шоколада, и на утра у вас ВСЁ будет в шоколаде. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Всем пока!